Проекту FFmpeg исполнилось 20 лет

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|2.3, Аноним (3), 09:08, 21/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–7 +/–
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Главное не забывать, что взять специализированные кодировщики будет лучше примерно всегда. Для декодирования в принципе подходит чаще чем нет, с остальным не очень хорошо. В том числе не очень хорошо с фильтрами и преобразованиями, но в то же время хорошо что есть вариант собрать с теми же zimg и vapoursynth. Наверное, основное преимущество всё же в универсальности, а так для звука тот же sox местами получше будет.
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|3.4, Аноним (3), 09:11, 21/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Не нашёл как собрать с hqdn3d, в интернете есть только вендосборки на варезниках. Это одно из последних разочарований для меня.
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|4.6, asdasd (?), 09:13, 21/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Правильно что не нашли, потому-что это Avisynth, а не ffmpeg. Ищите дальше.
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|5.8, Аноним (3), 09:15, 21/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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В интернете написано только то, что это фильтр у ffmpeg и mplayer, про avisynth там ничего не было. Мне нужен нормальный денойзер.
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|3.7, asdasd (?), 09:14, 21/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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А то что ffmpeg это солянка из специализированных кодировщиков не?
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|4.10, Аноним (3), 09:16, 21/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–7 +/–
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Нет, ffmpeg это багованые фильтры и кривые обёртки над библиотеками кодировщиков. С форматами (муксерами/демуксерами) постоянно какие-то проблемы, с двд и блюрей тоже. Это из того что я встречал.
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|5.11, Аноним (3), 09:21, 21/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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А, ещё с тегами отдельная песня. Поддержка тегов (любых) у ffmpeg совершенно донная (но зато универсальная, да).
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|1.2, Fracta1L (ok), 09:07, 21/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–7 +/–
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FFmpeg - один из мощнейших представителей опенсорса, долгой жизни и перехода на Rust!
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|2.13, Аноним (13), 09:53, 21/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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>перехода на Rust
Нет, там разработчики с традиционной ориентацией.
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|1.14, Аноним (14), 10:02, 21/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Пытался через youtube-dl достать ссылки и скормить их ffmpeg с ключами -ss и -t дабы скачать только кусок видео. На выходе первые секунды фрагмента в квадратах и артефактах. Кто знает как от этого избавиться? В документации пишут что вроде он должен был сам до ключевого кадра мотать и оттуда уже брать фрагмент.
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|3.23, Аноним (14), 11:34, 21/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Так и делаю.
-ss 0:10:50 -i "https://..." -t 10 -c copy out.mp4
Выразет всё правильно, весь файл целиком не качает. Но вот артефакты в первые пару секунд видео всё портят.
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