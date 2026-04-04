Атаки GDDRHammer и GeForge, искажающие память GPU для доступа ко всей памяти CPU

04.04.2026 12:54 (MSK)

Исследователи из нескольких университетов США и Австралии разработали две атаки класса Rowhammer - GDDRHammer и GeForge, позволяющие при выполнении непривилегированного ядра CUDA на GPU NVIDIA добиться искажения отдельных битов в чипах видеопамяти GDDR. В отличие от представленного в прошлом году метода GPUHammer, новые атаки не ограничиваются воздействием на данные, обрабатываемые в памяти GPU, а позволяют получить полный доступ ко всей основной памяти, относящейся к адресному пространству CPU. Исследователями продемонстрированы эксплоиты, предоставляющие root-доступ к основной системе при выполнении непривилегированного CUDA-ядра на GPU.

Обе атаки добиваются преждевременной потери заряда в определённых ячейках видеопамяти, к которым у атакующих нет прямого доступа, что приводит к изменению хранящихся в этих ячейках битов. Возможность чтения и записи в память, относящуюся к адресному пространству CPU, реализована путём вмешательства в работу аллокатора памяти GPU (cudaMalloc) для нарушения изоляции памяти GPU и отображения виртуальных адресов GPU в произвольные адреса физической памяти GPU или CPU.

Вмешательство осуществляется через искажение значений битов в видеопамяти, в которой хранятся таблицы страниц памяти GPU, отвечающие за трансляцию виртуальных адресов в физические. Отличия между атаками GDDRHammer и GeForge сводятся к тому, что метод GDDRHammer модифицирует таблицу страниц последнего уровня (PT - Last Level Page Table), а метод GeForge - каталог страниц последнего уровня (PD0 - Last Level Page Directory).

Среди прочего указанные таблицы трансляции адресов используются для организации прямого доступа GPU к памяти CPU, поэтому изменение адреса в таблице страниц GPU на физический адрес в основной оперативной памяти и выставление флага APERTURE, включающего режим маппинга памяти CPU, дают возможность читать и записывать данные c обращением к основной памяти через шину PCIe при отключённом IOMMU (по умолчанию отключён).

Успешные атаки продемонстрированы для высокопроизводительных профессиональных видеокарт NVIDIA RTX A6000 на базе микроархитектуры Ampere (стоимость новых карт начинается с $6850, а подержанных - с $4000) и бытовых моделей NVIDIA RTX 3060 ($250-300). Разработанная техника обхода защиты от Rowhammer в сочетании с задействованием предоставляемых в GPU средств распараллеливания операций позволила в 64 раза увеличить частоту возникновения искажения ячеек по сравнению с прошлыми атаками. В качестве временной меры для блокирования атак командой "nvidia-smi -e 1" может быть включён режим коррекции ошибок ECC (Error Correcting Codes), но он приводит к дополнительным накладным расходам и потенциально может быть обойдён, используя такие методы атак, как ECCploit и ECC.fail.

Атака RowHammer позволяет исказить содержимое отдельных битов памяти DRAM путём цикличного чтения данных из соседних ячеек памяти. Так как память DRAM представляет собой двухмерный массив ячеек, каждая из которых состоит из конденсатора и транзистора, выполнение непрерывного чтения одной и той же области памяти приводит к флуктуации напряжения и аномалиям, вызывающим небольшую потерю заряда соседних ячеек. Если интенсивность чтения большая, то соседняя ячейка может потерять достаточно большой объём заряда и очередной цикл регенерации не успеет восстановить её первоначальное состояние, что приведёт к изменению значения сохранённых в ячейке данных.

Метод атаки Rowhammer был предложен в 2014 году, после чего между исследователями безопасности и производителями оборудования началась игра в "кошки-мышки" - производители чипов памяти пытались блокировать уязвимость, а исследователи находили новые способы обхода блокировок. Например, для защиты от RowHammer производители чипов добавили механизм TRR (Target Row Refresh), но оказалось, что он блокирует искажение ячеек лишь в частных случаях, но не защищает от всех возможных вариантов атаки. Методы атаки были разработаны для чипов DDR3, DDR4 и DDR5 на системах с процессорами Intel, AMD и ARM, а также для GDDR-памяти GPU NVIDIA. Помимо этого были найдены способы обхода коррекции ошибок ECC и предложены варианты совершения атаки по сети и через выполнение JavaScript-кода в браузере.

Обсуждение (57) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 13:22, 04/04/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    >на GPU NVIDIA

    т.е. на 94% всех продаваемых дискреток:
  • 2.6, Аноним (6), 14:13, 04/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Но линуксоиды предпочитают GPU AMD.
     
     
  • 3.7, Аноним (1), 14:15, 04/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Линус не согласен:
  • 4.9, kravich (ok), 14:34, 04/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Ну так Линус и Федорой пользуется, но это не значит, что на него нужно ориентироваться в этом вопросе
     
     
  • 5.20, Аноним (1), 15:09, 04/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Вот те на
     
  • 5.21, Аноним (6), 15:10, 04/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Да и неудивительно, что Линус пользуется Федорой, рекламирует своих личных спонсоров.
     
