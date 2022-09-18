В GStreamer реализована возможность поставки плагинов, написанных на Rust

2.3 , НяшМяш ( ok ), 22:42, 18/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Теперь придётся без мультимедии сидеть. /s

2.4 , Кир ( ? ), 22:42, 18/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Вроде цыплят по осени считают -- плагины-то где?

3.5 , НяшМяш ( ok ), 22:48, 18/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – https://gitlab.freedesktop.org/gstreamer/cerbero/-/blob/b0c468c7d755d8bfee1192 Перечислено больше 20 плагинов для сборки.

4.8 , Аноним ( 8 ), 23:14, 18/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Какая-то мерзость. А gstreamer в wine у меня всё ещё так и не работает нормально (я уж не говорю про аппаратное ускорение -- там сразу сегфолтится). Почему эти люди не могут сделать так, чтобы работало хоть что-то? Кроме wine-то и пользователей не осталось: раньше было модно делать васянские плееры на gstreamer, теперь же он только для phonon годится.

2.12 , Аноним ( 12 ), 23:26, 18/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Плюсообиженки должны страдать. Нечего было верить замшелым преподам, что плюсцы навсегда и для всего.

3.17 , Аноним ( - ), 23:53, 18/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Лалка. А причем тут хдвиж?

Марш конспекты учить, сессия примчится незаметно. Будете потом бегать "халяву ловить".

3.18 , Кир ( ? ), 00:01, 19/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] +3 + / – Что-то кроме как о расте я не видел постов на тему "Вы представляете? <product-name> обратил наконец внимание на <language> и даже позволил патчики прикрутить, чтобы полтора с четвертью дева могли его юзать! Событие! Свершилось! Ура! Весь мир у наших ног!" На нормальных языках просто пишут просто рабочий код, никого это не удивляет и щенячьих восторгов не вызывает. Но стоит кому-то потыкать палочкой ржавого -- и у ржавоводов оргазм с поллюцией: кто-то взглянул на их фетиш! Ну вот, вот щас, вот-вот... А оно всё никак!

2.19 , Kusb ( ? ), 00:06, 19/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Это проблема для меня, кстати. Я не растохейтер, но избегаю использования ПО написанного на раст. Я не ненавижу язык, его идеи интересны, но так вышло. Из-за этого ушёл с Firefox.

И вот теперь с Cloudflare я не понимаю что делать. Это огромный кусок Интернета. Может через дополнительный прокси сидеть (который мог бы включаться только для сети CF).

Тогда я не не пользуюсь ПО на Rust, а пользуюсь ПО которое пользуется Rust.

3.22 , Анонн ( ? ), 00:22, 19/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Из-за этого ушёл с Firefox. Т.е. ты ушел с ФФ только из-за раста? > теперь с Cloudflare я не понимаю что делать Хм, а тебе не пофиг что у них на серверах крутятся? Вдруг они на винду перешли, а ты и не знаешь?

