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Выпуск мультимедиа-пакета FFmpeg 4.4

09.04.2021 06:50

После десяти месяцев разработки доступен мультимедиа-пакет FFmpeg 4.4, включающий набор приложений и коллекцию библиотек для операций над различными мультимедиа-форматами (запись, преобразование и декодирование звуковых и видеоформатов). Пакет распространяется под лицензиями LGPL и GPL, разработка FFmpeg ведётся смежно с проектом MPlayer.

Из изменений, добавленных в FFmpeg 4.4, можно выделить:

  • Реализована возможность использования API VDPAU (Video Decode and Presentation) для аппаратного ускорения декодирования видео в форматах HEVC/H.265 (10/12bit) и VP9 (10/12bit).
  • Обеспечена поддержка декодирования видео в формате AV1 с использованием движков аппаратного ускорения NVIDIA NVDEC и Intel QSV (Quick Sync Video), а также при помощи API DXVA2/D3D11VA.
  • Добавлена возможность кодирования AV1 в монохромном режиме, используя библиотеку libaom (требуется как минимум версия 2.0.1).
  • Реализована возможность кодирования видео в формате AV1 с использованием кодировщика SVT-AV1 (Scalable Video Technology AV1), в котором задействованы присутствующие в современных CPU Intel средства аппаратного распараллеливания вычислений.
  • Добавлено устройство для вывода через фреймворк AudioToolbox.
  • Добавлена поддержка протокола "gophers" (gopher поверх TLS).
  • Добавлена поддержка протокола RIST (Reliable Internet Stream Transport), используя librist.
  • Удалена поддержка кодировщика на базе libwavpack.
  • Добавлены новые декодировщики: AV1 (с аппаратным ускорением декодирования), AV1 (через VAAPI), AVS3 (через libuavs3d), Cintel RAW, PhotoCD, PGX, IPU, MobiClip Video, MobiClip FastAudio, ADPCM IMA MOFLEX, Argonaut Games Video, MSP v2 (Microsoft Paint), Simbiosis IMX, Digital Pictures SGA.
  • Добавлены новые кодировщики: RPZA, PFM, Cineform HD, OpenEXR, SpeedHQ, ADPCM IMA Ubisoft APM, ADPCM Argonaut Games, High Voltage Software ADPCM, ADPCM IMA AMV, TTML (субтитры).
  • Добавлены упаковщики медиаконтейнеров (muxer): AMV, Rayman 2 APM, ASF (Argonaut Games), TTML (субтитры), LEGO Racers ALP (.tun и .pcm).
  • Добавлены распаковщики медиаконтейнеров (demuxer): AV1 (Low overhead bitstream), ACE, AVS3, MacCaption, MOFLEX, MODS, MCA, SVS, BRP (Argonaut Games), DAT, aax, IPU, xbm_pipe, binka, Simbiosis IMX, Digital Pictures SGA, MSP v2 (Microsoft Paint).
  • Добавлены новые парсеры: IPU, Dolby E, CRI, XBM.
  • Новые фильтры:
    • chromanr - сокращает цветовой шум на видео.
    • afreqshift и aphaseshift - осуществляют сдвиг частоты и фазы звука.
    • adenorm - добавляет шум определённого уровня.
    • speechnorm - выполняет нормализацию речи.
    • asupercut - вырезает из звука частоты выше 20 кГц.
    • asubcut - вырезает частоты саббуфера.
    • asuperpass и asuperstop - реализация частотных фильтров Баттерворта.
    • shufflepixels - перегруппировка пикселей в кадрах видео.
    • tmidequalizer - применение эффекта временного выравнивания видео (Temporal Midway Video Equalization).
    • estdif - устранение чересстрочности c использованием алгоритма Edge Slope Tracing.
    • epx - фильтр увеличения для создания пиксельной графики.
    • shear - сдвиговое преобразование видео.
    • kirsch - применение оператора Кирша к видео.
    • colortemperature - корректировка цветовой температуры видео.
    • colorcontrast - корректировка цветового контраста между RGB-компонентами для видео.
    • colorcorrect - корректировка баланса белого для видео.
    • colorize - наложение цвета на видео.
    • exposure - корректировка уровня экспозиции для видео.
    • monochrome - преобразование цветного видео в оттенки серого.
    • aexciter - генерация высокочастотных составляющих звука, отсутствующих в исходном сигнале.
    • vif и msad - определение коэффициентов VIF (Visual Information Fidelity) и MSAD (Mean Sum of Absolute Differences) для оценки различий двух видео.
    • identity - определение уровня различий двух видео.
    • setts - выставляет PTS (presentation time stamp) и DTS (decoding time stamp) в пакетах (bitstream).


