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Релиз OpenSSH 8.4

28.09.2020 11:04

После четырёх месяцев разработки представлен релиз OpenSSH 8.4, открытой реализации клиента и сервера для работы по протоколам SSH 2.0 и SFTP.

Основные изменения:

  • Изменения, связанные с безопасностью:
    • В ssh-agent при использовании ключей FIDO, созданных не для аутентификации через SSH (идентификатор ключа начинается не со строки "ssh:"), теперь выполняется проверка, что сообщение будет подписано с использованием методов, применяемых в протоколе SSH. Изменение не позволит перенаправлять ssh-agent на удалённые хосты, имеющие FIDO-ключи, для блокирования возможности использования данных ключей для формирование подписей запросов web-аутентификации (обратный случай, когда браузер может подписать запрос SSH, изначально исключён, благодаря применению префикса "ssh:" в идентификаторе ключа).
    • В ssh-keygen при генерации резидентного ключа включена поддержка дополнения credProtect, описанного в спецификации FIDO 2.1, предоставляющего дополнительную защиту для ключей через обязательный запрос ввода PIN-кода перед выполнением любой операции, которая может привести к извлечению резидентного ключа из токена.
  • Изменения, потенциально нарушающие совместимость:
    • Для поддержки FIDO/U2F рекомендовано использовать библиотеку libfido2 как минимум версии 1.5.0. Частично реализована возможность использования и старых выпусков, но в этом случае будут недоступны такие функции, как резидентные ключи, запрос PIN и подключение нескольких токенов.
    • В ssh-keygen в формат подтверждающей информации, опционально сохраняемой при генерации ключа FIDO, добавлены данные для аутентификатора, необходимые для проверки подтверждающих цифровых подписей.
    • Изменён API, применяемый при взаимодействии OpenSSH с прослойкой для обращения к токенам FIDO.
    • При сборке переносимой версии OpenSSH теперь требуется automake для формирования скрипта configure и сопутствующих сборочных файлов (если сборка выполняется из опубликованного tar-файла с кодом, перегенерация configure не требуется).
  • В ssh и ssh-keygen добавлена поддержка FIDO-ключей, требующих подтверждения при помощи PIN-кода. Для генерации ключей с PIN в ssh-keygen добавлена опция "verify-required". В случае использования подобных ключей, перед выполнением операции создания подписи пользователю выводится запрос, требующий подтвердить свои действия через ввод PIN-кода.
  • В sshd в настройке authorized_keys реализована опция "verify-required", требующая применения возможностей по верификации присутствия пользователя во время операций с токеном. Стандарт FIDO предусматривает несколько вариантов подобной верификации, но в настоящее время в OpenSSH поддерживается только проверка на основе PIN-кода.
  • В sshd и ssh-keygen добавлена поддержка проверки цифровых подписей, соответствующих стандарту FIDO Webauthn, позволяющему применять ключи FIDO в web-браузерах.
  • В ssh в настройках CertificateFile, ControlPath, IdentityAgent, IdentityFile, LocalForward и RemoteForward разрешена подстановка значений из переменных окружения, указанных в формате "${ENV}".
  • В ssh и ssh-agent добавлена поддержка переменной окружения $SSH_ASKPASS_REQUIRE, которую можно использовать для включения или отключения вызова ssh-askpass.
  • В ssh в ssh_config в директиве AddKeysToAgent добавлена возможность ограничения времени действия ключа. После истечения заданного лимита ключи автоматически удаляются из ssh-agent.
  • В scp и sftp при помощи флага "-A" теперь можно явно разрешить перенаправление в scp и sftp с использованием ssh-agent (по умолчанию перенаправление запрещено).
  • В настройках ssh добавлена поддержка подстановки '%k', определяющей имя ключа хоста. Указанную возможность можно использовать для разнесения ключей по отдельным файлам (например, "UserKnownHostsFile ~/.ssh/known_hosts.d/%k").
  • Разрешено использование операции "ssh-add -d -" для чтения из stdin ключей, которые подлежат удалению.
  • В sshd обеспечено отражение в логе начала и завершения процесса урезания соединений, регулируемого при помощи параметра MaxStartups.

