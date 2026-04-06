Выпуск Phosh 0.54.0, GNOME-окружения для смартфонов

Опубликован релиз Phosh 0.54, экранной оболочки для мобильных устройств, основанной на технологиях GNOME и библиотеке GTK. Окружение изначально развивалось компанией Purism в качестве аналога GNOME Shell для смартфона Librem 5, но затем вошло в число неофициальных проектов GNOME и используется в postmarketOS, Mobian, ALT Mobile, Droidian, некоторых прошивках для устройств Pine64 и редакции Fedora для смартфонов. Phosh использует композитный сервер Phoc, работающий поверх Wayland, а также собственную экранную клавиатуру. Наработки проекта распространяются под лицензией GPLv3+. Среди изменений: Добавлена возможность реализации индикаторов состояния в форме плагинов.

Обеспечен вывод уведомления при сбое запуска приложений.

В блоке быстрых настроек в секции управления местоположением реализована опция для изменения точности предоставления сведений о местоположении.

Обновлён список приложений с адаптивным интерфейсом, работающим как на больших, так и на мелких экранах.

В композитном сервере Phoc расширено управление фокусом и улучшена поддержка окон с флагом "override-redirect", например, заставок и всплывающих меню, выводимых X11-приложениями, запускаемыми через Xwayland.

В экранной клавиатуре Stevia добавлены дополнительные модификаторы в панель горячих клавиш, а также реализована опция для отключения режима автоматической обработки пробелов.

В конфигураторе phosh-mobile-settings разрешено отключение встроенных панелей, что позволяет использовать конфигуратор в системах, отличных от Phosh. Предложена библиотека с типовыми виджетами, используемыми в конфигураторе. Реализована настройка воспроизведения звука при поступлении голосового вызова.

В gmobile, набор обработчиков для работы GNOME на мобильных устройствах, добавлена поддержка смартфонов Google Pixel 6a, Motorola edge 30, Motorola Moto G7 и SHIFT6mq.

Представлена новая библиотека libpms-rs с набором обвязок над библиотекой libpms (Phosh-Mobile-Settings) для языка Rust.

В виджете выбора файлов pfs (Posh File Selector) реализовано контекстное меню со свойствами файла и операцией копирования, показываемое при удержании нажатия на файл. Добавлена возможность изменения размера пиктограмм.

Осуществлён переход на компоненты GNOME 50. Обновлены версии зависимостей: callaudiod 0.1.10, Calls 50.0, cellbroadcastd 0.0.3, feedbackd 0.8.9, feedbackd-device-themes 0.8.8, iio-sensor-proxy 3.9, mmsd-tng 2.6.4, ModemManager 1.25.95, wlroots 0.19.3, wys 0.1.12.



