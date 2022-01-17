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Выпуск мультимедиа-пакета FFmpeg 5.0

17.01.2022 19:36

После десяти месяцев разработки доступен мультимедиа-пакет FFmpeg 5.0, включающий набор приложений и коллекцию библиотек для операций над различными мультимедиа-форматами (запись, преобразование и декодирование звуковых и видеоформатов). Пакет распространяется под лицензиями LGPL и GPL, разработка FFmpeg ведётся смежно с проектом MPlayer. Значительная смена номера версии объясняется существенными изменениями в API и переходом на новую схему формирования релизов, в соответствии с которой новые значительные выпуски будут формироваться раз в год, а релизы с расширенным временем поддержи - раз в два года. FFmpeg 5.0 станет первым LTS-релизом проекта.

Из изменений, добавленных в FFmpeg 5.0, можно выделить:

  • Проведена значительная чистка старых API для кодирования и декодирования. Выполнен перход на новый N:M API, предлагающий единый программный интерфейс для звука и видео, а также разделяющего кодеки для входных и выходных потоков. Удалены все старые API, ранее помеченные устаревшими. Добавлен новый API для bitstream-фильтров. Разделены форматы и кодеки - распаковщики медиаконтейнеров больше не встраивают весь контекст декодировщиков. Удалены API для регистрации кодеков и форматов - все форматы теперь всегда зарегистрированы.
  • Удалена библиотека libavresample.
  • В библиотеку libswscale добавлен более простой API на базе AVFrame.
  • Значительно улучшена поддержка графического API Vulkan.
  • Добавлена поддержка аппаратного ускорения декодирования и кодирования форматов VP9 и ProRes с использованием API VideoToolbox.
  • Добавлена поддержка архитектуры LoongArch, применяемой в процессорах Loongson, а также поддержка предоставляемых в LoongArch SIMD-расширений LSX и LASX. Для кодеков H.264, VP8 и VP9 реализованы специфичные для LoongArch оптимизации.
  • Добавлена поддержка протокола Concatf, определяющий формат для передачи списка ресурсов ("ffplay concatf:split.txt").
  • Добавлены новые декодировщики: Speex, MSN Siren, ADPCM IMA Acorn Replay, GEM (растровые изображения).
  • Добавлены новые кодировщики: bitpacked, Apple Graphics (SMC), ADPCM IMA Westwood, VideoToolbox ProRes. Параметры кодировщика AAC изменены для достижения более высокого качества.
  • Добавлены упаковщики медиаконтейнеров (muxer): Westwood AUD, Argonaut Games CVG, AV1 (Low overhead bitstream).
  • Добавлены распаковщики медиаконтейнеров (demuxer): IMF, Argonaut Games CVG.
  • Добавлен новый парсер для звукового кодека AMR (Adaptive Multi-Rate).
  • Добавлен упаковщик payload-данных (packetizer) для передачи несжатого видео с использованием протокола RTP (RFC 4175).
  • Новые фильтры для видео:
    • segment и asegment - разделение одного потока с видео или звуком на несколько потоков с разделением по времени или кадрам.
    • hsvkey и hsvhold - заменяют в видео часть цветового диапазона HSV на значения в оттенках серого.
    • grayworld - цветокоррекция видео с использованием алгоритма на основе гипотезы серого мира.
    • scharr - применение оператора Шара (вариант оператора Собеля с другими коэффициентами) к входному видео.
    • morpho - позволяет применить различные морфологические преобразования к видео.
    • latency и alatency - измеряет минимальную и максимальную задержку фильтрации для ранее применённого фильтра.
    • limitdiff - определяет разницу между двумя или тремя видеопотоками.
    • xcorrelate - вычисляет взаимную корреляцию между видеопотоками.
    • varblur - переменное размытие видео с определением радиуса размытия из второго видео.
    • huesaturation - применение к видео корректировки оттенка, насыщенности или интенсивности.
    • colorspectrum - генерация видеопотока с заданным цветовым спектром.
    • libplacebo - применение для обработки HDR шейдеров из библиотеки libplacebo.
    • vflip_vulkan, hflip_vulkan и flip_vulkan - варианты фильтров вертикального или горизонтального переворота видео (vflip, hflip и flip), реализованные с использованием графического API Vulkan.
    • yadif_videotoolbox - вариант фильтра деинтерлейсинга yadif на базе фреймворка VideoToolbox.
  • Новые фильтры для звука:
    • apsyclip - применение психоакустического отсекателя к звуковому потоку.
    • afwtdn - подавляет широкополосный шум.
    • adecorrelate - применение ко входному потоку алгоритма декорреляции.
    • atilt - применение спектрального смещения для заданного диапазона частот.
    • asdr - определение искажения сигнала между двумя звуковыми потоками.
    • aspectralstats - вывод статистики со спектральными характеристиками каждого звукового канала.
    • adynamicsmooth - динамическое сглаживание звукового потока.
    • adynamicequalizer - динамическое выравнивание звукового потока.
    • anlmf - применение алгоритма наименьших средних квадратов к звуковому потоку.


