Выпуск мультимедиа-пакета FFmpeg 5.0

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|2.6, Аноним (6), 22:17, 17/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Но зачем? Гуй это неэффективно. Да и баги ффмпега никуда не денутся, лучше уж когда ты знаешь, что делаешь, их тогда хотя бы можно обойти.
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|3.9, Аноним (1), 22:18, 17/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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> Но зачем? Гуй это неэффективно.
Вопрос о GUI, а не эффективности.
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|4.17, Аноним (6), 22:31, 17/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Не знаю, я ничего не нашёл приличного. Написал скрипт и покидал к нему кнопок на форму, в итоге продолжаю использовать скрипт и забросил шкурку. Бонусом никто меня не заставляет использовать один ffmpeg, там и gpac и sox и все-все-все, а учитывая, что встоенные кодировщики у ффмега не очень хорошие (с подключением внешних не всегда всё гладко), ещё и плеора внешних кодировщиков используется.
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|4.58, Аноним (58), 00:44, 18/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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- Хочу машину с квадратными колёсами
- Но она не будет ездить...
- Вопрос о квадратных колёсах, а не ездить
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|3.61, Корец (?), 00:50, 18/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>Гуй это неэффективно.
Гуй гораздо эффективнее в том случае, если необходимость конвертировать что-то возникает нечасто. При таком раскладе опции не запоминаются и каждый раз приходится смотреть в документацию и/или искать статьи в сети.
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|3.13, Аноним (1), 22:20, 17/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> StaxRip is a powerful video/audio encoding GUI for Windows.
Нет, для винди не надо. Но спасибо за совет.
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|3.25, пох. (?), 22:58, 17/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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О, хорошие сапоги, надо брать!
(в частности, автор догадывается о феерической бесполезности ffmpeg в качестве прокладки для запуска x265)
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|2.36, Аноним (36), 23:19, 17/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Гуй как раз не нужен, ffmpeg у меня работает в пакетном режиме, перелопачивая тонны файлов. Вообще гуй - это тормоз на работе.
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|2.42, Аноним (42), 00:00, 18/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Хочешь GUI в Linux? Тут так не принято, вон уже пошли типичные ответы типа "gui не нужен", "неэффективно". Собственно поэтому и доля менее 3% на десктопе, потому что нормальные люди не хотят лезть в терминал на каждый чих. Недавно на реддите тоже обсуждалась тема gui в Linux, адекватные линуксоиды понимают что Linux не будет успешен на десктопе пока на каждый чих нужно лезть в терминал.
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|3.46, Anonymoustus (ok), 00:21, 18/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> потому что нормальные люди не хотят лезть в терминал на каждый чих
Да вовсе не в терминале дело. Люди прекрасно справляются и с терминалом, а во времена ДОСа и первых форточек альтернатив «терминалу» не было вовсе.
Проблема в тех, кто пишут программы для линукса и его десктопа. Написать что-то законченное они попросту не в состоянии, причём не только потому, что не умеют или не хотят. Кто постарше, те помнят этот эпический долгострой, где сто раз пишут и выбрасывают одни и те же программы «для десктопа»: написали — выбросили, написали — выбросили, написали — выбросили, написали — выбросили, ... [итерация N]. И, конечно, здесь могут возразить, что во всём виноваты другие «писатели» — которые пишут модные молодёжные фреймворки. Когда в таком вредительском цикле делают фреймворки, на которых другие пытаются что-то строить, то было бы странно ждать обратной совместимости и долгой жизни программ. Её и нет и не будет никогда, потому что в этом вашем СПО нет одного хозяина (вроде мелкомягких), который обеспечивает обратную совместимость на уровне системы, да и то не всегда.
Для линукса никогда не будет хорошего десктопа, смиритесь, пользуйтесь классическими менеджерами окон — они лишены ряда проблем, о которых было выше. Ещё в середине нулевых окончательно стало понятно, что на стройке «десктопа для линукса» никакого реального движения на самом деле нет и не может быть.
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|4.47, Аноним (57), 00:22, 18/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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> а во времена ДОСа и первых форточек альтернатив «терминалу» не было вовсе.
Спасибо, но не все хотят дерадировать.
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|5.49, Anonymoustus (ok), 00:27, 18/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Я, конечно, понимаю, что в наше время читать не модно, не молодёжно, инста-модели про это не пишут и друзья в тиктоке слов таких не знают, но если кому надо…
https://ss64.com/
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|6.59, Аноним (57), 00:44, 18/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Да, вы наверное и в Inkscape рисуете через CLI.
Вопрос о GUI под Linux, если что.
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|5.55, Аноним (57), 00:42, 18/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Участник 'Anonymoustus' запретил публикацию ответов для ника 'Аноним'
Отвечу тут: когда спрашивают про GUI, не надо предлагать CLI, потому как про CLI и так все знают.
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|1.3, Аноним (6), 22:14, 17/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–3 +/–
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Их покусал хромиум, смена нумерации на минорщине? Странно, что не 2022 назвали, ведь это такая удобная нумерация для либы -- кому нужен семвер. Лучше бы баги в муксирах/демуксерах чинили, чем добавляли новые, такое ощущение, что все забили. Ну хоть искажения колорспейсов вроде починили (но это не точно) и всё ещё надо прописывать теги вручную.
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|2.7, Аноним (7), 22:17, 17/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Их покусал хромиум
> удобная нумерация для либы
хромиум теперь либа? семвер идеален для либ, а в конечном ПО он нахрен не нужен и лишь сбивает с толку. Вот например будучи конечным потребителем, угадай, свежачок или не свежачок вот эта версия: IntelliJ IDEA 2021.3.1
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|3.12, Аноним (6), 22:20, 17/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Извините, забыл обернуть в соответствующий тег. Я имел в виду, что в семвере меняют первую цифру при нарушении совместимости, а не потому что захотелось.
