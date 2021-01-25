Уязвимости в VLC и GStreamer, способные привести к выполнению кода при обработке контента

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|1.1, Моргенштерн (?), 12:52, 25/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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> Добавлена поддержка новых устройств Apple с чипом M1
Apple победно шествует по планете, что не может не радовать!
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|2.3, Аноним (3), 13:04, 25/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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эпл - как северная корея, заперлись и мнят себя илитой, причем населению можно качать только то, что одобрено эпл стором. "Добавлена поддержка новых устройств эпл" - это просто как если бы южная корея завезла северной гуманитарную помощь - грузовичок просроченных шпротов.
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|3.5, Моргенштерн (?), 13:10, 25/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Бугага, только я думаю ровно наоборот, Северная Корея просто захотела прикоснуться к прекрасному, например, напав на границе на продуктовую южнокорейскую фуру и распробовав опосля эту нямку.
Кстати, посмотрел давеча презу нового iPhone Pro, остался в восторге. А вы и дальше можете плеваться ядом. Ой, простите, иронией своей никому ненужной.
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|4.7, Аноним (7), 13:13, 25/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Вот ты как специалист по вопросу, явно разбираешься в теме. Скажи мне, почему у айфонов до сих пор такие хреновые камеры? Нет конечно по меркам мобильников они не самые плохие, но всё же. Почему они не могут нормальные камеры ставить уже?
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|5.11, Пользователь (?), 13:37, 25/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А вы как специалист по камерам, может объясните, что конкретно не хватает камерам в айфонах?
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|6.12, Аноним (7), 13:42, 25/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Нормальной картинки в основном. Постпроцессинг тоже вроде далёк от сегодняшних стандартов постпроцессинга и не может выдать картинку (особенно на видео).
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|7.14, Пользователь (?), 13:46, 25/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Вы конечно простите, но это субъективщина, а не конкретика.
С таким же успехом я могу сказать что картинка красивая, а постпроцессинг моментальный и качественный
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|8.16, Аноним (7), 13:51, 25/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Взять 2 камеры и сравнить их рядом в равных условиях это субъективщина Ещё я сл... текст свёрнут, показать
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|3.9, iPony129412 (?), 13:27, 25/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> эпл - как северная корея, заперлись и мнят себя илитой, причем населению можно качать только то, что одобрено эпл стор
бред.
> "Добавлена поддержка новых устройств эпл" - это просто
конечно, так всегда. Или думаешь на ту же Raspbery Pi на ARM вжух и всё само заработало?
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|1.6, InuYasha (??), 13:11, 25/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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>> попытке воспроизведения специально оформленных мультимедийных файлов.
Каждый раз при этой формулировке )
- Товарищ майор, вызывали?
- Вызывал. Отсняли тут джва ролика.
- Оформить?
- Оформить, как надо.
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|1.13, Аноньимъ (ok), 13:44, 25/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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>Проблема вызвана переполнением буфера в функции
О боже мой! Да сколько можно!
Это сишка действительно такая или программистов на ней в принципе нет?
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