  1. Главная ссылка к новости (https://ffmpeg.org/index.html#...)
  2. OpenNews: Выпуск мультимедиа-пакета FFmpeg 4.4
  3. OpenNews: Проекту FFmpeg исполнилось 20 лет
  4. OpenNews: Отчёт SPI о пожертвованиях Debian, X.Org, systemd, FFmpeg, Arch Linux, OpenWrt
  5. OpenNews: Выпуск мультимедиа-пакета FFmpeg 4.3 c поддержкой графического API Vulkan
  6. OpenNews: Выпуск dav1d 0.7, декодировщика AV1 от проектов VideoLAN и FFmpeg
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/56526-ffmpeg
Ключевые слова: ffmpeg
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Обсуждение (61) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 22:12, 17/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Какой есть норм GUI для FFmpeg под Linux?
     
     
  • 2.2, анон (?), 22:14, 17/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Фабрика Форматов
     
  • 2.5, Аноним (5), 22:15, 17/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +9 +/
    Xfce4-terminal
     
  • 2.6, Аноним (6), 22:17, 17/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Но зачем? Гуй это неэффективно. Да и баги ффмпега никуда не денутся, лучше уж когда ты знаешь, что делаешь, их тогда хотя бы можно обойти.
     
     
  • 3.9, Аноним (1), 22:18, 17/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    > Но зачем? Гуй это неэффективно.

    Вопрос о GUI, а не эффективности.

     
     
  • 4.17, Аноним (6), 22:31, 17/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не знаю, я ничего не нашёл приличного. Написал скрипт и покидал к нему кнопок на форму, в итоге продолжаю использовать скрипт и забросил шкурку. Бонусом никто меня не заставляет использовать один ffmpeg, там и gpac и sox и все-все-все, а учитывая, что встоенные кодировщики у ффмега не очень хорошие (с подключением внешних не всегда всё гладко), ещё и плеора внешних кодировщиков используется.
     
  • 4.58, Аноним (58), 00:44, 18/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    - Хочу машину с квадратными колёсами
    - Но она не будет ездить...
    - Вопрос о квадратных колёсах, а не ездить
     
  • 3.61, Корец (?), 00:50, 18/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Гуй это неэффективно.

    Гуй гораздо эффективнее в том случае, если необходимость конвертировать что-то возникает нечасто. При таком раскладе опции не запоминаются и каждый раз приходится смотреть в документацию и/или искать статьи в сети.

     
  • 2.8, Fracta1L (ok), 22:18, 17/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    QWinFF попробуй
     
     
  • 3.11, Аноним (1), 22:19, 17/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Спасибо! Посмотрю: https://github.com/qwinff/qwinff
     
  • 3.50, Аноним (50), 00:31, 18/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Qt4 :(
     
     
  • 4.57, Аноним (57), 00:43, 18/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > A Qt4/5 GUI Frontend for FFmpeg

    Qt4 и Qt5 ;)

     
  • 2.10, Аноним (10), 22:19, 17/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    StaxRip
     
     
  • 3.13, Аноним (1), 22:20, 17/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > StaxRip is a powerful video/audio encoding GUI for Windows.

    Нет, для винди не надо. Но спасибо за совет.

