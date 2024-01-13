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Доступен звуковой сервер PulseAudio 17.0

13.01.2024 16:55

Представлен релиз звукового сервера PulseAudio 17.0, который выступает в роли посредника между приложениями и различными низкоуровневыми звуковыми подсистемами, абстрагируя работу с оборудованием. PulseAudio позволяет управлять громкостью и смешиванием звука на уровне отдельных приложений, организовывать поступление, смешивание и вывод звука при наличии нескольких входных и выходных каналов или звуковых карт, позволяет на лету менять формат звукового потока и использовать плагины, дает возможность прозрачно перенаправлять звуковой поток на другую машину. Код PulseAudio распространяется в рамках лицензии LGPL 2.1+. Поддерживается работа в Linux, Solaris, FreeBSD, OpenBSD, DragonFlyBSD, NetBSD, macOS и Windows.

Отмечается, что улучшений в новой ветке PulseAudio 17.0 относительно немного и разработка проекта последнее время замедлилась, так как основное внимание сообщества теперь сосредоточено на разработке мультимедийного сервера Pipewire, менеджера звуковых сеансов WirePlumber и связанных с ними проектах. Ключевые улучшения PulseAudio 17.0:

  • Изменён метод отражения настроек маршрутизации звука ALSA UCM (Use Case Manager) в профили PulseAudio. Вместо генерации комбинированных портов для всех не конфликтующих между собой устройств (т.е. устройств не помеченных как конфликтующие и не использующих одним и те же PlaybackPCM и CapturePCM) теперь создаётся один профиль PulseAudio. Кроме того, разные входы и выходы теперь выставляются как отдельные источники и приёмники, а не как разные порты в одном источнике и приёмнике.
  • Улучшена индикация заряда аккумулятора Bluetooth-устройств. Хостовые устройства на базе PulseAudio теперь также могут передавать сведения о заряде внешним Bluetooth-устройствам, например, при подключения устройства на базе PulseAudio к автомобильной информационной системе, данная система покажет уровень заряда подключённого устройства.
  • Добавлена поддержка Bluetooth-кодека FastStream, позволяющего добиться более высокого качества двунаправленного звука.
  • Библиотека webrtc-audio-processing обновлена до версии 1.3, в которой улучшено подавление эхо и повышена устойчивость к дрейфу частоты дискретизации.
  • В модуле module-role-cork реализована возможность использования групп ролей в качестве триггера приглушения и возвращения звука.
  • При загрузке профилей ALSA теперь используются файловые пути, соответствующие спецификации XDG (вначале $XDG_DATA_HOME, затем $XDG_DATA_DIRS, а уже потом старый путь).
  • Максимально поддерживаемая частота дискретизации (PA_RATE_MAX) увеличена до 768kHz.


  1. Главная ссылка к новости (https://lists.freedesktop.org/...)
  2. OpenNews: Выпуск мультимедийного сервера PipeWire 1.0.0
  3. OpenNews: Доступен мультимедийный фреймворк GStreamer 1.22.0
  4. OpenNews: Выпуск звукового сервера PulseAudio 16.0
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/60432-pulseaudio
Ключевые слова: pulseaudio
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (35) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 17:04, 13/01/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >> разработка проекта последнее время замедлилась, так как основное внимание сообщества теперь сосредоточено на ...

    Ха, лол. Если бы это были иксы, они бы уже давно сдохли. А так, пульса просто замедлилась. :-D

     
     
  • 2.5, Аноним (5), 17:39, 13/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Этакое "своих не бросаем" от красной шляпы.
     
  • 2.7, Аноним (-), 17:57, 13/01/2024 Скрыто ботом-модератором
    		• +/
     
  • 2.32, Аниним (?), 18:35, 13/01/2024 Скрыто ботом-модератором
    		• +/
     
     
  • 3.36, Аноним (1), 18:44, 13/01/2024 Скрыто ботом-модератором
    		• +/
     

     ....ответы скрыты модератором (4)

  • 1.2, Аноним (2), 17:10, 13/01/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    А в Винде оно в роли чего выступает?
     
