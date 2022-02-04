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Доступен мультимедийный фреймворк GStreamer 1.20.0

04.02.2022 10:25

После полутора лет разработки состоялся релиз GStreamer 1.20, написанного на языке Си кроссплатформенного набора компонентов для создания широкого спектра мультимедиа приложений, от медиаплееров и конвертеров аудио/видео файлов, до VoIP-приложений и систем потокового вещания. Код GStreamer распространяется под лицензией LGPLv2.1. Одновременно доступны обновления плагинов gst-plugins-base 1.20, gst-plugins-good 1.20, gst-plugins-bad 1.20, gst-plugins-ugly 1.20, а также обвязка gst-libav 1.20 и сервер потокового вещания gst-rtsp-server 20. На уровне API и ABI новый выпуск обратно совместим с веткой 1.0. Бинарные сборки в скором времени будут подготовлены для Android, iOS, macOS и Windows (в Linux рекомендуется использовать пакеты из дистрибутива).

Ключевые улучшения GStreamer 1.20:

  • Разработка на GitLab переведена на использование единого репозитория, общего для всех модулей.
  • Добавлена новая высокоуровневая библиотека GstPlay, которая пришла на смену API GstPlayer и предлагает сходные функции для воспроизведения контента, отличающиеся использованием для уведомления приложений шины сообщений вместо сигналов GObject.
  • Добавлена поддержка декодирования информации о прозрачности в формате WebM, которая позволяет воспроизводить видео VP8/VP9 с прозрачными областями.
  • В профили кодирования добавлена поддержка настройки дополнительных свойств, специфичных для приложений.
  • В Compositor реализована поддержка преобразования и смешивания видео в многопоточном режиме.
  • В классах depayloader и payloader унифицирована поддержка работы с дополнительными заголовками RTP (RTP Header Extensions).
  • Добавлена поддержка механизма упреждающей коррекции ошибок SMPTE 2022-1 2-D (Forward Error Correction).
  • В encodebin и transcodebin для кодеков VP8, VP9 и H.265 реализован умный режим кодирования ("smart encoding"), при котором перекодировка выполняется только при необходимости, а в остальное время выполняется проброс имеющегося потока.
  • Обеспечена совместимость плагина souphttpsrc c libsoup2 и libsoup3.
  • Добавлена возможность декодирования входных данных на уровне промежуточных кадров (sub-frame), что позволяет начать декодирование не дожидаясь получения полного кадра. Поддержка данной оптимизации задействована в декодировщиках OpenJPEG JPEG 2000, FFmpeg H.264 и OpenMAX H.264/H.265.
  • При декодировании видео для протоколов RTP, WebRTC и RTSP обеспечена автоматическая обработка потери пакетов, повреждения данных и запросов ключевых кадров.
  • В упаковщики медиаконтейнеров mp4 и Matroska добавлена поддержка изменения данных кодека на лету, что позволяет изменять профиль, уровень и разрешение для входных потоков H.264/H.265.
  • Добавлен режим создания фрагментированных медиаконтейнеров mp4.
  • В порт на базе WPE (WebKit Port for Embedded) добавлена поддержка звука.
  • Добавлена возможность использования CUDA для преобразования цветового пространства, масштабирования элементов и загрузки элементов.
  • Для элементов OpenGL glupload и gldownload добавлена поддержка памяти NVMM (NVIDIA Memory Module).
  • Улучшена поддержка WebRTC.
  • Предложен новый плагин для VA-API (Video Acceleration API), поддерживающий больше декодировщиков и элементов постпроцессинга.
  • В API AppSink добавлена поддержка событий в дополнение к буферам и спискам буферов.
  • В AppSrc добавлены дополнительные настройки внутренних очередей.
  • Обновлены привязки на языке Rust и добавлено 26 новых плагинов, написанных на Rust (gst-plugins-rs).
  • Добавлены элементы aesdec и aesenc для шифрования и расшифровки с использование алгоритма AES.
  • Добавлены элементы fakeaudiosink и videocodectestsink для тестирования и отладки.
  • Улучшены средства для создания минималистичных сборок GStreamer.
  • Добавлена возможность сборки с FFmpeg 5.0.
  • Для Linux реализованы варианты кодеков MPEG-2 и VP9, работающих без сохранения состояния (Stateless).
  • Для Windows в декодировщик на базе Direct3D11/DXVA добавлена поддержка AV1 и MPEG-2.