     
  • 3.25, пох. (?), 22:58, 17/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    О, хорошие сапоги, надо брать!
    (в частности, автор догадывается о феерической бесполезности ffmpeg в качестве прокладки для запуска x265)
     
  • 2.22, Аноним (22), 22:51, 17/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    HandBrake
     
     
  • 3.45, мое правило (?), 00:11, 18/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Эта параша до сих пор не может в pass through видео или аудио.
     
  • 2.36, Аноним (36), 23:19, 17/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Гуй как раз не нужен, ffmpeg у меня работает в пакетном режиме, перелопачивая тонны файлов. Вообще гуй - это тормоз на работе.
     
  • 2.42, Аноним (42), 00:00, 18/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Хочешь GUI в Linux? Тут так не принято, вон уже пошли типичные ответы типа "gui не нужен", "неэффективно". Собственно поэтому и доля менее 3% на десктопе, потому что нормальные люди не хотят лезть в терминал на каждый чих. Недавно на реддите тоже обсуждалась тема gui в Linux, адекватные линуксоиды понимают что Linux не будет успешен на десктопе пока на каждый чих нужно лезть в терминал.
     
     
  • 3.46, Anonymoustus (ok), 00:21, 18/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > потому что нормальные люди не хотят лезть в терминал на каждый чих

    Да вовсе не в терминале дело. Люди прекрасно справляются и с терминалом, а во времена ДОСа и первых форточек альтернатив «терминалу» не было вовсе.

    Проблема в тех, кто пишут программы для линукса и его десктопа. Написать что-то законченное они попросту не в состоянии, причём не только потому, что не умеют или не хотят. Кто постарше, те помнят этот эпический долгострой, где сто раз пишут и выбрасывают одни и те же программы «для десктопа»: написали — выбросили, написали — выбросили, написали — выбросили, написали — выбросили, ... [итерация N]. И, конечно, здесь могут возразить, что во всём виноваты другие «писатели» — которые пишут модные молодёжные фреймворки. Когда в таком вредительском цикле делают фреймворки, на которых другие пытаются что-то строить, то было бы странно ждать обратной совместимости и долгой жизни программ. Её и нет и не будет никогда, потому что в этом вашем СПО нет одного хозяина (вроде мелкомягких), который обеспечивает обратную совместимость на уровне системы, да и то не всегда.

    Для линукса никогда не будет хорошего десктопа, смиритесь, пользуйтесь классическими менеджерами окон — они лишены ряда проблем, о которых было выше. Ещё в середине нулевых окончательно стало понятно, что на стройке «десктопа для линукса» никакого реального движения на самом деле нет и не может быть.

     
     
  • 4.47, Аноним (57), 00:22, 18/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    > а во времена ДОСа и первых форточек альтернатив «терминалу» не было вовсе.

    Спасибо, но не все хотят дерадировать.

     
     
  • 5.49, Anonymoustus (ok), 00:27, 18/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я, конечно, понимаю, что в наше время читать не модно, не молодёжно, инста-модели про это не пишут и друзья в тиктоке слов таких не знают, но если кому надо…

    https://ss64.com/

     
  • 5.53, keydon (ok), 00:39, 18/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Откуда вы такие приплыли? Есть Microsoft.com, туда и идите.
     
     
  • 6.59, Аноним (57), 00:44, 18/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да, вы наверное и в Inkscape рисуете через CLI.

    Вопрос о GUI под Linux, если что.

     
  • 5.55, Аноним (57), 00:42, 18/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Участник 'Anonymoustus' запретил публикацию ответов для ника 'Аноним'

    Отвечу тут: когда спрашивают про GUI, не надо предлагать CLI, потому как про CLI и так все знают.

     
  • 2.52, mikhailnov (ok), 00:39, 18/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Qwinff
     

  • 1.3, Аноним (6), 22:14, 17/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    Их покусал хромиум, смена нумерации на минорщине? Странно, что не 2022 назвали, ведь это такая удобная нумерация для либы -- кому нужен семвер. Лучше бы баги в муксирах/демуксерах чинили, чем добавляли новые, такое ощущение, что все забили. Ну хоть искажения колорспейсов вроде починили (но это не точно) и всё ещё надо прописывать теги вручную.
     
