Выпуск звукового сервера PulseAudio 16.0

2.2 , Dzen Python ( ok ), 22:56, 29/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Пусть сначала дорастет до зрелого возраста, хотя бы до версий 1.5.х, а там посмотрим. Детские баги пусть пока повыловят, архитектура проверку временем пройдет, дистры научатся его готовить, обвязочный софт появится, просто софт пускай не через -pulse-плагин работать научатся. А то глючит сильнее пульсы, зато гонору-то, гонору.

3.3 , НяшМяш ( ok ), 23:00, 29/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] +3 + / – Полтора года пользую pipewire на ноутбуке. Наушники определяет, на динамики переключается. С блютузом корректно работает. Пульсу снёс сразу ибо не хотела определять микрофон в гарнитуре, был выбор - ковырять конфиги или попробовать установить пайпварю. Второй вариант прокатил, да так и остался на постоянку.

3.6 , YetAnotherOnanym ( ok ), 23:03, 29/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > хотя бы до версий 1.5.х Номера версий гнать - это особое искусство. С Лёней и его последователями в этом соревновании трудно соперничать.

4.8 , Аноним ( 8 ), 23:08, 29/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – зато тебе в тупости равных нет даже на этой помойке

5.13 , YetAnotherOnanym ( ok ), 23:25, 29/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Вот как раз по тупости фанбои Лёни всех уделают с большим отрывом.

3.12 , Аноним ( 12 ), 23:13, 29/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Пульсауадио поднятие версии до 15 не помогло. Как шипело, так и шипит. Как лагало, так и лагает.