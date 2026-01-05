Выпуск Phosh 0.52.0, GNOME-окружения для смартфонов

Опубликован релиз Phosh 0.52, экранной оболочки для мобильных устройств, основанной на технологиях GNOME и библиотеке GTK. Окружение изначально развивалось компанией Purism в качестве аналога GNOME Shell для смартфона Librem 5, но затем вошло в число неофициальных проектов GNOME и используется в postmarketOS, Mobian, Droidian, некоторых прошивках для устройств Pine64 и редакции Fedora для смартфонов. Phosh использует композитный сервер Phoc, работающий поверх Wayland, а также собственную экранную клавиатуру. Наработки проекта распространяются под лицензией GPLv3+. Среди изменений: В быстрые настройки добавлена кнопка для показа QR-кода с параметрами подключения к предоставляемой платформой беспроводной точке доступа (Wi-Fi hotspot).





Добавлена поддержка экранного жеста (скольжение двумя пальцами по горизонтали) для изменения яркости во время блокировки экрана.





Добавлен интерфейс DebugControl для управления отладочными опциями.

В композитный сервер Phoc добавлена возможность обработки разных радиусов закругления углов экрана. Проведена подготовка к поддержке Wayland-протокола xdg-cutouts.

В конфигуратор phosh-mobile-settings добавлена возможность открытия диалогов для конфигурации элементов в панели быстрых настроек. В conf-tweaks добавлен бэкенд для изменения параметров через sysfs.

В экранной клавиатуре Stevia по умолчанию включён вывод всплывающих подсказок с информацией о вводимых символах и обеспечено масштабирование клавиатуры.

В xdg-desktop-portal-phosh добавлена новая реализация портала для изменения фоновых изображений, написанная на Rust.

В gmobile, набор обработчиков для работы GNOME на мобильных устройствах, добавлена поддержка разных радиусов скругления углов. Для смартфона Oneplus 6 задействованы разные радиусы скругления для верхних и нижних углов. Добавлены правила hwdb и udev для настройки минимальной яркости фонарика.

В интерфейсе выбора файлов pfs реализована генерации миниатюр при помощи сервиса mobi.phosh.Thumbnailer. В диалоге открытия файлов задействован интерфейс org.freedesktop.FileManager1.

Обновлены версии зависимостей: GNOME 49, ModemManager 1.25.95, wlroots 0.19.2, callaudiod 0.1.10, Calls 49.1.1, cellbroadcastd 0.0.3, feedbackd 0.8.8, feedbackd-device-themes 0.8.7, iio-sensor-proxy 3.7, mmsd-tng 2.6.4, wys 0.1.12.



