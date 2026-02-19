Опубликован мультимедийный сервер PipeWire 1.6.0

|
Аноним (2), 20:46, 19/02/2026
Весь ляликс во всей красе - мы придумыем новый мультимедниный сервер пипавире, но он может использоваться как сервер для пульсеаудио, потому что часть приложений без пульсе аудио не могу, а там со дна ещё алса проглядывает которая тоже иногда нужна. Прям костыль костылём подпирает. Вот OSSv4 вещь хорошая и стоящая.
Аноним (3), 20:54, 19/02/2026

Как будто разрабатывать можно по другому. Посмотри сколько панелей настроек у винды и какой там консистентный интерфейс.
А с языками программирования? В JS есть объект. Вот же она, хеш таблица?! Оказалось, что он перегружен наследованием, и прочим шлаком. Ввели map дополнительно.
Там же был Date, появился intl, сейчас даже какой-то Temperal хотят сделать.
В питоне как хорошо типы выкрутили, видели? А дата классы?
Так что заменить хрипящие пульсы - абсолютно нормальный подход. Как и иксовый хлам на Wayland, к слову.
Аноним (37), 00:42, 20/02/2026
даже название "динамическая типизация" намекает, что типы есть, только питон их сам определяет и хранит внутри себя
Аноним (4), 20:56, 19/02/2026
|
Как раз наобарот. Запилил новый сервер, но сделал прослойки для всего более раннего, так что переходить на него без проблем не важно что какой софт поддерживает.
Аноним (9), 21:21, 19/02/2026
|
> а там со дна ещё алса проглядывает которая тоже иногда нужна.
Всмысле иногда? ALSA - это звукой API в линуксе. Или ты из этих... ну которые говорят, что alsa не нужна потому что есть pulseaudio/pipewire? Это примерно как сказать, что файловая система не нужна - у меня файловый менеджер есть.
Alladin (?), 20:59, 19/02/2026
|
доступ к содержимому экрана wayland через звуковой сервер pipewire? дожили
llolik (ok), 21:18, 19/02/2026
|
Ну он так-то не звуковой, а мультимедийный, что включает в себя и видео-потоки. Собственно, использовать шину маршрутизации в том числе и видео, для, маршрутизации видео - выглядит логично.
Аноним (6), 21:12, 19/02/2026
|
В отличие от pulseaudio можно настроить и нормально работает, но из коробки все каналы перепутаны (в pulseaudio нормально) и конфиги более анальные, чем у alsa. Апмиксинга с каналом на сабфувер тоже нет из коробки, у пульсы есть. Wireplumber шляпа. В голой alsa всё идеально работает, апмиксинг тоже без особых проблем настраивается.
Аноним (6), 21:20, 19/02/2026
|
Easyeffects не работает просто так после запуска, надо использовать gentoo-pipewire-launcher (т.е. костыль, не ручной запуск и не юзер сервисы тоже, к вопросу о привязке кед к systemd), но вполне удобно. Приятней, чем возиться с ladspa, но глючновато -- программы переключаешь, включаешь воспроизведение, а воспроизводятся какие-то старые данные из другой программы первую секунду.
12yoexpert (ok), 23:07, 19/02/2026
|
у меня openrc, и я ничего не делал и не настраивал, как и написано в генту вики
всё просто работает, в том числе гитара с малыми задержками (не риалтайм, конечно) и, прости господи, блютуз
Аноним (6), 23:21, 19/02/2026
|
У меня сейчас тоже впрочем запускается само (скрипт startplasma запускает wireplumber и он pipewire и pipewire -c pulse). Пока конфиги настраивал всё вроде работало кроме easyeffects. Из коробки экспириенс довольно паршивый, но у меня звук не стерео 2 канала. Хотелось бы чтобы звук не отключался при переключении пользователя, хотя, мелочи.
