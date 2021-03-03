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Релиз OpenSSH 8.5

03.03.2021 08:10

После пяти месяцев разработки представлен релиз OpenSSH 8.5, открытой реализации клиента и сервера для работы по протоколам SSH 2.0 и SFTP.

Разработчики OpenSSH напомнили о грядущем переводе в разряд устаревших алгоритмов, использующих хеши SHA-1, в связи с повышением эффективности коллизионных атак с заданным префиксом (стоимость подбора коллизии оценивается примерно в 50 тысяч долларов). В одном из ближайших выпусков планируют отключить по умолчанию возможность использования алгоритма цифровых подписей по открытому ключу "ssh-rsa", который упоминается в оригинальном RFC для протокола SSH и остаётся широко распространённым на практике.

Для проверки применения ssh-rsa в своих системах можно попробовать подключиться по ssh с опцией "-oHostKeyAlgorithms=-ssh-rsa". При этом отключение по умолчанию цифровых подписей "ssh-rsa" не означает полный отказ от использования RSA-ключей, так как помимо SHA-1 протокол SSH допускает применение других алгоритмов вычисления хэшей. В частности, помимо "ssh-rsa" останется возможность использования связок "rsa-sha2-256" (RSA/SHA256) и "rsa-sha2-512" (RSA/SHA512).

Для сглаживания перехода на новые алгоритмы в OpenSSH 8.5 по умолчанию включена настройка UpdateHostKeys, которая позволяет автоматически перевести клиентов на более надёжные алгоритмы. При помощи указанной настройки включается специальное расширение протокола "hostkeys@openssh.com", позволяющее серверу после прохождения аутентификации информировать клиента о всех доступных ключах хоста. Клиент может отразить эти ключи в своём файле ~/.ssh/known_hosts, что позволяет организовать обновление ключей хоста и упрощает смену ключей на сервере.

Использование UpdateHostKeys ограничено несколькими оговорками, которые в будущем могут быть отменены: ключ должен упоминаться в UserKnownHostsFile и не использоваться в GlobalKnownHostsFile; ключ должен присутствовать только под одним именем; не должен применяться сертификат хостового ключа; в known_hosts не должно применяться масок по имени хоста; должна быть отключена настройка VerifyHostKeyDNS; должен быть активен параметр UserKnownHostsFile.

Среди рекомендуемых для миграции алгоритмов упомянуты rsa-sha2-256/512 на базе RFC8332 RSA SHA-2 (поддерживается с OpenSSH 7.2 и используется по умолчанию), ssh-ed25519 (поддерживается с OpenSSH 6.5) и ecdsa-sha2-nistp256/384/521 на базе RFC5656 ECDSA (поддерживается с OpenSSH 5.7).

Другие изменения:

