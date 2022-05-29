Выпуск звукового сервера PulseAudio 16.0

|
|
|
|2.2, Dzen Python (ok), 22:56, 29/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Пусть сначала дорастет до зрелого возраста, хотя бы до версий 1.5.х, а там посмотрим. Детские баги пусть пока повыловят, архитектура проверку временем пройдет, дистры научатся его готовить, обвязочный софт появится, просто софт пускай не через -pulse-плагин работать научатся. А то глючит сильнее пульсы, зато гонору-то, гонору.
|
|
|
|3.3, НяшМяш (ok), 23:00, 29/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
|
Полтора года пользую pipewire на ноутбуке. Наушники определяет, на динамики переключается. С блютузом корректно работает. Пульсу снёс сразу ибо не хотела определять микрофон в гарнитуре, был выбор - ковырять конфиги или попробовать установить пайпварю. Второй вариант прокатил, да так и остался на постоянку.
|
|3.6, YetAnotherOnanym (ok), 23:03, 29/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> хотя бы до версий 1.5.х
Номера версий гнать - это особое искусство. С Лёней и его последователями в этом соревновании трудно соперничать.
|
|3.12, Аноним (12), 23:13, 29/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Пульсауадио поднятие версии до 15 не помогло. Как шипело, так и шипит. Как лагало, так и лагает.
|
|1.4, Аноним (4), 23:00, 29/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
>Добавлена поддержка предоставления приложениям информации об уровне заряда аккумулятора звуковых устройств с интерфейсом Bluetooth. Уровень заряда также отображается среди свойств устройства, показываемых в выводе "pactl list" (свойство bluetooth.battery).
Супер, уже собрался сам колхозить через Bluez так, чтобы уровень наушников показывался.
|
|1.5, Sebastian (?), 23:01, 29/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–5 +/–
|
Каждый день что-то новое изобретают. Задрали. Новые версии пульсы, системд, гнома и кед. Почему нельзя заморозить и стабилизировать имеющуюся базу хотя бы лет на 5 и не заниматься суходрочкой. Эти моменты реально раздражают в дистрах на линуксе.
|
|
|
|2.7, Аноним (7), 23:06, 29/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
|
Пульса кривая с рождения. Та что, заменять чем-либо придётся. Вот PipeWire кандидат, но выше сказали, что ещё не готов.
|
|
|
|3.9, Аноним (8), 23:09, 29/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
это ты у своей мамки кривой выше, как все местные иксперты
|
|2.11, Аноним (12), 23:11, 29/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Так не забывай принимать таблетки, прописанные добрым доктором. Тогда и не будут такие моменты раздражать.
|
|1.15, Аноним (15), 23:35, 29/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
Какие причины до сих пор использовать PulseAudio, и не переходить на PipeWire и Wireplumber полностью?
|