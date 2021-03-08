Утечка данных через кольцевую шину CPU Intel

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|1.1, Fracta1L (ok), 10:34, 08/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+14 +/–
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Почему Интел из микропроцессорного гиганта превратился в производителя дуршлагов и обогревателей? Это какой-то хитрый план?
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|2.3, AlexYeCu_not_logged (?), 10:37, 08/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+28 +/–
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>Это какой-то хитрый план?
1. Раньше не искали.
2. Нарастающая со временем сложность устройства процессоров и материнских плат.
3. У AMD не сказать чтоб сильно лучше.
4. А больше конкурентов и не осталось, по сути.
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|3.7, Онаним (?), 10:42, 08/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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За (3) может быть хотя бы аналог meltdown и l1tf приведёте?
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|4.13, AlexYeCu_not_logged (?), 10:49, 08/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–11 +/–
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> За (3) может быть хотя бы аналог meltdown и l1tf приведёте?
Могу привести пример неработоспособности gcc на ранних версиях Рязани. Годится?
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|5.17, Онаним (?), 10:52, 08/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+8 +/–
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Не-а, не годится. Неработоспособность - это не утечка информации.
У меня у самого был CPU с проблемой в uopcache, лечилось отключением такового.
Но это даже не неработоспособность, мягко говоря, оно проявлялось раз в пятилетку.
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|6.19, Онаним (?), 10:54, 08/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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И да - AMD процы с проблемой в uOpcache без проблем обменивала, я просто заленился отсылать. Хотя номер RMA получил.
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|5.18, Онаним (?), 10:53, 08/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+5 +/–
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(за всякой неработоспособностью вам в интеловскую или амдшную еррату - там их вагон и маленькая тележка)
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|6.23, AlexYeCu_not_logged (?), 11:08, 08/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> (за всякой неработоспособностью вам в интеловскую или амдшную еррату - там их
> вагон и маленькая тележка)
О том и речь. Просто эти ваши Мелтдауны и Спектры очень сильно распиарены, а по сути они вполне себе рядовые просчёты, коих валом. Эксплуатация их дело непростое, особенно если пользователь не совсем уж тупой, а вот с неработоспособностью распространённого софта можно столкнуться с куда большей вероятностью. И если уж выбирать — менее безопасное железо предпочтительней железа неработоспособного по простой причине: оно хотя бы работает, а не только на брелок для ключей годится.
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|7.35, Онаним (?), 11:40, 08/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Это да, уровня FDIV bug пока никто не достиг.
Meltdown подкрался очень близко, но всё равно не то.
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|7.71, Michael Shigorin (ok), 13:41, 08/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> а по сути они вполне себе рядовые просчёты, коих валом
Вот это и страшно -- что такое стало рядовым, которого валом.
> И если уж выбирать — менее безопасное железо предпочтительней железа
> неработоспособного по простой причине: оно хотя бы работает,
> а не только на брелок для ключей годится.
Надеюсь, применительно к выбору автомобиля Вы хотя бы частично всё ещё консерватор -- если не ради себя, то ради тех, кого можете собой убить.
PS: и да, прямщас пишу с x86.
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|7.117, псевдонимус (?), 16:41, 08/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Если бы хваленая срыночная экономика работала, это было бы последним "рядовым просчетом", потому что это не просчет, а мошенничество. Разработчики проца знали о дырках, чтоб там не говорило руководство Интел.
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|5.106, Аноним (106), 15:37, 08/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Не фанат AMD, как не фанат любой $company_name, но разве неработоспособность GCC это не проблема кривого GCC?
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|6.108, AlexYeCu_not_logged (?), 15:55, 08/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Не фанат AMD, как не фанат любой $company_name, но разве неработоспособность GCC
> это не проблема кривого GCC?
«Кривой GCC» работал до того на уйме самых разных процессоров. Но не на ранних выпусках Рязани. Конечно же проблема в GCC, в чём же ещё.
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|7.114, Аноним (114), 16:30, 08/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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На ранних выпусках рязани и ядро не очень хорошо работало, про APU вообще можно было забыть если ты хотел её использовать больше уровня калькулятора. Не думаю что это вина ядра, так же как не думаю что это вина рязани. Для новых технологий подобное нормально и требует адаптации.