  • Изменения, связанные с безопасностью:
    • В ssh-agent устранена уязвимость, вызванная повторным освобождением уже освобождённой области памяти (double-free). Проблема проявляется с выпуска OpenSSH 8.2 и потенциально может быть эксплуатирована при наличии у атакующего доступа к сокету ssh-agent на локальной системе. Эксплуатацию усложняет то, что доступ к сокету имеют только root и исходный пользователь. Наиболее вероятным сценарием атаки является перенаправление агента на учётную запись, которая подконтрольна злоумышленнику, либо на хост, на котором у злоумышленника есть root-доступ.
    • В sshd добавлена защита от передачи очень больших параметров с именем пользователя в подсистему PAM, что позволяет блокировать уязвимости в системных модулях PAM (Pluggable Authentication Module). Например, изменение позволяет предотвратить использование sshd в качестве вектора для эксплуатации недавно выявленной root-уязвимости в Solaris (CVE-2020-14871).
  • Изменения, потенциально нарушающие совместимость:
    • В ssh и sshd переработан экспериментальный метод обмена ключами, стойкий к подбору на квантовом компьютере. Квантовые компьютеры кардинально быстрее решают задачу разложения натурального числа на простые множители, которая лежит в основе современных асимметричных алгоритмов шифрования и эффективно не решаема на классических процессорах. Используемый метод основан на алгоритме NTRU Prime, разработанном для постквантовых криптосистем, и методе обмена ключами на базе эллиптических кривых X25519. Вместо sntrup4591761x25519-sha512@tinyssh.org метод теперь идентифицируется как sntrup761x25519-sha512@openssh.com (алгоритм sntrup4591761 заменён на sntrup761).
    • В ssh и sshd изменён порядок анонсирования поддерживаемых алгоритмов цифровых подписей. Первым теперь предлагается ED25519 вместо ECDSA.
    • В ssh и sshd установка параметров качества обслуживания TOS/DSCP для интерактивных сеансов теперь производится до установки TCP-соединения.
    • В ssh и sshd прекращена поддержка шифра rijndael-cbc@lysator.liu.se, который идентичен aes256-cbc и использовался до утверждения RFC-4253.
    • По умолчанию отключён параметр CheckHostIP, польза от которого незначительна, но использование существенно усложняет ротацию ключей для хостов за балансировщиками нагрузки.
  • В sshd добавлены настройки PerSourceMaxStartups и PerSourceNetBlockSize для ограничения интенсивности запуска обработчиков в привязке к адресу клиента. Указанные параметры позволяют более тонко управлять ограничением на запуск процессов, по сравнению с общей настройкой MaxStartups.
  • В ssh и sshd добавлена новая настройка LogVerbose, позволяющая принудительно поднять уровень сбрасываемой в лог отладочной информации, с возможностью фильтрации по шаблонам, функциям и файлам.
  • В ssh при принятии нового хостового ключа обеспечен показ всех имён хостов и IP-адресов, ассоциированных с ключом.
  • В ssh разрешено указание опции UserKnownHostsFile=none для отключения использования файла known_hosts при идентификации хостовых ключей.
  • В ssh_config для ssh добавлена настройка KnownHostsCommand, позволяющая получить данные known_hosts из вывода указанной команды.
  • В ssh_config для ssh добавлена опция PermitRemoteOpen, позволяющая ограничить точку назначения при использовании опции RemoteForward с SOCKS.
  • В ssh для ключей FIDO обеспечен повторный запрос PIN в случае сбоя операции с цифровой подписью из-за некорректного PIN и отсутствия запроса PIN у пользователя (например, когда не удалось получить корректные биометрические данные и устройство откатилось на ручной ввод PIN-а).
  • В sshd в основанный на seccomp-bpf механизм изоляции процесса на платформе Linux добавлена поддержка дополнительных системных вызовов.
  • Обновлена утилита contrib/ssh-copy-id.


  1. Главная ссылка к новости (https://lists.mindrot.org/pipe...)
  2. OpenNews: Релиз OpenSSH 8.4
  3. OpenNews: Уязвимость в SSH-клиентах OpenSSH и PuTTY
  4. OpenNews: Релиз OpenSSH 8.3 с устранением уязвимости в scp
  5. OpenNews: Релиз OpenSSH 8.2 c поддержкой токенов двухфакторной аутентификации FIDO/U2F
  6. OpenNews: Уязвимости в реализациях SCP из OpenSSH, PuTTY и WinSCP
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/54690-openssh
Ключевые слова: openssh
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
Обсуждение (25) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 09:34, 03/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –16 +/
    Что-то сегодня всё больше dropbear вижу, про сабж никто и не думает.
     
     
  • 2.2, Аноним (1), 09:36, 03/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    А ну ещё teleport может быть, раньше то один dropbear был повсеместно.
     
  • 2.4, Аноним (4), 09:42, 03/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +7 +/
    А в чём прикол? Какая-то шарага заморочилась протолкнуть его штатно на хостинге? Никогда не видел его в живую на нормальных хостингах.
     
     
  • 3.6, Аноним (1), 09:58, 03/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –4 +/
    Я не знаю, не я выбирал. Может быть, совместимость с легаси триггерит девопсов.
     
  • 2.16, YetAnotherOnanym (ok), 11:19, 03/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Сравнил пинцет для бровей с мультитулом.
     
     
  • 3.17, Аноним (1), 11:24, 03/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А какие применения вы видите? Более близкое сравнение будет ЭВМ 50х годов и сегодняшние телефоны.
     
     
  • 4.23, Аноним (23), 13:39, 03/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    ЭВМ 50-х годов остались в 50-х. А сабж прекрасно развивается и сейчас, чему свидетельством — данная новость.
     
     
  • 5.25, Аноним (1), 13:55, 03/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > ЭВМ 50-х годов остались в 50-х. А сабж прекрасно развивается и сейчас,
    > чему свидетельством — данная новость.

    Ну почему, вон мейнфреймы тех лет как и кобол до сих пор используются.

