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Выпуск мультимедийного сервера PipeWire 1.0.0

26.11.2023 12:18

Опубликован выпуск мультимедийного сервера PipeWire 1.0.0, который отмечен как первый стабильный релиз, ознаменовавший зрелость проекта. На уровне API и ABI версия 1.0 обратно совместима с веткой 0.3. PipeWire позиционируется как сервер, идущий на смену звуковому серверу PulseAudio и отличается от него добавлением средств для работы с потоками видео, возможностью обработки звука с минимальными задержками и новой моделью безопасности для управления доступом на уровне отдельных устройств и потоков. Проект поддерживается в GNOME и уже по умолчанию применяется в Fedora Linux, RHEL, Ubuntu, Debian, SUSE/openSUSE и многих других дистрибутивах Linux. Код проекта написан на языке Си и распространяется под лицензией LGPLv2.1.

PipeWire предоставляет возможности для обработки любых мультимедийных потоков, способен смешивать и перенаправлять потоки с видео, может применяться для управления источниками видео, такими как устройства захвата видео, web-камеры или выводимое приложениями содержимое экрана. Например, PipeWire даёт возможность организовать совместную работу нескольких приложений с веб-камерой и решает проблемы с безопасным захватом содержимого экрана и удалённым доступом к экрану в окружении Wayland.

PipeWire также может выступать в роли звукового сервера, обеспечивающего минимальные задержки и предоставляющего функциональность, комбинирующую возможности PulseAudio и JACK, в том числе учитывающую потребности систем профессиональной обработки звука, на которую не мог претендовать PulseAudio. Кроме того, PipeWire предлагает расширенную модель безопасности, позволяющую управлять доступом на уровне отдельных устройств и конкретных потоков, и упрощающую организацию проброса звука и видео из изолированных контейнеров и в них. Одной из главных целей является поддержка самодостаточных приложений в формате Flatpak и работа в графическом стеке на базе Wayland.

Основные возможности:

  • Захват и воспроизведение звука и видео с минимальными задержками;
  • Средства для обработки видео и звука в режиме реального времени;
  • Многопроцессная архитектура, позволяющая организовать совместный доступ к контенту нескольких приложений;
  • Модель обработки на основании графа мультимедийных узлов с поддержкой циклов обратной связи и атомарных обновлений графа. Допускается подключение обработчиков как внутри сервера, так и внешних плагинов;
  • Эффективный интерфейс доступа к видеопотокам через передачу файловых дескрипторов и доступа к звуку через совместно используемые кольцевые буферы (shared ringbuffer);
  • Возможность обработки мультимедийных данных от любых процессов;
  • Наличие плагина к GStreamer для упрощения интеграции с существующими приложениями;
  • Поддержка изолированных окружений и Flatpak;
  • Поддержка плагинов в формате SPA (Simple Plugin API) и возможность создания плагинов, работающих в режиме жесткого реального времени;
  • Гибкая система согласования используемых мультимедийных форматов и выделения буферов;
  • Использование одного фонового процесса для маршрутизации звука и видео. Возможность работы в форме звукового сервера, хаба для предоставления видео приложениям (например, для gnome-shell screencast API) и сервера для управления доступом к аппаратным устройствам захвата видео.

Из изменений по сравнению с веткой 0.3 отмечается включение по умолчанию поддержки jackdbus, позволяющей использовать PipeWire в качестве полноценного клиента звуковой системы JACK. Для ALSA задействовано планирование на базе IRQ в профиле Pro-Audio, позволяющее добиться задержек на уровне JACK. Добавлена поддержка одновременно старой и новой версии webrtc-audio-processing. В pw-cat добавлена поддержка файлов DFF DSD. Добавлена поддержка платформы GNU/Hurd.

  1. Главная ссылка к новости (https://github.com/PipeWire/pi...)
  2. OpenNews: Ubuntu 22.10 перейдёт на обработку звука при помощи PipeWire вместо PulseAudio
  3. OpenNews: Выпуск дистрибутива Raspberry Pi OS, переведённого на Debian 12, PipeWire и Wayland
  4. OpenNews: Доступен мультимедийный сервер PipeWire 0.3, идущий на смену PulseAudio
  5. OpenNews: Представлен мультимедийный сервер PipeWire, идущий на смену PulseAudio
Лицензия: CC BY 3.0
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/60182-pipewire
Ключевые слова: pipewire
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Обсуждение (8) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 12:25, 26/11/2023 [ответить]  
    		• –4 +/
    15 лет. 3.14пец. За такое время можно даже на расте написать что-нибудь.
     
     
  • 2.3, Аноним (3), 12:29, 26/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    За 15 лет можно пройти школу и университет. Но тебе этого не понять
     
     
  • 3.5, Аноним (5), 12:34, 26/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    За 15 лет можно доктором стать. Школа это максимум год изучения. Там все растянуто по-дикому. Не просто же так все готовятся к экзаменам в последний день.
     
  • 2.7, Аноним (7), 12:38, 26/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Няши, перестаньте уже писать подобную дичь от Анонима. Не оскверняйте священный аккаунт опеннета и ловите свои минусики в имя и лицо с гордостью!
     

  • 1.2, soarin (ok), 12:26, 26/11/2023 [ответить]  
    		• +/
    > 1.0.0

    Ну всё, можно перебираться с PulseAudio. Как первый фикс выйдет.

     
     
  • 2.4, Аноним (5), 12:33, 26/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Необязательно, впрочем с альсы или джека тоже сползать ненужно. Иногда он часто давал злые пшики чуть ли не подряд на максимальной громкости вместо выставленной номинально, так что версия 1.0.0 еще ничего не значит пока не избавятся от наследия пульсаудио с этими лютыми багами.
     
  • 2.6, 6.6 конфетка (?), 12:37, 26/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Художнику и голой Алсы с Ладспой хватит, а то и осс. Музыкантов конечно тоже тут встречал,но их мало,остальные Рачик даже не осилили и жрут из коробки.
     
  • 2.8, Аноним (8), 12:47, 26/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    На сусе оно уже по дефолту.
     
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