И в то время как адаптация это проблема временная, дыры в архитектуре процессора уже не лечатся кроме софтварных заплаток которые превращают процессор в картофель. Если ты виндоюзер, тебе ничего не остается кроме как сидеть с такими заплатками, потому как винда их форсирует. Или искать как их вырезать и сидеть с ситом вместо системы.
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|4.62, asdasd (?), 13:03, 08/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–4 +/–
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Как только AMD распространится на такое количество серверов как и Intel, тогда и поговорим.
Та же история что и с вирусами на разных ОС, покуда смысла лезть туда нет, то и вирусни не будет.
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|5.109, AlexYeCu_not_logged (?), 15:58, 08/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Та же история что и с вирусами на разных ОС, покуда смысла
> лезть туда нет, то и вирусни не будет.
Не совсем. Совсем не совсем. Десктопный/серверный Линукс объективно более безопасная и менее уязвимая штука, чем лидер по количеству зловредов MS Windows. И чем эти большие безопасность и меньшая уязвимость обеспечиваются — прекрасно известно. Как и известно, к чему приводит отказ от этих решений — см. Android.
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|7.125, Michael Shigorin (ok), 17:01, 08/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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> /top-50-products.php?year=0
Это какой-то даже не эстооонец, а даже не знаю кто приполз с MS FUD версии 2006 года.
Если до 2038 доживёт -- все будут веселиться, а до него, может статься, дойдёт, что в 2021 году ему сообщили о небольшой такой разнице в объёме кода и функциональности фигурантов, скажем, номер раз и номер десять...
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|3.88, Аноньимъ (ok), 14:30, 08/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Да глупости это.
Интел просто забил на всё кроме лютой оптимизации.
Что ожидаемо сделало mmu бесполезным.
Первый и последний их нормальный многоядерный проц это пентиум 4.
А дальше пошло натягивание одноядерной архитектуры на многоядерность.
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|4.126, Michael Shigorin (ok), 17:02, 08/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Интел просто забил на всё кроме лютой оптимизации.
...причём это, вообще говоря, неофициально говорят их же инженеры...
PS: но как раз P4 был особо страшной дрянью, которая и родилась-то не то что не из многоядерности -- а из неразбавленного маркетинга ("завалим всех мегагерцами и пофиг на всё остальное").
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|3.115, псевдонимус (?), 16:33, 08/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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>У амд гораздо лучше
>Потенциальных конкурентов (не фирм, а архитектур) полно.
А так все правильно.
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|2.8, Аноним (8), 10:43, 08/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Это проблема общего падения уровня технических и научных кадров в США
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|3.10, Онаним (?), 10:45, 08/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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К сожалению, не только в США. Это общая проблема, и у остальных ещё хуже.
Особенно в 3 мире, из которого мозги уезжают очень быстро.
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|4.22, DildoZilla (?), 11:06, 08/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+5 +/–
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Противоречие: если из других стран мозги утекали в сша, значит в других странах они есть, а в сша -- нет, что неудивительно учитывая их систему образования.
Что до 3-го мира, так дайте время, на наших глазах веспучиания туда сваливается с бешеной скоростью, а при такой коррупции, жадности и безумной гордыни остановить этот процесс невозможно.
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|5.24, Аноним (24), 11:12, 08/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>учитывая их систему образования.
Расскажите нам пожалуйста о проблемах американского университета в котором вы учились.
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|6.54, Lex (??), 12:46, 08/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
Дело даже не в университетах - дело начинается в подходах Годы в 70 80-е в США ... большой текст свёрнут, показать
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|7.58, Аноним (55), 12:57, 08/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Про меньшую материалоёмкость советских изделий вот это сомнительно.
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|8.70, Онаним (?), 13:39, 08/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
Да не, не сомнительно, всё верно Просто в США материалы ценятся меньше, чем моз... текст свёрнут, показать
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|9.77, Аноним (74), 14:04, 08/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
Ну да, железо стоит центы, мозги - килобаксы Но мозги деградируют, и этот факт ... текст свёрнут, показать
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|7.102, Михрютка (ok), 15:15, 08/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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товарищ, вы попутали. вам с такими простынями на афтершок какой-нибудь.
