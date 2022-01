Выпуск мультимедиа-пакета FFmpeg 5.0

2.2 , анон ( ? ), 22:14, 17/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Фабрика Форматов

Xfce4-terminal

Но зачем? Гуй это неэффективно. Да и баги ффмпега никуда не денутся, лучше уж когда ты знаешь, что делаешь, их тогда хотя бы можно обойти.

> Но зачем? Гуй это неэффективно. Вопрос о GUI, а не эффективности.

Не знаю, я ничего не нашёл приличного. Написал скрипт и покидал к нему кнопок на форму, в итоге продолжаю использовать скрипт и забросил шкурку. Бонусом никто меня не заставляет использовать один ffmpeg, там и gpac и sox и все-все-все, а учитывая, что встоенные кодировщики у ффмега не очень хорошие (с подключением внешних не всегда всё гладко), ещё и плеора внешних кодировщиков используется.

- Хочу машину с квадратными колёсами

- Но она не будет ездить...

- Вопрос о квадратных колёсах, а не ездить

>Гуй это неэффективно. Гуй гораздо эффективнее в том случае, если необходимость конвертировать что-то возникает нечасто. При таком раскладе опции не запоминаются и каждый раз приходится смотреть в документацию и/или искать статьи в сети.

QWinFF попробуй

Спасибо! Посмотрю: https://github.com/qwinff/qwinff

Qt4 :(

> A Qt4/5 GUI Frontend for FFmpeg Qt4 и Qt5 ;)

StaxRip

> StaxRip is a powerful video/audio encoding GUI for Windows. Нет, для винди не надо. Но спасибо за совет.

О, хорошие сапоги, надо брать!

(в частности, автор догадывается о феерической бесполезности ffmpeg в качестве прокладки для запуска x265)

(в частности, автор догадывается о феерической бесполезности ffmpeg в качестве прокладки для запуска x265)

HandBrake

Эта параша до сих пор не может в pass through видео или аудио.

Гуй как раз не нужен, ffmpeg у меня работает в пакетном режиме, перелопачивая тонны файлов. Вообще гуй - это тормоз на работе.

Хочешь GUI в Linux? Тут так не принято, вон уже пошли типичные ответы типа "gui не нужен", "неэффективно". Собственно поэтому и доля менее 3% на десктопе, потому что нормальные люди не хотят лезть в терминал на каждый чих. Недавно на реддите тоже обсуждалась тема gui в Linux, адекватные линуксоиды понимают что Linux не будет успешен на десктопе пока на каждый чих нужно лезть в терминал.

> потому что нормальные люди не хотят лезть в терминал на каждый чих Да вовсе не в терминале дело. Люди прекрасно справляются и с терминалом, а во времена ДОСа и первых форточек альтернатив «терминалу» не было вовсе. Проблема в тех, кто пишут программы для линукса и его десктопа. Написать что-то законченное они попросту не в состоянии, причём не только потому, что не умеют или не хотят. Кто постарше, те помнят этот эпический долгострой, где сто раз пишут и выбрасывают одни и те же программы «для десктопа»: написали — выбросили, написали — выбросили, написали — выбросили, написали — выбросили, ... [итерация N]. И, конечно, здесь могут возразить, что во всём виноваты другие «писатели» — которые пишут модные молодёжные фреймворки. Когда в таком вредительском цикле делают фреймворки, на которых другие пытаются что-то строить, то было бы странно ждать обратной совместимости и долгой жизни программ. Её и нет и не будет никогда, потому что в этом вашем СПО нет одного хозяина (вроде мелкомягких), который обеспечивает обратную совместимость на уровне системы, да и то не всегда. Для линукса никогда не будет хорошего десктопа, смиритесь, пользуйтесь классическими менеджерами окон — они лишены ряда проблем, о которых было выше. Ещё в середине нулевых окончательно стало понятно, что на стройке «десктопа для линукса» никакого реального движения на самом деле нет и не может быть.

> а во времена ДОСа и первых форточек альтернатив «терминалу» не было вовсе. Спасибо, но не все хотят дерадировать.

Я, конечно, понимаю, что в наше время читать не модно, не молодёжно, инста-модели про это не пишут и друзья в тиктоке слов таких не знают, но если кому надо… https://ss64.com/

Откуда вы такие приплыли? Есть Microsoft.com, туда и идите.

Да, вы наверное и в Inkscape рисуете через CLI. Вопрос о GUI под Linux, если что.

> Участник 'Anonymoustus' запретил публикацию ответов для ника 'Аноним' Отвечу тут: когда спрашивают про GUI, не надо предлагать CLI, потому как про CLI и так все знают.

Qwinff