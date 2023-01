Доступен мультимедийный фреймворк GStreamer 1.22.0

2.15 , nazarpc ( ok ), 17:37, 24/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Плагины по немногу переписываются, и это ОЧЕНЬ хорошо!

Намного выше стабильность и меньше сегфолтов (которых я ловил с С плагинами). Как тот кто разрабатывал приложения с GStreamer и Rust и даже немного контрибютил в GStreamer плагины на С, могу сказать что я бы не рискнул разрабатывать приложения на C. Там просто бесконечное количество способов выстрелить себе в разные части тела с самыми непредсказуемыми последствиями.

Логические ошибки Rust биндинги (которые в GStreamer без преувеличения офигенные) решает только частично, а вот работу с памятью практически на 100%.

Крайне редко приходилось использовать unsafe, в основном временно для создания биндингов того, что только что в master GStreamer-а добавили. На Rust GStreamer в ближайшем будущем никто не перепишет (хотя мейнтейнеры были бы только за), а вот новые плагины они рекомендуют писать и сами пишут именно на Rust, ибо так проще и надежнее.

3.16 , Аноним ( 12 ), 17:52, 24/01/2023

> Там просто бесконечное количество способов выстрелить себе в разные части тела как в любом приложении где бесконечные выделение/освобождение памяти > новые плагины они рекомендуют писать и сами пишут именно на Rust, ибо так проще и надежнее по мне так gstreamer идеальный кандидат на переписывание, там все равно без нервов и веществ не разобраться

4.21 , НяшМяш ( ok ), 18:06, 24/01/2023

> как в любом приложении где бесконечные выделение/освобождение памяти Не совсем про gstreamer, потому что при работе с мультимедией постоянно дёргать память это гарантированный способ убить производительность, особенно в каком-нибудь аудиопотоке. Выделить память и почистить её недалеко от места выделения проще, чем выделить память один раз - потому что гарантированно про неё забываешь.

5.22 , nazarpc ( ok ), 18:13, 24/01/2023

>> как в любом приложении где бесконечные выделение/освобождение памяти

> Не совсем про gstreamer, потому что при работе с мультимедией постоянно дёргать

> память это гарантированный способ убить производительность, особенно в каком-нибудь аудиопотоке.

> Выделить память и почистить её недалеко от места выделения проще, чем

> выделить память один раз - потому что гарантированно про неё забываешь. Да, там много где zero copy, и от этого управлять памятью ещё сложнее. Выделение буферов и освобождение не обязательно рядом, плюс они переиспользуются по возможности. Короче говоря, всё достаточно сложно и в плане именно управления памятью там очень легко накосячить.

6.23 , nazarpc ( ok ), 18:18, 24/01/2023

>>> как в любом приложении где бесконечные выделение/освобождение памяти

>> Не совсем про gstreamer, потому что при работе с мультимедией постоянно дёргать

>> память это гарантированный способ убить производительность, особенно в каком-нибудь аудиопотоке.

>> Выделить память и почистить её недалеко от места выделения проще, чем

>> выделить память один раз - потому что гарантированно про неё забываешь.

> Да, там много где zero copy, и от этого управлять памятью ещё

> сложнее. Выделение буферов и освобождение не обязательно рядом, плюс они переиспользуются

> по возможности. Короче говоря, всё достаточно сложно и в плане именно

> управления памятью там очень легко накосячить. Rust биндинги как раз позволяют четко понимать в какой буфер можно только смотреть, какой можно модифицировать, а над каким есть полное владение в данном контексте с автоматическим освобождением если его дропнуть. Не знаю кем нужно быть чтобы не видеть в этом ценности при разработке как плагинов, так и приложений.

5.24 , Аноним ( 12 ), 18:21, 24/01/2023

> Не совсем про gstreamer, я бы сказал - в особенности Gstreamer > при работе с мультимедией постоянно дёргать память это гарантированный способ убить производительность интересно - как вы представляете работу с видео без аллокаторов и экспорта импорта dmabuf между плагинами, хотя я не про это - на этапе инициализации плагинов и разбора GstCaps просто сплошные выделения/освобождения буферов под результаты.