а советскому инженеру вы сказки про материалоемкость и прочие -емкости не рассказывайте, я эти емкости вот этими самыми руками на заводе делал.
"сильно более интеллектоемкими", my ass.
то-то мы со своими емкими изделиями за штатами всю дорогу хвосты подбирали.
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|6.73, Michael Shigorin (ok), 13:44, 08/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–5 +/–
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Математика с физикой в штатах уже объявлены "расистскими" -- ниггеры не врубаются. Как нам тут много раз ездили по ушам, необязательно быть шеф-поваром, чтобы определить несъедобность очередного "шедевра", не так ли?
PS: меня, кстати, звали -- Вас, полагаю, вряд ли.
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|7.78, Аноним (74), 14:05, 08/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Звали куда? Вы вообще пробовали впахивать на пиндосов по удаленке?
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|5.31, Онаним (?), 11:37, 08/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Нет никакого противоречия. Мозги есть, но общее соотношение разве что в пару раз выше, чем в прочих странах. А потребность - выше на порядок и более. Поэтому возникающая потребность позволяет иметь неплохой ценник на эти мозги, и оттягивать их оттуда, где их нужными не считают.
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|6.33, Онаним (?), 11:39, 08/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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И это же самое превышение потребности над наличием, к сожалению, приводит к тому, что в отрасли в т.ч. привлекаются в т.ч. люди достаточно низкого уровня - чтобы хоть как-то спрос закрыть.
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|7.59, Аноним (59), 13:01, 08/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Количество переходит в качество. Люди сидят за соседними столами, и за решением проблемы проще подойти к коллеге, чем лезть в stackoverflow и ждать полчаса, час, 2 часа, полсуток, сутки, 3 дня, неделю, полмесяца, месяц, два месяца, полгода, год, джва года, десятилетие, вообще никогда ответ не получить ... Коллега же ответит сразу, если знает, а если не знает, то либо отправит к тому, кто знает, либо вообще может выделить время на твою проблему.
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|8.83, Аноним (74), 14:18, 08/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
Ну так-то да, чего ждать когда коллега о твоей проблеме на stackoverflow прочита... текст свёрнут, показать
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|3.46, Ordu (ok), 12:04, 08/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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> Это проблема общего падения уровня технических и научных кадров в США
"Исследователи из Иллинойского университета". Обрати внимание на географию: не из Парижского, не из Московского, а из Иллинойского.
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|2.16, llolik (ok), 10:52, 08/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+6 +/–
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Side Channel атаки ни процессоры привлекли внимание относительно недавно. Тему усиленно копают, ну и поэтому, соответственно, последние пару-тройку лет активно проявляется весь масштаб звиздеца.
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|3.44, Ordu (ok), 12:02, 08/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Стоит отметить, что копатели закапываются всё глубже и глубже. Простых способов найти уже не удаётся, потому что новые процессоры закрывают все известные дырки старых.
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|2.21, еман (?), 11:04, 08/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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это инсайдеры, которые обычно ходят с радужными флагами, поддерживают бидона и смотрят тикток: они уничтожают индустрию сша изнутри, по завету великого мао цзэдуна.
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|2.29, Tita_M (ok), 11:32, 08/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Вообще ситуация не здоровая. Если Интел добьют то десктопные системы такими какими мы их знаем могут уступить место какой-нибудь дряни типа тонких клиентов вроде тех же систем на ХромОС.
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|3.57, Последний из могикан (?), 12:57, 08/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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К тому все идёт,дорогой.Десктоп не нужен.Нужен планшета терминал и все.А вся твоя жизнь,весь ты-в облаке.Беда надвигается,в общем.
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|7.137, Michael Shigorin (ok), 17:42, 08/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Будем на серверном железе сидеть. Никуда оно не денется.
(задумчиво перечитываю этот комментарий через камушек с тремя межпроцессорными связями)
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|6.138, псевдонимус (?), 17:49, 08/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Не знаю как го, а ржавый точно не нужен.
