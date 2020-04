Выпуск медиапроигрывателя VLC 3.0.10 с устранением уязвимостей

2.3 , Аноним ( 3 ), 22:36, 28/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Ну так что там с MKV? Хватит это терпеть!(а) Астанавитесь!(а)

2.5 , Аноним ( 5 ), 22:51, 28/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +6 + / – Зачем, проще включить MPV

2.6 , Аноним ( 6 ), 22:53, 28/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Какие квадраты? Постоянно смотрю mkv через vlc (в том числе и анимешки) и никаких квадратов не видел.

3.7 , Аноним ( 3 ), 22:56, 28/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – А воспроизвести этот файл не пробовал? Просто смотреть на него не профитно так-то ...

4.8 , Аноним ( 6 ), 23:04, 28/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > А воспроизвести этот файл не пробовал? А что, в vlc их можно как-то иначе смотреть?

5.10 , Аноним ( 10 ), 23:08, 28/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Медиа - Открыть файл - и созерцать папку с mkv-ками...

6.13 , Аноним ( 3 ), 23:18, 28/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Зачёт) Спасибо - посмеялся😆

2.11 , DiabloPC ( ok ), 23:09, 28/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Объясните кто-то, человеку крайне далекому от аниме, что там за такая проблема с mkv именно с аниме? Чем, мать его, mkv с аниме отличается от любого другого mkv, что рассыпается только аниме (судя по странным отзывам анонов с опеннета)?

3.12 , Аноним ( 10 ), 23:12, 28/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Да он качает какого-то релизера, который не умеет в энкодинг mkv без квадратов

3.14 , Аноним ( 14 ), 23:23, 28/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – https://www.youtube.com/watch?v=hirq60Ago0Y

3.17 , user90 ( ? ), 00:22, 29/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Ты уверен, что хочешь это знать, гагага?

3.22 , НяшМяш ( ok ), 00:59, 29/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Там на самом деле проблема не с самим MKV, а при подключении внешних субтитров к MKV. Естественно, первыми её заметили анимешники, т.к. они чаще всех используют сабы. Я квадратики и на сериалах, и на фильмах в 20 гигов ловил при подключении сабов.

2.24 , Sluggard ( ok ), 01:30, 29/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Буквально сегодня смотрел аниме в mkv — никаких квадратов!

Смотрел, конечно, через SMPlayer/MPV.