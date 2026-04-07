Атака GPUBreach, позволяющая получить root-доступ через выполнение CUDA-кода на GPU NVIDIA

|
|
|
|2.5, Аноним (5), 12:03, 07/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
|
АНБ оперативно удалило pdf с описанием из новости, потому что это их дыра и её можно раскрывать только по команде сверху.
|
|1.3, Аноним (5), 12:00, 07/04/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+5 +/–
|
Случайная, случайность никто не виноват. Все Хейтеры проприетарных дров это тревожник и теория заговора. Никакие люди из служб не приходят к американским программистам домой. Все только и ждут как бы сделать другим добро за свой счёт.
|
|
|
|2.10, Аноним (10), 13:24, 07/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> Никакие люди из служб не приходят к американским программистам домой
Вообще-то приходят, но исключительно для того чтобы защитить их демократию.
|
|
|
|3.11, Анони (?), 13:32, 07/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Нет там частная собственность никто не приходит. Ты всё врешь. Ты комминуст!
|
|1.7, Аноним (7), 12:39, 07/04/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
|
(links will be active on April 13) - для любителей теорий заговоров
|
|
|
|2.12, Анони (?), 13:34, 07/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
Нет никаких заговоров тебе же сказали, случайно. Не заметили. Всё будет хорошо. Проходите мимо тут не на что смотреть.
|
|1.8, Аноним (8), 12:53, 07/04/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
> проприетарного драйвера NVIDIA
Нефиг проприетрным блобам делать в ядре. Расходимся.
|
|
|
|
|
|3.20, Аноним (8), 14:33, 07/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Открытые и пару десятков глаз найдут, а для закрытого да, потребовался целый институт, чтобы найти. И то, косвенным способом обнаружили.
|
|1.19, Аноним (19), 14:20, 07/04/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
Я просто ещё раз процитирую https://www.opennet.ru/cgi-bin/openforum/vsluhboard.cgi?az=show_thread&om=1397
В официальной документаци для последней версии VirtualBox написано:
https://www.virtualbox.org/manual/ch04.html#guestadd-3d
>Untrusted guest systems should not be allowed to use the 3D acceleration features of Oracle VM VirtualBox, **just as untrusted host software should not be allowed to use 3D acceleration. Drivers for 3D hardware are generally too complex to be made properly secure and any software which is allowed to access them may be able to compromise the operating system running them.** In addition, enabling 3D acceleration gives the guest direct access to a large body of additional program code in the Oracle VM VirtualBox host process which it might conceivably be able to use to crash the virtual machine.
Но нашлись неадекваты, которые запихнули это в браузер и дали доступ к GPU каждой веб-странице. Напомню: RowHammer через WebGL уже был (https://github.com/jonastheis/GLitch). Но Гуглаг это не остановило - им фингерпринтить важнее, тем более что перещёлкивающиеся ячейки памяти характеризуют оборудование, а тайминги (https://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=56614) операций финггерпринтят конкретный экземпляр чипа (уже не памяти), работая как Weak PUF. А Мозилле ничего не остаётся как доить сиську гугла. Иначе лишатся не только остатков рынка, но и гуглового финансирования, CEO дауншифтить придётся, а это ужас-ужас-ужас!
|