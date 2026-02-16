Выпуск Phosh 0.53.0, GNOME-окружения для смартфонов

2.2 , q ( ok ), 09:22, 16/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – Жир у меня из моника течет, когда тебя читаю.

3.15 , 12yoexpert ( ok ), 10:27, 16/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – это потому что у тебя Phosh

3.16 , Аноним ( 1 ), 10:29, 16/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Да, ллм агенты пока справляются на 3+.

Но для средней ца уже годится.

Скоро они не то что софт писать будут, но и набрасывать для вас.. А по теме, фош 0.53 уже завезли инновационную технологию "видеть, что ты печатаешь", или это всё ещё платная опция в либрем 5? А то в плазма мобайл это работает годами, но Гному же важнее перекрасить иконки в сотый раз. Тут же одни либы что на 27 моник, что на 5 дюймовый экран. Одно слово: гном.

2.9 , Жироватт ( ok ), 10:03, 16/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Андроид тоже был таким - списочки так же тормозили.

НО: андроид допилили версии к 7-8 до вменяемого состояния.

Здесь так же. Был бы вендор, который реально был готов вкладываться и пытаться монетизировать - а остальное выправят.

3.12 , Аноним ( 1 ), 10:25, 16/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – В смысле был? Просто андроиду теперь на каждый чих нужно больше рамы, чем моему подкроватному серверу, на котором крутится целая вселенная очень нужных ничтяков.

4.18 , Аноним ( 18 ), 10:30, 16/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – А у тебя на сервере есть гуи?! О чем тогда разговор?

2.14 , 12yoexpert ( ok ), 10:26, 16/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – и желательно программной отрисовки

