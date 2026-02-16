The OpenNET Project / Index page

Выпуск Phosh 0.53.0, GNOME-окружения для смартфонов

16.02.2026 09:02 (MSK)

Опубликован релиз Phosh 0.53, экранной оболочки для мобильных устройств, основанной на технологиях GNOME и библиотеке GTK. Окружение изначально развивалось компанией Purism в качестве аналога GNOME Shell для смартфона Librem 5, но затем вошло в число неофициальных проектов GNOME и используется в postmarketOS, Mobian, Droidian, некоторых прошивках для устройств Pine64 и редакции Fedora для смартфонов. Phosh использует композитный сервер Phoc, работающий поверх Wayland, а также собственную экранную клавиатуру. Наработки проекта распространяются под лицензией GPLv3+.

Среди изменений:

  • Улучшено автоматическое изменение яркости экрана. При выборе яркости учтено использование режима ночной подсветки. Реализовано запоминание выставленной пользователем поправки к автоматической выбранной яркости.
  • Улучшен стиль оформления обзорного режима, применяемого для переключения между активными приложениями. Обеспечен показ миниатюр запущенных приложений.

  • Расширена информация о пользователе, показываемая при вывода запроса полномочий для выполнения привилегированных операций.
  • Разрешено открытие настроек плагинов со статусной страницы.
  • В композитный сервер Phoc добавлена поддержка Wayland-протокола xx-cutouts-v1 для получения информации о вырезах на экране (например, под фронтальную камеру). Добавлена возможность зацикленного переключения между окнами на рабочем столе. Приложениям, таким как игры, разрешено оставаться в полноэкранном режиме после переключения фокуса.
  • В экранной клавиатуре Stevia реализована поддержка масштабирования области ввода и пиктограмм клавиш для использования всего горизонтального пространства при работе в ландшафтом режиме или на больших экранах.
  • В конфигураторе phosh-mobile-settings реализована новая панель с информацией о системе и добавлена поддержка настройки звукового отклика.
  • В xdg-desktop-portal-phosh задействован новый выпуск обвязки ASHPD (Aperture Science Handheld Portal Device), прекращена поддержка написанных на Си порталов управления обоями рабочего стола и выбора файлов.
  • Обновлён gmobile, набор обработчиков для работы GNOME на мобильных устройствах.
  • Обновлены версии зависимостей: callaudiod 0.1.10, Calls 49.1.1, cellbroadcastd 0.0.3, feedbackd 0.8.9, feedbackd-device-themes 0.8.8, GNOME 49, iio-sensor-proxy 3.7, mmsd-tng 2.6.4, ModemManager 1.25.95, wlroots 0.19.2 и wys 0.1.12.


Обсуждение (24) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 09:18, 16/02/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +6 +/
    Phosh — это то самое, когда берешь худшее от десктопного Гнома (жир, жс и отсутствие настроек) и пытаешься убедить всех, что это "будущее свободного мобильного софта". В реальности это просто симулятор ожидания отрисовки кадра на частоте 15 фпс.
     
     
  • 2.2, q (ok), 09:22, 16/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Жир у меня из моника течет, когда тебя читаю.
     
     
  • 3.15, 12yoexpert (ok), 10:27, 16/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    это потому что у тебя Phosh
     
  • 3.16, Аноним (1), 10:29, 16/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да, ллм агенты пока справляются на 3+.
    Но для средней ца уже годится.
    Скоро они не то что софт писать будут, но и набрасывать для вас..

    А по теме, фош 0.53 уже завезли инновационную технологию "видеть, что ты печатаешь", или это всё ещё платная опция в либрем 5? А то в плазма мобайл это работает годами, но Гному же важнее перекрасить иконки в сотый раз.

    Тут же одни либы что на 27 моник, что на 5 дюймовый экран. Одно слово: гном.

     
  • 2.9, Жироватт (ok), 10:03, 16/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Андроид тоже был таким - списочки так же тормозили.
    НО: андроид допилили версии к 7-8 до вменяемого состояния.
    Здесь так же. Был бы вендор, который реально был готов вкладываться и пытаться монетизировать - а остальное выправят.
     
     
  • 3.12, Аноним (1), 10:25, 16/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В смысле был? Просто андроиду теперь на каждый чих нужно больше рамы, чем моему подкроватному серверу, на котором крутится целая вселенная очень нужных ничтяков.
     
     
  • 4.18, Аноним (18), 10:30, 16/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А у тебя на сервере есть гуи?! О чем тогда разговор?
     
