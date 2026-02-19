The OpenNET Project / Index page

Опубликован мультимедийный сервер PipeWire 1.6.0

19.02.2026 20:00 (MSK)

После почти года разработки сформирована новая стабильная ветка мультимедийного сервера PipeWire 1.6.0, пришедшего на смену звуковому серверу PulseAudio и отличающегося от него добавлением средств для работы с потоками видео, возможностью обработки звука с минимальными задержками и новой моделью безопасности для управления доступом на уровне отдельных устройств и потоков. Проект по умолчанию применяется в Fedora Linux, RHEL, Ubuntu, Debian, SUSE/openSUSE и многих других дистрибутивах Linux. Код написан на языке Си и распространяется под лицензией MIT.

PipeWire базируется на многопроцессной архитектуре, позволяющей организовать совместный доступ к контенту нескольких приложений. Предоставляются возможности для обработки любых мультимедийных потоков, смешивания и перенаправления потоков с видео, а также управления источниками видео, такими как устройства захвата видео, web-камеры или выводимое приложениями содержимое экрана. PipeWire даёт возможность организовать совместную работу нескольких приложений с веб-камерой и решает проблемы с безопасным захватом содержимого экрана и удалённым доступом к экрану в окружении Wayland.

При использовании в роли звукового сервера, PipeWire может обеспечить минимальные задержки и предоставить функциональность, комбинирующую возможности PulseAudio и JACK, учитывающую потребности систем профессиональной обработки звука, на которую не мог претендовать PulseAudio. PipeWire предлагает расширенную модель безопасности, позволяющую управлять доступом на уровне отдельных устройств и конкретных потоков. Реализованная модель доступа упрощает проброс звука и видео из изолированных контейнеров и в них.

В новой версии:

  • Добавлен декодировщик для звукового кодека LDAC, применяемого для передачи высококачественного звука поверх Bluetooth. Для декодирования задействована библиотека libldac.
  • Добавлена опция "bluez5-plc-spandsp" для компенсации потери пакетов при передаче звука поверх Bluetooth, используя возможности библиотеки SpanDSP.
  • Добавлена безопасная реализация функций разбора и создания сериализированных объектов в формате POD (Plain Old Data) в разделяемой памяти.
  • Реализована возможность передачи через метаданные информации о поддержке узлами PipeWire дополнительных возможностей (features), что может использоваться для синхронизации использования расширенной функциональности, такой как поддержка операции RELEASE.
  • Добавлена поддержка прикрепления дополнительных пользовательских данных в передаваемые между узлами команды и события.
  • Реализованы дополнительные вспомогательные функции для создания и разбора форматов сжатия.
  • Выставляемый по умолчанию лимит на максимальное число каналов увеличен до 128. Добавлена возможность переопределения данного лимита на этапе компиляции.
  • Добавлена настройка "audio.layout" для выставления схемы многоканального объёмного звука (например, "audio.layout = 5.1") без необходимости перечисления позиции каналов ("audio.position = [ FL, FR, FC, LFE, SL, SR ]").
  • Добавлен механизм "Capability Params" для согласования возможностей линка на стадии до определения формата и буферов.
  • Добавлена поддержка новых типов цветового представления (colortype) для HDR.
  • В циклах обработки событий реализована поддержка блокировок с инверсией приоритетов, предотвращающих ситуации, когда высокоприоритетному потоку приходится ждать освобождения блокировки, выставленной низкоприоритетным потоком. Для синхронизации состояния между потоками вместо epoll и eventfd задействованы легковесные блокировки.
  • Добавлена поддержка определения позиции канала через разбор данных EDID.
  • Обеспечена передача в подсистему ALSA карты каналов объемного звука (какой канал справа, какой слева и т.п.).
  • Внесено множество улучшений, связанных с Bluetooth, RTP (Real-time Transport Protocol) и AVB (Audio Video Bridging).
  • Продолжена работа над реализацией сетевого протокола Milan для передачи мультимедийных данных в режиме реального времени.
  • В систему изменения частоты дискретизации (resampler) добавлена поддержка настраиваемых функций подавления искажений, таких как Blackman и Kaiser. Для повышения точности расчёта фаз задействованы вычисления с фиксированной запятой.
  • Предоставлена возможность применения в графе узлов звуковых фильтров FFmpeg и AI-моделей для обработки звука на базе ONNX, таких как детектор голоса Silero.
  • Прекращена поддержка клиентов, использующих протокол v0, применявшийся в ранних версиях PipeWire.
  • В модуль jack-tunnel добавлена поддержка автоматического подключения портов.
  • Для системы потокового вещания ROC реализована поддержка многотрековых раскладок.
  • Предоставлена возможность изменения лимитов на ресурсы (rlimit) через файл конфигурации.
  • Добавлено свойство "thread.reset-on-fork" для управления сбросом потоков при вызове fork. Для клиентов JACK для повторения поведения JACK можно отключать сброс потоков через выставление "thread.reset-on-fork=false".
  • Добавлен флаг node.exclusive, который гарантирует, что у порта имеется только один источник и один потребитель, что необходимо для реализации механизма Explicit Sync.
  • Добавлен флаг node.reliable для режима гарантированной доставки.
  • В утилиту pw-cat добавлена поддержка MIDI-сообщений SysEx (System Exclusive, для настройки синтезаторов), контейнера midiclip и форматов звука без сжатия. Добавлены опции для выставления форматов звуковых контейнеров и кодеков, а также просмотра списка поддерживаемых контейнеров, кодеков, раскладок объёмного звука и имён каналов.