     
  • 6.55, анон (?), 04:49, 05/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    У Линуса акции redhat.
     
  • 3.10, Аноним (10), 14:48, 04/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Миф, ни один линуксоид себе в ущерб не откажется от NVIDIA. Ты перепутался с опенбсд, там да, только на интеле как-то работало. Но это фетиш, и делать из инструмента фетиш нечто из спецолимпиады.
     
     
  • 4.19, Аноним (6), 15:04, 04/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Ни один линуксоид не откажется от Невидия-блобика в ядре? Миф.
     
     
  • 5.23, Аноним (10), 15:38, 04/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Откажутся только пуристы, отказавшиеся от прошивок (и работоспособного железа) из числа пользователей linux-libre. Там правда сабжем не пользуются даже те, кто его сопровождает. Потому что вообще-то примерно ничем не можешь пользоваться без блобов. Вон вроде были Talos на POWER без блобов, но чёт загнулось.
     
     
  • 6.24, Аноним (10), 15:40, 04/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Загнулось, к слову, из-за того, что pcie и dram код -- блобы в power10.
     
  • 4.50, Аноним (50), 03:54, 05/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    поддержка проп... большой текст свёрнут, показать
     
     
  • 5.57, Аноним (57), 06:53, 05/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    > современные неоптимизированные игры

    не запустилось/20 кадров в секунду против 80fps

    > рендера

    Сутки против одного часа

    > gpu-вычислений

    5 токенов в секунду против 150

    > проприетарных драйверов

    используй nvidia-open

    > старые видюхи еще могут

    уже нет

     
  • 4.64, ryoken (ok), 17:10, 05/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Ну я вот отказался несколько лет назад в пользу amdgpu & Radeon (RX580 сначала, сейчас Radeon VII). "Отучаемся говорить за всех".
     
     
  • 5.65, Аноним (10), 17:38, 05/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Такой вот линуксоид, значит. У NVIDIA доля рынка 98% не случайно, дело тут вовсе не в рекламе и популизме (то, за счёт чего как-то выживает бизнес дискреток AMD).
     
  • 3.45, Аноним (45), 19:41, 04/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    У GPU AMD должна быть аналогичная уязвимость, т.к. проблема в самой памяти. Но что делать, написано в новости - включить уже наконец IOMMU в биосе.
     
  • 3.54, Аноним (57), 04:28, 05/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    > GPU AMD

    01:00.0 VGA compatible controller: NVIDIA Corporation GB206 [GeForce RTX 5060 Ti] (rev a1)
    01:00.1 Audio device: NVIDIA Corporation Device 22eb (rev a1)
    03:00.0 VGA compatible controller: NVIDIA Corporation GP104 [GeForce GTX 1070] (rev a1)
    03:00.1 Audio device: NVIDIA Corporation GP104 High Definition Audio Controller (rev a1)

     
  • 3.61, Namehh (?), 09:53, 05/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Нет. Я ни одного не видел.
     
  • 3.62, Аноним (62), 10:48, 05/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    К сожалению AMD пока и близко не приблизилось к экосистеме CUDA, попытка сделать что-то что на нвидии просто работает оборачивается днями дебаггинга.
     
  • 2.26, Стример (?), 15:43, 04/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Пора бы уже пользователям менять Gpu, 2 года прошло, Gpu старше 2 года шлак.
    Ато компании обанкротятся.
    Кстати как там с iPu в модульной win12, которая будет жрать 900Mb, но из требований наличие iPu.
     
     
  • 3.42, Аноним (1), 18:38, 04/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    >Ато компании обанкротятся

    Ну ладно вам, никто не заставляет менять. Всё же зависит от ваших задач.
    Но при этом стоит отметить прогресс в производительности.

    Пример:
    Предтоповая RTX 2080 вышла осенью 2018 и стартовала от $699, и она уступает Arc B580 вышедшей зимой 2024 за $249.

     
     
  • 4.43, Аноним (1), 18:47, 04/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
  • 2.33, Аноним (33), 17:00, 04/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    На AMD цвета приятнее.
     
     
  • 3.60, Tron is Whistling (?), 08:54, 05/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Рамдак у невидии до сих пор даёт некоторый овершарп, да. Но начиная с 3000 серии - уже не настолько сильно.
     

  • 1.2, Аноним (2), 13:24, 04/04/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    >позволяющие при выполнении непривилегированного ядра CUDA на GPU NVIDIA добиться

    Невидия-проблемы, расходимся.

     
  • 1.3, Аноним (3), 13:30, 04/04/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    То есть, для защиты от чтения системной памяти достаточно включить IOMMU?
     
     
  • 2.4, 12yoexpert (ok), 13:43, 04/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    достаточно купить видеокарту вместо невидии
     
     
  • 3.12, Tron is Whistling (?), 14:55, 04/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    К сожалению, таких не осталось. Драйверы у зелёных - это лютый шлак, но...
    AMD так и не расчехлила ничего близкого даже к 4090, как я ни надеялся.
     