  1. Главная ссылка к новости (https://ffmpeg.org/index.html#...)
  2. OpenNews: Проекту FFmpeg исполнилось 20 лет
  3. OpenNews: Выпуск мультимедиа-пакета FFmpeg 4.3 c поддержкой графического API Vulkan
  4. OpenNews: Выпуск мультимедиа-пакета FFmpeg 4.2
  5. OpenNews: Доступен мультимедийный фреймворк GStreamer 1.18.0
  6. OpenNews: Выпуск мультимедийной библиотеки SDL 2.0.14
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/54930-ffmpeg
Ключевые слова: ffmpeg
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
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  • 1.1, Леголас (ok), 07:49, 09/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +7 +/
    супер, топовое СПО
     
     
  • 2.5, ffmpeg (?), 08:43, 09/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Топ, суровое ПО.
     
     
  • 3.20, Аноним (20), 11:12, 09/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Суровые программисты пишут. Это же сколько надо спецификаций на кодеки прочмтать, очуметь.
     
     
  • 4.22, пох. (?), 11:28, 09/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –5 +/
    пфф,спецификаций... поищи вон опус индуса, расхакавшего синеформовский кодек, использу////овашийся в gopro studio. "тааак, на сарае написано эвон чего а тут...хм, смотри-ка - дрова лежат!"
    Десять лет все с ним мучались, пока этот Кумар Сингх не заинтересовался вопросом.

     

  • 1.2, Аноним (2), 07:52, 09/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Новое это хорошо, однако баги при этом не исправляют. Муксеры/демуксеры форматов дикая кривота с кучей проблем. И я так понимаю их так просто не исправить поскольку ffmpeg в кишочках заточен в первую очередь на универсальность? Во всяком случае, не торопятся.
     
     
  • 2.6, анонимус (??), 08:44, 09/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    ссылочки на https://trac.ffmpeg.org/ пжлст
     
     
  • 3.10, Аноним (2), 09:26, 09/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Вроде, находил. Конретно есть вопросы к импорту/экспорту метаданных из разных форматов (самых разных, в том числе самые популярные форматы контейнеров и кодеков), работе с цветовыми пространствами (и скажем файл будет не протагирован корректно, хотя вроде бы внутри корректно понимает -- тоже были баги, с год назад исправили) и некоторые более экзотические вещи которые я сейчас не помню, например, с фильтрами или пресетами форматов (которые _обязаны_ соответствовать древним хардварным спецификациям в целях совместимости, а вместо этого выдают полубитый файл).
     
     
  • 4.11, Аноним (2), 09:31, 09/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Кстати, это прямо беда, у адобы вон всегда правильные файлы (при всей моей нелюбви к ней), а весь мир теперь именно из-за этого ffmpeg жрёт, что дают.
     
     
  • 5.23, пох. (?), 11:31, 09/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    угу, в результате выкидыш из под handbrake (по сути нескучный интерфейс к) кое-как воспроизводится браузерами в линуксах же (еще бы ffmpeg не мог воспроизвести ffmpeg), и не воспроизводится виндой, с ее media library.

    А адобу я теперь даже почти люблю - фотографов да, кинула, зато любителям типа меня - за три копейки продают доступ.

    А весь мир из-за паталогической жадности и дальше будет жрать г-но с лопаты, зато его - просто завались!

     
  • 5.30, анон (?), 12:17, 09/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –5 +/
    Адоб нового ничего не придумывает уже давно.
    Он просто тащит все, прикручивает к этому гуи и продает.
    И весь этот опенсурс валяется у них в папках, и вот выходит новая версия эдобчика, а внутри все те же старые версии.
    Хипстота платит $3000 в месяц за то, что знает только гуи адоба.
     
     
  • 6.33, Аноним (2), 12:26, 09/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Опенсорс бывает разный. Есть вот ffmpeg, которому плевать на всё, а есть gpac, который чётко соответствует спецификациям и генерирует корректные файлы. Так же и с кодеками. Они продают продукт, который подходит для профессионального использования. Даже если тот построен из кривого опенсорса, тот не обязательно во всём кривой, и, при малейшем желании, можно проанализировать проблемы и придумать, как те обойти. Их интересует качество результата, это заслуживает уважения. Это то, чего нет у того же гимпа.
     
