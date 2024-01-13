Доступен звуковой сервер PulseAudio 17.0

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|1.1, Аноним (1), 17:04, 13/01/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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>> разработка проекта последнее время замедлилась, так как основное внимание сообщества теперь сосредоточено на ...
Ха, лол. Если бы это были иксы, они бы уже давно сдохли. А так, пульса просто замедлилась. :-D
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|2.3, хрю (?), 17:14, 13/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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В роли бекенда, чтоб линуховые звуковые приложения работали.
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|4.16, Сортогустатор (?), 18:04, 13/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Тут пишут, что даже и какие-то линукс-музыканты существуют. Сам я таких не видел. Верить ли - решать вам.
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|1.6, Аноним (6), 17:56, 13/01/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Намучался с bt наушниками с этим pulseaudio, в итоге заменил на pipewire и все заработало лучше некуда, теперь профили нормально подхватываются и перключаются. Пульсу так и не смог нормально заставить использовать A2DP, по умолчанию включался HSP без возможности переключить.
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|2.26, penetrator (?), 18:28, 13/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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такая же проблема с внешними звуковыми интерфейсами, грабли с уровнем сигнала и искажениями и прочее
все дистрибутивы где был pipewire по умолчанию работают как часы, где не работало поставил pipewire, и опять случилась магия )))
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|2.28, penetrator (?), 18:30, 13/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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дополнения есть всегда, есть два встроенных и поставляемых с браузером
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DevTools ADB
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|3.31, Тест (?), 18:34, 13/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Которые идут с браузером - они по другому называються и к кнопке отношения не имеют.
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