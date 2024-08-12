The OpenNET Project / Index page

[ новости /+++ | форум | теги | ]

Уязвимость в поставляемом во FreeBSD варианте OpenSSH, допускающая удалённое выполнение кода

12.08.2024 08:20

В поставляемом в составе FreeBSD сервере OpenSSH выявлена уязвимость (CVE-2024-7589), позволяющая добиться удалённого выполнения кода с правами root без прохождения аутентификации. Уязвимость является вариантом выявленной в начале июля проблемы в OpenSSH (CVE-2024-6387) и также вызвана состоянием гонки, возникающем из-за выполнения в обработчике сигналов функций, не рассчитанных на вызов в асинхронном режиме.

Разработчики FreeBSD устранили исходную июльскую уязвимость сразу после анонса, но исправление не охватывало всех возможных векторов атаки. Исправление сводилось к отключению вызова функции sshlogv, выделяющей память динамически, что при асинхронном выполнении могло привести к повреждению внутренних структур malloc при срабатывании обработчика сигнала SIGALRM во время выполнения определённого кода. Как оказалось, похожая проблема возникала в специфичном для FreeBSD вызове функции blacklist_notify, обеспечивающем интеграцию с фоновым процессом blacklistd.

Помимо применения патча, уязвимость можно блокировать через выставление в /etc/ssh/sshd_config параметра "LoginGraceTime=0", но при этом отключение таймаута упростит инициирование отказа в обслуживании при установке большого числа соединений, превышающих лимиты, заданные через параметр MaxStartups.

Кроме того, устранены ещё три уязвимости во FreeBSD:

  • CVE-2024-6760 - возможность обхода защиты от применения ktrace для трассировки suid-процессов, что позволяет непривилегированному пользователю получить доступ к содержимому файлов, для чтения которых у него нет прав, например, можно прочитать содержимое файла с хэшами паролей пользователей.
  • CVE-2024-6759 - в NFS-клиенте выявлена возможность использования в именах файлов символов разделения путей ".." и "/";
  • CVE-2024-6640 - уязвимость в пакетном фильтре PF, из-за которой пакеты ICMPv6 с нулевым идентификатором не подпадали под правила межсетевого экрана, рассчитанные на то, что входящие пакеты отражаются в таблице состояния (state table).


  1. Главная ссылка к новости (https://www.freebsd.org/securi...)
  2. OpenNews: Уязвимость в OpenSSH, позволяющая удалённо выполнить код с правами root на серверах с Glibc
  3. OpenNews: Релиз OpenSSH 9.8 с отключением алгоритма DSA и дополнительными механизмами защиты
  4. OpenNews: Mayhem - атака, искажающая биты в памяти для обхода аутентификации в sudo и OpenSSH
  5. OpenNews: SSH-бэкдор, установленный при взломе kernel.org, два года оставался незамеченным
  6. OpenNews: Уязвимость в пакетах с OpenSSH из состава RHEL 9, допускающая удалённое выполнение кода
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/61690-openssh
Ключевые слова: openssh, freebsd
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (26) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 08:41, 12/08/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Интересно, а в openbsd есть такие уязвимости или их не обнаружили из-за меньшей популярности системы?
     
     
  • 2.2, Аноним (2), 08:44, 12/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Вроде как либо open*, либо net* сказали, что точно нет.
     
     
  • 3.12, Аноним (12), 09:23, 12/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вроде как у них своих версий уязвимостей полно.
     
     
  • 4.17, Аноним (17), 09:36, 12/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вроде или точно? Огласите список, пожалуйста.
     
  • 2.5, Аноним (5), 08:50, 12/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Авторы openssh считают, что openssh можно использовать только под openbsd, о чём неоднократно заявляли. Как с таким подходом их поделкой кто-то вообще пользуется я не понимаю.
     
     
  • 3.8, Жироватт (ok), 08:54, 12/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А я считаю, что Тео - жопошник, у которого пара проектов вышла за пределы попенбзд только на открытом безрыбье этих проектов. И музыкальный слух (песни к релизу) у него так же желает лучшего.

    > Авторы опенбзд считают

    А мунчилда с его браузером (бандленым пакетом либ) буквально за это же открыто травят.

     
  • 3.13, Аноним (13), 09:24, 12/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Авторы openssh считают, что openssh можно использовать только под openbsd

    "Арендованную у меня газонокосилку можно использовать только на моем участке".

     
     
  • 4.15, Аноним (17), 09:32, 12/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Некорректное сравнение. Openssh никто ни у кого не арендовал. Скорее это сосед взял на заметку способ стрижки газонокосилкой, но не учёл, что у соседа газон без булыжников в траве.
     
