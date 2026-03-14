Выпуск дистрибутива Debian 13.4

Сформировано четвёртое корректирующее обновление дистрибутива Debian 13, в которое включены накопившиеся обновления пакетов и добавлены исправления в инсталлятор. Выпуск включает 111 обновлений с устранением проблем со стабильностью и 67 обновлений с устранением уязвимостей. Из изменений в Debian 13.4 можно отметить обновление до свежих стабильных версий пакетов arduino-core-avr, capstone, flatpak, mariadb, openssl, postgresql, qemu, samba, wireless-regdb, wireshark, xen, zabbix.

Для загрузки и установки "с нуля" подготовлены установочные сборки c Debian 13.4. Системы, установленные ранее и поддерживаемые в актуальном состоянии, получают обновления, присутствующие в Debian 13.4, через штатную систему установки обновлений. Исправления проблем безопасности, включённые в новые выпуски Debian, доступны пользователям по мере выхода обновлений через сервис security.debian.org.



