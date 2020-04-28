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Выпуск медиапроигрывателя VLC 3.0.10 с устранением уязвимостей

28.04.2020 21:17

Представлен корректирующий релиз медиаплеера VLC 3.0.10, в котором устранены накопившиеся ошибки и устранено 7 уязвимостей, среди которых присутствуют проблемы, которые можно использовать для инициирования повреждения памяти при отправке специально оформленного запроса для определения доступности сервиса microdns или для чтения данных из областей вне выделенного буфера при обработке специально оформленного файла с изображением. Не исключается возможность эксплуатации проблем для организации выполнения кода атакующего.

Среди не связанных с безопасностью изменений отмечается улучшение работы адаптивного стриминга и различные улучшения связанные с MP4, DVD, SMB и AV1. Улучшена поддержка macOS Catalina и решены проблемы с отрисовкой видео в macOS. Одновременно также выпущены обновления мобильных приложений для iOS (3.2.8) и Android (3.2.11), в которых устранены те же уязвимости.

  1. Главная ссылка к новости (http://www.videolan.org/news.h...)
  2. OpenNews: Обновление медиапроигрывателя VLC 3.0.8 с устранением уязвимостей
  3. OpenNews: Уязвимость в медиапроигрывателе VLC (проблема оказалась в libebml)
  4. OpenNews: Релиз медиапроигрывателя VLC 3.0.7. Ubuntu MATE переходит с VLC на Celluloid
  5. OpenNews: Медиаплеер VLC преодолел рубеж в три миллиарда загрузок. Выпуск VLC 3.0.6
  6. OpenNews: Выпуск медиаплеера VLC 3.0.0
Лицензия: CC-BY
Наводку на новость прислал Тот_Самый_Анонимус
Тип: Проблемы безопасности
Короткая ссылка: https://opennet.ru/52830-vlc
Ключевые слова: vlc
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
Обсуждение (28) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Случайный прохожий (?), 22:10, 28/04/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    На мой взгляд это лучший плеер в мире. Музыку и видео только через него проигрываю.
     
     
  • 2.4, Позитивный аноним (?), 22:48, 28/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Для музыки лучше всего подходит AIMP.
    Но разработчик, к сожалению, не может в Линукс..
     
     
  • 3.9, Аноним (9), 23:06, 28/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    На счет видео согласен, vlc аналогов нет. Единственное, в нем не удобно подкидывать внешнюю аудиодорожку, с этим smplayer лучше справляется. Аимп для линукса не очень то и нужен, полно других нормальных плееров. Мне больше всего deadbeef зашел, есть годные плагины на него.
     
  • 3.15, Элитный линуксоид (?), 23:47, 28/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Он может, но не хочет.
    Ибо не хочет поддерживать зоопарк дистрибутивов с нестабильным api для полутора поехавших.
    Это никому не нужно.
     
     
  • 4.25, Аноним (25), 01:55, 29/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Когда вам надоест врать?
     
  • 3.19, Аноним (19), 00:41, 29/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Для музыки лучше всего подходит AIMP.
    > Но разработчик, к сожалению, не может в Линукс..

    Проприетарь нинужна, а то сейчас начнётся, один попросит AIMP,  другой Foobar2000...

     
     
  • 4.20, Элитный линуксоид (?), 00:57, 29/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Тогда комп, клторый ты используешь тоже не нужен ибо материнка в нем с проприетарным биосом.
    Так что иди, подумай над своим плохим поведением
     
     
  • 5.26, Аноним (25), 01:58, 29/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Во первых это решаемо при желании, во вторых проприетарные приложения чужеродны в свободной системе, у них из-за этого всё время возникают фантастические проблемы то с зоопарком то ещё с чем, с которыми свободные программы не сталкиваются.
     
  • 4.21, Элитный линуксоид (?), 00:58, 29/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Тогда комп, клторый ты используешь тоже не нужен ибо материнка в нем с проприетарным биосом.
    Так что иди, подумай над своим плохим поведением
     

  • 1.2, Аноним (2), 22:28, 28/04/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Давайте, товарищи анимешники, включайте свою шарманку про квадраты в mkv.
     
     
  • 2.3, Аноним (3), 22:36, 28/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну так что там с MKV? Хватит это терпеть!(а) Астанавитесь!(а)
     
  • 2.5, Аноним (5), 22:51, 28/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +6 +/
    Зачем, проще включить MPV
     
  • 2.6, Аноним (6), 22:53, 28/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Какие квадраты? Постоянно смотрю mkv через vlc (в том числе и анимешки) и никаких квадратов не видел.
     
     
  • 3.7, Аноним (3), 22:56, 28/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    А воспроизвести этот файл не пробовал? Просто смотреть на него не профитно так-то ...
     
     
  • 4.8, Аноним (6), 23:04, 28/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > А воспроизвести этот файл не пробовал?

    А что, в vlc их можно как-то иначе смотреть?

     
     
  • 5.10, Аноним (10), 23:08, 28/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Медиа - Открыть файл - и созерцать папку с mkv-ками...
     
     
  • 6.13, Аноним (3), 23:18, 28/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Зачёт) Спасибо - посмеялся😆
     
  • 2.11, DiabloPC (ok), 23:09, 28/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Объясните кто-то, человеку крайне далекому от аниме, что там за такая проблема с mkv именно с аниме? Чем, мать его, mkv с аниме отличается от любого другого mkv, что рассыпается только аниме (судя по странным отзывам анонов с опеннета)?
     
     
  • 3.12, Аноним (10), 23:12, 28/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Да он качает какого-то релизера, который не умеет в энкодинг mkv без квадратов
     
  • 3.14, Аноним (14), 23:23, 28/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    https://www.youtube.com/watch?v=hirq60Ago0Y
     
  • 3.17, user90 (?), 00:22, 29/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ты уверен, что хочешь это знать, гагага?
     
  • 3.22, НяшМяш (ok), 00:59, 29/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Там на самом деле проблема не с самим MKV, а при подключении внешних субтитров к MKV. Естественно, первыми её заметили анимешники, т.к. они чаще всех используют сабы. Я квадратики и на сериалах, и на фильмах в 20 гигов ловил при подключении сабов.
     
  • 2.24, Sluggard (ok), 01:30, 29/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Буквально сегодня смотрел аниме в mkv — никаких квадратов!
    Смотрел, конечно, через SMPlayer/MPV.
     

  • 1.16, user90 (?), 00:18, 29/04/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    mpv рулит, епт!)
     
  • 1.18, Аноним (18), 00:30, 29/04/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    У них что, архиватор накрылся, пакет 3.2.11 под android практически несжат, в два раза больше, чем 3.2.9. Если перепаковать зипом, то получится примерно как 3.2.9
     
  • 1.23, Deanon (?), 01:26, 29/04/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    VLC для всего хорош, и со смартфона управляется отлично, смотрю через него IPTV лежа на диване и балдею.
     
     
  • 2.28, Аноним (6), 02:26, 29/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Подскажи как им со смарта управлять.
     

  • 1.27, Аноним (27), 02:00, 29/04/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >mpv рулит, епт!)

    Да, но с кедами vlc идет.

     
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