     
  • 4.51, Аноним (50), 03:56, 05/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Так возьми две красных, лол
     
     
  • 5.59, Tron is Whistling (?), 08:51, 05/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Две красных - это два кипятильника вместо одного. Нет, БП потянет конечно, но я охлаждать это задолбаюсь. Сейчас в корпусе 61 градус при максимальной нагрузке, на двух кипятильниках придётся делать водянку на выносе, оно мне надо?
     
  • 3.47, Аноним (47), 23:18, 04/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    И что мне купить вместо 5090? Интел Арк?
     
  • 2.35, Аноним (35), 17:04, 04/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Достаточно выдернуть розетку
     

  • 1.5, Аноним (5), 14:00, 04/04/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    > началась игра в "кошки-мышки"

    зато все при работе

     
  • 1.8, Bob (??), 14:27, 04/04/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    не запуская сомнительный код - не будет проблем?

    невероятное открытие)

     
     
  • 2.13, Tron is Whistling (?), 14:57, 04/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Дык, чтобы не запускать сомнительный код - надо выкинуть докер, нпм, крейты и даже композер. А на это средний нынешний девляпс не пойдёт.
     
     
  • 3.38, Аноним (38), 17:49, 04/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    И ещё не открывать никакие сайты.
     
     
  • 4.40, Аноним (40), 18:07, 04/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    *С включенным js
     
  • 2.22, чатжпт (?), 15:30, 04/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    > Помимо этого были найдены способы обхода коррекции ошибок ECC и предложены варианты совершения атаки по сети и через выполнение JavaScript-кода в браузере
     
     
  • 3.39, Аноним (40), 18:06, 04/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Вывод: client-side scripting - зло. Отключайте js в браузере
     
     
  • 4.48, Аноним (48), 00:00, 05/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    > Вывод: client-side scripting - зло. Отключайте js в браузере

    любое исполнение непроверенного кода - зло.

     
  • 4.52, Аноним (50), 03:58, 05/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    client-side-scripting - это круто. Проблема только в том, что модель виртуальной машины веба отвратительна.
     

  • 1.11, Tron is Whistling (?), 14:53, 04/04/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    Ай-ай-ай, беда, они увидят фреймы из очередной JRPG там.
    Вообще всё.
     
     
  • 2.53, Аноним (50), 04:02, 05/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Проблема не в том, что посмотрят в твой компьютер (если конечно всё что ты делаешь на ПК - это потребляешь цифровой мусор), а в том, что твой комп станет частью ботнета, а твои креденшелы (логин-пароли, почты, мессенджеры, вообще всё где ты подтверждал свою реальную личность) утекут в ботофермы - т.е. станут всеобщей проблемой засилия интернета ботами и мошенниками.
     
     
  • 3.58, Tron is Whistling (?), 08:49, 05/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Ай-ай-ай, как страшно жить - но при чём тут GPU?
     

  • 1.15, Tron is Whistling (?), 14:59, 04/04/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    Но для зелёных новость нормальная - ща они срочно для побеждения данной уйезвимосте тормознут память, и слопхайперы побегут побегать по две A9999 вместо одной A6000.
     
     
  • 2.32, Аноним (35), 16:57, 04/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Одни тормозят память Вторые Процессор Третьи видео Четвёртые интернет.
     
     
  • 3.34, Аноним (33), 17:04, 04/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Куда торопишься?
     

  • 1.16, Аноним (16), 15:00, 04/04/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    https www virtualbox org manual ch04 html guestadd-3d Но нашлись неадекваты, к... большой текст свёрнут, показать
     
  • 1.25, Стример (?), 15:41, 04/04/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    Война корпораций)
     
  • 1.28, Ананоним (?), 16:30, 04/04/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    Н-н-н-наааа---дёжность.
     
     
  • 2.37, Аноним (38), 17:48, 04/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Это позволит сайтам ломать клиента через всякие WebGL и не только.
     

  • 1.36, Аноним (36), 17:18, 04/04/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    Сколько можно uдu0тничать с этой РАМ?? Давно уже есть оптические технологии, ПОРА ВНЕДРЯТЬ! Раскошеливаться, продавать свои тухлые яхты и внедрять.
     
     
  • 2.41, Ананоним (?), 18:33, 04/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Обойдёшься. Если бы всё что было изобретено, внедряли бы, человечество уже жило бы на соседних звёздных системах. Но властям выгодно что бы ты сидел как в тюрьме и работал.
     
  • 2.56, Аноним (56), 06:31, 05/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    1T1C-ячейки - существуют, работают, продаются. А "оптические технологии" - голословный комментарий.
     

  • 1.44, ИмяХ (ok), 19:16, 04/04/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    Доигрались со своими уменьшениями нанометров.
     
  • 1.46, Аноним (46), 21:35, 04/04/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    Для HBM памяти такая атака существует, или владельцам топовых тесл можно пока не напрягаться?
     
     
  • 2.49, Аноним (49), 01:49, 05/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Владельцы топовых тесл на них Web-страницы с WebGPU не запускают.
     

  • 1.63, Аноним (63), 10:50, 05/04/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    ну, тут не поспоришь, удобно устроились ребята: деньги за вредительство получают, а их ещё и хвалят как якобы защитников...
     