     
  • 2.3, хрю (?), 17:14, 13/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    В роли бекенда, чтоб линуховые звуковые приложения работали.
     
     
  • 3.4, Аноним (4), 17:22, 13/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А такие существуют?
     
     
  • 4.16, Сортогустатор (?), 18:04, 13/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Тут пишут, что даже и какие-то линукс-музыканты существуют. Сам я таких не видел. Верить ли - решать вам.
     
  • 4.18, Аноним (18), 18:06, 13/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    не слышали про WSL2 там? и 1? ну так гугл в помощь, или
    https://www.opennet.ru/search.shtml
     

  • 1.6, Аноним (6), 17:56, 13/01/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Намучался с bt наушниками с этим pulseaudio, в итоге заменил на pipewire и  все заработало лучше некуда, теперь профили нормально подхватываются и перключаются. Пульсу так и не смог нормально заставить использовать A2DP, по умолчанию включался HSP без возможности переключить.
     
     
  • 2.11, Аноним (-), 18:01, 13/01/2024 Скрыто ботом-модератором
    		• –1 +/
     
  • 2.26, penetrator (?), 18:28, 13/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    такая же проблема с внешними звуковыми интерфейсами, грабли с уровнем сигнала и искажениями и прочее

    все дистрибутивы где был pipewire по умолчанию работают как часы, где не работало поставил pipewire, и опять случилась магия )))

     

  • 1.9, Аноним (-), 17:58, 13/01/2024 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]
    		• –1 +/
     
  • 1.12, Аноним (12), 18:01, 13/01/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Зачем, если есть PipeWire? Или мне что-то невдомёк?
     
     
  • 2.13, Аноним (-), 18:02, 13/01/2024 Скрыто ботом-модератором
    		• –2 +/
     

  • 1.14, Аноним (14), 18:03, 13/01/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    пыш пыш, а микрофон так 50/50 и работает...
     
     
  • 2.15, Аноним (-), 18:03, 13/01/2024 Скрыто ботом-модератором
    		• +/
     
  • 2.17, Сортогустатор (?), 18:06, 13/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Но вы жили с этим сколько там лет?
     

  • 1.19, Аноним (19), 18:15, 13/01/2024 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]
    		• +/
     

  • 1.20, Тест (?), 18:19, 13/01/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    https://connect.mozilla.org/t5/ideas/hide-the-unified-extensions-button-when-e

    Проголосуйте чтобы кнопка не появлялась когда не установлены дополнения.

    Фиксирую 24 голоса.

     
     
  • 2.21, Тест (?), 18:21, 13/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    https://connect.mozilla.org/t5/ideas/hide-the-unified-extensions-button-when-e
     
     
  • 3.24, Аноним (18), 18:23, 13/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    нужен аккаунт мазиллы?) никакого уважения к Анонимам)
     
  • 2.22, Аноним (18), 18:21, 13/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    нормально ссылку пропиши для начала, а то page not found
     
     
  • 3.25, Тест (?), 18:24, 13/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    выше поправил ссылку
     
  • 2.28, penetrator (?), 18:30, 13/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    дополнения есть всегда, есть два встроенных и поставляемых с браузером

    Close Other Tabs
    DevTools ADB

     
     
  • 3.31, Тест (?), 18:34, 13/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Которые идут с браузером - они по другому называються и к кнопке отношения не имеют.
     
     
  • 4.34, Тест (?), 18:38, 13/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    SAO - их правильное название
     

  • 1.27, Аноним (19), 18:29, 13/01/2024 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]
    		• +/
     
  • 1.29, Аноним (19), 18:31, 13/01/2024 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]
    		• +/
     
  • 1.30, Аноним (19), 18:32, 13/01/2024 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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  • 1.33, Аноним (19), 18:36, 13/01/2024 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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  • 1.37, Аноним (19), 18:45, 13/01/2024 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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