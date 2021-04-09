Выпуск мультимедиа-пакета FFmpeg 4.4

2.6 , анонимус ( ?? ), 08:44, 09/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – ссылочки на https://trac.ffmpeg.org/ пжлст

3.10 , Аноним ( 2 ), 09:26, 09/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] –2 + / – Вроде, находил. Конретно есть вопросы к импорту/экспорту метаданных из разных форматов (самых разных, в том числе самые популярные форматы контейнеров и кодеков), работе с цветовыми пространствами (и скажем файл будет не протагирован корректно, хотя вроде бы внутри корректно понимает -- тоже были баги, с год назад исправили) и некоторые более экзотические вещи которые я сейчас не помню, например, с фильтрами или пресетами форматов (которые _обязаны_ соответствовать древним хардварным спецификациям в целях совместимости, а вместо этого выдают полубитый файл).

4.11 , Аноним ( 2 ), 09:31, 09/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Кстати, это прямо беда, у адобы вон всегда правильные файлы (при всей моей нелюбви к ней), а весь мир теперь именно из-за этого ffmpeg жрёт, что дают.

5.23 , пох. ( ? ), 11:31, 09/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – угу, в результате выкидыш из под handbrake (по сути нескучный интерфейс к) кое-как воспроизводится браузерами в линуксах же (еще бы ffmpeg не мог воспроизвести ffmpeg), и не воспроизводится виндой, с ее media library. А адобу я теперь даже почти люблю - фотографов да, кинула, зато любителям типа меня - за три копейки продают доступ. А весь мир из-за паталогической жадности и дальше будет жрать г-но с лопаты, зато его - просто завались!

5.30 , анон ( ? ), 12:17, 09/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] –5 + / – Адоб нового ничего не придумывает уже давно.

Он просто тащит все, прикручивает к этому гуи и продает.

И весь этот опенсурс валяется у них в папках, и вот выходит новая версия эдобчика, а внутри все те же старые версии.

Хипстота платит $3000 в месяц за то, что знает только гуи адоба.

6.33 , Аноним ( 2 ), 12:26, 09/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – Опенсорс бывает разный. Есть вот ffmpeg, которому плевать на всё, а есть gpac, который чётко соответствует спецификациям и генерирует корректные файлы. Так же и с кодеками. Они продают продукт, который подходит для профессионального использования. Даже если тот построен из кривого опенсорса, тот не обязательно во всём кривой, и, при малейшем желании, можно проанализировать проблемы и придумать, как те обойти. Их интересует качество результата, это заслуживает уважения. Это то, чего нет у того же гимпа.

7.38 , пох. ( ? ), 12:39, 09/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Опенсорс бывает разный. Есть вот ffmpeg, которому плевать на всё, а есть

> gpac, который чётко соответствует спецификациям и генерирует корректные файлы. а можно подробнее - что ты им делаешь?

А то судя по их факу, он кодирует-то все тем же ffmpeg, или вот еще хужей:

https://github.com/gpac/gpac/wiki/encoding - ffenc:ffc=libx264 (то есть вместо запуска напрямую x264, через три ненужных враппера, ffmpeg посередине тоже участвовал, делаем то же самое) 8.39 , Аноним ( 2 ), 12:43, 09/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать Собираю в адекватный контейнер Оба mp4 и mkv у самого ffmpeg совершенно не соот... 9.47 , пох. ( ? ), 13:40, 09/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать А, то есть не энкодинг, а просто уже ffmpeg ом кодированному поправить формат ко... 10.49 , Аноним ( 2 ), 14:03, 09/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать С энкодингом отдельные проблемы, но мне пришлось пока отказаться от раздельного ... 7.40 , анон ( ? ), 12:45, 09/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – >который подходит для профессионального использования кажется ты не понял притензии к эдобу и начал их расхваливать, хз зачем. У эдоба жесткие привязки в тому, что они раз сделали, и если они сделали с костылями и багами, то они не будут это исправлять, пройдет 5 лет, и они тоже не будут это исправлять. И ты будешь грызть локти и жрать кактус, потому что то, что тебе нужно, будет находиться в репе ос. Этоб не для среднесортных профессионалов, и уж тем более не для новаторов. Потому что там все чопорно и ограниченно, плюс, многолетние баги. И зря ты быканул в сторону гимпа, ой зря. Привязать нейросетку к гимпу можно за 20мин, привязать нейросетку к адобу года через 2 и допвливания.

8.43 , Аноним ( 2 ), 13:01, 09/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – текст свёрнут, показать Нет не зря Гимп использует libheif, который выдаёт кривые файлы Как и крита Т...