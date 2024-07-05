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SnailLoad - атака по определению открываемых сайтов через анализ задержек доставки пакетов

05.07.2024 09:48

Группа исследователей из Грацского технического университета (Австрия), ранее известная разработкой атак MDS, NetSpectre, Throwhammer и ZombieLoad, разработала новый метод атаки по сторонним каналам, получивший кодовое имя SnailLoad и позволяющий определять обращение пользователя к тем или иным сайтам или выявлять просмотр определённых видеороликов на YouTube. Код серверной части, используемой для проведения атаки опубликован на GitHub под лицензией MIT.

В отличие от ранее известных атак по косвенной идентификации на основе анализа трафика, метод SnailLoad не требует совершения MITM-атаки, т.е. атакующему не нужно перехватывать транзитный трафик пользователя. Для осуществления атаки достаточно, чтобы жертва открыла в своём браузере подконтрольную атакующему страницу, которая инициирует загрузку с сервера атакующего больших файлов или изображений. Выполнения JavaScript-кода не требуется, достаточно организовать непрерывный поток трафика между жертвой и сервером атакующего.

Aнализ производится на стороне сервера атакующего и базируется на изменении задержек доставки пакетов в зависимости от параллельно выполняемых на системе пользователя запросов к другим сайтам. Метод отталкивается от того, что из-за неравномерности пропускной способности каналов связи между пользователем и провайдером и между шлюзом провайдера и сайтом, разные сетевые соединения влияют друг на друга. Так как узким местом является канал подключения клиента к провайдеру ("последняя миля"), характер отправки пакетов на сервер атакующего меняется в зависимости от другой сетевой активности жертвы. Например, при начале просмотра видео задержки становятся больше и их характер можно сопоставить с задержками, возникающими при просмотре того или иного видео.

Точность определения сильно зависит от типа подключения пользователя к провайдеру. При тестировании метода на различных клиентских подключениях, в которых использовались технологии ADSL, FTTH, FTTB и LTE, точность определения одного из 10 самых популярных роликов на YouTube составила от 37% до 98%. Исследователи также провели эксперимент по применению SnailLoad для определения открытия одного из 100 наиболее популярных сайтов. Максимальная точность при определении сайтов составила 62.8%.

Наименьшая точность зафиксирована для FTTB-соединений, а наибольшая для FTTH. Кроме того, на точность сильно влияет наличие постороннего трафика в канале связи между пользователем и провайдером. Среди способов противодействия атаке упоминается добавление случайного шума в трафик через установку случайных соединений, мониторинг за постоянной фоновой сетевой активностью или параллельное выполнение приложений с неоднородным трафиком.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.snailload.com/...)
  2. OpenNews: Новый вид теоретической атаки по деанонимизации в Tor
  3. OpenNews: Предложен метод атаки для удалённого определения фрагментов памяти на сервере
  4. OpenNews: Представлена новая техника скрытой идентификации системы и браузера
  5. OpenNews: Выявлена группа ретрансляторов Tor, используемых для деанонимизации
  6. OpenNews: Эксплуатация уязвимости в DRAM-памяти через локальную сеть
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/61495-snailload
Ключевые слова: snailload, attack, traffic
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (12) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 09:53, 05/07/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    Звучит как необычная уличная магия.

    Загрузка с сервера раскрывает какой ролик на ютубе я смотрю? - кажется, что для этого ютуб должен тоже сливать инфу о своей загрузке.

    В общем, пока не читал, но уже осуждаю.

     
     
  • 2.7, Аноним (7), 10:02, 05/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ютуб сливает инфу за деньги, а так ты можешь узнать примерно то же самое сам.
     
  • 2.15, Аноним (15), 11:41, 05/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Звучит как необычная уличная магия.

    Звучит, как "по задержкам скачивания с нас, мы можем определить степень забитости своего канала". А далее идет длинный список "если":
    - в сети стандартный QoS,
    - трафик не режется или аггрегируется и есть больше одного ISP,
    - дома у тебя нет какого-нибудь сидбокса/промежуточной ноды оверлейной сети,
    - нет проблем на оборудование твоего провайдера,
    - сейчас вечер и ISP жестко оверсейлит канал,
    - еще пачка причин.

    А в конце оказывается, что канал до сервера атакующего нестабильный, а не ты видео грузишь с ютуба.

     

  • 1.3, Аноним (3), 09:58, 05/07/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    На ютубе миллиарды видео. Чтобы выявить, какой именно видос смотрит пользователь, нужно предварительно произвести исследование, как у именно этого пользователя открывается каждое отдельно взятое видео на ютубе.
     
     
  • 2.6, Аноним (7), 10:01, 05/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А если тебе  надо узнать посмотрел (смотрит ли сейчас) ли юзверь конкретно твоё видео. И заодно записать его имя и фамилию?  
     
     
  • 3.16, Аноним (16), 11:46, 05/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Товарищ майор радостно потирает руки.
     

  • 1.10, eugener (ok), 10:46, 05/07/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > определения одного из 10 самых популярных роликов на YouTube

    ну такое

     
  • 1.11, Аноним (11), 10:47, 05/07/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Я так понимаю, что у атакующего должна быть база с данными сколько открывается тот или иной сайт или видео на ютубе?
     
     
  • 2.14, Аноним (3), 11:39, 05/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    умножить на количество всех пользователей интернета, так как одно и то же видео открывается по-разному у Иван Иваныча и у Джон Джонсона.
     

  • 1.12, Аноним (12), 11:06, 05/07/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    >Вы включили режим «Только HTTPS» для повышения безопасности, однако HTTPS-версия сайта demo.snailload.com недоступна.

    Сразу ффтопку.

     
  • 1.13, Аноним (15), 11:23, 05/07/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Кроме того, на точность сильно влияет наличие постороннего трафика в канале связи между пользователем и провайдером.

    Торренты борются за твою приватность, юзернейм! Сидируй!

     
     
  • 2.17, Аноним (17), 11:52, 05/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Великолепно, случайный непредсказуемый трафик, и тебе польза и всем остальным тоже. Вин-вин.
     

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