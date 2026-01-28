The OpenNET Project / Index page

Доступен мультимедийный фреймворк GStreamer 1.28.0

28.01.2026 12:57 (MSK)

После почти года разработки представлен релиз GStreamer 1.28, кроссплатформенного набора компонентов для создания широкого спектра мультимедиа приложений, от медиаплееров и конвертеров аудио/видео файлов, до VoIP-приложений и систем потокового вещания. Код GStreamer распространяется под лицензией LGPLv2.1. Отдельно развиваются обновления плагинов gst-plugins-base, gst-plugins-good, gst-plugins-bad, gst-plugins-ugly, а также обвязка gst-libav и сервер потокового вещания gst-rtsp-server. На уровне API и ABI новый выпуск обратно совместим с веткой 1.0. Бинарные сборки в скором времени будут подготовлены для Android, iOS, macOS и Windows (в Linux рекомендуется использовать пакеты из дистрибутива).

Ключевые улучшения GStreamer 1.28:

  • Добавлен новый плагин HIP (Heterogeneous-computing Interface for Portability) для поддержки развиваемого компанией AMD программного интерфейса для гетерогенных вычислений, в которых помимо CPU используются средства параллельных вычислений GPU. HIP упрощает реализацию поддержки разных GPU в одной кодовой базе (для выполнения на GPU AMD задействован стек ROCm, а на GPU NVIDIA - прослойка для трансляции в CUDA). Плагином предоставляются компоненты, реализованные с использованием HIP, для выполнения таких операций, как смешивание видео, преобразования из одного цветового пространства в другое, изменение размера видео и организация обмена данными между системной памятью и видеопамятью. Дополнительно подготовлена библиотека для интеграции поддержки HIP в приложения.
  • Добавлена поддержка стандарта кодирования видео LCEVC (Low Complexity Enhancement Video Coding), реализующего поверх штатных кодеков H.265 и H.266 дополнительный слой с метаданными для улучшения качества видео. Реализация кодировщика и декодировщика LCEVC базируется на библиотеках из SDK V-Nova.
  • Добавлена поддержка возможностей графического API Vulkan для ускорения декодирования видео в форматах AV1 и VP9, а также кодирования видео в формате H.264. В базирующийся на Vulkan декодировщик видео H.265 добавлена поддержка глубины цвета с 10-битами на канал.
  • В элементе gtkwaylandsink, предназначенном для отрисовки с использованием GTK4 и Wayland, расширены возможности для работы с цветом, например, добавлена поддержка разбора и выставления метаданных HDR10.
  • Добавлен новый элемент для разделения источников звука (например, разделения голоса и фоновой музыки), основанный на библиотеке charon-audio, реализующей метод Demucs на языке Rust. Кроме того, в состав включён плагин Deepgram для распознавания речи, написанный на Rust.
  • Расширены возможности аналитики и распознавания объектов. Добавлены элементы для объединения и разделения аналитики. Реализованы классификатор tensor-decoder, детектор лиц facedetector, детектор объектов YOLOv8, элемент для выполнения и декодировщик для модели распознавания объектов YOLOX. Добавлены элемент tensordecodebin для автоподключения декодировщиков и элемент для выполнения AI-моделей при помощи LiteRT (пришёл на смену TensorFlow Lite).
  • Добавлен новый элемент для декодирования GIF-изображений, написанный на Rust и поддерживающий зацикленную анимацию.
  • В элементе input-selector реализован двухфазный механизм переключения между входными потоками (sinkpad), исключающий возникновение состояния гонки при переключении.
  • В элемент webrtcsink добавлена поддержка аппаратного ускорения кодирования при помощи VA-API и возможность повторного согласования соединения.
  • Добавлены элементы для комбинирования и извлечения потоков в формате стандарта телевещания ST-2038.
  • В элемент fallbacksrc добавлена поддержка кодированных потоков.
  • В мультимедийном контейнере FLV, используемом для RTMP-вещания, улучшена поддержка видео H.265 и добавлена поддержка многотоекового звука.
  • В элемент glupload добавлена поддержка загрузчика на базе udmabuf, позволяющего совместно использовать буферы между программными декодировщиками/источниками и GPU, дисплейными движками (wayland) и прочими устройствами.
  • Добавлен элемент qml6 для отрисовки при помощи Qt6 QML.
  • В библиотеку для работы с видео добавлены операции для кадрирования, масштабирования, поворота и сдвига.
  • Добавлен объект GstContext, позволяющий использовать совместный пул потоков при выполнении элементов для повышения производительности таких операций, как композитинг и преобразование видео.
  • Добавлен элемент icecastsink для приёма потоков из IceCast, поддерживающий формат AAC и написанный на Rust.
  • Добавлен новый элемент клонирования голоса ElevenLabs.
  • В синтезатор речи добавлен режим для ускорения воспроизведения с сохранением высоты тона.
  • Добавлен элемент vmaf для оценки восприятия качества видео с использованием фреймворка VMAF от Netflix.
  • Добавлен новый плагин декодирования звука MPEG-H, основанный на декодировщике Fraunhofer MPEG-H и поддерживающий распаковку медиаконтейнеров MP4.
  • Расширена поддержка скрытых субтитров (CC - Closed Captions) и обработки текста.


