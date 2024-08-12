Уязвимость в поставляемом во FreeBSD варианте OpenSSH, допускающая удалённое выполнение кода

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|1.1, Аноним (1), 08:41, 12/08/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Интересно, а в openbsd есть такие уязвимости или их не обнаружили из-за меньшей популярности системы?
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|2.5, Аноним (5), 08:50, 12/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Авторы openssh считают, что openssh можно использовать только под openbsd, о чём неоднократно заявляли. Как с таким подходом их поделкой кто-то вообще пользуется я не понимаю.
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|3.8, Жироватт (ok), 08:54, 12/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А я считаю, что Тео - жопошник, у которого пара проектов вышла за пределы попенбзд только на открытом безрыбье этих проектов. И музыкальный слух (песни к релизу) у него так же желает лучшего.
> Авторы опенбзд считают
А мунчилда с его браузером (бандленым пакетом либ) буквально за это же открыто травят.
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|3.13, Аноним (13), 09:24, 12/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Авторы openssh считают, что openssh можно использовать только под openbsd
"Арендованную у меня газонокосилку можно использовать только на моем участке".
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|4.15, Аноним (17), 09:32, 12/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Некорректное сравнение. Openssh никто ни у кого не арендовал. Скорее это сосед взял на заметку способ стрижки газонокосилкой, но не учёл, что у соседа газон без булыжников в траве.
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|5.20, Жироватт (ok), 10:01, 12/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Соседушка, ты можешь бесплатно и легально взять мою Приору, но ты должен учитывать, что я её максимально занизил, от посонов респектос и тёлочи текут. На моих дорогах (от гаража до ворот) она ездит без проблем, я специально заморочился и сделал там топовый гоночный асфальт с уклоном в 0.000%.
Думаю, это сравнение будет ещё более корректным.
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|5.25, Аноним (-), 10:28, 12/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Некорректное сравнение. Openssh никто ни у кого не арендовал. Скорее это
> сосед взял на заметку способ стрижки газонокосилкой, но не учёл, что у соседа
> газон без булыжников в траве.
...при том потому, что сосед лихо перекидал булыжники через забор :)
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|2.10, Аноним (1), 09:01, 12/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> OpenBSD проблеме не подвержен, так как в данной системе с 2001 года применяется механизм защиты, блокирующий подобные классы атак.
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|3.27, нах. (?), 10:31, 12/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> OpenBSD проблеме не подвержен, так как в данной системе с 2001 года применяется механизм защиты,
> блокирующий подобные классы атак.
сущность механизма: sshd вообще не запускается.
(в принципе, конечно, на всякий случай еще надежнее - сеть совсем не подключать. В том числе электрическую.)
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|3.26, Аноним (-), 10:30, 12/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> таких - нету. Нет blacklistd - нет проблемы!
Это вам за неполиткорректность. Называли бы blocklist, или stoplist, глядишь и не стали бы вулн искать! :)
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|1.3, Аноним (-), 08:49, 12/08/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Опять эти "собственные патчи" делают что то лишнее. Поэтому нужно довольствоваться подходом арча с максимально ванильными пакетами, без своих доработок по скрытию или дополнению функционала, пускай вся ответственность будет на апстриме. Привет дебиан.
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|2.7, Аноним (5), 08:52, 12/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Арч наворачивает вёдра патчей, ты откуда-то из 2006 года выплыл. Под камнем сидел?
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|3.9, Жироватт (ok), 08:57, 12/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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И да, можно ссылочку на арчевские патчи?
В ауре - да. В апстриме - только бакфиксы, которые потом идут напрямую в апстрим.
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|2.16, ин номине патре (?), 09:35, 12/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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>Поэтому нужно довольствоваться подходом арча с максимально ванильными пакетами
Смешные выводы, насколько помню последние 20 лет, "внизапных дырок" меньше всего когда на сервере не самый свежий редхат стоит. И патчей там много, но практически всегда сделаны прямыми руками.
А на десктопе конечно можешь и вприсядку и как угодно, пока ты неуловим как один парень по имени джо
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|2.18, Аноним (18), 09:52, 12/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Хороший способ, чтобы *уменьшить* количество патчей, предлагаемых в апстрим, потому что никто их не будет писать -- сломалось и сломалось, пусть не работает. Но хорошо ли это?
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|3.23, Жироватт (ok), 10:15, 12/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Не надо путь патчи к ванилле (которые, обычно, и возвращаются в апстрим) и дебиано-/редхатоподобные дистроспецифичные патчи (которые работают только в конкретном окружении конкретного дистро и в апстрим редкоприменимы).
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|1.11, Аноним (12), 09:23, 12/08/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Опять кто добавил как он попал в проект. Где расследование. Или опять это чудовищная ошибка, товарищ пользователь?
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|2.14, Аноним (-), 09:31, 12/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Конечно!
Это же всего лишь библиотека шифрования связи, зачем ее писать хорошо?
Ведь если один раз написать хорошо и без ошибок, то собирать денежки не получится!
И вообще какие претензии, в̶а̶с̶ ̶т̶у̶д̶а̶ ̶н̶и̶к̶т̶о̶ ̶н̶е̶ ̶п̶о̶с̶ы̶л̶а̶л̶ вас пользоваться никто не заставлял.
Это у корпов мерзкая ЭУЛА и AS IS, а тут свободный опенсорс и великолепный AS IS!
Разницу понимать нужно!
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