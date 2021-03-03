Релиз OpenSSH 8.5

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|1.1, Аноним (1), 09:34, 03/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–16 +/–
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Что-то сегодня всё больше dropbear вижу, про сабж никто и не думает.
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|2.2, Аноним (1), 09:36, 03/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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А ну ещё teleport может быть, раньше то один dropbear был повсеместно.
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|2.4, Аноним (4), 09:42, 03/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+7 +/–
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А в чём прикол? Какая-то шарага заморочилась протолкнуть его штатно на хостинге? Никогда не видел его в живую на нормальных хостингах.
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|3.6, Аноним (1), 09:58, 03/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–4 +/–
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Я не знаю, не я выбирал. Может быть, совместимость с легаси триггерит девопсов.
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|3.17, Аноним (1), 11:24, 03/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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А какие применения вы видите? Более близкое сравнение будет ЭВМ 50х годов и сегодняшние телефоны.
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|4.23, Аноним (23), 13:39, 03/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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ЭВМ 50-х годов остались в 50-х. А сабж прекрасно развивается и сейчас, чему свидетельством — данная новость.
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|5.25, Аноним (1), 13:55, 03/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> ЭВМ 50-х годов остались в 50-х. А сабж прекрасно развивается и сейчас,
> чему свидетельством — данная новость.
Ну почему, вон мейнфреймы тех лет как и кобол до сих пор используются.
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|1.3, Аноним (4), 09:41, 03/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–3 +/–
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>> UpdateHostKeys
А вот есть что-то такое же, но для обновления на сервере ключей клиента в чуть более штатном и автоматическом режиме, чем костылями? Проблеме как бы дофига лет, а до сих пор вместо решения извращения всякие
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|2.5, Аноним (5), 09:47, 03/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Решение есть. В следующий раз когда будет сообщение с кучей букв и словами warning key mismatch просто нажать Yes, Remember key
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|3.20, Аноним (4), 12:34, 03/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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и при чём тут ключи клиентов? С не тем ключом ты тупо не авторизуешься, без всяких ворнингов. А с тем ты не обеспечишь автоматическую замену устаревшего ключа.
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|3.21, Аноним (4), 12:36, 03/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Это не штатный инструмент OpenSSH, а нагромождение костылей, которые либо имеют не нулевой шанс угробить старый конфиг развалив авторизацию, либо пытаются заменить собой единую точку авторизации в корпоративном сегменте, хотя это то как раз и ошибочный путь.
А когда есть пачка разных серверов, от разных кастомеров и нужно по ним ходить ручками, нужен именно штатный механизм обновления ключей, не предполагающий установку доп. ПО всем подряд
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|1.8, Аноним (8), 10:10, 03/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Если я верно помню, в протоколах, где хеш используется для подписи самого сертификата (но не других данных), коллизионная стойкость хеша не имеет значения (потому что требует соучастия стороны, генерирующей ключ, а в таких случаях сторона, генеиирующая ключ может просто выдать приватный ключ вместо генерации коллизии), они полагаются на second preimage resistance, а это разные вещи.
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|1.10, Аноним (8), 10:13, 03/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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>Среди рекомендуемых для миграции алгоритмов упомянуты rsa-sha2-256/512 на базе RFC8332 RSA SHA-2 (поддерживается с OpenSSH 7.2 и используется по умолчанию), ssh-ed25519 (поддерживается с OpenSSH 6.5) и ecdsa-sha2-nistp256/384/521 на базе RFC5656 ECDSA (поддерживается с OpenSSH 5.7).
А в dropbear они из коробки поддерживаются (ed25519 точно нет, в роутерах что флехи, что памяти мало, поэтому режут всё, что только могут, даже по живому)? А если нет, то и сюда нет.
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|2.15, Аноним (15), 10:45, 03/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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> А в dropbear они из коробки поддерживаются
ed25519 _из_коробки_ - точно поддерживается. А если в твоем роутере нарочно его удалили - increases binary size - around 7,5kB on x86-64 - то выброси это недоразумение.
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|1.12, Аноним (8), 10:17, 03/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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>В ssh для ключей FIDO обеспечен повторный запрос PIN в случае сбоя операции с цифровой подписью из-за некорректного PIN и отсутствия запроса PIN у пользователя (например, когда не удалось получить корректные биометрические данные и устройство откатилось на ручной ввод PIN-а).
Вы ещё аттестацию прикрутите.
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|1.13, Аноним (15), 10:25, 03/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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> стоимость подбора коллизии оценивается примерно в 50 тысяч долларов
долбанные белки-истерички. Дайте мне 40, я вам отдам все свои ключи и так, без ненужной возни (и хер вы потом меня найдете).
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|3.24, пох. (?), 13:46, 03/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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херассе ты жадный!
Да ладно, чего там - продам и новые за те же $50000, чур - налом, купюрами не крупнее двадцатки.
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|1.27, Аноним (27), 14:23, 03/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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После обновления клиента на 8.4 не получилось полключиться к роутеру по ключу. Хорошо, что оставили возможность подключения с настройкой PubkeyAcceptedKeyTypes ssh-rsa.
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|2.28, Аноним (1), 14:26, 03/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> После обновления клиента на 8.4 не получилось полключиться к роутеру по ключу.
> Хорошо, что оставили возможность подключения с настройкой PubkeyAcceptedKeyTypes ssh-rsa.
Серьёзно? Чёрт, а я переживал, что это с моим роутером. Ололошечки.
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