Уязвимость в поставляемом во FreeBSD варианте OpenSSH, допускающая удалённое выполнение кода

Конечно!

Это же всего лишь библиотека шифрования связи, зачем ее писать хорошо?

Ведь если один раз написать хорошо и без ошибок, то собирать денежки не получится! И вообще какие претензии, в̶а̶с̶ ̶т̶у̶д̶а̶ ̶н̶и̶к̶т̶о̶ ̶н̶е̶ ̶п̶о̶с̶ы̶л̶а̶л̶ вас пользоваться никто не заставлял.

Это у корпов мерзкая ЭУЛА и AS IS, а тут свободный опенсорс и великолепный AS IS!

Разницу понимать нужно!