  • 2.14, 12yoexpert (ok), 10:26, 16/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    и желательно программной отрисовки
     

  • 1.3, Двачер (?), 09:30, 16/02/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    При всем моем  уважении... Это ж можно было запихнуть в апк для рутованного железа? Или хотя бы симулятор на ПК есть? Или без танцев с бубном (для дождя на Марсе), марсиане не разрешают?
     
     
  • 2.4, Жироватт (ok), 09:41, 16/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Возвращался бы ты к смотряге, плиточки класть.
    Можно было бы, НО ЗАЧЕМ?
     
     
  • 3.6, Двачер (?), 09:44, 16/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    > к смотряге,  плиточки  класть.

    Смотряга - это, стесняюсь спросить, куда? Какие плиточки? Шоколада? (и кстати, может, не КЛАСТЬ, а ЛОЖИТЬ? :)
    >  ЗАЧЕМ?

    И что значит, зачем? Зачем пользователи свободным проектам, корпорации же обидяццо! :)

     
     
  • 4.13, Аноним (18), 10:26, 16/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    >КЛАСТЬ, а ЛОЖИТЬ?

    Кринж как он есть...

     
  • 4.17, 12yoexpert (ok), 10:30, 16/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ложить можно болт на русский язык
     

  • 1.5, Жироватт (ok), 09:43, 16/02/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > В xdg-desktop-portal-phosh задействован новый выпуск обвязки ASHPD (Aperture Science Handheld Portal Device)

    Валвы и Габен лично не засудят, как узнают?
    ЕМНИП, то "Aperture Science" в контексте в порталами - это неявная торговая марка из серии портал

     
     
  • 2.11, iPony128052 (?), 10:20, 16/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не должны, это если в названии продукта, а то что там внутри какое-то там одно слово используется - не имеет значения.
     
  • 2.20, 12yoexpert (ok), 10:31, 16/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    а валвы с Габеном когда-нибудь судились с опенсорс-проектами? они скорее подключатся и начнут паразитировать, как на вайне, чем судиться
     

  • 1.7, Аноним (7), 09:50, 16/02/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Чёт все грустнее и грустнее. Добавили кнопку, поменяли ширину, сделали ещё один 100500-й фронтенд к fastfetch.

    По совпадению недавно то ли запустили кампанию по сбору донатов, то ли открыли для этих целей юрлицо. На разработку теперь времени не хватает - надо бабки прогуливать?

     
     
  • 2.10, Аноним (10), 10:14, 16/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Да весь современный опенсорс, это ширма для отмывания бабла, главное еще ии приплести, тогда точно гранты и донаты дадут
     
  • 2.19, mos (??), 10:31, 16/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    А чего ты так триггеришься, любитель халявы? Донаты - дело сугубо добровольное.
    Лично тебя кто-то заставляет платить? Нет, так к чему тут твой унылый пердеж в лужу?
    Знаешь правило, что любой труд должен быть оплачен?
    Но вот почему-то он работает только к тебе.
    Потому что почему-то ты там за бесплатно не работаешь.
    Но по своей философии ты должен показать класс с самого себя и начать работать
    на основной работе за бесплатно.
    Иначе ты - лицемер, как и многие здешние любители халявы.
     
     
  • 3.23, 12yoexpert (ok), 10:35, 16/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    он ведь в рф живёт, судя по уровню грамотности. как думаешь, он за деньги работает?
     
  • 3.24, Аноним (7), 10:39, 16/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Какой такой труд? За 2 месяца - добавление кнопки и изменение ширины клавиатуры?
     
  • 2.21, 12yoexpert (ok), 10:33, 16/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    если наймут, наконец, программиста, я бы задонатил
     

  • 1.8, Аноним (8), 09:58, 16/02/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Не густо!
     
  • 1.22, Fareast (ok), 10:34, 16/02/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Для мазохистов?) Программный шум, серьезное ПО разрабатывали под серьезные цели, с нормальным финансированием, серьезные люди

    Ну вот смотрите Unix чуваки умные сели и написали, концепцию придумали и самое главное людям это все было нужно и востребовано

    Сейчас весь инет завален каким то программным хламом в части нового софта, никаких вопросов не имеют к Линукс, но 70% программ и пакетов к нему - некачественные недопиленные вещи, которые еще постоянно все меняют, хаотичное развитие

    Вот какой новый софт сейчас нужен? ИМХО но кризис жанра у всех MS, Adobe, Oracle...

     