  • 1.1, Аноним (1), 20:43, 19/02/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +5 +/
    Годно. Нужно. Мощно. Молодёжно.
     
  • 1.2, Аноним (2), 20:46, 19/02/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –17 +/
    Весь ляликс во всей красе - мы придумыем новый мультимедниный сервер пипавире, но он может использоваться как сервер для пульсеаудио, потому что часть приложений без пульсе аудио не могу, а там со дна ещё алса проглядывает которая тоже иногда нужна. Прям костыль костылём подпирает. Вот OSSv4 вещь хорошая и стоящая.
     
     
  • 2.3, Аноним (3), 20:54, 19/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Как будто разрабатывать можно по другому. Посмотри сколько панелей настроек у винды и какой там консистентный интерфейс.

    А с языками программирования? В JS есть объект. Вот же она, хеш таблица?! Оказалось, что он перегружен наследованием, и прочим шлаком. Ввели map дополнительно.

    Там же был Date, появился intl, сейчас даже какой-то Temperal хотят сделать.

    В питоне как хорошо типы выкрутили, видели? А дата классы?

    Так что заменить хрипящие пульсы - абсолютно нормальный подход. Как и иксовый хлам на Wayland, к слову.

     
     
  • 3.10, 12yoexpert (ok), 21:39, 19/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –4 +/
    в питоне есть типы?
     
     
  • 4.13, Аноним (3), 22:09, 19/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Типов нет только у ассемблера и машинных кодов и мб кщк
     
     
  • 5.14, Аноним (3), 22:10, 19/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    мб еще какой-то специфической ерунды
     
  • 5.40, Аноним (40), 00:59, 20/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А как же bash, tcl?
     
  • 4.37, Аноним (37), 00:42, 20/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    даже название "динамическая типизация" намекает, что типы есть, только питон их сам определяет и хранит внутри себя
     
  • 4.41, Аноним (41), 01:15, 20/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    https://docs.python.org/3/library/typing.html
     
  • 2.4, Аноним (4), 20:56, 19/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Как раз наобарот. Запилил новый сервер, но сделал прослойки для всего более раннего, так что переходить на него без проблем не важно что какой софт поддерживает.
     
  • 2.9, Аноним (9), 21:21, 19/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +8 +/
    > а там со дна ещё алса проглядывает которая тоже иногда нужна.

