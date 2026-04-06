Выпуск Phosh 0.54.0, GNOME-окружения для смартфонов

06.04.2026 10:14 (MSK)

Опубликован релиз Phosh 0.54, экранной оболочки для мобильных устройств, основанной на технологиях GNOME и библиотеке GTK. Окружение изначально развивалось компанией Purism в качестве аналога GNOME Shell для смартфона Librem 5, но затем вошло в число неофициальных проектов GNOME и используется в postmarketOS, Mobian, ALT Mobile, Droidian, некоторых прошивках для устройств Pine64 и редакции Fedora для смартфонов. Phosh использует композитный сервер Phoc, работающий поверх Wayland, а также собственную экранную клавиатуру. Наработки проекта распространяются под лицензией GPLv3+.

Среди изменений:

  • Добавлена возможность реализации индикаторов состояния в форме плагинов.
  • Обеспечен вывод уведомления при сбое запуска приложений.
  • В блоке быстрых настроек в секции управления местоположением реализована опция для изменения точности предоставления сведений о местоположении.
  • Обновлён список приложений с адаптивным интерфейсом, работающим как на больших, так и на мелких экранах.
  • В композитном сервере Phoc расширено управление фокусом и улучшена поддержка окон с флагом "override-redirect", например, заставок и всплывающих меню, выводимых X11-приложениями, запускаемыми через Xwayland.
  • В экранной клавиатуре Stevia добавлены дополнительные модификаторы в панель горячих клавиш, а также реализована опция для отключения режима автоматической обработки пробелов.
  • В конфигураторе phosh-mobile-settings разрешено отключение встроенных панелей, что позволяет использовать конфигуратор в системах, отличных от Phosh. Предложена библиотека с типовыми виджетами, используемыми в конфигураторе. Реализована настройка воспроизведения звука при поступлении голосового вызова.
  • В gmobile, набор обработчиков для работы GNOME на мобильных устройствах, добавлена поддержка смартфонов Google Pixel 6a, Motorola edge 30, Motorola Moto G7 и SHIFT6mq.
  • Представлена новая библиотека libpms-rs с набором обвязок над библиотекой libpms (Phosh-Mobile-Settings) для языка Rust.
  • В виджете выбора файлов pfs (Posh File Selector) реализовано контекстное меню со свойствами файла и операцией копирования, показываемое при удержании нажатия на файл. Добавлена возможность изменения размера пиктограмм.
  • Осуществлён переход на компоненты GNOME 50. Обновлены версии зависимостей: callaudiod 0.1.10, Calls 50.0, cellbroadcastd 0.0.3, feedbackd 0.8.9, feedbackd-device-themes 0.8.8, iio-sensor-proxy 3.9, mmsd-tng 2.6.4, ModemManager 1.25.95, wlroots 0.19.3, wys 0.1.12.

Обсуждение (19) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 10:29, 06/04/2026 [ответить]  
    		
    Гном нашел себе нишу.
     
     
  • 2.6, Аноним (6), 11:50, 06/04/2026 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		
     
  • 2.13, Аноним (13), 13:37, 06/04/2026 [ответить]  
    		
    Ну вообще да, на Android и iOS есть методички, а на Phosh нет:
    https://habr.com/ru/news/1019646/
     
  • 2.14, Аноним (6), 13:52, 06/04/2026 [ответить]  
    		
    Когда нашёл нишу свою Sailfish. Нашёл и потерял.
     
  • 2.19, mos87 (ok), 14:48, 06/04/2026 [ответить]  
    		
    это и есть его единственная ниша.. на планшетах. Никому Щелевой интерфейс на десктопе не нужен, он только дико раздражает.

    Только вот на смартах/планшета его конечно нет и почти никто не ждёт.

     

  • 1.2, Аноним (2), 11:07, 06/04/2026 [ответить]  
    		
    >"работающий поверх Wayland"

    Сейчас фанаты исков сделают форк! Так же?

     
     
  • 2.11, Аноним (11), 12:46, 06/04/2026 [ответить]  
    		
    А зачем. У мебя есть устройство где оно работает ? Может можно где-то apk скачать ?
    Дико нишевая приблуда же
     

  • 1.3, Аркагоблин (?), 11:34, 06/04/2026 [ответить]  
    		
    Выглядит внешне неплохо, напоминает Android 2016 года
     
     
  • 2.4, Жироватт (ok), 11:46, 06/04/2026 [ответить]  
    		
    Угу. Свежие МатериалЙо выглядят реально убого
     

  • 1.5, Аноним (6), 11:49, 06/04/2026 [ответить]  
    		
    > libpms-rs с набором обвязок над библиотекой libpms

    Классическая ситуация, одни обвязки, сгенерированные генераторами обвязок.

     
  • 1.7, Аноним (6), 11:58, 06/04/2026 [ответить]  
    		
    А почему до сих пор выкладываются всего-лишь рендеры? У телефонки даже деревянного макета нету?
     
     
  • 2.9, Аноним (9), 12:15, 06/04/2026 [ответить]  
    		
    Там одно и то же всё. Покрутили чутка там да тут - вот вам и новый релиз. Глобальные вещи, например, сделать поворот экрана визуально приятным - никому это не нужно. Типичному юзеру Phosh вполне нормально, что весь UI будет секунду перестраиваться на глазах, виджет за виджетом.
     

  • 1.8, Утютю (?), 12:08, 06/04/2026 [ответить]  
    		
    В чем киллер-фича?
     
     
  • 2.15, Аноним (6), 13:54, 06/04/2026 [ответить]  
    		
    киллер-фича - что не продаётся в магазинах. SF хотя бы был физически.
     

  • 1.10, 12yoexpert (ok), 12:36, 06/04/2026 [ответить]  
    		
    экранная оболочка это целлофановый пакетик или что?
     
  • 1.12, Аноним (12), 13:20, 06/04/2026 [ответить]  
    		
    Вообще разработчики гном молодцы: сделали стабильную, не вырвиглазную ДЕ которая просто работает и не мешает своими свистелками-пердлками как kde.
     
     
  • 2.16, Аноним (13), 14:05, 06/04/2026 [ответить]  
    		
    https://opennet.ru/65087-android
     
  • 2.18, Аноним (18), 14:14, 06/04/2026 [ответить]  
    		
    > Вообще разработчики гном молодцы: сделали стабильную, не вырвиглазную ДЕ

    Но ты, конечно же, будешь продолжать юзать Андроид.

    > которая просто работает

    Спорное утверждение.

     

  • 1.17, Аноним (18), 14:12, 06/04/2026 [ответить]  
    		
    > добавлена поддержка смартфонов Google Pixel 6a, Motorola edge 30, Motorola Moto G7 и SHIFT6mq.

    Классика жанра подобных поделий: поддерживать лишь древний хлам, который уже 4 и более лет как не выпускается. Даже сами авторы эти Пошей не настолько упороты, чтобы накатывать его на актуальные модели вместо Андроида.

    Буквально поговорка про кота и яйца.

     

