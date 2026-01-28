Доступен мультимедийный фреймворк GStreamer 1.28.0

|
|1.1, Аноним (1), 13:47, 28/01/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
В той же генту до сих пор 1.24.13. По-сути, там только вайн из пользователей и в нём гстример никогда не работает (хоть и чаще работает чем новый бэкенд на ффмпег, который вообще кривой и стабильно ломается каждый апдейт ффмпег). И вроде как часть проблем с мп4 файлами и аак исправлена в новых версиях. Непонятно, чего боятся обновлять, не помню, чтобы всё разлеталось.
Сабж однозначно достойней ффмпег, тот ни с метаданными, ни с тегами, ни с контейнерами нормально работать не умеет и никогда не умел, а форматы потоков весьма специфические. Судя по заявлениям разработчиков -- это архитектурная проблема и никогда исправлена не будет, у них только определённые усреднённые значения в метаданных и они далеки от того, что принято в индустрии и профессиональном ПО. Тяжёлое наследие и технический долг, то время прошло. Жаль, инициатива по глобальной чистке и приведению в порядок в лице libav загнулась.
|2.3, Аноним (3), 13:52, 28/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
> В той же генту до сих пор 1.24.13.
Какой-то оксюморон. Разве гента не про "собери всё сам"?. Насколько я помню, жстример вообще обещает бинарную совместимость (не только по исходникам) и в теории его можно пересобрать индивидуально без сборки всего мира.
|3.5, Аноним (1), 14:00, 28/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
В ней были несовместимые 0.10 и 1.0. Наверно, мейнтейнеров не хватает, те же либы egl-wayland, vmaf и svt-av1 в ffmpeg, а также поддержку nvenc и нормальные cuda фильтры с nvcc, jpegxl и qt-плагины для поддержки heic и jxl мне приходилось ставить мимо пакетного менеджера или писать и сопровождать собственные ебилды. Сейчас их все добавили и в репы и в ебилды.
|4.7, Аноним (1), 14:07, 28/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
А ещё python без pgo почему-то был в репах, когда в самом питоне это буквально 1 флаг выставить при сборке и прирост даёт весьма и весьма ощутимый. Ну зато мы научились не полагаться на мейнтейнеров.
|4.16, Аноним (16), 15:23, 28/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Всё верно, мейнтеров не хватает, стагнирует генточка. Радует, что люди начали прозревать и уходить оттуда. Самый яркий пример zlogene.
|2.4, Аноним (1), 13:54, 28/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
В qtmultimedia, правда, не работает. Ну, ffmpeg ещё меньше работает. Так чего бояться обновлять, если всё равно всё сломано? Конечно, в вайне частично работает, пока это не декодирование h264, но всё же.
|3.10, Аноним (10), 14:51, 28/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
> В qtmultimedia, правда, не работает.
а кто не работает то ? да и нафига глючная qtmultimedia
|4.14, Аноним (1), 15:13, 28/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
>> В qtmultimedia, правда, не работает.
> а кто не работает то ? да и нафига глючная qtmultimedia
Никто не работае. Я помню, когда выбирал бэкенд qtmultimedia в audacious, он выжирал весь процессор. Но хотя бы работал, в 6 не работает. Удалил отовсюду.
|5.19, Аноним (10), 15:30, 28/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
> Я помню, когда выбирал бэкенд qtmultimedia в audacious
ну это я не знаю, в gstreamer свой плагин есть с zero-copy для qt, в этой версии и для 6
> Добавлен элемент qml6 для отрисовки при помощи Qt6 QML
qtmultimedia убог тем что там невозможно было свой конвеер сделать, а сейчас они и вовсе перешли на использование ffmpeg по умолчанию
|2.9, Шуша (?), 14:43, 28/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
А моей Дженте 1.28.0. Ну, а так, сабж реально не нужен.
|1.2, Аноним (-), 13:51, 28/01/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
Кажется авторы устали от подобных новостей:
"В мультимедийном фреймворке GStreamer выявлено 29 уязвимостей"
"Уязвимости в GStreamer, приводящие к выполнению кода при обработке файлов SRT и PGS "
и решили исправлять проблему с фундамента
- "Добавлен новый элемент ... основанный на библиотеке charon-audio, реализующей метод Demucs на языке Rust. Кроме того, в состав включён плагин Deepgram для распознавания речи, написанный на Rust. "
- "Добавлен новый элемент для декодирования GIF-изображений, написанный на Rust и поддерживающий зацикленную анимацию"
- "Добавлен элемент icecastsink для приёма потоков из IceCast, поддерживающий формат AAC и написанный на Rust"
Пожелаем им удачи потихоньку заменить наиболее дырявый овнокод, на качественные реализации.
|3.8, Аноним (-), 14:14, 28/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Тебе так кажется.
Мне нравится это проект, я его использую.
И желаю ему становиться лучше, надежней и удобней.
Так что если бы в новости было "в проект добавил автотесты, фаззинг и сатинайзер" то я так же отметил это как положительное нововведение.
|4.15, Admino (ok), 15:14, 28/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Сатинайзер — это который покрывает сатином перед укладкой в гроб?
|2.11, Аноним (10), 14:54, 28/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
> Пожелаем им удачи потихоньку заменить наиболее дырявый овнокод, на качественные реализации.
насколько вижу они и не планируют ничего менять - только плагины новые пишут иногда
|3.12, Аноним (-), 15:09, 28/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Они даже к этому шли долго
Новость "В GStreamer реализована возможность поставки плагинов, написанных на Rust" за сентябрь 2022 года
opennet.ru/opennews/art.shtml?num=57799
Так что загадывать про "они и не планируют ничего менять" я не буду.
Уверен что сейчас за этими кодами пристально смотрят.
|4.18, Аноним (10), 15:25, 28/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
> Они даже к этому шли долго
мне кажется если переходить на раст надо все с нуля писать, достаточно на Linux посмотреть насколько там всё затянулось, уже лет 5 переходят а ведь там корпорации денег вливают
|5.21, Анонм (?), 16:36, 28/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
раст в ядре только для новых драйверов. ядро как было на C, так и будет. легче наверное новое на расте написать
|1.24, Аноним (24), 18:14, 28/01/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
Радует, что они один из первых мультимедиа продуктов, кто пишет на Раст хотя бы плагины.
