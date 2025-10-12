Для Mesa предложен драйвер cluda, позволяющий реализовать OpenCL поверх NVIDIA CUDA

Кэрол Хербст (Karol Herbst) из компании Red Hat, принимающий участие в разработке Mesa, драйвера Nouveau и открытого стека OpenCL, предложил для включения в состав Mesa драйвер cluda, реализующий API Gallium поверх API CUDA, предоставляемого проприетарным драйвером NVIDIA. Gallium используется в Mesa для абстрагирования разработки драйверов и реализует типовые для драйверов программные интерфейсы, не специфичные для отдельных аппаратных устройств. В контексте cluda реализованы интерфейсы, связанные с вычислениями, которых достаточно для воплощения спецификации OpenCL поверх CUDA.

Предполагается, что cluda поможет решить проблемы с использованием OpenCL поверх проприетарного драйвера NVIDIA. Использование дополнительной обвязки даёт возможность реализовать недостающие расширения OpenCL, отсутствующие в стеке NVIDIA на базе проприетарного драйвера. В cluda используются только возможности библиотеки libcuda.so, входящей в состав GPU-драйверов NVIDIA и не привязанной к CUDA runtime. В текущем виде реализация OpenCL на базе cluda поддерживает операции с памятью и позволяет запускать вычислительные ядра.

Реализация OpenCL на базе cluda и rusticl поддерживает следующие расширения OpenCL, которые отсутствуют в реализации NVIDIA:

cl_khr_extended_bit_ops

cl_khr_integer_dot_product

cl_khr_fp16

cl_khr_suggested_local_work_size

cl_khr_subgroup_extended_types

cl_khr_subgroup_ballot

cl_khr_subgroup_clustered_reduce

cl_khr_subgroup_non_uniform_arithmetic

cl_khr_subgroup_non_uniform_vote

cl_khr_subgroup_rotate

cl_khr_subgroup_shuffle

cl_khr_subgroup_shuffle_relative

cl_khr_il_program (Yes, that means SPIR-V support)

cl_khr_spirv_linkonce_odr

cl_khr_spirv_no_integer_wrap_decoration

cl_khr_spirv_queries

cl_khr_expect_assume

cl_ext_immutable_memory_objects

При измерении производительности в тестовом наборе LuxMark 3.1 реализация OpenCL на базе Mesa, cluda и rusticl показала 57702 баллов, а реализация на базе стека NVIDIA - 64009 баллов. Падение производительности объясняется накладными расходами на преобразование промежуточного представления Mesa NIR в CUDA PTX (Parallel Thread Execution). Из возможных оптимизаций, которые могли бы уменьшить отставание в производительности, отмечается более активное использование векторизации и задействование JIT-компиляции.