The OpenNET Project / Index page

[ новости /+++ | форум | теги | ]

Выпуск Phosh 0.55.0, GNOME-окружения для смартфонов

18.05.2026 11:43 (MSK)

Опубликован релиз Phosh 0.55, экранной оболочки для мобильных устройств, основанной на технологиях GNOME и библиотеке GTK. Окружение изначально развивалось компанией Purism в качестве аналога GNOME Shell для смартфона Librem 5, но затем вошло в число неофициальных проектов GNOME и используется в postmarketOS, Mobian, ALT Mobile, Droidian, некоторых прошивках для устройств Pine64 и редакции Fedora для смартфонов. Phosh использует композитный сервер Phoc, работающий поверх Wayland, а также собственную экранную клавиатуру. Наработки проекта распространяются под лицензией GPLv3+.

Среди изменений:

  • Добавлен новый компонент syncbus с реализацией сервера для доступа через D-Bus к функциональности P2P-системы синхронизации файлов Syncthing. На базе библиотеки Adwaita подготовлен начальный прототип мобильного клиента для Syncthing. Код написан на Rust.
  • В блок быстрых настроек добавлена кнопка для включения и отключения синхронизации файлов через Syncthing.
  • Добавлен интерфейс phosh-first-boot, вызываемый во время первой загрузки для создания пользователя и настройки его окружения. Код написан на Rust.
  • На устройствах без датчика освещённости отключена функциональность автоматического изменения яркости и затемнения экрана.
  • В композитном сервере Phoc задействованы Wayland-протоколы: "xdg-dialog" для создания модальных диалогов, блокирующих взаимодействие пользователя с остальной частью интерфейса, и ext-data-control-manager-v1 для реализации менеджера буфера обмена. Улучшена реализация модальных диалогов, используя Wayland-протоколы xdg-dialog-v1 и gtk-shell. Добавлен отступ при мозаичной компонентов слева или справа. Улучшена обработка операций сброса GPU.

    Осуществлён переход на выпуск библиотеки wlroots 0.20, в котором реализована поддержка определения цветового представления Wayland-поверхности, управления цветом и использования HDR при помощи протоколов color-representation-v1 и color-management-v1 при использовании бэкенда отрисовки через API Vulkan. Добавлена поддержка Wayland-протоколов cursor-shape-v1 для настройки внешнего вида курсора, ext-workspace-v1 для использования концепции виртуальных рабочих столов и xdg-toplevel-tag-v1 для идентификации окон/поверхностей через привязку тегов.

  • В конфигураторе phosh-mobile-settings добавлена новая панель с настройками языка. В настройки экранной клавиатуры добавлена опция для автоматической подстановки пробелов.
  • Виджет выбора файлов pfs (Phosh File selector) обновлён до версии 0.1, в которой реализована поддержка закладок. В xdg-desktop-portal-phosh добавлен портал для добавления и использования закладок на файлы и каталоги.
  • В gmobile, набор обработчиков для работы GNOME на мобильных устройствах, добавлена поддержка дисплейных панелей устройств MacBook 14 M1 Pro (2021), MacBook 14 M2 Pro (2023) и Xiaomi Redmi Note 10 Pro.
  • Осуществлён переход на компоненты GNOME 50. Обновлены версии зависимостей: ModemManager 1.25.95, wys 0.1.12, callaudiod 0.1.10, Calls 50.0, cellbroadcastd 0.0.3, feedbackd 0.8.9, feedbackd-device-themes 0.8.9, iio-sensor-proxy 3.9, mmsd-tng 2.6.4.


  1. Главная ссылка к новости (https://phosh.mobi/releases/re...)
  2. OpenNews: Выпуск Phosh 0.54.0, GNOME-окружения для смартфонов
  3. OpenNews: Мобильная платформа ALT Mobile 11.0, построенная на технологиях GNOME
  4. OpenNews: Опубликован postmarketOS 25.12, Linux-дистрибутив для смартфонов и мобильных устройств
  5. OpenNews: Выпуск Mobian 13.0, редакции Debian для мобильных устройств
  6. OpenNews: Смартфон FLX1s, поставляемый с Debian и оболочкой на базе GNOME
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/65469-phosh
Ключевые слова: phosh, gnome
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (13) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 12:01, 18/05/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Судя по последним новостям от андроида с него надо как можно скорее куда-то уходить.
     
     
  • 2.3, Аноним (3), 12:06, 18/05/2026 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• –2 +/
     
  • 2.5, Аноним (3), 12:11, 18/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Было (условно) три компании: Нокия, Гугл и Эппл. Первая уже не делает свой симбиан, осталось две. С андроида, как говорите, надо уходить. Итог ясен.
     
     
  • 3.6, Аноним (6), 12:32, 18/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Кнопкофоны.
     
     
  • 4.9, Аноним (9), 12:44, 18/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Кнопкофоны

    Не вариант:
    https://habr.com/ru/articles/575626/

     
  • 3.8, Аноним (8), 12:38, 18/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    еще виндофоны были
     
  • 2.10, А (??), 12:51, 18/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    GrapheneOS is completely free of built-in Google AI features by default.
    В андроид 17 еще урежут возможности скрепных приложений шпионить.
    Starting in Android 17, local network protections are mandatory and enforced for apps targeting Android 17 or higher.
    Самое ожидаемое - с развитием android virtualization framework можно будет графический линукс запускать на основном экране.
     

  • 1.2, Аноним (3), 12:05, 18/05/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > На устройствах без датчика освещённости отключена функциональность автоматического изменения яркости и затемнения экрана.

    А она у них была до этого?!

     

  • 1.11, Аноним (9), 12:53, 18/05/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >Судя по последним новостям от андроида с него надо как можно скорее куда-то уходить.

    Ну пока что ничего критичного не случилось, а уходить (если полноценно пользоваться) то только на iOS.
    Возможно так и происходит, судя по продажам:
    - https://3dnews.ru/1141011/
    - https://3dnews.ru/1141159/

     
     
  • 2.12, А (??), 12:58, 18/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Ну пока что ничего критичного не случилось, а уходить (если полноценно пользоваться) то только на iOS.

    ios даже не рядом с полноценным пользованием, фоткает хорошо да и.. всё на этом - ни поиграть ни поработать на нём.

     
     
  • 3.13, Аноним (9), 13:04, 18/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    И играй и работай, хотя играть на телефоне... я этого никогда не пойму.
    https://apps.apple.com/ru/iphone/games
     
     
  • 4.14, А (??), 13:24, 18/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > И играй и работай

    нет, так он не может

    https://habr.com/ru/articles/912676/

     

     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Текст:

    Партнёры:
    PostgresPro
    Inferno Solutions
    Hosting by Hoster.ru
    Хостинг:

    Закладки на сайте
    Проследить за страницей     		Created 1996-2026 by Maxim Chirkov
    Добавить, Поддержать, Вебмастеру