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Выпуск звукового сервера PulseAudio 16.0

29.05.2022 22:36

Представлен релиз звукового сервера PulseAudio 16.0, который выступает в роли посредника между приложениями и различными низкоуровневыми звуковыми подсистемами, абстрагируя работу с оборудованием. PulseAudio позволяет управлять громкостью и смешиванием звука на уровне отдельных приложений, организовывать поступление, смешивание и вывод звука при наличии нескольких входных и выходных каналов или звуковых карт, позволяет на лету менять формат звукового потока и использовать плагины, дает возможность прозрачно перенаправлять звуковой поток на другую машину. Код PulseAudio распространяется в рамках лицензии LGPL 2.1+. Поддерживается работа в Linux, Solaris, FreeBSD, OpenBSD, DragonFlyBSD, NetBSD, macOS и Windows.

Ключевые улучшения PulseAudio 16.0:

  • Добавлена возможность использования аудиокодека Opus для сжатия звука, отправляемого при помощи модуля module-rtp-send (ранее поддерживался только PCM). Для включения Opus необходимо собрать PulseAudio с поддержкой GStreamer и выставить в модуле module-rtp-send настройку "enable_opus=true".
  • В модули для передачи/приёма звука через туннели (tunnel-sink и tunnel-source) добавлена возможность настройки задержки при помощи параметра latency_msec (ранее жёстко выставлялась задержка в 250 микросекунд).
  • В модулях для передачи/приёма звука через туннели обеспечена поддержка автоматического повторного соединения с сервером в случае обрыва связи. Для включения пересоединения следует выставить настройку reconnect_interval_ms.
  • Добавлена поддержка предоставления приложениям информации об уровне заряда аккумулятора звуковых устройств с интерфейсом Bluetooth. Уровень заряда также отображается среди свойств устройства, показываемых в выводе "pactl list" (свойство bluetooth.battery).
  • В утилиту pactl добавлена возможность вывода информации в формате JSON. Выбор формата осуществляется при помощи опции '--format', которая может принимать значения text или json.
  • Добавлена поддержка стереовывода при использовании гарнитур EPOS/Sennheiser GSP 670 и SteelSeries GameDAC, для которых применяются отдельные ALSA-устройства для стерео и моно (раньше поддерживалось только устройство для моно).
  • Решены проблемы с приёмом звука со звуковых карт на базе чипа Texas Instruments PCM2902.
  • Добавлена поддержка 6-канальной внешней звуковой карты Native Instruments Komplete Audio 6 MK2.
  • Решены проблемы с синхронизацией и точностью определения задержек при передаче звука через туннели и модуль combine-sink.
  • В модуль module-loopback добавлен параметр adjust_threshold_usec для тонкой настройки алгоритма управления задержками (по умолчанию используется задержка в 250 микросекунд). Значение по умолчанию параметра adjust_time, уменьшено с 10 до 1 секунды, добавлена возможность установки значений меньше секунды (например, 0.5). Ведение лога корректировки скорости воспроизведения по умолчанию отключено и теперь регулируется отдельной опцией log_interval.
  • В модуль module-jackdbus-detect, применяемый для активации передачи/приёма звука через JACK, добавлены параметры sink_enabled и source_enabled для выборочного включения только передачи или приёма звука через JACK. Также разрешена повторная загрузка модуля для одновременного использования разных конфигураций JACK.
  • В модуль module-combine-sink добавлен параметр remix для отключения ремикширования каналов, что может потребоваться, например, при использовании нескольких звуковых карт для формирования единого объёмного звука.


  1. Главная ссылка к новости (https://lists.freedesktop.org/...)
  2. OpenNews: Выпуск звукового сервера PulseAudio 15.0
  3. OpenNews: Ubuntu 22.10 перейдёт на обработку звука при помощи PipeWire вместо PulseAudio
  4. OpenNews: Доступен мультимедийный сервер PipeWire 0.3, идущий на смену PulseAudio
  5. OpenNews: Выпуск pulseaudio-qt 1.0.0
  6. OpenNews: Доступен мультимедийный фреймворк GStreamer 1.20.0
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/57271-pulseaudio
Ключевые слова: pulseaudio, sound
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (15) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 22:47, 29/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +5 +/
    pipewire вышел, пульсаудио можно закапывать.
     
     
  • 2.2, Dzen Python (ok), 22:56, 29/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Пусть сначала дорастет до зрелого возраста, хотя бы до версий 1.5.х, а там посмотрим. Детские баги пусть пока повыловят, архитектура проверку временем пройдет, дистры научатся его готовить, обвязочный софт появится, просто софт пускай не через -pulse-плагин работать научатся. А то глючит сильнее пульсы, зато гонору-то, гонору.
     
     
  • 3.3, НяшМяш (ok), 23:00, 29/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Полтора года пользую pipewire на ноутбуке. Наушники определяет, на динамики переключается. С блютузом корректно работает. Пульсу снёс сразу ибо не хотела определять микрофон в гарнитуре, был выбор - ковырять конфиги или попробовать установить пайпварю. Второй вариант прокатил, да так и остался на постоянку.
     
  • 3.6, YetAnotherOnanym (ok), 23:03, 29/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > хотя бы до версий 1.5.х

    Номера версий гнать - это особое искусство. С Лёней и его последователями в этом соревновании трудно соперничать.

     
     
  • 4.8, Аноним (8), 23:08, 29/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    зато тебе в тупости равных нет даже на этой помойке
     
     
  • 5.13, YetAnotherOnanym (ok), 23:25, 29/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вот как раз по тупости фанбои Лёни всех уделают с большим отрывом.
     
  • 3.12, Аноним (12), 23:13, 29/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Пульсауадио поднятие версии до 15 не помогло. Как шипело, так и шипит. Как лагало, так и лагает.
     

  • 1.4, Аноним (4), 23:00, 29/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >Добавлена поддержка предоставления приложениям информации об уровне заряда аккумулятора звуковых устройств с интерфейсом Bluetooth. Уровень заряда также отображается среди свойств устройства, показываемых в выводе "pactl list" (свойство bluetooth.battery).

    Супер, уже собрался сам колхозить через Bluez так, чтобы уровень наушников показывался.

     
  • 1.5, Sebastian (?), 23:01, 29/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –5 +/
    Каждый день что-то новое изобретают. Задрали. Новые версии пульсы, системд, гнома и кед. Почему нельзя заморозить и стабилизировать имеющуюся базу хотя бы лет на 5 и не заниматься суходрочкой. Эти моменты реально раздражают в дистрах на линуксе.
     
     
  • 2.7, Аноним (7), 23:06, 29/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    Пульса кривая с рождения. Та что, заменять чем-либо придётся. Вот PipeWire кандидат, но выше сказали, что ещё не готов.
     
     
  • 3.9, Аноним (8), 23:09, 29/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    это ты у своей мамки кривой выше, как все местные иксперты
     
  • 2.10, YetAnotherOnanym (ok), 23:10, 29/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Потому что сколько людей - столько и хотелок.
     
  • 2.11, Аноним (12), 23:11, 29/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так не забывай принимать таблетки, прописанные добрым доктором. Тогда и не будут такие моменты раздражать.
     
  • 2.14, Аноним (14), 23:35, 29/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Можно. Морозь @ Стабилизируй
     

  • 1.15, Аноним (15), 23:35, 29/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Какие причины до сих пор использовать PulseAudio, и не переходить на PipeWire и Wireplumber полностью?
     
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