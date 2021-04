Выпуск мультимедиа-пакета FFmpeg 4.4

author Lynne <dev@lynne.ee>

libwavpackenc: remove libwavpackenc wrapper

The manual states "there is virtually no reason to use that encoder.".

It supports less sample formats than the native encoder, is less efficient

than the native encoder and is also slower and pretty much remains untested.

libwavpack also isn't being fuzzed, which given that we plug the parameters

without any sanitizing them looks concerning.

Инклюзивность, во все щели. То есть удалено даже без попыток подумать, зачем. В мануале же написано! (Дайте угадаю, тоже кем-то инклюзивным почти без собственного кода вне форматов .md и .xml)