     
  • 2.7, Аноним (7), 22:17, 17/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Их покусал хромиум
    > удобная нумерация для либы

    хромиум теперь либа? семвер идеален для либ, а в конечном ПО он нахрен не нужен и лишь сбивает с толку. Вот например будучи конечным потребителем, угадай, свежачок или не свежачок вот эта версия: IntelliJ IDEA 2021.3.1

     
     
  • 3.12, Аноним (6), 22:20, 17/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Извините, забыл обернуть в соответствующий тег. Я имел в виду, что в семвере меняют первую цифру при нарушении совместимости, а не потому что захотелось.
     
     
  • 4.16, Аноним (7), 22:24, 17/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    ну так ты уверен, что ffmpeg 5.0 совместим на уровне API/ABI с четверкой? или сразу побежал орать про покусанных хромиумом?
     
  • 4.38, макпыф (ok), 23:26, 17/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > нарушении совместимости

    Не эксперт по ффпеговому апи - но мне кажется совместимость поломали очень прилично

     
  • 3.15, Дебианщик (?), 22:22, 17/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Вот например будучи конечным потребителем, угадай, свежачок или не свежачок вот эта версия: IntelliJ IDEA 2021.3.1
    > 2021

    Bleeding edge, чего тут гадать?

     
  • 2.24, Аноним (24), 22:55, 17/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Проведена значительная чистка старых API ...
     
  • 2.26, Michael Shigorin (ok), 22:58, 17/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    > смена нумерации на минорщине?

    Учимся читать: "Значительная смена номера версии объясняется существенными изменениями в API"

     
     
  • 3.30, Аноним (6), 23:07, 17/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –4 +/
    Ну, может быть. Всё ещё выглядит как минорщина, доисторическими фичами скорее всего никто и не пользовался.
     
     
  • 4.54, Led (ok), 00:42, 18/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    Ты не юли, ты обтекай.
     
  • 2.31, макпыф (ok), 23:10, 17/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Как раз все правильно - мажорный номер меняется при серьёзной поломке API.

    >  Проведена значительная чистка старых API для кодирования и декодирования. Выполнен перход на новый N:M API, предлагающий единый программный интерфейс для звука и видео, а также разделяющего кодеки для входных и выходных потоков. Удалены все старые API, ранее помеченные устаревшими. Добавлен новый API для bitstream-фильтров. Разделены форматы и кодеки - распаковщики медиаконтейнеров больше не встраивают весь контекст декодировщиков. Удалены API для регистрации кодеков и форматов - все форматы теперь всегда зарегистрированы.
    > Удалена библиотека libavresample.

     
     
  • 3.35, Аноним (6), 23:16, 17/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    >libavresample

    А вот это я не видел, годнота, спасибо. Сабж теперь больше не будет настойчиво портить файлики? Ещё бы libswresample удалили и вообще красота наступит (я правда не уверен, как без неё будет работать, потому что она все операции по конверсии форматов выполняет).

     
     
  • 4.37, макпыф (ok), 23:25, 17/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > libswresample

    Ей собсно avresample и заменили.

     

  • 1.14, Аноним (14), 22:22, 17/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >Добавлена поддержка архитектуры LoongArch, применяемой в процессорах Loongson.

    Тем временем как там дела у Эльбруса?

     
     
  • 2.18, Аноним (18), 22:33, 17/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Никому не нужен.
     
     
  • 3.19, Аноним (6), 22:38, 17/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я читал на реддите много желающих приобрести аппаратных костылей для сишных проблем, которые сабж вроде как предоставляет. Так что, "никому", возможно, преувеличение.
     
     
  • 4.20, Аноним (7), 22:40, 17/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    а на заборе я и не такое читал
     
     
  • 5.21, Аноним (6), 22:47, 17/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Успех зависит от ценника, с попильной ценой конечно не взлетит. Так многие бы купили скорее всего. Хотя проприетарный тулчейн это тоже такое себе.
     
     
  • 6.23, Аноним (7), 22:52, 17/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > многие бы купили скорее всего

    ага, побежали бы.