     

  • 1.3, Аноним (4), 09:41, 03/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    >> UpdateHostKeys

    А вот есть что-то такое же, но для обновления на сервере ключей клиента в чуть более штатном и автоматическом режиме, чем костылями? Проблеме как бы дофига лет, а до сих пор вместо решения извращения всякие

     
     
  • 2.5, Аноним (5), 09:47, 03/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Решение есть. В следующий раз когда будет сообщение с кучей букв и словами warning key mismatch просто нажать Yes, Remember key
     
     
  • 3.20, Аноним (4), 12:34, 03/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    и при чём тут ключи клиентов? С не тем ключом ты тупо не авторизуешься, без всяких ворнингов. А с тем ты не обеспечишь автоматическую замену устаревшего ключа.
     
  • 2.14, Просто (?), 10:44, 03/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ansible, Puppet?
     
     
  • 3.21, Аноним (4), 12:36, 03/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это не штатный инструмент OpenSSH, а нагромождение костылей, которые либо имеют не нулевой шанс угробить старый конфиг развалив авторизацию, либо пытаются заменить собой единую точку авторизации в корпоративном сегменте, хотя это то как раз и ошибочный путь.
    А когда есть пачка разных серверов, от разных кастомеров и нужно по ним ходить ручками, нужен именно штатный механизм обновления ключей, не предполагающий установку доп. ПО всем подряд
     
  • 2.26, Аноним (26), 14:20, 03/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ssh сертификаты умеет, меняйте хоть каждый день.
     

  • 1.8, Аноним (8), 10:10, 03/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Если я верно помню, в протоколах, где хеш используется для подписи самого сертификата (но не других данных), коллизионная стойкость хеша не имеет значения (потому что требует соучастия стороны, генерирующей ключ, а в таких случаях сторона, генеиирующая ключ может просто выдать приватный ключ вместо генерации коллизии), они полагаются на second preimage resistance, а это разные вещи.
     
     
  • 2.9, Аноним (8), 10:10, 03/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Вернее не ключ, а сертификат.
     

  • 1.10, Аноним (8), 10:13, 03/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >Среди рекомендуемых для миграции алгоритмов упомянуты rsa-sha2-256/512 на базе RFC8332 RSA SHA-2 (поддерживается с OpenSSH 7.2 и используется по умолчанию), ssh-ed25519 (поддерживается с OpenSSH 6.5) и ecdsa-sha2-nistp256/384/521 на базе RFC5656 ECDSA (поддерживается с OpenSSH 5.7).

    А в dropbear они из коробки поддерживаются (ed25519 точно нет, в роутерах что флехи, что памяти мало, поэтому режут всё, что только могут, даже по живому)? А если нет, то и сюда нет.

     
     
  • 2.15, Аноним (15), 10:45, 03/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    > А в dropbear они из коробки поддерживаются

    ed25519 _из_коробки_ - точно поддерживается. А если в твоем роутере нарочно его удалили -  increases binary size - around 7,5kB on x86-64 - то выброси это недоразумение.

     

  • 1.12, Аноним (8), 10:17, 03/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    >В ssh для ключей FIDO обеспечен повторный запрос PIN в случае сбоя операции с цифровой подписью из-за некорректного PIN и отсутствия запроса PIN у пользователя (например, когда не удалось получить корректные биометрические данные и устройство откатилось на ручной ввод PIN-а).

    Вы ещё аттестацию прикрутите.

     
  • 1.13, Аноним (15), 10:25, 03/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    > стоимость подбора коллизии оценивается примерно в 50 тысяч долларов

    долбанные белки-истерички. Дайте мне 40, я вам отдам все свои ключи и так, без ненужной возни (и хер вы потом меня найдете).

     
     
  • 2.18, Ананимус (?), 11:25, 03/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это всего 2.6 миллиона рублей.
     
     
  • 3.19, пох. (?), 12:02, 03/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Я готов и рублями, тащите уже ж!

     
  • 2.22, Сейд (ok), 12:41, 03/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Продам новые ключи SSH за 1 биткойн, 5 штук.
     
     
  • 3.24, пох. (?), 13:46, 03/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    херассе ты жадный!

    Да ладно, чего там - продам и новые за те же $50000, чур - налом, купюрами не крупнее двадцатки.

     

  • 1.27, Аноним (27), 14:23, 03/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    После обновления клиента на 8.4 не получилось полключиться к роутеру по ключу. Хорошо, что оставили возможность подключения с настройкой PubkeyAcceptedKeyTypes ssh-rsa.
     
     
  • 2.28, Аноним (1), 14:26, 03/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > После обновления клиента на 8.4 не получилось полключиться к роутеру по ключу.
    > Хорошо, что оставили возможность подключения с настройкой PubkeyAcceptedKeyTypes ssh-rsa.

    Серьёзно? Чёрт, а я переживал, что это с моим роутером. Ололошечки.

     

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