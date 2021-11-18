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Предложен метод атаки для удалённого определения фрагментов памяти на сервере

18.11.2021 17:16

Группа исследователей из Грацского технического университета (Австрия), ранее известная разработкой атак MDS, NetSpectre, Throwhammer и ZombieLoad, опубликовала новый метод атаки (CVE-2021-3714) по сторонним каналам на механизм дедупликации страниц памяти (Memory-Deduplication), позволяющий определить наличие в памяти определённых данных, организовать побайтовую утечку содержимого памяти или определить раскладку памяти для обхода защиты на основе рандомизации адресов (ASLR). От ранее демонстрируемых вариантов атак на механизм дедупликации новый метод отличается проведением атаки с внешнего хоста с использованием в качестве критерия изменения времени ответов на отправляемые атакующим запросы по протоколам HTTP/1 и HTTP/2. Возможность проведения атаки продемонстрирована для серверов на базе Linux и Windows.

Атаки на механизм дедупликации памяти используют в качестве канала для утечки сведений разницу во времени обработки операции записи в ситуациях, когда изменение данных приводит к клонированию дедпулицированной страницы памяти при помощи механизма Copy-On-Write (COW). В процессе работы ядро определяет одинаковые страницы памяти от разных процессов и объединяет их, отображая идентичные страницы памяти в одну область физической памяти для хранения только одно копии. При попытке изменения одним из процессов данных, связанных с дедуплицированными страницами, возникает исключение (pagefaul) и при помощи механизма Copy-On-Write автоматически создаётся отдельная копия страницы памяти, которая закрепляется за процессом. На выполнение копирования тратится дополнительное время, что может быть признаком изменения данных пересекающихся с другим процессом.

Исследователи показали, что возникающие в результате работы механизма COW задержки можно уловить не только локально, но и анализируя изменение времени доставки ответов по сети. Предложено несколько методов определения содержимого памяти с удалённого хоста через анализ времени выполнения запросов по протоколам HTTP/1 и HTTP/2. Для сохранения подбираемых шаблонов используются типовые web-приложения, сохраняющие в памяти поступающую в запросах информацию.

Общий принцип атаки сводится к заполнению на сервере страницы памяти данными, потенциально повторяющим содержимое уже имеющейся на сервере страницы памяти. Затем атакующий ожидает время, необходимое для выполнения ядром дедупликации и объединения страницы памяти, после чего производит изменение контролируемого дубликата данных и оценивает время реакции для определения успешности попадания.

В ходе проведённых экспериментов максимальная скорость утечки информации составила 34.41 байт в час при атаке через глобальную сеть и 302.16 байт в час при атаке через локальную сеть, что быстрее других методов извлечения данных по сторонним каналам (например, при атаке NetSpectre скорость передачи данных составляет 7.5 байт в час).

Предложено три рабочих варианта атаки. Первый вариант позволяет определить данные в памяти web-сервера, на которым используется Memcached. Атака сводится к загрузке определённых наборов данных в хранилище Memcached, очистке дедуплицированного блока, повторной записи того же элемента и создания условия для возникновения COW-копирования через изменение содержимого блока. В ходе эксперимента с Memcached удалось за 166.51 секунд определить версию libc, установленную в системе.

Второй вариант дал возможность узнать содержимое записей в СУБД MariaDB, при использовании хранилища InnoDB, через воссоздание содержимого байт за байтом. Атака производится через отправку специально изменённых запросов, приводящих к однобайтовым несовпадениям в страницах памяти и анализе времени реакции для определения, что догадка о содержимом байта была верной. Cкорость подобной утечки невелика и составляет 1.5 байт в час при атаке из локальной сети. Плюсом метода является то, что он может применяться для восстановления неизвестного содержимого памяти.

Третий вариант позволил за 4 минуты полностью обойти механизм защиты KASLR и получить информацию о смещении в памяти образа ядра виртуальной машины, в ситуации когда адрес смещения находится в странице памяти, другие данные в которой не изменяются. Атака осуществлялась с хоста, находящегося за 14 транзитных переходов (hops) от атакуемой системы. Примеры кода для осуществления представленных атак обещают опубликовать на GitHub.

  1. Главная ссылка к новости (https://arxiv.org/abs/2111.085...)
  2. OpenNews: Реализация DDIO в чипах Intel допускает сетевую атаку по определению нажатий клавиш в сеансе SSH
  3. OpenNews: Утечка данных через кольцевую шину CPU Intel
  4. OpenNews: Атака NetSpectre, приводящая к утечке содержимого памяти по сети
  5. OpenNews: Новая техника обхода защиты ASLR, реализуемая на JavaScript
  6. OpenNews: Атака по определению состояния памяти процессов при помощи страничного кэша
Лицензия: CC-BY
Наводку на новость прислал Artem S. Tashkinov
Тип: Интересно / Проблемы безопасности
Короткая ссылка: https://opennet.ru/56179-memory
Ключевые слова: memory, attack, deduplication
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Обсуждение (30) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 17:30, 18/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Как там OpenBSD, уже изначально этому не подвержена?
     
     
  • 2.4, Аноним (4), 17:39, 18/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Да там наверно CoW нету
     
  • 2.5, Аноним (5), 17:39, 18/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Разве она не первая всему подвержена? И не исправляют. );
     
  • 2.6, Аноним (1), 17:45, 18/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    У OpenBSD не KASLR, а KARL. В отличие от первого, он рандомизирует не только адрес ядра, но и компоненты ядра.
     
     
  • 3.15, Аноним (15), 17:53, 18/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    А точно не KORAL?
     
  • 2.14, Аноним (-), 17:53, 18/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Как там OpenBSD, уже изначально этому не подвержена?