     
  • 5.20, Жироватт (ok), 10:01, 12/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Соседушка, ты можешь бесплатно и легально взять мою Приору, но ты должен учитывать, что я её максимально занизил, от посонов респектос и тёлочи текут. На моих дорогах (от гаража до ворот) она ездит без проблем, я специально заморочился и сделал там топовый гоночный асфальт с уклоном в 0.000%.

    Думаю, это сравнение будет ещё более корректным.

     
  • 5.25, Аноним (-), 10:28, 12/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Некорректное сравнение. Openssh никто ни у кого не арендовал. Скорее это
    > сосед взял на заметку способ стрижки газонокосилкой, но не учёл, что у соседа
    > газон без булыжников в траве.

    ...при том потому, что сосед лихо перекидал булыжники через забор :)

     
  • 2.10, Аноним (1), 09:01, 12/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > OpenBSD проблеме не подвержен, так как в данной системе с 2001 года применяется механизм защиты, блокирующий подобные классы атак.
     
     
  • 3.22, Аноним (22), 10:12, 12/08/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 3.27, нах. (?), 10:31, 12/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > OpenBSD проблеме не подвержен, так как в данной системе с 2001 года применяется механизм защиты,
    > блокирующий подобные классы атак.

    сущность механизма: sshd вообще не запускается.

    (в принципе, конечно, на всякий случай еще надежнее - сеть совсем не подключать. В том числе электрическую.)

      

     
     
  • 4.28, Аноним (28), 10:39, 12/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В OpenBSD sshd по умолчанию стартует.
     
  • 2.19, нах. (?), 09:53, 12/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    таких - нету. Нет blacklistd - нет проблемы!

     
     
  • 3.26, Аноним (-), 10:30, 12/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > таких - нету. Нет blacklistd - нет проблемы!

    Это вам за неполиткорректность. Называли бы blocklist, или stoplist, глядишь и не стали бы вулн искать! :)

     

  • 1.3, Аноним (-), 08:49, 12/08/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Опять эти "собственные патчи" делают что то лишнее. Поэтому нужно довольствоваться подходом арча с максимально ванильными пакетами, без своих доработок по скрытию или дополнению функционала, пускай вся ответственность будет на апстриме. Привет дебиан.
     
     
  • 2.6, Аноним (6), 08:50, 12/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Все так.
     
  • 2.7, Аноним (5), 08:52, 12/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Арч наворачивает вёдра патчей, ты откуда-то из 2006 года выплыл. Под камнем сидел?
     
     
  • 3.9, Жироватт (ok), 08:57, 12/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И да, можно ссылочку на арчевские патчи?
    В ауре - да. В апстриме - только бакфиксы, которые потом идут напрямую в апстрим.
     
  • 2.16, ин номине патре (?), 09:35, 12/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    >Поэтому нужно довольствоваться подходом арча с максимально ванильными пакетами

    Смешные выводы, насколько помню последние 20 лет, "внизапных дырок" меньше всего когда на сервере не самый свежий редхат стоит. И патчей там много, но практически всегда сделаны прямыми руками.

    А на десктопе конечно можешь и вприсядку и как угодно, пока ты неуловим как один парень по имени джо

     
  • 2.18, Аноним (18), 09:52, 12/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Хороший способ, чтобы *уменьшить* количество патчей, предлагаемых в апстрим, потому что никто их не будет писать -- сломалось и сломалось, пусть не работает. Но хорошо ли это?
     
     
  • 3.23, Жироватт (ok), 10:15, 12/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не надо путь патчи к ванилле (которые, обычно, и возвращаются в апстрим) и дебиано-/редхатоподобные дистроспецифичные патчи (которые работают только в конкретном окружении конкретного дистро и в апстрим редкоприменимы).
     

  • 1.11, Аноним (12), 09:23, 12/08/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Опять кто добавил как он попал в проект. Где расследование. Или опять это чудовищная ошибка, товарищ пользователь?
     
     
  • 2.14, Аноним (-), 09:31, 12/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Конечно!
    Это же всего лишь библиотека шифрования связи, зачем ее писать хорошо?
    Ведь если один раз написать хорошо и без ошибок, то собирать денежки не получится!

    И вообще какие претензии,  в̶а̶с̶ ̶т̶у̶д̶а̶ ̶н̶и̶к̶т̶о̶ ̶н̶е̶ ̶п̶о̶с̶ы̶л̶а̶л̶ вас пользоваться никто не заставлял.
    Это у корпов мерзкая ЭУЛА и AS IS, а тут свободный опенсорс и великолепный AS IS!
    Разницу понимать нужно!

     

  • 1.24, Аноним (24), 10:26, 12/08/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    ох уж эти бэкдоры
     

     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Текст:

    Партнёры:
    PostgresPro
    Inferno Solutions
    Hosting by Hoster.ru
    Хостинг:

    Закладки на сайте
    Проследить за страницей     		Created 1996-2024 by Maxim Chirkov
    Добавить, Поддержать, Вебмастеру