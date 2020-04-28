Выпуск медиапроигрывателя VLC 3.0.10 с устранением уязвимостей

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|3.9, Аноним (9), 23:06, 28/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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На счет видео согласен, vlc аналогов нет. Единственное, в нем не удобно подкидывать внешнюю аудиодорожку, с этим smplayer лучше справляется. Аимп для линукса не очень то и нужен, полно других нормальных плееров. Мне больше всего deadbeef зашел, есть годные плагины на него.
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|3.15, Элитный линуксоид (?), 23:47, 28/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Он может, но не хочет.
Ибо не хочет поддерживать зоопарк дистрибутивов с нестабильным api для полутора поехавших.
Это никому не нужно.
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|3.19, Аноним (19), 00:41, 29/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Для музыки лучше всего подходит AIMP.
> Но разработчик, к сожалению, не может в Линукс..
Проприетарь нинужна, а то сейчас начнётся, один попросит AIMP, другой Foobar2000...
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|4.20, Элитный линуксоид (?), 00:57, 29/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Тогда комп, клторый ты используешь тоже не нужен ибо материнка в нем с проприетарным биосом.
Так что иди, подумай над своим плохим поведением
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|5.26, Аноним (25), 01:58, 29/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Во первых это решаемо при желании, во вторых проприетарные приложения чужеродны в свободной системе, у них из-за этого всё время возникают фантастические проблемы то с зоопарком то ещё с чем, с которыми свободные программы не сталкиваются.
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|4.21, Элитный линуксоид (?), 00:58, 29/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Тогда комп, клторый ты используешь тоже не нужен ибо материнка в нем с проприетарным биосом.
Так что иди, подумай над своим плохим поведением
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|1.2, Аноним (2), 22:28, 28/04/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
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Давайте, товарищи анимешники, включайте свою шарманку про квадраты в mkv.
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|2.3, Аноним (3), 22:36, 28/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ну так что там с MKV? Хватит это терпеть!(а) Астанавитесь!(а)
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|2.6, Аноним (6), 22:53, 28/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Какие квадраты? Постоянно смотрю mkv через vlc (в том числе и анимешки) и никаких квадратов не видел.
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|3.7, Аноним (3), 22:56, 28/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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А воспроизвести этот файл не пробовал? Просто смотреть на него не профитно так-то ...
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|4.8, Аноним (6), 23:04, 28/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> А воспроизвести этот файл не пробовал?
А что, в vlc их можно как-то иначе смотреть?
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|2.11, DiabloPC (ok), 23:09, 28/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Объясните кто-то, человеку крайне далекому от аниме, что там за такая проблема с mkv именно с аниме? Чем, мать его, mkv с аниме отличается от любого другого mkv, что рассыпается только аниме (судя по странным отзывам анонов с опеннета)?
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|3.12, Аноним (10), 23:12, 28/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Да он качает какого-то релизера, который не умеет в энкодинг mkv без квадратов
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|3.22, НяшМяш (ok), 00:59, 29/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Там на самом деле проблема не с самим MKV, а при подключении внешних субтитров к MKV. Естественно, первыми её заметили анимешники, т.к. они чаще всех используют сабы. Я квадратики и на сериалах, и на фильмах в 20 гигов ловил при подключении сабов.
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|2.24, Sluggard (ok), 01:30, 29/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Буквально сегодня смотрел аниме в mkv — никаких квадратов!
Смотрел, конечно, через SMPlayer/MPV.
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|1.18, Аноним (18), 00:30, 29/04/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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У них что, архиватор накрылся, пакет 3.2.11 под android практически несжат, в два раза больше, чем 3.2.9. Если перепаковать зипом, то получится примерно как 3.2.9
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|1.23, Deanon (?), 01:26, 29/04/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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VLC для всего хорош, и со смартфона управляется отлично, смотрю через него IPTV лежа на диване и балдею.
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