     
  • 7.38, пох. (?), 12:39, 09/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Опенсорс бывает разный. Есть вот ffmpeg, которому плевать на всё, а есть
    > gpac, который чётко соответствует спецификациям и генерирует корректные файлы.

    а можно подробнее - что ты им делаешь?
    А то судя по их факу, он кодирует-то все тем же ffmpeg, или вот еще хужей:
    https://github.com/gpac/gpac/wiki/encoding - ffenc:ffc=libx264 (то есть вместо запуска напрямую x264, через три ненужных враппера, ffmpeg посередине тоже участвовал, делаем то же самое)

     
     
  • 8.39, Аноним (2), 12:43, 09/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Собираю в адекватный контейнер Оба mp4 и mkv у самого ffmpeg совершенно не соот... текст свёрнут, показать
     
     
  • 9.47, пох. (?), 13:40, 09/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А, то есть не энкодинг, а просто уже ffmpeg ом кодированному поправить формат ко... текст свёрнут, показать
     
     
  • 10.49, Аноним (2), 14:03, 09/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    С энкодингом отдельные проблемы, но мне пришлось пока отказаться от раздельного ... текст свёрнут, показать
     
  • 7.40, анон (?), 12:45, 09/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    >который подходит для профессионального использования

    кажется ты не понял притензии к эдобу и начал их расхваливать, хз зачем.

    У эдоба жесткие привязки в тому, что они раз сделали, и если они сделали с костылями и багами, то они не будут это исправлять, пройдет 5 лет, и они тоже не будут это исправлять.

    И ты будешь грызть локти и жрать кактус, потому что то, что тебе нужно, будет находиться в репе ос.

    Этоб не для среднесортных профессионалов, и уж тем более не для новаторов. Потому что там все чопорно и ограниченно, плюс, многолетние баги.

    И зря ты быканул в сторону гимпа, ой зря. Привязать нейросетку к гимпу можно за 20мин, привязать нейросетку к адобу года через 2 и допвливания.

     
     
  • 8.43, Аноним (2), 13:01, 09/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Нет не зря Гимп использует libheif, который выдаёт кривые файлы Как и крита Т... текст свёрнут, показать
     

  • 1.3, FortyTwo (ok), 08:01, 09/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Реализована возможность использования API VDPAU (Video Decode and Presentation) для аппаратного ускорения декодирования видео в форматах HEVC/H.265 (10/12bit) и VP9 (10/12bit).
    >Обеспечена поддержка декодирования видео в формате AV1 с использованием движков аппаратного ускорения NVIDIA NVDEC и Intel QSV (Quick Sync Video), а также при помощи API DXVA2/D3D11VA.

    Джва года ждал. Ура!

     
     
  • 2.4, слакварявод (ok), 08:36, 09/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    просто БО0000ОМБА!!!!!
     
  • 2.7, бублички (?), 08:48, 09/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    за 2 года мог бы и сам сделать и предложить к рассмотрению патч. но ждать, а потом выливать здесь свой слюнявый восторг гораздо комфортнее, правда?
     
     
  • 3.8, Аноним (8), 08:58, 09/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    А тут фсе пограмисты?
     
     
  • 4.9, Suro (?), 09:09, 09/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Предложистов писать код больше, чем тех кто пишет.
     
  • 2.25, Аноним (20), 11:47, 09/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну VA-API там дано есть.
     
  • 2.37, Гость (??), 12:38, 09/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    VDPAU то зачем необходим? есть *_nvenc и *_cuvid, чем не устраивают?
     
     
  • 3.44, Аноним (44), 13:10, 09/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Для мплеера например. я думал тут все повернутые на том чтобы задействовать видяху при любом удобном случае, а оказалось это только в браузерах приветствуют похоже.D
     
     
  • 4.45, Гость (??), 13:21, 09/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    mplayer, вроде, как и mpv умеет nvdec, без vdpau может не декодировать древние кодеки, но оно уже не нужно
     
     
  • 5.46, Аноним (44), 13:23, 09/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Через vaapi наверное, но я по-старинке...)
     

  • 1.12, Прохожий (??), 09:37, 09/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    > Удалена поддержка кодировщика на базе libwavpack.

    Чем он помешал?

     
     
  • 2.13, Аноним (2), 09:55, 09/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >> Удалена поддержка кодировщика на базе libwavpack.
    > Чем он помешал?

    Он на годы отставал от нормального кодировщика wavpack и там очень много изменений и исправлений. Я так понимаю, удалили только свой, и оставили внешний?

