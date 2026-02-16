Выпуск Phosh 0.53.0, GNOME-окружения для смартфонов

|
Phosh — это то самое, когда берешь худшее от десктопного Гнома (жир, жс и отсутствие настроек) и пытаешься убедить всех, что это "будущее свободного мобильного софта". В реальности это просто симулятор ожидания отрисовки кадра на частоте 15 фпс.
Жир у меня из моника течет, когда тебя читаю.
Да, ллм агенты пока справляются на 3+.
Но для средней ца уже годится.
Скоро они не то что софт писать будут, но и набрасывать для вас..
А по теме, фош 0.53 уже завезли инновационную технологию "видеть, что ты печатаешь", или это всё ещё платная опция в либрем 5? А то в плазма мобайл это работает годами, но Гному же важнее перекрасить иконки в сотый раз.
Тут же одни либы что на 27 моник, что на 5 дюймовый экран. Одно слово: гном.
Андроид тоже был таким - списочки так же тормозили.
НО: андроид допилили версии к 7-8 до вменяемого состояния.
Здесь так же. Был бы вендор, который реально был готов вкладываться и пытаться монетизировать - а остальное выправят.
В смысле был? Просто андроиду теперь на каждый чих нужно больше рамы, чем моему подкроватному серверу, на котором крутится целая вселенная очень нужных ничтяков.
При всем моем уважении... Это ж можно было запихнуть в апк для рутованного железа? Или хотя бы симулятор на ПК есть? Или без танцев с бубном (для дождя на Марсе), марсиане не разрешают?
Возвращался бы ты к смотряге, плиточки класть.
Можно было бы, НО ЗАЧЕМ?
> к смотряге, плиточки класть.
Смотряга - это, стесняюсь спросить, куда? Какие плиточки? Шоколада? (и кстати, может, не КЛАСТЬ, а ЛОЖИТЬ? :)
> ЗАЧЕМ?
И что значит, зачем? Зачем пользователи свободным проектам, корпорации же обидяццо! :)
> В xdg-desktop-portal-phosh задействован новый выпуск обвязки ASHPD (Aperture Science Handheld Portal Device)
Валвы и Габен лично не засудят, как узнают?
ЕМНИП, то "Aperture Science" в контексте в порталами - это неявная торговая марка из серии портал
Не должны, это если в названии продукта, а то что там внутри какое-то там одно слово используется - не имеет значения.
а валвы с Габеном когда-нибудь судились с опенсорс-проектами? они скорее подключатся и начнут паразитировать, как на вайне, чем судиться
Чёт все грустнее и грустнее. Добавили кнопку, поменяли ширину, сделали ещё один 100500-й фронтенд к fastfetch.
По совпадению недавно то ли запустили кампанию по сбору донатов, то ли открыли для этих целей юрлицо. На разработку теперь времени не хватает - надо бабки прогуливать?
Да весь современный опенсорс, это ширма для отмывания бабла, главное еще ии приплести, тогда точно гранты и донаты дадут
А чего ты так триггеришься, любитель халявы? Донаты - дело сугубо добровольное.
Лично тебя кто-то заставляет платить? Нет, так к чему тут твой унылый пердеж в лужу?
Знаешь правило, что любой труд должен быть оплачен?
Но вот почему-то он работает только к тебе.
Потому что почему-то ты там за бесплатно не работаешь.
Но по своей философии ты должен показать класс с самого себя и начать работать
на основной работе за бесплатно.
Иначе ты - лицемер, как и многие здешние любители халявы.
он ведь в рф живёт, судя по уровню грамотности. как думаешь, он за деньги работает?
Какой такой труд? За 2 месяца - добавление кнопки и изменение ширины клавиатуры?
Для мазохистов?) Программный шум, серьезное ПО разрабатывали под серьезные цели, с нормальным финансированием, серьезные люди
Ну вот смотрите Unix чуваки умные сели и написали, концепцию придумали и самое главное людям это все было нужно и востребовано
Сейчас весь инет завален каким то программным хламом в части нового софта, никаких вопросов не имеют к Линукс, но 70% программ и пакетов к нему - некачественные недопиленные вещи, которые еще постоянно все меняют, хаотичное развитие
Вот какой новый софт сейчас нужен? ИМХО но кризис жанра у всех MS, Adobe, Oracle...
