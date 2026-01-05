The OpenNET Project / Index page

[ новости /+++ | форум | теги | ]

Выпуск Phosh 0.52.0, GNOME-окружения для смартфонов

05.01.2026 09:42

Опубликован релиз Phosh 0.52, экранной оболочки для мобильных устройств, основанной на технологиях GNOME и библиотеке GTK. Окружение изначально развивалось компанией Purism в качестве аналога GNOME Shell для смартфона Librem 5, но затем вошло в число неофициальных проектов GNOME и используется в postmarketOS, Mobian, Droidian, некоторых прошивках для устройств Pine64 и редакции Fedora для смартфонов. Phosh использует композитный сервер Phoc, работающий поверх Wayland, а также собственную экранную клавиатуру. Наработки проекта распространяются под лицензией GPLv3+.

Среди изменений:

  • В быстрые настройки добавлена кнопка для показа QR-кода с параметрами подключения к предоставляемой платформой беспроводной точке доступа (Wi-Fi hotspot).

  • Добавлена поддержка экранного жеста (скольжение двумя пальцами по горизонтали) для изменения яркости во время блокировки экрана.

  • Добавлен интерфейс DebugControl для управления отладочными опциями.
  • В композитный сервер Phoc добавлена возможность обработки разных радиусов закругления углов экрана. Проведена подготовка к поддержке Wayland-протокола xdg-cutouts.
  • В конфигуратор phosh-mobile-settings добавлена возможность открытия диалогов для конфигурации элементов в панели быстрых настроек. В conf-tweaks добавлен бэкенд для изменения параметров через sysfs.
  • В экранной клавиатуре Stevia по умолчанию включён вывод всплывающих подсказок с информацией о вводимых символах и обеспечено масштабирование клавиатуры.
  • В xdg-desktop-portal-phosh добавлена новая реализация портала для изменения фоновых изображений, написанная на Rust.
  • В gmobile, набор обработчиков для работы GNOME на мобильных устройствах, добавлена поддержка разных радиусов скругления углов. Для смартфона Oneplus 6 задействованы разные радиусы скругления для верхних и нижних углов. Добавлены правила hwdb и udev для настройки минимальной яркости фонарика.
  • В интерфейсе выбора файлов pfs реализована генерации миниатюр при помощи сервиса mobi.phosh.Thumbnailer. В диалоге открытия файлов задействован интерфейс org.freedesktop.FileManager1.
  • Обновлены версии зависимостей: GNOME 49, ModemManager 1.25.95, wlroots 0.19.2, callaudiod 0.1.10, Calls 49.1.1, cellbroadcastd 0.0.3, feedbackd 0.8.8, feedbackd-device-themes 0.8.7, iio-sensor-proxy 3.7, mmsd-tng 2.6.4, wys 0.1.12.


  1. Главная ссылка к новости (https://phosh.mobi/releases/re...)
  2. OpenNews: Выпуск Phosh 0.51.0, GNOME-окружения для смартфонов
  3. OpenNews: Доступна мобильная платформа KDE Plasma Mobile 6.5
  4. OpenNews: Продолжение развития GNOME Shell для мобильных устройств
  5. OpenNews: Выпуск Mobian 13.0, редакции Debian для мобильных устройств
  6. OpenNews: Опубликован postmarketOS 25.12, Linux-дистрибутив для смартфонов и мобильных устройств
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/64558-phosh
Ключевые слова: phosh, gnome
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


 Добавить комментарий
Имя:
E-Mail:
Текст:

Партнёры:
PostgresPro
Inferno Solutions
Hosting by Hoster.ru
Хостинг:

Закладки на сайте
Проследить за страницей 		Created 1996-2026 by Maxim Chirkov
Добавить, Поддержать, Вебмастеру