     
     
  • 3.14, Аноним (2), 09:59, 09/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Или наоборот? Если наоборот, то странно.
     
     
  • 4.16, Аноним (2), 10:04, 09/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    А так, ситуация примерно как со встроенными aac/vorbis/opus и внешними libfdk-aac и libvorbis с libopus. Встроенные реализации (примерно всего) дрянные и на годы отстают от апстрима или альтернативных узкоспециализированных реализаций. Я уже говорил, единственное преимущество ffmpeg  в универсальности.
     
  • 4.18, llolik (ok), 10:11, 09/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Своя реализация. Удалили wrapper для внешней
    http://git.videolan.org/?p=ffmpeg.git;a=commit;h=45070eec4c089b06947f07e25cdb
     
     
  • 5.19, Аноним (2), 10:17, 09/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я сравнивал на той неделе, у wavpack кодера с wavpack.com файлы сильно отличаются на тех же параметрах от реализации ffmpeg (которая основана на древнем кодере wavpack). И там ошибки исправляли в апстриме. Но, в общем, я не встречал таких файлов в интернете. Просто, если захотите кодировать свои файлы в wavpack, имейте в виду, что не стоит это делать посредством ffmpeg.
     
  • 2.27, пох. (?), 12:13, 09/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А вот чем он помешал:

    author Lynne <dev@lynne.ee>
    libwavpackenc: remove libwavpackenc wrapper

    The manual states "there is virtually no reason to use that encoder.".

    It supports less sample formats than the native encoder, is less efficient
    than the native encoder and is also slower and pretty much remains untested.
    libwavpack also isn't being fuzzed, which given that we plug the parameters
    without any sanitizing them looks concerning.

    Инклюзивность, во все щели. То есть удалено даже без попыток подумать, зачем. В мануале же написано! (Дайте угадаю, тоже кем-то инклюзивным почти без собственного кода вне форматов .md и .xml)

     
     
  • 3.48, Прохожий (??), 13:48, 09/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В diff'ах нашёл:

    Only lossless mode using 32-bit integer samples is supported currently.

    Это как бы аргумент, видимо, но разве именно не такой режим в основном и используют?

     

  • 1.21, Zenitur (ok), 11:22, 09/04/2021 Скрыто модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]
    		• +/
     
     
  • 2.24, Аноним (24), 11:47, 09/04/2021 Скрыто модератором
    		• +/
     
     
  • 3.28, Zenitur (ok), 12:14, 09/04/2021 Скрыто модератором
    		• +/
     
  • 3.29, пох. (?), 12:15, 09/04/2021 Скрыто модератором
    		• +/
     
     
  • 4.32, Zenitur (ok), 12:24, 09/04/2021 Скрыто модератором
    		• +/
     
     
  • 5.34, пох. (?), 12:31, 09/04/2021 Скрыто модератором
    		• +/
     

     ....ответы скрыты модератором (5)

  • 1.26, Иваня (?), 12:01, 09/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    уф, столько всеяких медиа форматов уже изобрели, аж глаза разбегаются
     
  • 1.31, Аноним (31), 12:20, 09/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    У меня похожий вопрос, но предыдущего оратора зачем-то забанили (почему - даже не спрашиваю).
    Так вот, кто-нибудь пробовал пульсу заменить этим? У меня типа кроссовер, раскидывает НЧ-СЧ-ВЧ по каналам.
     
     
  • 2.36, пох. (?), 12:33, 09/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Так вот, кто-нибудь пробовал пульсу заменить этим? У меня типа кроссовер, раскидывает

    "этим" это чем таким? У предыдущего оратора она ничем не заменена.

     
  • 2.42, Аноним (2), 12:57, 09/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    FFmpeg вроде используется в качестве ladspa плагина (тот же 1098/identity_audio) хотя у меня тут написано теперь в cmt, много возни было с пересборкой всех кодировщиков в 32 бита из-за этой зависимости с год назад. Стало намного лучше. Зачем нужна пульса, если можно настроить буфер в alsarc? Пульса начинает лагать и вносить рассинхрон, тут только либо снижать нагрузку, либо твикать буферы. Хотя лично мне пульса помогала от "треска". Но рассинхрон меня доконал и я её удалил, благо всё с apulse работает прекрасно.
     

  • 1.35, Аноним12345 (?), 12:32, 09/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Супер !
     
  • 1.41, Аноним (44), 12:53, 09/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Маст хев. Разрабам однозначно респект.
     

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