Выпуск мультимедиа-пакета FFmpeg 4.4

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|3.20, Аноним (20), 11:12, 09/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Суровые программисты пишут. Это же сколько надо спецификаций на кодеки прочмтать, очуметь.
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|4.22, пох. (?), 11:28, 09/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–5 +/–
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пфф,спецификаций... поищи вон опус индуса, расхакавшего синеформовский кодек, использу////овашийся в gopro studio. "тааак, на сарае написано эвон чего а тут...хм, смотри-ка - дрова лежат!"
Десять лет все с ним мучались, пока этот Кумар Сингх не заинтересовался вопросом.
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|1.2, Аноним (2), 07:52, 09/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Новое это хорошо, однако баги при этом не исправляют. Муксеры/демуксеры форматов дикая кривота с кучей проблем. И я так понимаю их так просто не исправить поскольку ffmpeg в кишочках заточен в первую очередь на универсальность? Во всяком случае, не торопятся.
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|3.10, Аноним (2), 09:26, 09/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Вроде, находил. Конретно есть вопросы к импорту/экспорту метаданных из разных форматов (самых разных, в том числе самые популярные форматы контейнеров и кодеков), работе с цветовыми пространствами (и скажем файл будет не протагирован корректно, хотя вроде бы внутри корректно понимает -- тоже были баги, с год назад исправили) и некоторые более экзотические вещи которые я сейчас не помню, например, с фильтрами или пресетами форматов (которые _обязаны_ соответствовать древним хардварным спецификациям в целях совместимости, а вместо этого выдают полубитый файл).
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|4.11, Аноним (2), 09:31, 09/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Кстати, это прямо беда, у адобы вон всегда правильные файлы (при всей моей нелюбви к ней), а весь мир теперь именно из-за этого ffmpeg жрёт, что дают.
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|5.23, пох. (?), 11:31, 09/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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угу, в результате выкидыш из под handbrake (по сути нескучный интерфейс к) кое-как воспроизводится браузерами в линуксах же (еще бы ffmpeg не мог воспроизвести ffmpeg), и не воспроизводится виндой, с ее media library.
А адобу я теперь даже почти люблю - фотографов да, кинула, зато любителям типа меня - за три копейки продают доступ.
А весь мир из-за паталогической жадности и дальше будет жрать г-но с лопаты, зато его - просто завались!
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|5.30, анон (?), 12:17, 09/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–5 +/–
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Адоб нового ничего не придумывает уже давно.
Он просто тащит все, прикручивает к этому гуи и продает.
И весь этот опенсурс валяется у них в папках, и вот выходит новая версия эдобчика, а внутри все те же старые версии.
Хипстота платит $3000 в месяц за то, что знает только гуи адоба.
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|6.33, Аноним (2), 12:26, 09/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Опенсорс бывает разный. Есть вот ffmpeg, которому плевать на всё, а есть gpac, который чётко соответствует спецификациям и генерирует корректные файлы. Так же и с кодеками. Они продают продукт, который подходит для профессионального использования. Даже если тот построен из кривого опенсорса, тот не обязательно во всём кривой, и, при малейшем желании, можно проанализировать проблемы и придумать, как те обойти. Их интересует качество результата, это заслуживает уважения. Это то, чего нет у того же гимпа.
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|7.38, пох. (?), 12:39, 09/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Опенсорс бывает разный. Есть вот ffmpeg, которому плевать на всё, а есть
> gpac, который чётко соответствует спецификациям и генерирует корректные файлы.
а можно подробнее - что ты им делаешь?
А то судя по их факу, он кодирует-то все тем же ffmpeg, или вот еще хужей:
https://github.com/gpac/gpac/wiki/encoding - ffenc:ffc=libx264 (то есть вместо запуска напрямую x264, через три ненужных враппера, ffmpeg посередине тоже участвовал, делаем то же самое)
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|8.39, Аноним (2), 12:43, 09/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
Собираю в адекватный контейнер Оба mp4 и mkv у самого ffmpeg совершенно не соот... текст свёрнут, показать
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|9.47, пох. (?), 13:40, 09/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
А, то есть не энкодинг, а просто уже ffmpeg ом кодированному поправить формат ко... текст свёрнут, показать
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|7.40, анон (?), 12:45, 09/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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>который подходит для профессионального использования
кажется ты не понял притензии к эдобу и начал их расхваливать, хз зачем.
У эдоба жесткие привязки в тому, что они раз сделали, и если они сделали с костылями и багами, то они не будут это исправлять, пройдет 5 лет, и они тоже не будут это исправлять.
И ты будешь грызть локти и жрать кактус, потому что то, что тебе нужно, будет находиться в репе ос.
Этоб не для среднесортных профессионалов, и уж тем более не для новаторов. Потому что там все чопорно и ограниченно, плюс, многолетние баги.
И зря ты быканул в сторону гимпа, ой зря. Привязать нейросетку к гимпу можно за 20мин, привязать нейросетку к адобу года через 2 и допвливания.