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|4.16, Аноним (7), 22:24, 17/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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ну так ты уверен, что ffmpeg 5.0 совместим на уровне API/ABI с четверкой? или сразу побежал орать про покусанных хромиумом?
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|4.38, макпыф (ok), 23:26, 17/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> нарушении совместимости
Не эксперт по ффпеговому апи - но мне кажется совместимость поломали очень прилично
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|3.15, Дебианщик (?), 22:22, 17/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Вот например будучи конечным потребителем, угадай, свежачок или не свежачок вот эта версия: IntelliJ IDEA 2021.3.1
> 2021
Bleeding edge, чего тут гадать?
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|2.26, Michael Shigorin (ok), 22:58, 17/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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> смена нумерации на минорщине?
Учимся читать: "Значительная смена номера версии объясняется существенными изменениями в API"
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|3.30, Аноним (6), 23:07, 17/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–4 +/–
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Ну, может быть. Всё ещё выглядит как минорщина, доисторическими фичами скорее всего никто и не пользовался.
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|2.31, макпыф (ok), 23:10, 17/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Как раз все правильно - мажорный номер меняется при серьёзной поломке API.
> Проведена значительная чистка старых API для кодирования и декодирования. Выполнен перход на новый N:M API, предлагающий единый программный интерфейс для звука и видео, а также разделяющего кодеки для входных и выходных потоков. Удалены все старые API, ранее помеченные устаревшими. Добавлен новый API для bitstream-фильтров. Разделены форматы и кодеки - распаковщики медиаконтейнеров больше не встраивают весь контекст декодировщиков. Удалены API для регистрации кодеков и форматов - все форматы теперь всегда зарегистрированы.
> Удалена библиотека libavresample.
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|3.35, Аноним (6), 23:16, 17/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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>libavresample
А вот это я не видел, годнота, спасибо. Сабж теперь больше не будет настойчиво портить файлики? Ещё бы libswresample удалили и вообще красота наступит (я правда не уверен, как без неё будет работать, потому что она все операции по конверсии форматов выполняет).
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|1.14, Аноним (14), 22:22, 17/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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>Добавлена поддержка архитектуры LoongArch, применяемой в процессорах Loongson.
Тем временем как там дела у Эльбруса?
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|3.19, Аноним (6), 22:38, 17/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Я читал на реддите много желающих приобрести аппаратных костылей для сишных проблем, которые сабж вроде как предоставляет. Так что, "никому", возможно, преувеличение.
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|5.21, Аноним (6), 22:47, 17/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Успех зависит от ценника, с попильной ценой конечно не взлетит. Так многие бы купили скорее всего. Хотя проприетарный тулчейн это тоже такое себе.
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|7.27, Аноним (6), 23:04, 17/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Ты наверное не понимаешь, это куда интереснее чем рискв хлам или очередные древние мипсы.
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|8.33, пох. (?), 23:14, 17/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ну ты разбираешься в сортах овна Только вот Loong - это ни разу не древний мипс... текст свёрнут, показать
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|6.28, пох. (?), 23:06, 17/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Да, конечно, "с попильной ценой не взлетит". Вот если в ценник включить все дохуиллиарды потраченных на разработку и опытные образцы государевых денег - вот тогда бы точно взлетело. А мелкомасштабное производство на TSMC - так, дешман, не для правильных пацанов.
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|6.34, Michael Shigorin (ok), 23:15, 17/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Там цена ни разу не попильная (сравните расходы на разработку новых процессоров у МЦСТ, Intel и IBM -- там разница на порядки буквально, наши крайне экономны). Более того, те же 4С/8С/16С в терминологии Intel являются Quad Capable -- посмотрите цены на соответствующие Xeon и умилитесь.
Цена эльбрусов определяется себестоимостью малосерийного производства -- например, те же "сувенирные процессоры" (уже корпусированные) являются прямым следствием того, что отбраковка _кристаллов_ требует совсем другой оснастки, которая на партиях в условную тыщу штук попросту не окупается. При этом сама малосерийная корпусировка сложных кристаллов -- тоже штука недешёвая.
В общем, мы-то уже лет пять как осознанно помогаем нарастить применимость эльбрусов, повышая объём доступного для e2k программного обеспечения -- и это работает: http://sdelanounas.ru/blogs/145143/ ;-)
А так да, многие интересуются и за речкой -- в том числе специалисты по безопасности (и участники всяких интересных соревнований специального вида, ага).
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|7.41, Михрютка (ok), 23:52, 17/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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>>>сравните расходы на разработку новых процессоров у МЦСТ, Intel и IBM
сравните результаты разработки новых процессоров у МЦСТ, Intel и IBM
а то можно еще пересчитать расходы на разработку на 1 ГГц. интересная цифра получиться может.
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|7.56, keydon (ok), 00:43, 18/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Можно сказать, своими руками возделываете отечественный оплот проприетарщины для товарища майора?
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|1.32, mumu (ok), 23:11, 17/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
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> grayworld - цветокоррекция видео с использованием алгоритма на основе гипотезы серого мира.
Интересная работа. Но разве для этого не нужно знать глубину и размеры снимаемого объекта?
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|2.39, Аноним (36), 23:26, 17/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Хреновая затея, почти никогда не работает: снимаем небо - ой, блин... снимаем растения - ой, блин... Снимаем закат - ой, блин... Снимаем речку - ой, блин... Grayworld подходит только для редких сбалансированных indoor сцен.
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|1.62, MT (ok), 01:27, 18/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> Добавлены упаковщики медиаконтейнеров (muxer): Westwood AUD
Интересно.
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