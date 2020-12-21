Проекту FFmpeg исполнилось 20 лет

2.3 , Аноним ( 3 ), 09:08, 21/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] –7 + / – Главное не забывать, что взять специализированные кодировщики будет лучше примерно всегда. Для декодирования в принципе подходит чаще чем нет, с остальным не очень хорошо. В том числе не очень хорошо с фильтрами и преобразованиями, но в то же время хорошо что есть вариант собрать с теми же zimg и vapoursynth. Наверное, основное преимущество всё же в универсальности, а так для звука тот же sox местами получше будет.

3.4 , Аноним ( 3 ), 09:11, 21/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Не нашёл как собрать с hqdn3d, в интернете есть только вендосборки на варезниках. Это одно из последних разочарований для меня.

4.6 , asdasd ( ? ), 09:13, 21/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Правильно что не нашли, потому-что это Avisynth, а не ffmpeg. Ищите дальше.

5.8 , Аноним ( 3 ), 09:15, 21/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – В интернете написано только то, что это фильтр у ffmpeg и mplayer, про avisynth там ничего не было. Мне нужен нормальный денойзер.

3.7 , asdasd ( ? ), 09:14, 21/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – А то что ffmpeg это солянка из специализированных кодировщиков не?

4.10 , Аноним ( 3 ), 09:16, 21/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] –7 + / – Нет, ffmpeg это багованые фильтры и кривые обёртки над библиотеками кодировщиков. С форматами (муксерами/демуксерами) постоянно какие-то проблемы, с двд и блюрей тоже. Это из того что я встречал.

5.11 , Аноним ( 3 ), 09:21, 21/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] –2 + / – А, ещё с тегами отдельная песня. Поддержка тегов (любых) у ffmpeg совершенно донная (но зато универсальная, да).