Бегом кодить на форт, тикль и С, а то система и правда загибается:-)
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|2.36, Корец (?), 11:42, 08/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Это же очевидно - из-за сишных дыреней! Что вообще за вопросы дурапцкие?
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|2.42, Аноним (42), 11:56, 08/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+19 +/–
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>из микропроцессорного гиганта превратился
А кто Интел сейчас?
Посмотрите про их текущее положение на рынке:
https://youtu.be/47w066qFzi4?t=145
Или сами загуглите кто крупнейший поставщик полупроводниковой продукции и кто больше всех инвестирует в RnD.
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|3.142, Аноним (120), 18:01, 08/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>больше всех инвестирует в RnD
из-за того что сам же и производит, а вот амд поступили умнее, спихнули производство на аутсорс, на 2 стульях усидеть трудно и история интел тому подтверждение
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|2.80, Аноним (80), 14:14, 08/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Что-то мне подсказывает, что разработка "голой" процессорной архитектуры стала нанмого проще, чем блокирование утечех данных. За годы все стало намного сложнее и там где есть информация - существует ее потенциальная утечка. Даже сложно себе представить квалификацию кадров которые должны со всем этим бороться. Лучшие из лучших - не иначе.
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|4.86, Онаним (?), 14:24, 08/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Из которого на данный момент не может быть утечек просто потому, что собственно утекать особо нечему.
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|1.2, Иваня (?), 10:37, 08/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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И снова здравствуйте дорогой Intel. Больше никогда, слышите? Никогда! не возьму ваши процессоры. Сильно вы меня расстроили. У меня развилась паранойя и теперь я больше всего боюсь, когда меня взломают.
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|2.20, Hackers (?), 10:55, 08/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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> теперь я больше всего боюсь, когда меня взломают.
Your ochko now belongs to us!
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|Часть нити удалена модератором
|2.30, Аноним (30), 11:33, 08/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–7 +/–
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Так амд и дороже в 3 раза. Но, возможность поставить ECC память конечно перевешивает недостатки вроде низкой производительности на ядро или отсутствия оптимизированных фортран библиотек (а я напоминаю, они в 10-20 раз быстрее альтернатив). В остальном конечно всё одно.
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|3.32, Аноним (32), 11:38, 08/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+5 +/–
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> амд и дороже в 3 раза
> низкой производительности на ядро
Толсто
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|4.37, Аноним (30), 11:44, 08/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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Порядок примерно такой, я сравнивал железо аналогичного сегмента и возможностей. У амд были ecc и проброс видеокарты, что чуточку больше, но время, когда амд были дешевле, давно прошло.
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|5.50, Аноним (50), 12:28, 08/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Вы забыли учесть разницу в стоимости материнских плат, да и сами процессоры у АМД все-таки дешевле, как бы Вам не хотелось.
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|6.89, такаяштука (?), 14:33, 08/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Райзены 5ххх дороже даже по официальным ценам. А по реальным дороже и в 5 раз.
А разен 5ххх это вообще первый процессор амд с приемлемым уровнем синглкор производительности.
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|7.104, Аноним (104), 15:26, 08/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Что, какие 5 раз, что за выдумки? 5600х по производительности как 10700k и стоит столько же или дешевле, 5800x по производительности как 10900k и стоит столько же или дешевле.
Одноядерная производительность давно на уровне Интела, просто в этом поколении снизили задержки доступа к памяти благодаря изменениям в работе кеша, и именно по этому 6-ти ядерник АМД показывает уровень производительности 8-ми ядерника Интел, а 8-ми ядерник АМД уровень производительности 10-ти ядерника Интел.
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|4.41, lucentcode (ok), 11:54, 08/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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> низкой производительности на ядро
Скажите это моему Ryzen 5600X. Что-то не замечал, чтобы он был медленным в однопотоке. Или вы чисто за серверные камни? Так и тут у AMD не всё так плохо, их последние эпики - просто топчики :)
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|5.45, Аноним (30), 12:03, 08/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Последнее время они очень подтянули этот аспект, но я смотрел актуальные бенчмарки только на прошлой неделе и камни из одного сегмента уступали процентов на 30 на ряде применений. А топовые камни всем хороши тут я не спорю, кроме разве что цены.
