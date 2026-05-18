Выпуск Phosh 0.55.0, GNOME-окружения для смартфонов

Опубликован релиз Phosh 0.55, экранной оболочки для мобильных устройств, основанной на технологиях GNOME и библиотеке GTK. Окружение изначально развивалось компанией Purism в качестве аналога GNOME Shell для смартфона Librem 5, но затем вошло в число неофициальных проектов GNOME и используется в postmarketOS, Mobian, ALT Mobile, Droidian, некоторых прошивках для устройств Pine64 и редакции Fedora для смартфонов. Phosh использует композитный сервер Phoc, работающий поверх Wayland, а также собственную экранную клавиатуру. Наработки проекта распространяются под лицензией GPLv3+. Среди изменений: Добавлен новый компонент syncbus с реализацией сервера для доступа через D-Bus к функциональности P2P-системы синхронизации файлов Syncthing. На базе библиотеки Adwaita подготовлен начальный прототип мобильного клиента для Syncthing. Код написан на Rust.

В блок быстрых настроек добавлена кнопка для включения и отключения синхронизации файлов через Syncthing.

Добавлен интерфейс phosh-first-boot, вызываемый во время первой загрузки для создания пользователя и настройки его окружения. Код написан на Rust.

На устройствах без датчика освещённости отключена функциональность автоматического изменения яркости и затемнения экрана.

В композитном сервере Phoc задействованы Wayland-протоколы: "xdg-dialog" для создания модальных диалогов, блокирующих взаимодействие пользователя с остальной частью интерфейса, и ext-data-control-manager-v1 для реализации менеджера буфера обмена. Улучшена реализация модальных диалогов, используя Wayland-протоколы xdg-dialog-v1 и gtk-shell. Добавлен отступ при мозаичной компонентов слева или справа. Улучшена обработка операций сброса GPU. Осуществлён переход на выпуск библиотеки wlroots 0.20, в котором реализована поддержка определения цветового представления Wayland-поверхности, управления цветом и использования HDR при помощи протоколов color-representation-v1 и color-management-v1 при использовании бэкенда отрисовки через API Vulkan. Добавлена поддержка Wayland-протоколов cursor-shape-v1 для настройки внешнего вида курсора, ext-workspace-v1 для использования концепции виртуальных рабочих столов и xdg-toplevel-tag-v1 для идентификации окон/поверхностей через привязку тегов.

В конфигураторе phosh-mobile-settings добавлена новая панель с настройками языка. В настройки экранной клавиатуры добавлена опция для автоматической подстановки пробелов.

Виджет выбора файлов pfs (Phosh File selector) обновлён до версии 0.1, в которой реализована поддержка закладок. В xdg-desktop-portal-phosh добавлен портал для добавления и использования закладок на файлы и каталоги.

В gmobile, набор обработчиков для работы GNOME на мобильных устройствах, добавлена поддержка дисплейных панелей устройств MacBook 14 M1 Pro (2021), MacBook 14 M2 Pro (2023) и Xiaomi Redmi Note 10 Pro.

Осуществлён переход на компоненты GNOME 50. Обновлены версии зависимостей: ModemManager 1.25.95, wys 0.1.12, callaudiod 0.1.10, Calls 50.0, cellbroadcastd 0.0.3, feedbackd 0.8.9, feedbackd-device-themes 0.8.9, iio-sensor-proxy 3.9, mmsd-tng 2.6.4.



