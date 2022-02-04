Доступен мультимедийный фреймворк GStreamer 1.20.0

|
|
|
|2.2, ryoken (ok), 10:34, 04/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Поищите какой-нибудь проигрыватель, который поверх работает.
|
|
|
|3.4, Аноним (3), 10:45, 04/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Я не правильно выразился. ТВ канал был зарегистрированный, но по подписке.
|
|2.14, Аноним (14), 11:59, 04/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
|
> установил GStreamer, посоветуйте, что можно через него послушать
неправильно.
это фреймворк, поэтому советовать надо про "что можно через него написать".
так вот: советую написать через него плеер, voip-приложение или систему потокового вещания.
|
|1.10, Аноним (10), 11:02, 04/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
В том-то и дело, что не нужен. Но раньше везде появлялся. И нёс пургу. В массы.
|
|1.13, anonymous (??), 11:45, 04/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
Давно читал что GStreamer это была очередная попытка какого то проприераста втюхать платные плагины линуксоидам, это было давно во времена когда из коробки вообще видео не поглядеть, mp3 не послушать никак кроме как скачать сорцы mplayer и отконпелять самому. Насколько помню затея не удалась, хоть инфраструктуру плагинов протолкнули таки в линукс никто не стал платные плагины ставить и дело спустили на тормозах.
|
|
|
|2.16, leap42 (ok), 13:24, 04/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Вы не читайте ту ерунду больше.
1. Олдфаги помнят XMMS, он уже был к моменту появления gstreamer
2. За все годы не припомню ни одного реального платного плагина для gstreamer
3. Те, кто что-то реальное на Сишке писали понимают, что сложность проекта сильно зависит от его размера, поэтому модульное гораздо легче поддерживать. А ещё так проще сторонние либы подключать.
|
|
|
|3.17, anonymous (??), 14:09, 04/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Это просто факт, причем тут кто что читал или не читал. Часто вижу вопросы "а что это вообще такое" несмотря на то что есть и сайт проекта и описание. Это именно не удавшаяся попытка одной фирмы срубить бабла на опенсорсе, и "туманное" абстрактное описание его никак не помогает понять суть. А суть проста - сделать инрерфейс для возможности удобно подключать некие проприетарные бинарные кодеки за отдельную плату. Не взлетело. Молодцы что не скурвились и продолжили проект несмотря на упущенную выгоду. Все.
|