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|6.87, Онаним (?), 14:26, 08/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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На ряде применений - это в смысле 141 FPS вместо 140 у AMD в 5 игрухах? :D
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|3.38, Егор (??), 11:45, 08/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–4 +/–
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Какой фортран, дядя?
Сейчас вся наука на Python/R, а он тут про быштрый фортран рассказывает.
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|4.39, Аноним (30), 11:50, 08/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Ммм blas/lapack это фортран, альтернативные реализации хуже.
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|4.61, Аноним (61), 13:03, 08/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+5 +/–
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Ты ты через Numpy и дергаешь всю эту Фортрановскую математику в MKL/OpenBLAS.
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|1.4, Аноним (30), 10:37, 08/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Поможет ли тут tcb, или в нём страницы тоже никак не защищены? @moderator
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|1.6, КО (?), 10:42, 08/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–3 +/–
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Всего-лишь нужен физический доступ к системнику, подумаешь, ерунда.
Лять, если такой доступ есть, можно и без уязвимостей докопаться.
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|1.11, Онаним (?), 10:48, 08/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Ну кольцо - оно на то и кольцо, что оно предсказуемо.
В меше так не повеселишься, у меша более-менее статическое время обращения между нодами. Там тоже можно по блокировкам замерять, но они более случайны. А вот кольцо позволяет по задержкам определить ещё и конечную ноду.
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|1.12, Аноним (12), 10:49, 08/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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Не взломают, а воспользуются уязвимостью беззащитной кольцевой шины процессора, и надругаются над битами в его регистрах
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|1.51, Аноним (51), 12:31, 08/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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А это опасно да, когда два процесса, запущенных пользователем общаются бежду собой? А через сокет общаться нельзя что ли?
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|2.64, Аноним (55), 13:15, 08/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Для пользозателя, который где-то далеко сидит, запустившего процессы на компе другого пользователя, конечно, не опасно. Это, чтоб другой не догадывался, что процессы таки общаются, и не обратил внимание на их подозрительное поведение.
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|1.56, Аноним (59), 12:51, 08/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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>Attribution is trivial and left as an exercise to the reader.
Что за ***та?
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|2.63, Аноним (61), 13:04, 08/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Отсылка на Великую Теорему Ферма, где Ферма написал это на полях.
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|3.92, Аноним (59), 14:47, 08/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ферма написал другое, что на английский обычно переводят как
>I have discovered a truly marvelous proof of this, which this margin is too narrow to contain.
А "упражнения для читателей", которые "очевидно" доказываются любили оставлять Ландау с Лифшицем. Но вряд-ли это отсылка к ним, скорее троллинг. Я даже ссылки на скачивание в посте не вижу.
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|1.67, Аноним (67), 13:27, 08/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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да ёптвашумать в конце то концов. Может уже пора закапывать этот интел. Один хрен только обманывает в производительности, то внутри термопаста засохнет, то вольтаж и тдп избалованые, то луна не в той фазе.
Нам нужно что-то другое.
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|2.124, псевдонимус (?), 17:00, 08/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Давно пора, со времён пнев ещё. Да некому, конкурентов передушили. Есть ещё более убогое и закрытое: арм.
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|2.85, lockywolf (ok), 14:23, 08/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Я тупой и не понял. Это какой-то посторонний механизм авторизации?
А, всё, разобрался, это из Owl.
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|1.94, Сейд (ok), 14:53, 08/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Опять будут снижать производительность, как с Meltdown и TLBleed? :)
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|1.97, DildoZilla (?), 15:01, 08/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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А ещё в процессорах Интель встроена нейросеть, которая определяет по задержкам при печати расовую принадлежность и если процессор "определил" негра, то в ближайший полицайский участок летит мессадж: "тут негр за компутиром, омерико опасносте!". Шутка. Наверное. В наше время всякое может быть.
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|1.103, Аноним (103), 15:19, 08/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+5 +/–
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скоро интелы на core i9 из-за уязвимостей поотключают все навороты и получится полноценный многоядерный i486 !
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