    Всмысле иногда? ALSA - это звукой API в линуксе. Или ты из этих... ну которые говорят, что alsa не нужна потому что есть pulseaudio/pipewire? Это примерно как сказать, что файловая система не нужна - у меня файловый менеджер есть.

     
  • 2.35, Аноним (35), 00:32, 20/02/2026 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +1 +/
     

  • 1.5, Alladin (?), 20:59, 19/02/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    доступ к содержимому экрана wayland через звуковой сервер pipewire? дожили
     
     
  • 2.7, llolik (ok), 21:18, 19/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Ну он так-то не звуковой, а мультимедийный, что включает в себя и видео-потоки. Собственно, использовать шину маршрутизации в том числе и видео, для, маршрутизации видео - выглядит логично.
     

  • 1.6, Аноним (6), 21:12, 19/02/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    В отличие от pulseaudio можно настроить и нормально работает, но из коробки все каналы перепутаны (в pulseaudio нормально) и конфиги более анальные, чем у alsa. Апмиксинга с каналом на сабфувер тоже нет из коробки, у пульсы есть. Wireplumber шляпа. В голой alsa всё идеально работает, апмиксинг тоже без особых проблем настраивается.
     
     
  • 2.8, Аноним (6), 21:20, 19/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Easyeffects не работает просто так после запуска, надо использовать gentoo-pipewire-launcher (т.е. костыль, не ручной запуск и не юзер сервисы тоже, к вопросу о привязке кед к systemd), но вполне удобно. Приятней, чем возиться с ladspa, но глючновато -- программы переключаешь, включаешь воспроизведение, а воспроизводятся какие-то старые данные из другой программы первую секунду.
     
     
  • 3.12, 12yoexpert (ok), 21:41, 19/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    умвр
     
     
  • 4.15, Аноним (6), 22:10, 19/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    У тебя systemd. Либо pipewire от рута запущен, не знаю.
     
     
  • 5.22, Аноним (22), 22:49, 19/02/2026 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
     
  • 6.24, Аноним (6), 22:58, 19/02/2026 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
     
  • 7.26, q (ok), 23:06, 19/02/2026 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +1 +/
     
     
  • 8.32, Аноним (6), 23:27, 19/02/2026 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• –1 +/
     
     
  • 9.39, q (ok), 00:58, 20/02/2026 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
     
  • 10.43, Аноним (6), 02:30, 20/02/2026 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
     
  • 11.44, q (ok), 02:40, 20/02/2026 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
     
  • 12.45, Аноним (6), 02:49, 20/02/2026 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 5.27, 12yoexpert (ok), 23:07, 19/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    у меня openrc, и я ничего не делал и не настраивал, как и написано в генту вики

    всё просто работает, в том числе гитара с малыми задержками (не риалтайм, конечно) и, прости господи, блютуз

     
     
  • 6.31, Аноним (6), 23:21, 19/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    У меня сейчас тоже впрочем запускается само (скрипт startplasma запускает wireplumber и он pipewire и pipewire -c pulse). Пока конфиги настраивал всё вроде работало кроме easyeffects. Из коробки экспириенс довольно паршивый, но у меня звук не стерео 2 канала. Хотелось бы чтобы звук не отключался при переключении пользователя, хотя, мелочи.
     
  • 2.16, Аноним (16), 22:23, 19/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    PipeWire, лучший мультимедийный сервер)
     
     
  • 3.20, Аноним (6), 22:38, 19/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    По крайней мере не лагает, когда делаешь перемотку в видео. Пульсаудио этим вымораживал (уже после всех настроек, да). И в целом после настройки никаких проблем не доставляет. Но в софте и в сабже будет раздельная громкость, это недоработка.
     

  • 1.11, 12yoexpert (ok), 21:40, 19/02/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    есть тут кто, кто раньше жил на алсе? как оно было?
     