Обсуждение (24) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 13:47, 28/01/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    В той же генту до сих пор 1.24.13. По-сути, там только вайн из пользователей и в нём гстример никогда не работает (хоть и чаще работает чем новый бэкенд на ффмпег, который вообще кривой и стабильно ломается каждый апдейт ффмпег). И вроде как часть проблем с мп4 файлами и аак исправлена в новых версиях. Непонятно, чего боятся обновлять, не помню, чтобы всё разлеталось.

    Сабж однозначно достойней ффмпег, тот ни с метаданными, ни с тегами, ни с контейнерами нормально работать не умеет и никогда не умел, а форматы потоков весьма специфические. Судя по заявлениям разработчиков -- это архитектурная проблема и никогда исправлена не будет, у них только определённые усреднённые значения в метаданных и они далеки от того, что принято в индустрии и профессиональном ПО. Тяжёлое наследие и технический долг, то время прошло. Жаль, инициатива по глобальной чистке и приведению в порядок в лице libav загнулась.

     
     
  • 2.3, Аноним (3), 13:52, 28/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    > В той же генту до сих пор 1.24.13.

    Какой-то оксюморон. Разве гента не про "собери всё сам"?. Насколько я помню, жстример вообще обещает бинарную совместимость (не только по исходникам) и в теории его можно пересобрать индивидуально без сборки всего мира.

     
     
  • 3.5, Аноним (1), 14:00, 28/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В ней были несовместимые 0.10 и 1.0. Наверно, мейнтейнеров не хватает, те же либы egl-wayland, vmaf и svt-av1 в ffmpeg, а также поддержку nvenc и нормальные cuda фильтры с nvcc, jpegxl и qt-плагины для поддержки heic и jxl мне приходилось ставить мимо пакетного менеджера или писать и сопровождать собственные ебилды. Сейчас их все добавили и в репы и в ебилды.
     
     
  • 4.7, Аноним (1), 14:07, 28/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А ещё python без pgo почему-то был в репах, когда в самом питоне это буквально 1 флаг выставить при сборке и прирост даёт весьма и весьма ощутимый. Ну зато мы научились не полагаться на мейнтейнеров.
     
  • 4.16, Аноним (16), 15:23, 28/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Всё верно, мейнтеров не хватает, стагнирует генточка. Радует, что люди начали прозревать и уходить оттуда. Самый яркий пример zlogene.
     
     
    		• +/
     
  • 3.17, Соль земли2 (?), 15:23, 28/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Тогда в разные фазы луны будут собраны.
     
  • 2.4, Аноним (1), 13:54, 28/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В qtmultimedia, правда, не работает. Ну, ffmpeg ещё меньше работает. Так чего бояться обновлять, если всё равно всё сломано? Конечно, в вайне частично работает, пока это не декодирование h264, но всё же.
     
