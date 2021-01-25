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Уязвимости в VLC и GStreamer, способные привести к выполнению кода при обработке контента

25.01.2021 12:37

Представлен выпуск медиаплеера VLC 3.0.12, в котором устранено несколько уязвимостей, которые потенциально могут привести к выполнению кода при попытке воспроизведения специально оформленных мультимедийных файлов. В списке изменений также отмечено проведение работы по повышению защищённости web-интерфейса.

Из не связанных с безопасностью улучшений:

  • Добавлены новые модули вывода и доступа с поддержкой протокола RIST (Reliable Internet Stream Transport), описанного в спецификации VSF_TR-06-1.
  • В распаковщике медиаконтейнеров (demuxer) улучшена поддержка треков Bluray, формата DASH и перемещения между потоками при обработке контейнеров WMV. Устранены крахи в модулях AVI и MKV.
  • Интерфейс в сборках для macOS адаптирован для выпуска macOS Big Sur.
  • Добавлена поддержка новых устройств Apple с чипом M1. В следом опубликованном обновлении VLC 3.0.12.1 данная поддержка была улучшена.
  • Обновлены скрипты для обращения к сервисам YouTube и Vocaroo.

Дополнительно можно отметить уязвимость (CVE-2021-3185) в реализации модуля h264parse, развиваемого проектом GStreamer (входит в набор gstreamer-plugins-bad). Проблема вызвана переполнением буфера в функции gst_h264_slice_parse_dec_ref_pic_marking и позволяет организовать выполнение своего кода при обработке в Gstreamer специально оформленных данных в формате H.264. Уязвимость устранена в обновлениях gstreamer 1.18.1 и 1.16.3. Выявившие уязвимость исследователи утверждают, что им удалось подготовить прототип эксплоита для организации атаки на системы с уязвимыми выпусками GStreamer, но, отмечается, что в современных Linux-дистрибутивах эксплуатировать проблему будет значительно труднее из-за применения дополнительной защиты, такой как канареечные метки и рандомизация адресов.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.videolan.org/news....)
  2. OpenNews: Обновление медиапроигрывателя VLC 3.0.11 с устранением уязвимости
  3. OpenNews: Выпуск медиапроигрывателя VLC 3.0.10 с устранением уязвимостей
  4. OpenNews: Доступен мультимедийный фреймворк GStreamer 1.18.0
  5. OpenNews: Уязвимость в медиапроигрывателе VLC (проблема оказалась в libebml)
  6. OpenNews: Медиаплеер VLC преодолел рубеж в три миллиарда загрузок. Выпуск VLC 3.0.6
Лицензия: CC-BY
Тип: Проблемы безопасности
Короткая ссылка: https://opennet.ru/54465-vlc
Ключевые слова: vlc, gstreamer
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
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  • 1.1, Моргенштерн (?), 12:52, 25/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    > Добавлена поддержка новых устройств Apple с чипом M1

    Apple победно шествует по планете, что не может не радовать!

     
     
  • 2.2, xrensgory (?), 13:03, 25/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Только у победы  какой-то странный вкус хДДД
     
  • 2.3, Аноним (3), 13:04, 25/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    эпл - как северная корея, заперлись и мнят себя илитой, причем населению можно качать только то, что одобрено эпл стором. "Добавлена поддержка новых устройств эпл" - это просто как если бы южная корея завезла северной гуманитарную помощь - грузовичок просроченных шпротов.
     
     
  • 3.5, Моргенштерн (?), 13:10, 25/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Бугага, только я думаю ровно наоборот, Северная Корея просто захотела прикоснуться к прекрасному, например, напав на границе на продуктовую южнокорейскую фуру и распробовав опосля эту нямку.

    Кстати, посмотрел давеча презу нового iPhone Pro, остался в восторге. А вы и дальше можете плеваться ядом. Ой, простите, иронией своей никому ненужной.

     
     
  • 4.7, Аноним (7), 13:13, 25/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Вот ты как специалист по вопросу, явно разбираешься в теме. Скажи мне, почему у айфонов до сих пор такие хреновые камеры? Нет конечно по меркам мобильников они не самые плохие, но всё же. Почему они не могут нормальные камеры ставить уже?
     
     
  • 5.10, Моргенштерн (?), 13:37, 25/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    теперь целых три ;) ИМХО вся проблема в их мутках с NASA
     
  • 5.11, Пользователь (?), 13:37, 25/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А вы как специалист по камерам, может объясните, что конкретно не хватает камерам в айфонах?
     
     
  • 6.12, Аноним (7), 13:42, 25/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Нормальной картинки в основном. Постпроцессинг тоже вроде далёк от сегодняшних стандартов постпроцессинга и не может выдать картинку (особенно на видео).
     
     
  • 7.14, Пользователь (?), 13:46, 25/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вы конечно простите, но это субъективщина, а не конкретика.
    С таким же успехом я могу сказать что картинка красивая, а постпроцессинг моментальный и качественный
     
     
  • 8.16, Аноним (7), 13:51, 25/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Взять 2 камеры и сравнить их рядом в равных условиях это субъективщина Ещё я сл... текст свёрнут, показать
     
  • 3.9, iPony129412 (?), 13:27, 25/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > эпл - как северная корея, заперлись и мнят себя илитой, причем населению можно качать только то, что одобрено эпл стор

    бред.

    > "Добавлена поддержка новых устройств эпл" - это просто

    конечно, так всегда. Или думаешь на ту же Raspbery Pi на ARM вжух и всё само заработало?

     
  • 2.4, Ленин (?), 13:06, 25/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    *Разработчики Apple*: "и вновь продалжается бой..."
     

  • 1.6, InuYasha (??), 13:11, 25/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    >> попытке воспроизведения специально оформленных мультимедийных файлов.

    Каждый раз при этой формулировке )
    - Товарищ майор, вызывали?
    - Вызывал. Отсняли тут джва ролика.
    - Оформить?
    - Оформить, как надо.

     
     
  • 2.8, leibniz (??), 13:15, 25/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    HandBrake в помощь ;)
     

  • 1.13, Аноньимъ (ok), 13:44, 25/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >Проблема вызвана переполнением буфера в функции

    О боже мой! Да сколько можно!

    Это сишка действительно такая или программистов на ней в принципе нет?

     
     
  • 2.15, Аноним (15), 13:51, 25/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    https://www.opennet.ru/openforum/vsluhforumID3/123015.html#22
     
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