    помню целую эпопею с компанией квалис. это когда опёнок был такой
    супер-супер защищённый, но как начали потрошить и исследовать
    стали находить довольно детские баги.

    так что да - OpenBSD изначально никаким атакам не подвержена. но
    если полезут и начнут потрошить код, то появится целый ворох
    банальностей вроде неверных границ или ещё чего...

    классические неуловимые джо.

     
     
  • 3.17, Аноним (1), 18:12, 18/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    А при чём тут ошибки в коде? Речь шла про функционал.
     

  • 1.7, Аноним (7), 17:45, 18/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    И чота ни слова, что именно подвержено таким атакам. Динамическая память? Статическая? DDR3? DDR4? Што?
     
     
  • 2.11, eugener (ok), 17:51, 18/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Оперативная.
     
  • 2.13, Аноним (15), 17:53, 18/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > Статическая?

    Это ещё что за тип? ROM что ли? :-D

    // b.

     
     
  • 3.18, Аноним (18), 18:15, 18/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    CD-ROM
     
  • 3.24, Аноним (24), 18:32, 18/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    L1 L2 L3
     
     
  • 4.26, Аноним (15), 18:38, 18/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Шта?

    Это обычно аббревиатуры кэшей и это даже памятью язык не повернётся.

     
     
  • 5.28, Аноним (24), 18:45, 18/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    https://en.wikipedia.org/wiki/Static_random-access_memory
     
  • 5.30, n00by (ok), 18:47, 18/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Кеши выполнены на базе статической оперативной памяти https://ru.wikipedia.org/wiki/SRAM_(память)
    От динамической (DRAM) она принципиально отличается тем, что не требует регенерации. За счёт чего быстрее.
     
  • 2.22, Аноним (22), 18:31, 18/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Любая оперативная память, это же очевидно из текста статьи. Любая оперативка, где есть страницы.
     

  • 1.9, Аноним (9), 17:48, 18/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Ссылка на GitHub выдаёт 404.
     
     
  • 2.10, eugener (ok), 17:51, 18/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Так только обещают опубликовать.
     

  • 1.12, Аноним (15), 17:52, 18/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    На главной аж 5 новостей про уязвимости - не помню такого за всё время существования opennet.

    Интересно, почему так security researchers активировались? Платят хорошо за это?

    // b.

     
     
  • 2.16, BratishkaErik (ok), 18:11, 18/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Недавно же промелькала новость о том, что Google будет подобное спонсировать
     
  • 2.19, Аноним (19), 18:19, 18/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Скорее, просто наткнулись на целый пласт проблем. Одну дырку затыкают, но рядом находится такая же, но чуть измененная.
     
     
  • 3.21, Аноним (15), 18:28, 18/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    При этом лет 10 назад читаешь такие новости и хотя бы понятно о чём речь. Buffer overflow, off by one, freeing uninitialized, double free, failure to malloc() и т.д.

    Сейчас - просто какой-то ад по сложности. Я просто не понимаю о чём речь.

    // b.

     
     
  • 4.25, Аноним (22), 18:34, 18/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Я просто не понимаю о чём речь

    Не сиди в /b, читай Танненбаума, и всё поймёшь.

     
     
  • 5.27, Аноним (15), 18:40, 18/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Бла бла.

    Поэтому эти уязвимости находят самые талантливые специалисты не с одним PhD.

    Поэтому таких спецов на весь мир от силы сотня.

    АНАЛитеги с ЛОРа подтянулись, смотрю.

     
  • 4.32, Аноним (32), 18:50, 18/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    сложное уязвимо к sca с 60-х, важно как организовано, не как реализовано. но вынести рояль через ушкó это ж нетривиально.
     
  • 2.34, Михрютка (ok), 19:03, 18/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >>> security researchers активировались? Платят хорошо за это?
    >>>Группа исследователей из Грацского технического университета

    да, именно так.

    грантов не лишают и в резюме хорошо смотрится "обнаружил N cve в таких-то системах", "могу за 166.51 секунд определить версию libc"

     

  • 1.20, Нанобот (ok), 18:27, 18/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Затем атакующий ожидает время, необходимое для выполнения ядром дедупликации и объединения страницы памяти

    если не ошибаюсь, дедупликацией ядро занимается только если ему явно сказали так делать (гугл подсказывает: KSM only operates on those areas of address space which an application has advised to be likely candidates for merging, by using the madvise(2) system call: int madvise(addr, length, MADV_MERGEABLE)

    вроде бы такое делают только системы виртуализации
    потому при атаках на физические хосты ждать дедупликации придётся долго

     
  • 1.29, YetAnotherOnanym (ok), 18:46, 18/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > ядро определяет одинаковые страницы памяти от разных процессов и объединяет их

    С самого первого раза, когда прочёл об этом, не переставал удивляться - неужели эти ухищрения дают такую экономию памяти, чтобы оправдать весь этот геморрой с последующей дедупликацией? И для чего - чтобы держать в памяти tmpfs и зазипованный своп?

     
     
  • 2.31, Аноним (22), 18:48, 18/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Для того, чтобы например не держать в памяти две копии одного и того же бинарника, который выполняется разными пользователями например. Секции данных конечно будут разные, но секции кода-то одни и те же - можно и держать только одну.
     
  • 2.33, Аноним (33), 18:58, 18/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > неужели эти ухищрения дают такую экономию памяти

    Дают офигенную экономию на всяких хостингах с маломощными виртуалками.

    Хостеры усиленно предлагают клиентам всяческие VPS-и на базе максимально готовых загрузочных образов, которые сами активно поддерживают (проливают хотфиксы и апдейты).

     

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