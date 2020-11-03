Удалённая root-уязвимость в Solaris

2.6 , Аноним ( 6 ), 10:09, 03/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – по идее этот кто-то еще должен был доказывать, что авторизацию по паролю надо отключить и ходить по ключу

3.18 , DildoZilla ( ? ), 14:08, 03/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > и ходить по ключу И защищать машину с ключом так же серьёзно, как и сервер.

4.19 , Аноним ( 6 ), 14:39, 03/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – таки верно, только не понятно почему вы акцентируете внимание на ключе? Типа стянуть ~/.ssh/id_rsa проще чем ~/passwords.txt? Ключи с паролем никто не отменял.

2.7 , Ivan_83 ( ok ), 10:12, 03/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +8 + / – Это был я. Более того, в отличии от вас, я прекрасно помню что во FreeBSD когда то была такая же уязвимость.

Это не повлияло на моё мнение о том что порткнокинг и прочий секс в гамаке на лыжах - пустая трата времени. Если вы лично настолько не доверяете openssh - используйте другой ssh сервер или вообще напишите своё. Опять же вы читали документацию на openssh? Там PAM не лбязателен если аутентификация по ключам.

3.8 , Аноним ( 3 ), 10:48, 03/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Опять же вы читали документацию на openssh? Там PAM не лбязателен если аутентификация по ключам. Т.е. по вашему проще после каждого обновления проверять не включился ли в настройках PAM, зависеть от изменения дефолтов и светить наружу SSH чувствуя себя неуловимым Джо, чем фаерволом организовать нормальный DMZ?

4.16 , Ivan_83 ( ok ), 12:08, 03/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +4 + / – У вас какой то очень странный дистрибутив, который почему то за вас правит конфиги и сам что то включает/выключает. Или вы опять не разобрались в том что происходит в вашей системе?) По моему мнению, проще не компостировать мозги самому себе и уж тем болеее другим пользователям, если таковые имеются, дебильной системой поркногинга от поехавших кукухой интернет партизан. А от большинства ботов проще отбится просто подкрутив крипту в настройках, оставив только сильные RSA-based алгоритмы - после этого они даже хэндшейк пройти не могут, как и многие андройд клиенты :)