Аноним (6), 22:38, 19/02/2026
|
По крайней мере не лагает, когда делаешь перемотку в видео. Пульсаудио этим вымораживал (уже после всех настроек, да). И в целом после настройки никаких проблем не доставляет. Но в софте и в сабже будет раздельная громкость, это недоработка.
Анони (?), 22:25, 19/02/2026
|
Отлично было, но пайпвайр хорош. В отличие от пульсы, которая как и большинство других изделий от её автора - бельмо на глазу Линукса.
Аноним (18), 22:30, 19/02/2026
|
> есть тут кто, кто раньше жил на алсе?
В смысле "раньше"? У Линукса другого звукового API нет.
Аноним (19), 22:32, 19/02/2026
|
На ALSA был повод торчать пока Pipewire не вышел. Вот когда тормозные звуковухи на ноутбуках с атомами, что нормально работали лишь в 1024 семпла на Pulseaudio, 512 с Jack и 256 в ALSA это стоило того, а когда вышел пайп он люто зарулил. Единственная проблема, если собран криво в дистрибутиве и вдруг начинаются проблемы с выводом звука с увеличение задержки из-за регрессии до уровня хуже, чем просто в режиме пульсы. По итогу ALSA это экономия на спичках. Работает, но не слишком быстро.
12yoexpert (ok), 23:09, 19/02/2026
|
спс, хоть один по существу
я, честно говоря, и не знал, что какие-то там пулсы с алсами бывают, когда начинал линуксы юзать
когда были проблемы со звуком на ноутах в конце нулевых и в начале десятых, просто что-то в alsamixer тыкал и всё работало. ну или aplay.conf в /etc клал
последние лет 10 вообще не помню каких-либо проблем с обывательским звуком. для музыки да, пулса - шлак
Аноним (9), 23:13, 19/02/2026
|
> По итогу ALSA это экономия на спичках. Работает, но не слишком быстро.
Объясни плиз свою мысль. Всмысле алса работает, но не слишком быстро? А через pipewire алса работает быстрее чтоли?
Аноним (18), 22:39, 19/02/2026
|
На Mint 22 из-за PipeWire блютузные наушники "заикались" примерно каждую минуту. Господи, что я только не сношался с конфигами по советам на форумах (проблема была не только у меня) - ничего не помогло. Может, багованная версия была - хз.
В итоге плюнул, и снес PipeWire с заменой на PulseAudio - и никаких проблем.
Это я к чему. Очередной незабываемый Линукс экспириенс: в теории у нас великий прогресс и инновационная супр-пупер архитектура, а на практике при этом пытаешься делать элементарную бытовую вещь - а оно работает через задницу. Шел 2026 год...
Аноним (22), 22:50, 19/02/2026
|
> снес PipeWire с заменой на PulseAudio
Так классика же! "У вас не тот дистр, не та либа, не то железо и вообще УМВР!"
> Очередной незабываемый Линукс экспириенс
Сейчас тебе расскажут что блупуп наушники не нужны :)
12yoexpert (ok), 23:14, 19/02/2026
|
> блютузные наушники "заикались"
это их штатный функционал, от sound сервера не зависит
Аноним (34), 00:06, 20/02/2026
|
УМВР на арче с AirPods, AAC тоже прекрасно работает. Пишите в баг-трекер вашего дистрибутива.
Lyrix (ok), 00:36, 20/02/2026
|
>>Mint 22 ... PipeWire
Та же ерунда мучила меня в Kubuntu 24.04.1. Заикания, провалы, треск... Пришлось подключать ppa от Rob Savoury, обновлять pipewire и ставить linux-image-generic-hwe-, т.к. на 6.8 даже обновленный сабж работал с "провалами".
Аноним (42), 01:55, 20/02/2026
|
>а на практике при этом пытаешься делать элементарную бытовую вещь - а оно работает через задницу. Шел 2026 год...
А на практике используешь версии софта из 2023 в 2026, это ж mint.
