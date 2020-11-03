Удалённая root-уязвимость в Solaris

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|1.1, Аноним (1), 09:52, 03/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Если вы не умеете делать вирткалки, тогда их вам сделают компроментаторы системы. Значит они ещё и файрволл и проброс портов через нат делают?
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|1.3, Аноним (3), 09:58, 03/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
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Кто-то недавно в комментариях помнится доказывал, что port knocking и ограничение доступа фаерволом к SSH не нужны и нет ничего страшного в открытом порту SSH, так как при нормальных паролях брутофорсить замучаются.
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|2.6, Аноним (6), 10:09, 03/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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по идее этот кто-то еще должен был доказывать, что авторизацию по паролю надо отключить и ходить по ключу
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|4.19, Аноним (6), 14:39, 03/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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таки верно, только не понятно почему вы акцентируете внимание на ключе? Типа стянуть ~/.ssh/id_rsa проще чем ~/passwords.txt?
Ключи с паролем никто не отменял.
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|2.7, Ivan_83 (ok), 10:12, 03/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+8 +/–
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Это был я.
Более того, в отличии от вас, я прекрасно помню что во FreeBSD когда то была такая же уязвимость.
Это не повлияло на моё мнение о том что порткнокинг и прочий секс в гамаке на лыжах - пустая трата времени.
Если вы лично настолько не доверяете openssh - используйте другой ssh сервер или вообще напишите своё.
Опять же вы читали документацию на openssh? Там PAM не лбязателен если аутентификация по ключам.
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|3.8, Аноним (3), 10:48, 03/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Опять же вы читали документацию на openssh? Там PAM не лбязателен если аутентификация по ключам.
Т.е. по вашему проще после каждого обновления проверять не включился ли в настройках PAM, зависеть от изменения дефолтов и светить наружу SSH чувствуя себя неуловимым Джо, чем фаерволом организовать нормальный DMZ?
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|4.16, Ivan_83 (ok), 12:08, 03/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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У вас какой то очень странный дистрибутив, который почему то за вас правит конфиги и сам что то включает/выключает. Или вы опять не разобрались в том что происходит в вашей системе?)
По моему мнению, проще не компостировать мозги самому себе и уж тем болеее другим пользователям, если таковые имеются, дебильной системой поркногинга от поехавших кукухой интернет партизан.
А от большинства ботов проще отбится просто подкрутив крипту в настройках, оставив только сильные RSA-based алгоритмы - после этого они даже хэндшейк пройти не могут, как и многие андройд клиенты :)
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|2.10, Аноним (10), 11:43, 03/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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> Ещё один гвоздь в крышку гроба соляры
И что нам теперь, ради одного гвоздя его откапывать?
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|3.22, Lex (??), 15:55, 03/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Забивалка отвалится. Эта Ось в америках распространена широко.
Насколько широко ?
Большой ли интерес к новым версиям у корпораций и военных ?
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|1.15, Аноним (-), 12:02, 03/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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пару месяцев назад решил тряхнуть стариной и пройтись по площадкам, на которых раньше видел. на одном крайне специфическом сайте были объявы об 0day сплойтах против мозилки, против какой-то там версии секур шела, эксплойт на докер и ещё кучу всякой мелочёвки. цены огромные на товар.
так что. такого добра навалом. за всем не уследишь. а сколько всего, которое не продаётся и на руках у всяких там apt группировок...
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|1.20, Аноним (20), 14:56, 03/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> Эксплоит позволяет неаутентифицированному атакующему получить root-доступ к системе. Проблеме подвержены ветки Solaris 10 и 11.
Сопляра на соплях.
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