     
  • 2.17, Анони (?), 22:25, 19/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Отлично было, но пайпвайр хорош. В отличие от пульсы, которая как и большинство других изделий от её автора - бельмо на глазу Линукса.
     
  • 2.18, Аноним (18), 22:30, 19/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > есть тут кто, кто раньше жил на алсе?

    В смысле "раньше"? У Линукса другого звукового API нет.

     
  • 2.19, Аноним (19), 22:32, 19/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    На ALSA был повод торчать пока Pipewire не вышел. Вот когда тормозные звуковухи на ноутбуках с атомами, что нормально работали лишь в 1024 семпла на Pulseaudio, 512 с Jack и 256 в ALSA это стоило того, а когда вышел пайп он люто зарулил. Единственная проблема, если собран криво в дистрибутиве и вдруг начинаются проблемы с выводом звука с увеличение задержки из-за регрессии до уровня хуже, чем просто в режиме пульсы. По итогу ALSA это экономия на спичках. Работает, но не слишком быстро.
     
     
  • 3.28, 12yoexpert (ok), 23:09, 19/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    спс, хоть один по существу

    я, честно говоря, и не знал, что какие-то там пулсы с алсами бывают, когда начинал линуксы юзать

    когда были проблемы со звуком на ноутах в конце нулевых и в начале десятых, просто что-то в alsamixer тыкал и всё работало. ну или aplay.conf в /etc клал

    последние лет 10 вообще не помню каких-либо проблем с обывательским звуком. для музыки да, пулса - шлак

     
  • 3.29, Аноним (9), 23:13, 19/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > По итогу ALSA это экономия на спичках. Работает, но не слишком быстро.

    Объясни плиз свою мысль. Всмысле алса работает, но не слишком быстро? А через pipewire алса работает быстрее чтоли?

     

  • 1.21, Аноним (18), 22:39, 19/02/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    На Mint 22 из-за PipeWire блютузные наушники "заикались" примерно каждую минуту. Господи, что я только не сношался с конфигами по советам на форумах (проблема была не только у меня) - ничего не помогло. Может, багованная версия была - хз.

    В итоге плюнул, и снес PipeWire с заменой на PulseAudio - и никаких проблем.

    Это я к чему. Очередной незабываемый Линукс экспириенс: в теории у нас великий прогресс и инновационная супр-пупер архитектура, а на практике при этом пытаешься делать элементарную бытовую вещь - а оно работает через задницу. Шел 2026 год...

     
     
  • 2.23, Аноним (22), 22:50, 19/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > снес PipeWire с заменой на PulseAudio

    Так классика же! "У вас не тот дистр, не та либа, не то железо и вообще УМВР!"

    > Очередной незабываемый Линукс экспириенс

    Сейчас тебе расскажут что блупуп наушники не нужны :)

     
  • 2.30, 12yoexpert (ok), 23:14, 19/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > блютузные наушники "заикались"

    это их штатный функционал, от sound сервера не зависит

     
  • 2.34, Аноним (34), 00:06, 20/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    УМВР на арче с AirPods, AAC тоже прекрасно работает. Пишите в баг-трекер вашего дистрибутива.
     
  • 2.36, Lyrix (ok), 00:36, 20/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >>Mint 22 ... PipeWire

    Та же ерунда мучила меня в Kubuntu 24.04.1. Заикания, провалы, треск... Пришлось подключать ppa от Rob Savoury, обновлять pipewire и ставить linux-image-generic-hwe-, т.к. на 6.8 даже обновленный сабж работал с "провалами".

     
  • 2.42, Аноним (42), 01:55, 20/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >а на практике при этом пытаешься делать элементарную бытовую вещь - а оно работает через задницу. Шел 2026 год...

    А на практике используешь версии софта из 2023 в 2026, это ж mint.

     

  • 1.38, Марк Шаттлврот (?), 00:55, 20/02/2026 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]     [к модератору]
    		• +/
     