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|8.43, Аноним (2), 13:01, 09/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
Нет не зря Гимп использует libheif, который выдаёт кривые файлы Как и крита Т... текст свёрнут, показать
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|1.3, FortyTwo (ok), 08:01, 09/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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> Реализована возможность использования API VDPAU (Video Decode and Presentation) для аппаратного ускорения декодирования видео в форматах HEVC/H.265 (10/12bit) и VP9 (10/12bit).
>Обеспечена поддержка декодирования видео в формате AV1 с использованием движков аппаратного ускорения NVIDIA NVDEC и Intel QSV (Quick Sync Video), а также при помощи API DXVA2/D3D11VA.
Джва года ждал. Ура!
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|2.7, бублички (?), 08:48, 09/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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за 2 года мог бы и сам сделать и предложить к рассмотрению патч. но ждать, а потом выливать здесь свой слюнявый восторг гораздо комфортнее, правда?
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|4.9, Suro (?), 09:09, 09/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Предложистов писать код больше, чем тех кто пишет.
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|2.37, Гость (??), 12:38, 09/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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VDPAU то зачем необходим? есть *_nvenc и *_cuvid, чем не устраивают?
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|3.44, Аноним (44), 13:10, 09/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Для мплеера например. я думал тут все повернутые на том чтобы задействовать видяху при любом удобном случае, а оказалось это только в браузерах приветствуют похоже.D
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|4.45, Гость (??), 13:21, 09/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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mplayer, вроде, как и mpv умеет nvdec, без vdpau может не декодировать древние кодеки, но оно уже не нужно
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|2.13, Аноним (2), 09:55, 09/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>> Удалена поддержка кодировщика на базе libwavpack.
> Чем он помешал?
Он на годы отставал от нормального кодировщика wavpack и там очень много изменений и исправлений. Я так понимаю, удалили только свой, и оставили внешний?
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|4.16, Аноним (2), 10:04, 09/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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А так, ситуация примерно как со встроенными aac/vorbis/opus и внешними libfdk-aac и libvorbis с libopus. Встроенные реализации (примерно всего) дрянные и на годы отстают от апстрима или альтернативных узкоспециализированных реализаций. Я уже говорил, единственное преимущество ffmpeg в универсальности.
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|5.19, Аноним (2), 10:17, 09/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Я сравнивал на той неделе, у wavpack кодера с wavpack.com файлы сильно отличаются на тех же параметрах от реализации ffmpeg (которая основана на древнем кодере wavpack). И там ошибки исправляли в апстриме. Но, в общем, я не встречал таких файлов в интернете. Просто, если захотите кодировать свои файлы в wavpack, имейте в виду, что не стоит это делать посредством ffmpeg.
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|2.27, пох. (?), 12:13, 09/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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А вот чем он помешал:
author Lynne <dev@lynne.ee>
libwavpackenc: remove libwavpackenc wrapper
The manual states "there is virtually no reason to use that encoder.".
It supports less sample formats than the native encoder, is less efficient
than the native encoder and is also slower and pretty much remains untested.
libwavpack also isn't being fuzzed, which given that we plug the parameters
without any sanitizing them looks concerning.
Инклюзивность, во все щели. То есть удалено даже без попыток подумать, зачем. В мануале же написано! (Дайте угадаю, тоже кем-то инклюзивным почти без собственного кода вне форматов .md и .xml)
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|3.48, Прохожий (??), 13:48, 09/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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В diff'ах нашёл:
Only lossless mode using 32-bit integer samples is supported currently.
Это как бы аргумент, видимо, но разве именно не такой режим в основном и используют?
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|1.26, Иваня (?), 12:01, 09/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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уф, столько всеяких медиа форматов уже изобрели, аж глаза разбегаются
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|1.31, Аноним (31), 12:20, 09/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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У меня похожий вопрос, но предыдущего оратора зачем-то забанили (почему - даже не спрашиваю).
Так вот, кто-нибудь пробовал пульсу заменить этим? У меня типа кроссовер, раскидывает НЧ-СЧ-ВЧ по каналам.
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|2.36, пох. (?), 12:33, 09/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Так вот, кто-нибудь пробовал пульсу заменить этим? У меня типа кроссовер, раскидывает
"этим" это чем таким? У предыдущего оратора она ничем не заменена.
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|2.42, Аноним (2), 12:57, 09/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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FFmpeg вроде используется в качестве ladspa плагина (тот же 1098/identity_audio) хотя у меня тут написано теперь в cmt, много возни было с пересборкой всех кодировщиков в 32 бита из-за этой зависимости с год назад. Стало намного лучше. Зачем нужна пульса, если можно настроить буфер в alsarc? Пульса начинает лагать и вносить рассинхрон, тут только либо снижать нагрузку, либо твикать буферы. Хотя лично мне пульса помогала от "треска". Но рассинхрон меня доконал и я её удалил, благо всё с apulse работает прекрасно.
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