Разработчики OpenSSH также напомнили о грядущем переводе в разряд устаревших алгоритмов, использующих хеши SHA-1, в связи с повышением эффективности коллизионных атак с заданным префиксом (стоимость подбора коллизии оценивается примерно в 45 тысяч долларов). В одном из ближайших выпусков планируют отключить по умолчанию возможность использования алгоритма цифровых подписей по открытому ключу "ssh-rsa", который упоминается в оригинальном RFC для протокола SSH и остаётся широко распространённым на практике (для проверки применения ssh-rsa в своих системах можно попробовать подключиться по ssh с опцией "-oHostKeyAlgorithms=-ssh-rsa").

Для сглаживания перехода на новые алгоритмы в OpenSSH в следующем выпуске по умолчанию будет включена настройка UpdateHostKeys, которая позволит автоматически перевести клиентов на более надёжные алгоритмы. Среди рекомендуемых для миграции алгоритмов упомянуты rsa-sha2-256/512 на базе RFC8332 RSA SHA-2 (поддерживается с OpenSSH 7.2 и используется по умолчанию), ssh-ed25519 (поддерживается с OpenSSH 6.5) и ecdsa-sha2-nistp256/384/521 на базе RFC5656 ECDSA (поддерживается с OpenSSH 5.7).

  1. Главная ссылка к новости (https://lists.mindrot.org/pipe...)
  2. OpenNews: Уязвимость в SSH-клиентах OpenSSH и PuTTY
  3. OpenNews: Релиз OpenSSH 8.3 с устранением уязвимости в scp
  4. OpenNews: Релиз OpenSSH 8.2 c поддержкой токенов двухфакторной аутентификации FIDO/U2F
  5. OpenNews: В OpenSSH добавлена защита от атак по сторонним каналам
  6. OpenNews: Релиз OpenSSH 8.1
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/53793-openssh
Ключевые слова: openssh
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
Обсуждение (11) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 11:21, 28/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    долгие лета ssh-у!
     
  • 1.2, Аноним (2), 11:22, 28/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +5 +/
    Не представляю жизни без SSH. Ждём ебилдов.
     
  • 1.3, Товарищ майор (?), 11:23, 28/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –6 +/
    >FIDO

    Так и запишем: проект OpenSSH деятельно содействует ZOG в лице FIDO Alliance в насаживании общества на зонды. Будет учтено при вынесении приговора.

     
     
  • 2.9, m.makhno (ok), 12:47, 28/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    где вы из под своей шапочки из фольги разглядели в этих алгоритмах для аутентификации зонды? не шиза ли это, товарищ?

    https://fidoalliance.org/specifications/
    https://github.com/fido-alliance

     

  • 1.4, Аноним (4), 11:27, 28/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Можно ли как-то отключить проверку по .ssh/known_hosts, если у удаленного сервера что-то там изменилось в связи с переустановкой или еще чем-то там? Для локалхоста совершенно бесполезнейшая фича, надоело удалять строку из .ssh/known_hosts каждый раз, когда коннекчусь к свежепереустановленной локальной виртуалочке.
     
     
  • 2.5, Аноним (1), 11:36, 28/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    прошиваю кучу девайсов, сделал себе скрипт, который удаляет хост из known_hosts и заливает сертификат, кроме прочего, чтобы пароль руками не вводить. дёргаю как fix_ssh.sh 123 (сеть 192.168.2.X)
     
  • 2.6, quilin (?), 11:37, 28/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +7 +/
    Пропишите в ~/.ssh/config эти параметры. Можно сделать по

    Host 192.168.*
      UserKnownHostsFile=/dev/null
      StrictHostKeyChecking=no

    Подсеть подставить по вкусу

     
  • 2.8, Аноним (8), 12:06, 28/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    может ман почитаеш.. ну же!
     

  • 1.7, Неанон (?), 11:51, 28/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    ssh root@my_heart
     
  • 1.10, Аноним (10), 13:08, 28/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    UpdateHostKeys
    я много лет ждал
     
  • 1.11, б.б. (?), 13:50, 28/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    ждём в 6.8. и ждём 6.8
     
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