В GStreamer реализована возможность поставки плагинов, написанных на Rust

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|1.2, Аноним (2), 22:34, 18/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Не успели опомниться после новости о cloudflare, по растохейтерам нанесён новый удар.
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|2.4, Кир (?), 22:42, 18/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Вроде цыплят по осени считают -- плагины-то где?
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|4.8, Аноним (8), 23:14, 18/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Какая-то мерзость. А gstreamer в wine у меня всё ещё так и не работает нормально (я уж не говорю про аппаратное ускорение -- там сразу сегфолтится). Почему эти люди не могут сделать так, чтобы работало хоть что-то? Кроме wine-то и пользователей не осталось: раньше было модно делать васянские плееры на gstreamer, теперь же он только для phonon годится.
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|2.12, Аноним (12), 23:26, 18/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Плюсообиженки должны страдать. Нечего было верить замшелым преподам, что плюсцы навсегда и для всего.
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|3.17, Аноним (-), 23:53, 18/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Лалка. А причем тут хдвиж?
Марш конспекты учить, сессия примчится незаметно. Будете потом бегать "халяву ловить".
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|3.18, Кир (?), 00:01, 19/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Что-то кроме как о расте я не видел постов на тему "Вы представляете? <product-name> обратил наконец внимание на <language> и даже позволил патчики прикрутить, чтобы полтора с четвертью дева могли его юзать! Событие! Свершилось! Ура! Весь мир у наших ног!" На нормальных языках просто пишут просто рабочий код, никого это не удивляет и щенячьих восторгов не вызывает. Но стоит кому-то потыкать палочкой ржавого -- и у ржавоводов оргазм с поллюцией: кто-то взглянул на их фетиш! Ну вот, вот щас, вот-вот... А оно всё никак!
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|2.19, Kusb (?), 00:06, 19/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Это проблема для меня, кстати. Я не растохейтер, но избегаю использования ПО написанного на раст. Я не ненавижу язык, его идеи интересны, но так вышло. Из-за этого ушёл с Firefox.
И вот теперь с Cloudflare я не понимаю что делать. Это огромный кусок Интернета. Может через дополнительный прокси сидеть (который мог бы включаться только для сети CF).
Тогда я не не пользуюсь ПО на Rust, а пользуюсь ПО которое пользуется Rust.
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|3.22, Анонн (?), 00:22, 19/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Из-за этого ушёл с Firefox.
Т.е. ты ушел с ФФ только из-за раста?
> теперь с Cloudflare я не понимаю что делать
Хм, а тебе не пофиг что у них на серверах крутятся? Вдруг они на винду перешли, а ты и не знаешь?
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|1.10, Аноним (-), 23:26, 18/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Хосподя, вчера в пакетах карго увизгвимость, сегодня карго рецепты.
Что за культ карго растаманский такой?
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|1.11, Dzen Python (ok), 23:26, 18/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> Нирбхик Чаухан
Не шутить над фамилией... Не шутить над фамилией... Не шутить над фамилией...
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|2.14, Анонн (?), 23:43, 18/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ну, у него хоть можно зайти на гитхаб и оценить его вклад в опенсорс.
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|3.15, Аноним (-), 23:49, 18/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>Нирбхик Чаухан (Nirbheek Chauhan), участвующих в разработке GNOME
Можно оценить вклад уже только по этому, не открывая гитхаб.
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|1.23, Аноним (23), 00:36, 19/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> GStreamer .. плагинов, .. на .. Rust
Гадюка проглотила жабу (суть новости)
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