Для Mesa предложен драйвер cluda, позволяющий реализовать OpenCL поверх NVIDIA CUDA

|
|1.2, Аноним (2), 22:25, 12/10/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–6 +/–
|
Странно, обычно при любом упоминании Нвидии в контексте Линукса местные эксперты говорят, что CUDA и Нвидя в целом - это ужасная ненужная проприетарная вендорлокнутая дрянь и вообще "купи нормальную видяху". А в новостях при этом - то zluda, то cluda. Как это понимать?
|
|
|
|2.10, name (??), 23:14, 12/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Это борьба с проприетарщиной путём создания свободных альтернатив.
|
|
|
|3.14, Аноним (14), 23:51, 12/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
> Это борьба с проприетарщиной путём создания свободных альтернатив.
В чем тут альтернатива, если вы запускаете открытый opencl поверх закрытой cuda на проприетарных дровах? Это наоборот продвигает использование проприетари от невидии!
Вы совсем уже думать разучились со свои сектантством?
|
|
|
|4.15, name (??), 23:59, 12/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
|
Это позволит распространять свободный софт использующий opencl api на системах с проприетарными драйверами.
|
|4.18, Аноним (18), 00:33, 13/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> Вы совсем уже думать разучились со свои сектантством?
Потребитель жует, не удивляйтесь.
|
|3.22, Аноним (22), 01:08, 13/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
> Это борьба с проприетарщиной путём создания свободных альтернатив.
Борьба с длинными силиконовыми проприетарными "копьями" путем смелых бросков на них свободно-оголенной опой? Так победим, ага ...
|
|
|
|2.5, Fracta1L (ok), 22:53, 12/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
А хотя стоп. Я подумал, это наоборот CUDA поверх OpenCL. А нафига оно надо в таком виде?
|
|1.6, Аноним (6), 22:56, 12/10/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
>Падение производительности объясняется накладными расходами на преобразование
RTX A6000 на старте продавали $4600-7000 (*конец 2020 в условиях пандемии и майнинга).
И я вот думаю, что когда покупают такие карты, естественно не одну, то падения производительности ты точно не хочешь.
https://www.techpowerup.com/gpu-specs/rtx-a6000.c3686
|
|
|
|2.7, Аноним (2), 22:59, 12/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> И я вот думаю, что когда покупают такие карты, естественно не одну, то падения производительности ты точно не хочешь.
Такие карты и не покупают под Линукс, лол.
|
|1.8, Аноним (-), 23:04, 12/10/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
А зачем оно такое нужно?
Есть какой-то софт на OpenCL?
И при этом нет аналогичного с нормальной реализацией на cuda?
Обычно все как раз наоборот :)
|
|
|
|2.12, 000110 (?), 23:45, 12/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
Darktable, GIMP, Kdenlive, Blender, Handbrake, Libreoffice, оба браузера, научный софт - все используют OpenCl
|
|
|
|3.17, Аноним (17), 00:12, 13/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Не знаю насчет остального, но из Blender, OpenCl выкинули, еще в 21 году.
|
|3.19, Аноним (19), 00:39, 13/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Браузеры то в каком месте? Какой научный софт остался? Из всего перечня darktable фильтры разве что были, остальное -- какое-то гонево, ты ещё x264 вспомни.
|
|1.9, Минона (ok), 23:06, 12/10/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
Во, товарищ делом полезным занимается.
Не то что тот, который Линуса пилит и с бэкэшэфэс ругается.
|
|
|
|2.24, name (??), 01:58, 13/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Если бы кому-то нужно было, то взяли и продолжали бы развивать. Выкинули unmaintained, как и gallium nine.
|
|
|
|2.23, Аноним (23), 01:43, 13/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> и без Rust заводятся.
ничего, это только пока. Скоро и они проржавеют.
|
|1.25, Аноним (25), 02:36, 13/10/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
Опять ред хат, опять корпораты! А можно шоб нормальное че нибудь, только не от корпов? И не от васянов чтобы. И такое, чтоб прям ух!
|