     
  • 3.10, Аноним (10), 14:51, 28/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > В qtmultimedia, правда, не работает.

    а кто не работает то ? да и нафига глючная qtmultimedia

     
     
  • 4.14, Аноним (1), 15:13, 28/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >> В qtmultimedia, правда, не работает.
    > а кто не работает то ? да и нафига глючная qtmultimedia

    Никто не работае. Я помню, когда выбирал бэкенд qtmultimedia в audacious, он выжирал весь процессор. Но хотя бы работал, в 6 не работает. Удалил отовсюду.

     
     
  • 5.19, Аноним (10), 15:30, 28/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Я помню, когда выбирал бэкенд qtmultimedia в audacious

    ну это я не знаю, в gstreamer свой плагин есть с zero-copy для qt, в этой версии и для 6

    > Добавлен элемент qml6 для отрисовки при помощи Qt6 QML

    qtmultimedia убог тем что там невозможно было свой конвеер сделать, а сейчас они и вовсе перешли на использование ffmpeg по умолчанию

     
  • 2.9, Шуша (?), 14:43, 28/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А моей Дженте 1.28.0. Ну, а так, сабж реально не нужен.
     
     
  • 1.2, Аноним (-), 13:51, 28/01/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Кажется авторы устали от подобных новостей:
    "В мультимедийном фреймворке GStreamer выявлено 29 уязвимостей"
    "Уязвимости в GStreamer, приводящие к выполнению кода при обработке файлов SRT и PGS "

    и решили исправлять проблему с фундамента

    - "Добавлен новый элемент ... основанный на библиотеке charon-audio, реализующей метод Demucs на языке Rust. Кроме того, в состав включён плагин Deepgram для распознавания речи, написанный на Rust. "
    - "Добавлен новый элемент для декодирования GIF-изображений, написанный на Rust и поддерживающий зацикленную анимацию"
    - "Добавлен элемент icecastsink для приёма потоков из IceCast, поддерживающий формат AAC и написанный на Rust"

    Пожелаем им удачи потихоньку заменить наиболее дырявый овнокод, на качественные реализации.

     
     
  • 2.6, Аноним (6), 14:00, 28/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Тебе без Раста и новость не новость.
     
     
  • 3.8, Аноним (-), 14:14, 28/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Тебе так кажется.

    Мне нравится это проект, я его использую.
    И желаю ему становиться лучше, надежней и удобней.

    Так что если бы в новости было "в проект добавил автотесты, фаззинг и сатинайзер" то я так же отметил это как положительное нововведение.

     
     
  • 4.15, Admino (ok), 15:14, 28/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Сатинайзер — это который покрывает сатином перед укладкой в гроб?
     
  • 2.11, Аноним (10), 14:54, 28/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Пожелаем им удачи потихоньку заменить наиболее дырявый овнокод, на качественные реализации.

    насколько вижу они и не планируют ничего менять - только плагины новые пишут иногда

     
     
  • 3.12, Аноним (-), 15:09, 28/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Они даже к этому шли долго
    Новость "В GStreamer реализована возможность поставки плагинов, написанных на Rust" за сентябрь 2022 года
    opennet.ru/opennews/art.shtml?num=57799

    Так что загадывать про "они и не планируют ничего менять" я не буду.
    Уверен что сейчас за этими кодами пристально смотрят.

     
     
  • 4.18, Аноним (10), 15:25, 28/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Они даже к этому шли долго

    мне кажется если переходить на раст надо все с нуля писать, достаточно на Linux посмотреть  насколько там всё затянулось, уже лет 5 переходят а ведь там корпорации денег вливают

     
     
  • 5.21, Анонм (?), 16:36, 28/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    раст в ядре только для новых драйверов. ядро как было на C, так и будет. легче наверное новое на расте написать
     
  • 1.24, Аноним (24), 18:14, 28/01/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Радует, что они один из первых мультимедиа продуктов, кто пишет на Раст хотя бы плагины.
     

