Выпуск дистрибутива Debian 13.4

14.03.2026 21:51 (MSK)

Сформировано четвёртое корректирующее обновление дистрибутива Debian 13, в которое включены накопившиеся обновления пакетов и добавлены исправления в инсталлятор. Выпуск включает 111 обновлений с устранением проблем со стабильностью и 67 обновлений с устранением уязвимостей. Из изменений в Debian 13.4 можно отметить обновление до свежих стабильных версий пакетов arduino-core-avr, capstone, flatpak, mariadb, openssl, postgresql, qemu, samba, wireless-regdb, wireshark, xen, zabbix.

Для загрузки и установки "с нуля" подготовлены установочные сборки c Debian 13.4. Системы, установленные ранее и поддерживаемые в актуальном состоянии, получают обновления, присутствующие в Debian 13.4, через штатную систему установки обновлений. Исправления проблем безопасности, включённые в новые выпуски Debian, доступны пользователям по мере выхода обновлений через сервис security.debian.org.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.debian.org/News/20...)
  2. OpenNews: В Debian 14 намерены прекратить поставку GTK2
  3. OpenNews: В Debian 14 намерены удалить слой для совместимости systemd со скриптами sysv-init
  4. OpenNews: Новые версии Debian 13.3 и 12.13
  5. OpenNews: Выпуск дистрибутива Devuan 6.1, форка Debian без systemd
Обсуждение (16) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 22:05, 14/03/2026 [ответить]  
    		• –3 +/
    >Исправления проблем безопасности, ... доступны пользователям ... через сервис security.debian.org

    Точнее, через Яндекс Зеркало

     
     
  • 2.2, Аноним (2), 22:08, 14/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    https://www.debian.org/security/
     
     
  • 3.6, Аноним (6), 22:44, 14/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Как много букв. Могли бы просто этим обойтись

    https://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=63677

     
     
  • 4.8, Аноним (2), 22:58, 14/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну так, а чего ещё от китайцев ожидать то ?
    https://3dnews.ru/1138308/
     
  • 4.10, Аноним (10), 23:24, 14/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Как много букв. Могли бы просто этим обойтись

    Этот по-лучше будет.
    opennet.ru/opennews/art.shtml?num=64984

    Почти 10 лет бекдору, как-никак.

     
     
  • 1.3, Аноним (2), 22:14, 14/03/2026 [ответить]  
    		• +/
    Молодцы, потихоньку-помаленьку пишут, не распыляются.
    https://www.debian.org/social_contract
     
  • 1.4, Аноним (6), 22:19, 14/03/2026 [ответить]  
    		• +/
    Только обновился и уже устарел на декаду. © Debian.
     
     
  • 2.5, A.Stahl (ok), 22:21, 14/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Только обновился и уже устарел на цeлых 20 минут! А-а-а! Что делать?! © Arch.
     

  • 1.7, Аноним (7), 22:45, 14/03/2026 [ответить]  
    		• –3 +/
    Скаже дружно: Бебриан - это то, что не нужно!
     
     
  • 2.13, Аноним (13), 00:08, 15/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А что нужно? Впечатление, что почти все — гуано.
     

  • 1.9, Аноним (10), 23:22, 14/03/2026 [ответить]  
    		• –1 +/
    Какие новый пакеты дебианцы испортили в новой версии своими ручками-кривучками?

    Поставляют кастрированную версию под видом оригинала?
    Какой-то пакет в Китай сливает весь ввод?
    Или очередной гениальный по своей дырявости патч накатывают?

     
  • 1.11, анонимус (??), 23:28, 14/03/2026 [ответить]  
    		• +/
    после того как убунтоиды обезумули (Rust Nation UK, Jon Seager) перешел обратно на Debian (и Arch) вычистив от этой хр**и (Ubuntu) все личные ноуты
     
     
  • 2.12, Аноним (12), 00:03, 15/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Одних поехавших заменил другими поехавшими.
     
  • 1.16, Аноним (16), 01:44, 15/03/2026 [ответить]  
    		• +/
    А мне кажется, что среди зумеров лунопасов вообще уже почти нет. Линукс на десктопе у молодёжи - это сегодня совсем уже странно. Сейчас диды отползут уже на погост и это шевеление в мусорной куче окончательно заглохнет. Каментов будет всё меньше. А потом щёлк, всё. Дождусь я, когда разделегируются эти странички поносного цвета? Интересно.
     

