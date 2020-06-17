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Обновление медиапроигрывателя VLC 3.0.11 с устранением уязвимости

17.06.2020 14:09

Представлен корректирующий релиз медиаплеера VLC 3.0.11, в котором устранены накопившиеся ошибки и устранена уязвимость (CVE-2020-13428), вызванная переполнением буфера в функции hxxx_AnnexB_to_xVC(). Уязвимость потенциально позволяет организовать выполнение кода атакующего при воспроизведении специально оформленного видео в формате H.264 (Annex-B), упакованного, например, в контейнер AVI. Упоминаний о создании рабочего эксплоита пока нет. Кроме проблем в коде VLC отмечается устранение двух уязвимостей (CVE-2020-9308, CVE-2019-19221) в библиотеке libarchive, встроенной в некоторые загрузочные наборы.

Среди не связанных с безопасностью изменений отмечается улучшение воспроизведения файлов HLS и AAC, а также улучшение смены позиции в потоке для файлов M4A. В сборках для macOS решены проблемы, приводящие к нарушению воспроизведения звука, краху при обращении к примонтированным дискам Bluray и краху при запуске. Исправлены специфичные для Android ошибки в коде изменения частоты дискретизации.

  1. Главная ссылка к новости (http://www.videolan.org/news.h...)
  2. OpenNews: Выпуск медиапроигрывателя VLC 3.0.10 с устранением уязвимостей
  3. OpenNews: Обновление медиапроигрывателя VLC 3.0.8 с устранением уязвимостей
  4. OpenNews: Уязвимость в медиапроигрывателе VLC (проблема оказалась в libebml)
  5. OpenNews: Релиз медиапроигрывателя VLC 3.0.7. Ubuntu MATE переходит с VLC на Celluloid
  6. OpenNews: Выпуск медиаплеера VLC 3.0.0
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/53176-vlc
Ключевые слова: vlc
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Обсуждение (5) RSS
  • 1, iCat (ok), 14:12, 17/06/2020 [ответить]  
    		• +/
    Он уже перестал быть тяжеленным, как NERO ?
     
     
  • 2, Анчоус (?), 14:13, 17/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Нет.
     
  • 5, Аноним (5), 14:24, 17/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В плане комбайн или в плане размер?
     

  • 3, Аноним (3), 14:15, 17/06/2020 [ответить]  
    		• –1 +/
    А уязвимость, которую фейсбук с амер. органами эксплуатировали ещё не нашли?
     
  • 4, user90 (?), 14:23, 17/06/2020 [ответить]  
    		• +/
    Кокой-то кдешный запашок)
     
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