     
     
  • 7.27, Аноним (6), 23:04, 17/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Ты наверное не понимаешь, это куда интереснее чем рискв хлам или очередные древние мипсы.
     
     
  • 8.33, пох. (?), 23:14, 17/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну ты разбираешься в сортах овна Только вот Loong - это ни разу не древний мипс... текст свёрнут, показать
     
     
  • 9.40, Michael Shigorin (ok), 23:33, 17/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    На эльбрусы документация выложена официальная и по-русски http mcst ru elbrus... текст свёрнут, показать
     
     
  • 10.43, Михрютка (ok), 00:04, 18/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    над этой ссылкой и в 2020 ржали если кто-то называет это На эльбрусы документа... текст свёрнут, показать
     
  • 10.48, Anonymoustus (ok), 00:24, 18/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Эти ваши эль-брусы где можно купить частному лицу Нигде И какая же нам польза ... текст свёрнут, показать
     
  • 8.51, 000exploit (ok), 00:32, 18/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А чем вам нормальный подход к созданию архитектуры не понравился Отсутствие туч... текст свёрнут, показать
     
  • 6.28, пох. (?), 23:06, 17/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да, конечно, "с попильной ценой не взлетит". Вот если в ценник включить все дохуиллиарды потраченных на разработку и опытные образцы государевых денег - вот тогда бы точно взлетело. А мелкомасштабное производство на TSMC - так, дешман, не для правильных пацанов.

     
  • 6.34, Michael Shigorin (ok), 23:15, 17/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Там цена ни разу не попильная (сравните расходы на разработку новых процессоров у МЦСТ, Intel и IBM -- там разница на порядки буквально, наши крайне экономны).  Более того, те же 4С/8С/16С в терминологии Intel являются Quad Capable -- посмотрите цены на соответствующие Xeon и умилитесь.

    Цена эльбрусов определяется себестоимостью малосерийного производства -- например, те же "сувенирные процессоры" (уже корпусированные) являются прямым следствием того, что отбраковка _кристаллов_ требует совсем другой оснастки, которая на партиях в условную тыщу штук попросту не окупается.  При этом сама малосерийная корпусировка сложных кристаллов -- тоже штука недешёвая.

    В общем, мы-то уже лет пять как осознанно помогаем нарастить применимость эльбрусов, повышая объём доступного для e2k программного обеспечения -- и это работает: http://sdelanounas.ru/blogs/145143/ ;-)

    А так да, многие интересуются и за речкой -- в том числе специалисты по безопасности (и участники всяких интересных соревнований специального вида, ага).

     
     
  • 7.41, Михрютка (ok), 23:52, 17/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    >>>сравните расходы на разработку новых процессоров у МЦСТ, Intel и IBM

    сравните результаты разработки новых процессоров у МЦСТ, Intel и IBM

    а то можно еще пересчитать расходы на разработку на 1 ГГц. интересная цифра получиться может.

     
  • 7.56, keydon (ok), 00:43, 18/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Можно сказать, своими руками возделываете отечественный оплот проприетарщины для товарища майора?
     
  • 2.29, Michael Shigorin (ok), 23:06, 17/01/2022 Скрыто модератором
    		• –1 +/
     

     ....ответы скрыты модератором (16)

  • 1.32, mumu (ok), 23:11, 17/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    > grayworld - цветокоррекция видео с использованием алгоритма на основе гипотезы серого мира.

    Интересная работа. Но разве для этого не нужно знать глубину и размеры снимаемого объекта?

     
     
  • 2.39, Аноним (36), 23:26, 17/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Хреновая затея, почти никогда не работает: снимаем небо - ой, блин... снимаем растения - ой, блин... Снимаем закат - ой, блин... Снимаем речку - ой, блин... Grayworld подходит только для редких сбалансированных indoor сцен.
     

  • 1.44, Anonymoustus (ok), 00:05, 18/01/2022 Скрыто модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]
    		• –1 +/
     
     
  • 2.60, Аноним (14), 00:48, 18/01/2022 Скрыто модератором
    		• –1 +/
     

  • 1.62, MT (ok), 01:27, 18/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Добавлены упаковщики медиаконтейнеров (muxer): Westwood AUD

    Интересно.

     

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