  1. Главная ссылка к новости (https://lists.freedesktop.org/...)
  2. OpenNews: Выпуск звукового сервера PulseAudio 15.0
  3. OpenNews: Обновление MediaPipe, фреймворка для обработки видео и звука с использованием машинного обучения
  4. OpenNews: Уязвимости в VLC и GStreamer, способные привести к выполнению кода при обработке контента
  5. OpenNews: Доступен мультимедийный фреймворк GStreamer 1.18.0
  6. OpenNews: Выпуск мультимедиа-пакета FFmpeg 5.0
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/56635-gstreamer
Ключевые слова: gstreamer, audio, video
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Обсуждение (17) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 10:31, 04/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    установил GStreamer, посоветуйте, что можно через него послушать
     
     
  • 2.2, ryoken (ok), 10:34, 04/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Поищите какой-нибудь проигрыватель, который поверх работает.
     
     
  • 3.5, iZEN (ok), 10:45, 04/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Parole.
     
  • 2.3, Аноним (3), 10:44, 04/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я раньше смотрел пиратское ТВ, пока лавочку не прикрыли.
     
     
  • 3.4, Аноним (3), 10:45, 04/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я не правильно выразился. ТВ канал был зарегистрированный, но по подписке.
     
     
  • 4.6, Аноним (1), 10:47, 04/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    *неправильно
     
     
  • 5.7, Аноним (3), 10:49, 04/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    да я вообще безграмотный,
     
  • 2.14, Аноним (14), 11:59, 04/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    > установил GStreamer, посоветуйте, что можно через него послушать

    неправильно.
    это фреймворк, поэтому советовать надо про "что можно через него написать".

    так вот: советую написать через него плеер, voip-приложение или систему потокового вещания.

     
  • 2.15, псевдонимус (?), 12:17, 04/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >установил гстимер

    Так тебе и надо

     

  • 1.9, lockywolf (ok), 10:57, 04/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Знать бы ещё, зачем он нужен.
     
     
  • 2.11, Аноним (3), 11:04, 04/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Я же говорю, смотреть платное ТВ бесплатно.
     

  • 1.10, Аноним (10), 11:02, 04/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    В том-то и дело, что не нужен. Но раньше везде появлялся. И нёс пургу. В массы.
     
  • 1.12, Аноним (12), 11:04, 04/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Я то думал, что так глючит всё, а это раст завезли...
     
  • 1.13, anonymous (??), 11:45, 04/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Давно читал что GStreamer это была очередная попытка какого то проприераста втюхать платные плагины линуксоидам, это было давно во времена когда из коробки вообще видео не поглядеть, mp3 не послушать никак кроме как скачать сорцы mplayer и отконпелять самому. Насколько помню затея не удалась, хоть инфраструктуру плагинов протолкнули таки в линукс никто не стал платные плагины ставить и дело спустили на тормозах.
     
     
  • 2.16, leap42 (ok), 13:24, 04/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вы не читайте ту ерунду больше.

    1. Олдфаги помнят XMMS, он уже был к моменту появления gstreamer
    2. За все годы не припомню ни одного реального платного плагина для gstreamer
    3. Те, кто что-то реальное на Сишке писали понимают, что сложность проекта сильно зависит от его размера, поэтому модульное гораздо легче поддерживать. А ещё так проще сторонние либы подключать.

     
     
  • 3.17, anonymous (??), 14:09, 04/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это просто факт, причем тут кто что читал или не читал. Часто вижу вопросы "а что это вообще такое" несмотря на то что есть и сайт проекта и описание. Это именно не удавшаяся попытка одной фирмы срубить бабла на опенсорсе, и "туманное" абстрактное описание его никак не помогает понять суть. А суть проста - сделать инрерфейс для возможности удобно подключать некие проприетарные бинарные кодеки за отдельную плату. Не взлетело. Молодцы что не скурвились и продолжили проект несмотря на упущенную выгоду. Все.
     

  • 1.18, Аноним (18), 15:08, 04/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Гномосековский высер.
     

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