Доступен мультимедийный фреймворк GStreamer 1.22.0

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|1.1, анон (?), 16:19, 24/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Классная штука, на rpi можно стримить свою хату в вк и прочее без всяких ваших этих.
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|2.3, Аноним (3), 16:29, 24/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А в ffmpeg нельзя? Что мне не нраится в саабже, так это отлаживать, почему в нём что-то не работает опять. Например у меня в вайне
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|2.4, Аноним (3), 16:33, 24/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А в ffmpeg нельзя? Что мне не нравится в сабже, так это отлаживать, почему в нём что-то не работает опять. Например у меня в вайне не работают avc видосики и разбирайся как хочешь. Видосики в других форматах зависят от контейнера, и например aac дорожка звука может и работать, а может и нет. Кроме того, в самом gstreamer не работает vaapi и выяснить это можно только экспериментальным путём, отладочные логи не очень информативны и что делать дальше не понятно (но работает nvdec).
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|3.19, НяшМяш (ok), 18:00, 24/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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С вайном всё очень сложно. Первая рекомендация в таких случаях это накатить протоновские патчи от валвов - они очень много запилили всяких mediafoundation фиксов.
> не работает vaapi
> но работает nvdec
Это взаимоисключающие понятия, поскольку нвидия не запиливала vaapi никогда. Если очень хочется оба, то надо ставить что-то такое https://github.com/elFarto/nvidia-vaapi-driver, старый на базе vdpau уже очень давно практически не работает.
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|1.6, Шарп (ok), 16:47, 24/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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>Обеспечена поставка плагинов на Rust
Неумолимая поступь.
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|2.11, Попандопала (?), 17:15, 24/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Шлангом собирается,а так если по чесноку,то плееров маловато с ним будет, да и те легаси как говорит Айпоня. Ффмпег гораздо солиднее выглядит.
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|1.10, Аноним (10), 17:12, 24/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> Qt6 .. GTK4 .. WebRTC .. языка Rust
Вот это г-но-комбайн! Модно, молодёжно!
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|1.12, Аноним (12), 17:18, 24/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> Отмечается, что 33% из изменений в новом GStreamer реализованы на Rust
Gstreamer написан полностью на С а Rust не имеет никакого отношения к нему, не вводите людей в заблуждение. Биндинги и плагины на Rust это вообще отдельная тема.
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|2.15, nazarpc (ok), 17:37, 24/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Плагины по немногу переписываются, и это ОЧЕНЬ хорошо!
Намного выше стабильность и меньше сегфолтов (которых я ловил с С плагинами).
Как тот кто разрабатывал приложения с GStreamer и Rust и даже немного контрибютил в GStreamer плагины на С, могу сказать что я бы не рискнул разрабатывать приложения на C. Там просто бесконечное количество способов выстрелить себе в разные части тела с самыми непредсказуемыми последствиями.
Логические ошибки Rust биндинги (которые в GStreamer без преувеличения офигенные) решает только частично, а вот работу с памятью практически на 100%.
Крайне редко приходилось использовать unsafe, в основном временно для создания биндингов того, что только что в master GStreamer-а добавили.
На Rust GStreamer в ближайшем будущем никто не перепишет (хотя мейнтейнеры были бы только за), а вот новые плагины они рекомендуют писать и сами пишут именно на Rust, ибо так проще и надежнее.
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|3.16, Аноним (12), 17:52, 24/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Там просто бесконечное количество способов выстрелить себе в разные части тела
как в любом приложении где бесконечные выделение/освобождение памяти
> новые плагины они рекомендуют писать и сами пишут именно на Rust, ибо так проще и надежнее
по мне так gstreamer идеальный кандидат на переписывание, там все равно без нервов и веществ не разобраться
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|4.21, НяшМяш (ok), 18:06, 24/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> как в любом приложении где бесконечные выделение/освобождение памяти
Не совсем про gstreamer, потому что при работе с мультимедией постоянно дёргать память это гарантированный способ убить производительность, особенно в каком-нибудь аудиопотоке. Выделить память и почистить её недалеко от места выделения проще, чем выделить память один раз - потому что гарантированно про неё забываешь.
