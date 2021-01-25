Уязвимости в VLC и GStreamer, способные привести к выполнению кода при обработке контента

2.2 , xrensgory ( ? ), 13:03, 25/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +3 + / – Только у победы какой-то странный вкус хДДД

2.3 , Аноним ( 3 ), 13:04, 25/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +4 + / – эпл - как северная корея, заперлись и мнят себя илитой, причем населению можно качать только то, что одобрено эпл стором. "Добавлена поддержка новых устройств эпл" - это просто как если бы южная корея завезла северной гуманитарную помощь - грузовичок просроченных шпротов.

3.5 , Моргенштерн ( ? ), 13:10, 25/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] –2 + / – Бугага, только я думаю ровно наоборот, Северная Корея просто захотела прикоснуться к прекрасному, например, напав на границе на продуктовую южнокорейскую фуру и распробовав опосля эту нямку. Кстати, посмотрел давеча презу нового iPhone Pro, остался в восторге. А вы и дальше можете плеваться ядом. Ой, простите, иронией своей никому ненужной.

4.7 , Аноним ( 7 ), 13:13, 25/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] –2 + / – Вот ты как специалист по вопросу, явно разбираешься в теме. Скажи мне, почему у айфонов до сих пор такие хреновые камеры? Нет конечно по меркам мобильников они не самые плохие, но всё же. Почему они не могут нормальные камеры ставить уже?

5.10 , Моргенштерн ( ? ), 13:37, 25/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – теперь целых три ;) ИМХО вся проблема в их мутках с NASA

5.11 , Пользователь ( ? ), 13:37, 25/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – А вы как специалист по камерам, может объясните, что конкретно не хватает камерам в айфонах?

6.12 , Аноним ( 7 ), 13:42, 25/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Нормальной картинки в основном. Постпроцессинг тоже вроде далёк от сегодняшних стандартов постпроцессинга и не может выдать картинку (особенно на видео).

7.14 , Пользователь ( ? ), 13:46, 25/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Вы конечно простите, но это субъективщина, а не конкретика.

С таким же успехом я могу сказать что картинка красивая, а постпроцессинг моментальный и качественный

8.16 , Аноним ( 7 ), 13:51, 25/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать Взять 2 камеры и сравнить их рядом в равных условиях это субъективщина Ещё я сл... 3.9 , iPony129412 ( ? ), 13:27, 25/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – > эпл - как северная корея, заперлись и мнят себя илитой, причем населению можно качать только то, что одобрено эпл стор бред. > "Добавлена поддержка новых устройств эпл" - это просто конечно, так всегда. Или думаешь на ту же Raspbery Pi на ARM вжух и всё само заработало?

2.4 , Ленин ( ? ), 13:06, 25/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – *Разработчики Apple*: "и вновь продалжается бой..."

