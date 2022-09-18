The OpenNET Project / Index page

[ новости /+++ | форум | wiki | теги | ]

В GStreamer реализована возможность поставки плагинов, написанных на Rust

18.09.2022 21:23

В мультимедийном фреймворке GStreamer реализована возможность поставки плагинов, написанных на языке программирования Rust, в составе официальных двоичных выпусков. Нирбхик Чаухан (Nirbheek Chauhan), участвующих в разработке GNOME и GStreamer, предложил патч для GStreamer, обеспечивающий сборку Cargo-C рецептов, необходимых для поставки плагинов на языке Rust в основном составе GStreamer.

На данный момент поддержка Rust реализована для сборок GStreamer на платформах Linux, macOS и Windows (с помощью MSVC) и скорее всего будет включена в состав выпуска GStreamer 1.22. Поддержка сборки Cargo-C рецептов для Android и iOS будет готова для включения в выпуск GStreamer 1.24.

Реализованные изменения позволят упростить доступ к таким плагинам, как HTTP-элементы на основе reqwest, устройство вывода (sink) WebRTC WHIP, декодировщик dav1d, кодировщик rav1e, реализация RaptorQ FEC, AWS и fallbackswitch (для лёгкого переключения между источниками).

  1. Главная ссылка к новости (https://www.phoronix.com/news/...)
  2. OpenNews: Доступен мультимедийный фреймворк GStreamer 1.20.0
  3. OpenNews: Уязвимости в VLC и GStreamer, способные привести к выполнению кода при обработке контента
  4. OpenNews: Для Mesa развивается фронтэнд OpenCL, написанный на языке Rust
  5. OpenNews: В написанной на Rust реализации OpenCL для Mesa обеспечена поддержка OpenCL 3.0
Автор новости: Аноним
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Короткая ссылка: https://opennet.ru/57799-gstreamer
Ключевые слова: gstreamer, rust
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (22) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.2, Аноним (2), 22:34, 18/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Не успели опомниться после новости о cloudflare, по растохейтерам нанесён новый удар.
     
     
  • 2.3, НяшМяш (ok), 22:42, 18/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Теперь придётся без мультимедии сидеть. /s
     
  • 2.4, Кир (?), 22:42, 18/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вроде цыплят по осени считают -- плагины-то где?
     
     
  • 3.5, НяшМяш (ok), 22:48, 18/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    https://gitlab.freedesktop.org/gstreamer/cerbero/-/blob/b0c468c7d755d8bfee1192

    Перечислено больше 20 плагинов для сборки.

     
     
  • 4.8, Аноним (8), 23:14, 18/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Какая-то мерзость. А gstreamer в wine у меня всё ещё так и не работает нормально (я уж не говорю про аппаратное ускорение -- там сразу сегфолтится). Почему эти люди не могут сделать так, чтобы работало хоть что-то? Кроме wine-то и пользователей не осталось: раньше было модно делать васянские плееры на gstreamer, теперь же он только для phonon годится.
     
  • 2.12, Аноним (12), 23:26, 18/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Плюсообиженки должны страдать. Нечего было верить замшелым преподам, что плюсцы навсегда и для всего.
     
     
  • 3.17, Аноним (-), 23:53, 18/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Лалка. А причем тут хдвиж?
    Марш конспекты учить, сессия примчится незаметно. Будете потом бегать "халяву ловить".
     
  • 3.18, Кир (?), 00:01, 19/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Что-то кроме как о расте я не видел постов на тему "Вы представляете? <product-name> обратил наконец внимание на <language> и даже позволил патчики прикрутить, чтобы полтора с четвертью дева могли его юзать! Событие! Свершилось! Ура! Весь мир у наших ног!" На нормальных языках просто пишут просто рабочий код, никого это не удивляет и щенячьих восторгов не вызывает. Но стоит кому-то потыкать палочкой ржавого -- и у ржавоводов оргазм с поллюцией: кто-то взглянул на их фетиш! Ну вот, вот щас, вот-вот... А оно всё никак!
     
  • 2.19, Kusb (?), 00:06, 19/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это проблема для меня, кстати. Я не растохейтер, но избегаю использования ПО написанного на раст. Я не ненавижу язык, его идеи интересны, но так вышло. Из-за этого ушёл с Firefox.
    И вот теперь с Cloudflare я не понимаю что делать. Это огромный кусок Интернета. Может через дополнительный прокси сидеть (который мог бы включаться только для сети CF).
    Тогда я не не пользуюсь ПО на Rust, а пользуюсь ПО которое пользуется Rust.
     
     
  • 3.22, Анонн (?), 00:22, 19/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Из-за этого ушёл с Firefox.

    Т.е. ты ушел с ФФ только из-за раста?

    > теперь с Cloudflare я не понимаю что делать

    Хм, а тебе не пофиг что у них на серверах крутятся? Вдруг они на винду перешли, а ты и не знаешь?

     

  • 1.6, Аноним (6), 22:51, 18/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    GStreamer для пиратского ТВ используют.
     
     
  • 2.7, Аноним (7), 23:03, 18/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Для пиратского ТВ много чего используют. И?
     

  • 1.9, Анонн (?), 23:21, 18/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Неплохо, неплохо. Будет выбор AV1 кодеров-декодеров.
     
  • 1.10, Аноним (-), 23:26, 18/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Хосподя, вчера в пакетах карго увизгвимость, сегодня карго рецепты.
    Что за культ карго растаманский такой?
     
     
  • 2.13, Dzen Python (ok), 23:28, 18/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Тебя даже четырёхгодичный шитшторм не разбудил, соня. Присаживайся.
     
     
  • 3.16, Аноним (-), 23:50, 18/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Пребывал в дзене.
    Лучше б и не выходил, чесн слово.
     

  • 1.11, Dzen Python (ok), 23:26, 18/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >  Нирбхик Чаухан

    Не шутить над фамилией... Не шутить над фамилией... Не шутить над фамилией...

     
     
  • 2.14, Анонн (?), 23:43, 18/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну, у него хоть можно зайти на гитхаб и оценить его вклад в опенсорс.
     
     
  • 3.15, Аноним (-), 23:49, 18/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Нирбхик Чаухан (Nirbheek Chauhan), участвующих в разработке GNOME

    Можно оценить вклад уже только по этому, не открывая гитхаб.

     

  • 1.20, Аноним (20), 00:16, 19/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Сколько ни говори хРусТ, а привычнее традиционных ЯП не станет
     
  • 1.21, Аноним (21), 00:19, 19/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Freedesktopная параша
     
  • 1.23, Аноним (23), 00:36, 19/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >  GStreamer .. плагинов, .. на .. Rust

    Гадюка проглотила жабу (суть новости)

     

     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Текст:

    Спонсоры:
    PostgresPro
    Inferno Solutions
    Hosting by Hoster.ru
    Хостинг:

    Закладки на сайте
    Проследить за страницей     		Created 1996-2022 by Maxim Chirkov
    Добавить, Поддержать, Вебмастеру