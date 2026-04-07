Атака GPUBreach, позволяющая получить root-доступ через выполнение CUDA-кода на GPU NVIDIA

07.04.2026 11:03 (MSK)

Группа исследователей из университета Торонто разработала технику атаки GPUBreach, которая аналогично анонсированным днях атакам GDDRHammer и GeForge использует технику RowHammer для искажения битов видеопамяти GDDR и повреждения таблицы страниц памяти GPU. GPUBreach позволяет получить root-доступ в основное системное окружение через выполнение в GPU NVIDIA непривилегированного ядра CUDA.

Особенностью атаки является возможность работы при включённом IOMMU. Для обхода IOMMU атака нарушает состояние выполняемого на уровне ядра проприетарного драйвера NVIDIA и инициирует в нём переполнение буфера, при помощи которого переписывает содержимое структур ядра. Также показано применение атаки для извлечения из памяти GPU ключей шифрования, используемых библиотекой cuPQC, для ускорения выносящей криптографические вычисления на сторону GPU.

  • 1.1, Аноним (1), 11:40, 07/04/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    Кучно пошло
     
  • 1.2, Аноним (2), 11:54, 07/04/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    Какая ось нужна?
     
     
  • 2.5, Аноним (5), 12:03, 07/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    АНБ оперативно удалило pdf с описанием из новости, потому что это их дыра и её можно раскрывать только по команде сверху.
     
     
  • 3.21, Аноним (21), 14:36, 07/04/2026 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
  • 1.3, Аноним (5), 12:00, 07/04/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    Случайная, случайность никто не виноват. Все Хейтеры проприетарных дров это тревожник и теория заговора. Никакие люди из служб не приходят к американским программистам домой. Все только и ждут как бы сделать другим добро за свой счёт.
     
     
  • 2.10, Аноним (10), 13:24, 07/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    > Никакие люди из служб не приходят к американским программистам домой

    Вообще-то приходят, но исключительно для того чтобы защитить их демократию.

     
     
  • 3.11, Анони (?), 13:32, 07/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Нет там частная собственность никто не приходит. Ты всё врешь. Ты комминуст!
     
     
  • 4.13, Аноним (13), 13:36, 07/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Пустое. Достаточно отменить кого-нибудь.
     

  • 1.4, Аноним (4), 12:01, 07/04/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    Для локалхоста нужно как-всегда скомпилировать и запустить.
     
     
  • 2.6, Аноним (6), 12:08, 07/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Стандарт индустрии инфосеков-лохотронщиков.
     
     
  • 3.18, Аноним (18), 14:06, 07/04/2026 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
  • 2.15, Анони (?), 13:37, 07/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    В это раз без программатора обошлись.
     
  • 2.17, Аноним (18), 14:04, 07/04/2026 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
  • 1.7, Аноним (7), 12:39, 07/04/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    (links will be active on April 13) - для любителей теорий заговоров
     
     
  • 2.12, Анони (?), 13:34, 07/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Нет никаких заговоров тебе же сказали, случайно. Не заметили. Всё будет хорошо. Проходите мимо тут не на что смотреть.
     

  • 1.8, Аноним (8), 12:53, 07/04/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    > проприетарного драйвера NVIDIA

    Нефиг проприетрным блобам делать в ядре. Расходимся.

     
     
  • 2.9, Аноним (13), 13:06, 07/04/2026 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
  • 3.14, Анони (?), 13:36, 07/04/2026 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
  • 4.16, Аноним (13), 13:43, 07/04/2026 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
  • 3.20, Аноним (8), 14:33, 07/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Открытые и пару десятков глаз найдут, а для закрытого да, потребовался целый институт, чтобы найти. И то, косвенным способом обнаружили.
     
  • 2.22, Аноним (22), 14:56, 07/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    https://opennet.ru/64355-linux
     

  • 1.19, Аноним (19), 14:20, 07/04/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    Я просто ещё раз процитирую https://www.opennet.ru/cgi-bin/openforum/vsluhboard.cgi?az=show_thread&om=1397

    В официальной документаци для последней версии VirtualBox написано:

    https://www.virtualbox.org/manual/ch04.html#guestadd-3d

    >Untrusted guest systems should not be allowed to use the 3D acceleration features of Oracle VM VirtualBox, **just as untrusted host software should not be allowed to use 3D acceleration. Drivers for 3D hardware are generally too complex to be made properly secure and any software which is allowed to access them may be able to compromise the operating system running them.** In addition, enabling 3D acceleration gives the guest direct access to a large body of additional program code in the Oracle VM VirtualBox host process which it might conceivably be able to use to crash the virtual machine.

    Но нашлись неадекваты, которые запихнули это в браузер и дали доступ к GPU каждой веб-странице. Напомню: RowHammer через WebGL уже был (https://github.com/jonastheis/GLitch). Но Гуглаг это не остановило - им фингерпринтить важнее, тем более что перещёлкивающиеся ячейки памяти характеризуют оборудование, а тайминги (https://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=56614) операций финггерпринтят конкретный экземпляр чипа (уже не памяти), работая как Weak PUF. А Мозилле ничего не остаётся как доить сиську гугла. Иначе лишатся не только остатков рынка, но и гуглового финансирования, CEO дауншифтить придётся, а это ужас-ужас-ужас!

     