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|5.22, nazarpc (ok), 18:13, 24/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>> как в любом приложении где бесконечные выделение/освобождение памяти
> Не совсем про gstreamer, потому что при работе с мультимедией постоянно дёргать
> память это гарантированный способ убить производительность, особенно в каком-нибудь аудиопотоке.
> Выделить память и почистить её недалеко от места выделения проще, чем
> выделить память один раз - потому что гарантированно про неё забываешь.
Да, там много где zero copy, и от этого управлять памятью ещё сложнее. Выделение буферов и освобождение не обязательно рядом, плюс они переиспользуются по возможности. Короче говоря, всё достаточно сложно и в плане именно управления памятью там очень легко накосячить.
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|6.23, nazarpc (ok), 18:18, 24/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>>> как в любом приложении где бесконечные выделение/освобождение памяти
>> Не совсем про gstreamer, потому что при работе с мультимедией постоянно дёргать
>> память это гарантированный способ убить производительность, особенно в каком-нибудь аудиопотоке.
>> Выделить память и почистить её недалеко от места выделения проще, чем
>> выделить память один раз - потому что гарантированно про неё забываешь.
> Да, там много где zero copy, и от этого управлять памятью ещё
> сложнее. Выделение буферов и освобождение не обязательно рядом, плюс они переиспользуются
> по возможности. Короче говоря, всё достаточно сложно и в плане именно
> управления памятью там очень легко накосячить.
Rust биндинги как раз позволяют четко понимать в какой буфер можно только смотреть, какой можно модифицировать, а над каким есть полное владение в данном контексте с автоматическим освобождением если его дропнуть. Не знаю кем нужно быть чтобы не видеть в этом ценности при разработке как плагинов, так и приложений.
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|5.24, Аноним (12), 18:21, 24/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Не совсем про gstreamer,
я бы сказал - в особенности Gstreamer
> при работе с мультимедией постоянно дёргать память это гарантированный способ убить производительность
интересно - как вы представляете работу с видео без аллокаторов и экспорта импорта dmabuf между плагинами, хотя я не про это - на этапе инициализации плагинов и разбора GstCaps просто сплошные выделения/освобождения буферов под результаты.
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|1.13, Аноним (12), 17:33, 24/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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> Добавлена возможность использования аппаратного ускорения кодирования и декодирования AV1 через API VAAPI/VA, AMF, D3D11, NVCODEC, QSV и Intel MediaSDK.
прискорбно что развиваются чужеродные для Linux компоненты а для родного интерфейса (v4l2) плагины в заброшенном состоянии. Хотя тут не разработчики Gstreamer виноваты - производителям железа проще в юзерспейс наколхозить побыстрому чем разрабатывать ядерные API под строгим контролем и длительным временем согласования для принятия в майнстрим.
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|1.26, Аноним (26), 18:47, 24/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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>Обновлены привязки для языка Rust. Добавлено 19 новых плагинов, эффектов и элементов, написанных на Rust (gst-plugins-rs). Отмечается, что 33% из изменений в новом GStreamer реализованы на Rust
Как же так? Ведь местные клоуны говорили что на rust ничего написать нельзя.
Понятно что они ничего не могут написать (и не только на rust), но зачем это на всех остальных людей проецировать?
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|2.28, Аноним (12), 19:07, 24/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> говорили что на rust ничего написать нельзя
справедливости ради всё что написано пока на Rust это новые плагины и соотвественно под очень специфичные и редкие задачи, Gstreamer и все основные плагины написаны на С, в тексте новости логическая ошибка
https://gitlab.freedesktop.org/gstreamer/gst-plugins-rs
в общем за несколько лет существования проекта плагинов на Rust (лет 8 наверно) на нём пока написана мизерная часть плагинов и ни одним из них мне например не приходилось пользоваться.
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|1.29, Аноним (29), 19:51, 24/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Хорошая штука. На винде использую для стриминга в фоне аудио с микрофона в докер контейнер Rhasspy для распознавания голосовых команд.
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