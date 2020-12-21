The OpenNET Project / Index page

[ новости /+++ | форум | wiki | теги | ]

Проекту FFmpeg исполнилось 20 лет

21.12.2020 08:56

20 декабря 2000 года французский математик Фабрис Беллар (Fabrice Bellard), основавший в своё время проект QEMU, опубликовал первую версию пакета FFmpeg, включающего набор приложений и библиотек для операций над различными мультимедиа-форматами. С тех пор FFmpeg превратился в один из ключевых открытых продуктов для обработки мультимедийных данных, который используется во многих свободных и проприетарных мультимедийных проигрывателях и приложениях, браузерах Chrome и Firefox, а также в различных сервисах, включая YouTube.

С 2004 года и до настоящего времени ключевую роль в сопровождении проекта играет Майкл Нидермайер (Michael Niedermayer). До 2015 года Нидермайер считался официальным лидером FFmpeg, принимающим конечные решения об архитектуре и развитию разработки, но в 2015 году для урегулирования конфликта с разработчиками форка Libav он сложил с себя полномочия и с тех пор проект формально остаётся без лидера, но Нидермайер продолжает отвечать за выпуск релизов и сохраняет позицию мэйнтейнера ключевых компонентов.

  1. Главная ссылка к новости (https://twitter.com/ffmpeg/sta...)
  2. OpenNews: Основатель QEMU и FFmpeg развивает систему синхронизации файлов VFsync
  3. OpenNews: Революционное свержение власти в проекте FFmpeg
  4. OpenNews: Конфликт в стане разработчиков FFmpeg привел к созданию форка - Libav
  5. OpenNews: Продолжающийся конфликт между FFmpeg и Libav мешает развитию обоих проектов
  6. OpenNews: Лидер проекта FFmpeg сложил с себя полномочия
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Короткая ссылка: https://opennet.ru/54292-ffmpeg
Ключевые слова: ffmpeg
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
Обсуждение (22) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, хацкер (?), 09:02, 21/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +12 +/
    С Днём варенья, стратегически важное для отрасли ПО!!
     
     
  • 2.3, Аноним (3), 09:08, 21/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –7 +/
    Главное не забывать, что взять специализированные кодировщики будет лучше примерно всегда. Для декодирования в принципе подходит чаще чем нет, с остальным не очень хорошо. В том числе не очень хорошо с фильтрами и преобразованиями, но в то же время хорошо что есть вариант собрать с теми же zimg и vapoursynth. Наверное, основное преимущество всё же в универсальности, а так для звука тот же sox местами получше будет.
     
     
  • 3.4, Аноним (3), 09:11, 21/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не нашёл как собрать с hqdn3d, в интернете есть только вендосборки на варезниках. Это одно из последних разочарований для меня.
     
     
  • 4.6, asdasd (?), 09:13, 21/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Правильно что не нашли, потому-что это Avisynth, а не ffmpeg. Ищите дальше.
     
     
  • 5.8, Аноним (3), 09:15, 21/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В интернете написано только то, что это фильтр у ffmpeg и mplayer, про avisynth там ничего не было. Мне нужен нормальный денойзер.
     
  • 3.7, asdasd (?), 09:14, 21/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    А то что ffmpeg это солянка из специализированных кодировщиков не?
     
     
  • 4.10, Аноним (3), 09:16, 21/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –7 +/
    Нет, ffmpeg это багованые фильтры и кривые обёртки над библиотеками кодировщиков. С форматами (муксерами/демуксерами) постоянно какие-то проблемы, с двд и блюрей тоже. Это из того что я встречал.
     
     
  • 5.11, Аноним (3), 09:21, 21/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    А, ещё с тегами отдельная песня. Поддержка тегов (любых) у ffmpeg совершенно донная (но зато универсальная, да).
     

  • 1.2, Fracta1L (ok), 09:07, 21/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –7 +/
    FFmpeg - один из мощнейших представителей опенсорса, долгой жизни и перехода на Rust!
     
     
  • 2.5, Аноним (5), 09:11, 21/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    А как же сишные дыры?
     
     
  • 3.9, Dzen Python (ok), 09:16, 21/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это двоемыслие. Это так не работает.
    Расслабься, запасись попкорном и наблюдай
     
  • 3.12, Fracta1L (ok), 09:35, 21/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Потому и написал: перехода на Rust
     
  • 2.13, Аноним (13), 09:53, 21/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    >перехода на Rust

    Нет, там разработчики с традиционной ориентацией.

     
     
  • 3.22, Самый Лучший Гусь (?), 11:26, 21/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ой вей, это ненадолго)
     

  • 1.14, Аноним (14), 10:02, 21/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Пытался через youtube-dl достать ссылки и скормить их ffmpeg с ключами -ss и -t дабы скачать только кусок видео. На выходе первые секунды фрагмента в квадратах и артефактах. Кто знает как от этого избавиться? В документации пишут что вроде он должен был сам до ключевого кадра мотать и оттуда уже брать фрагмент.
     
     
  • 2.16, OpenEcho (?), 10:21, 21/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Ставьте -ss перед -i в командной строке
     
     
  • 3.23, Аноним (14), 11:34, 21/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так и делаю.
    -ss 0:10:50 -i "https://..." -t 10 -c copy out.mp4
    Выразет всё правильно, весь файл целиком не качает. Но вот артефакты в первые пару секунд видео всё портят.
     
     
  • 4.26, OpenEcho (?), 11:58, 21/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Выразет всё правильно, весь файл целиком не качает. Но вот артефакты в
    > первые пару секунд видео всё портят.

    Попробуйте тогда сегменты:

    https://www.ffmpeg.org/ffmpeg-formats.html#Examples-9

     
  • 2.24, Аноним (24), 11:42, 21/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Пример:
    ffmpeg -ss 01:00:40 -i 'youtube-dl -g https://www.twitch.tv/videos/838418844' -t 00:23:15 -c copy example.mp4

    С оригинала начинает с 1 часа, 40 минут. Длительность 23 минуты 15 секунд

     
     
  • 3.25, Аноним (24), 11:43, 21/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Апострофы на кавычку надо заменить (которая "йо")
     
  • 3.27, Аноним (14), 12:42, 21/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ровно так и делаю. На выходе артефакты
     

  • 1.20, анонимзшгнп (?), 11:17, 21/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Предпочитаю ффмпег, гстример бяка.
     

     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Текст:

    Спонсоры:
    Inferno Solutions
    Hosting by Hoster.ru
    Хостинг:

    Закладки на сайте
    Проследить за страницей     		Created 1996-2020 by Maxim Chirkov
    Добавить, Поддержать, Вебмастеру