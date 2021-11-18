Предложен метод атаки для удалённого определения фрагментов памяти на сервере

|
|
|
|2.5, Аноним (5), 17:39, 18/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
Разве она не первая всему подвержена? И не исправляют. );
|
|2.6, Аноним (1), 17:45, 18/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
У OpenBSD не KASLR, а KARL. В отличие от первого, он рандомизирует не только адрес ядра, но и компоненты ядра.
|
|2.14, Аноним (-), 17:53, 18/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
> Как там OpenBSD, уже изначально этому не подвержена?
помню целую эпопею с компанией квалис. это когда опёнок был такой
супер-супер защищённый, но как начали потрошить и исследовать
стали находить довольно детские баги.
так что да - OpenBSD изначально никаким атакам не подвержена. но
если полезут и начнут потрошить код, то появится целый ворох
банальностей вроде неверных границ или ещё чего...
классические неуловимые джо.
|
|1.7, Аноним (7), 17:45, 18/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
И чота ни слова, что именно подвержено таким атакам. Динамическая память? Статическая? DDR3? DDR4? Што?
|
|
|
|
|
|
|
|4.26, Аноним (15), 18:38, 18/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Шта?
Это обычно аббревиатуры кэшей и это даже памятью язык не повернётся.
|
|2.22, Аноним (22), 18:31, 18/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
Любая оперативная память, это же очевидно из текста статьи. Любая оперативка, где есть страницы.
|
|1.12, Аноним (15), 17:52, 18/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
|
На главной аж 5 новостей про уязвимости - не помню такого за всё время существования opennet.
Интересно, почему так security researchers активировались? Платят хорошо за это?
// b.
|
|
|
|2.19, Аноним (19), 18:19, 18/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
Скорее, просто наткнулись на целый пласт проблем. Одну дырку затыкают, но рядом находится такая же, но чуть измененная.
|
|
|
|3.21, Аноним (15), 18:28, 18/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
При этом лет 10 назад читаешь такие новости и хотя бы понятно о чём речь. Buffer overflow, off by one, freeing uninitialized, double free, failure to malloc() и т.д.
Сейчас - просто какой-то ад по сложности. Я просто не понимаю о чём речь.
// b.
|
|
|
|4.25, Аноним (22), 18:34, 18/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> Я просто не понимаю о чём речь
Не сиди в /b, читай Танненбаума, и всё поймёшь.
|
|
|
|5.27, Аноним (15), 18:40, 18/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Бла бла.
Поэтому эти уязвимости находят самые талантливые специалисты не с одним PhD.
Поэтому таких спецов на весь мир от силы сотня.
АНАЛитеги с ЛОРа подтянулись, смотрю.
|
|4.32, Аноним (32), 18:50, 18/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
сложное уязвимо к sca с 60-х, важно как организовано, не как реализовано. но вынести рояль через ушкó это ж нетривиально.
|
|2.34, Михрютка (ok), 19:03, 18/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
>>> security researchers активировались? Платят хорошо за это?
>>>Группа исследователей из Грацского технического университета
да, именно так.
грантов не лишают и в резюме хорошо смотрится "обнаружил N cve в таких-то системах", "могу за 166.51 секунд определить версию libc"
|
|1.20, Нанобот (ok), 18:27, 18/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
> Затем атакующий ожидает время, необходимое для выполнения ядром дедупликации и объединения страницы памяти
если не ошибаюсь, дедупликацией ядро занимается только если ему явно сказали так делать (гугл подсказывает: KSM only operates on those areas of address space which an application has advised to be likely candidates for merging, by using the madvise(2) system call: int madvise(addr, length, MADV_MERGEABLE)
вроде бы такое делают только системы виртуализации
потому при атаках на физические хосты ждать дедупликации придётся долго
|
|1.29, YetAnotherOnanym (ok), 18:46, 18/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
> ядро определяет одинаковые страницы памяти от разных процессов и объединяет их
С самого первого раза, когда прочёл об этом, не переставал удивляться - неужели эти ухищрения дают такую экономию памяти, чтобы оправдать весь этот геморрой с последующей дедупликацией? И для чего - чтобы держать в памяти tmpfs и зазипованный своп?
|
|
|
|2.31, Аноним (22), 18:48, 18/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Для того, чтобы например не держать в памяти две копии одного и того же бинарника, который выполняется разными пользователями например. Секции данных конечно будут разные, но секции кода-то одни и те же - можно и держать только одну.
|
|2.33, Аноним (33), 18:58, 18/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> неужели эти ухищрения дают такую экономию памяти
Дают офигенную экономию на всяких хостингах с маломощными виртуалками.
Хостеры усиленно предлагают клиентам всяческие VPS-и на базе максимально готовых загрузочных образов, которые сами активно поддерживают (проливают хотфиксы и апдейты).
|