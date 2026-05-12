NVIDIA опубликовала CUDA-oxide, компилятор из Rust в CUDA

|2.3, Данные в так называемом поле Name (?), 10:15, 12/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
А нужен ли канпилятор Rust, когда с помощью нейросетей можно легко править дыры создаваемые на Си? Робожаба подскажет: "тута ты память освобождённую освободил, а тута залез в соседний массив".
|3.4, Nuzhny007 (?), 10:35, 12/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Если рассчитывать на то, что нейросети тоже будут писать код, то Rust для них лучше: больше ограничений - меньше галлюцинаций.
|4.6, Аноним (6), 10:42, 12/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
а зачем нейросетям писать на человеческих языках, если их можно обучит напрямую в инструкциях процессора писать?
|5.19, Nuzhny007 (?), 11:22, 12/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Инструкциях какого процессора? Ты ещё и функции компилятора и оптимизатора на них хочешь переложить? Рановато
|4.13, Аноним (13), 11:04, 12/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Нейросети не умеют писать код, не распространяйте этот тynизм.
Для нейросети любой ЯП - это просто набор иероглифов, бессмысленный ASCII. В сеть закладывают какие-то цепочки символов и чем-то это называют. Никакого ПОНИМАНИЯ ЗАДАЧИ у нейросети нет. Поэтому писать код??? Увы, не в этом столетии. Максимум - чуть более "интеллектуальный" intellisense. Да и то вопрос, что лучше - тупо статистическая выборка или "необъяснимый вывод" нейрослопа.
|5.15, Аноним (15), 11:10, 12/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
пользователь тоже не понимает когда кнопки жмет, но работать ему это не мешает, раки на дне реки тоже гидродинамику не понимают, но это им не мешает..
|3.25, Аноним (25), 11:45, 12/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
>А нужен ли канпилятор Rust, когда с помощью нейросетей можно легко править дыры создаваемые на Си?
Конечно не нужен, от него же уже все, включая авторов, отказались лет пятнадцать назад. Один вы, спите, и видите сны, как rust во всём мире используют, и никак не можете проснуться. Ведь так, правда же?
|1.5, AS (??), 10:41, 12/05/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
эээ т.е. если ядро на расте перепишут то оно из видяхи работать будет сразу? и материнка не нужна будет? а флешки тогда куда втыкать?
|2.7, Аноним (6), 10:46, 12/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
новые беспроводные флешки нужно просто прикладывать к GPU
|2.8, мяв (?), 10:54, 12/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
я вот тоже хотела пошутить про conduwuit в гпу.
но нет, это только для того, для чего куда используется обычно. просто типа пишешь на расте и дергаешь "сискалы" куды, насколько понимаю
|2.11, Аноним (13), 11:01, 12/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Очередной dead-born проект только для того, чтобы через 5 лет обнаружить, что поддерживать это г__но больше некому и СНОВА ПЕРЕПИСЫВАТЬ.
|3.16, q (ok), 11:13, 12/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Любой проект - очередной. Неочередным был лишь самый первый проект в истории человечества. Наверняка что-то связанное с изобретением палки-копалки. Любой следующий проект (изобретение колеса и так далее) - всего лишь "очередной". Переписывать софт будут всегда, потому что меняются требования, развивается экосистема. День, когда перестанут переписывать софт, наверняка будет днем, когда упадет 10-километровый метеорит или что-то такое. В остальное время переписывание софта - это естественно и правильно.
|2.18, Аноним (18), 11:18, 12/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Тебе настолько важно мнение анонимов из интернетов, что ты не поленился и привел ссылку?
|2.20, Аноним (20), 11:25, 12/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
> Очередной удар по воинам против Раста. 😢
Раст это всего лишь технология, если для кого-то это предмет культа, то тут проблемы с головой.
> "- потому что на раст нету компилятора в гпу код, а на cpu это все юзлесс затычка"
cuda есть только на nvidia, то есть мобилки и большая часть ноутов с интегрированным гпу в пролете все еще. сегмент у решения серверный (наука или ии).
а вообще как всегда, такие вот инициативные "промоутеры" раста, лучшая антиреклама для раста.
|3.23, Аноним (9), 11:37, 12/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
> cuda есть только на nvidia, то есть мобилки и большая часть ноутов с интегрированным гпу в пролете все еще.
Логично, ведь код для интенсивных GPU-вычислений пишется не ради запуска на мобилках и интелловских интеграшках.
> сегмент у решения серверный (наука или ии).
Сегмент у решения такой же, как и у CUDA в целом. Или ты уже против CUDA решил повоевать?
|1.14, Аноним (12), 11:06, 12/05/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
>Поддерживаются примитивные типы (u8..u64, f32, f64, bool), структуры, перечисления, кортежи, массивы ([T; N]) и слайсы (&[T]), операторы match / if / if let, циклы for и while, итераторы (.iter(), .enumerate()), замыкания и дженерики
Зачем это нужно, если всё это уже отлично работает на Си?
|2.24, Аноним (9), 11:43, 12/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
>> кортежи, массивы ([T; N]) и слайсы (&[T]), операторы match [...] итераторы (.iter(), .enumerate()), замыкания и дженерики
> Зачем это нужно, если всё это уже отлично работает на Си?
Эмм, нет. Кортежи, слайсы, match, итераторы замыкания и дженерики на Си не просто не работают - они там напрочь отсутствуют.
|1.26, Сладкая булочка (?), 11:49, 12/05/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
> Не поддерживаются типы String, Vec и Box, макросы format!, panic! и println!, Trait-объекты и реализуемые через обращение к операционной системе функции стандартной библиотеки (работа с файлами, ввод/вывод, сетевые операции).
Ахах. То есть, местные растовщики даже распечатать не смогут ничего? А как же они пели про cargo, а тут оказывется no_std.
