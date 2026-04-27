Выпуск десктоп-окружения Trinity 14.1.6, продолжающего развитие KDE 3.5

После полугода разработки опубликован релиз десктоп-окружения Trinity R14.1.6, продолжающего развитие кодовой базы KDE 3.5.x и Qt 3. Бинарные пакеты в ближайшее время будут подготовлены для Ubuntu, Debian, RHEL/CentOS, Fedora, Arch, openSUSE и других дистрибутивов. Из особенностей Trinity можно отметить собственные средства для управления параметрами экрана, основанная на udev прослойка для работы с оборудованием, новый интерфейс для настройки оборудования, переход на композитный менеджер Compton-TDE (форк Compton с расширениями TDE), улучшенный конфигуратор сети и механизмы аутентификации пользователей. Окружение Trinity может быть установлено и использовано одновременно с более актуальными выпусками KDE, в том числе предоставлена возможность использования в Trinity уже установленных в системе KDE-приложений. Также присутствуют средства для корректного отображения интерфейса GTK-программ без нарушения единого стиля оформления. Основные изменения: В браузере konqueror актуализирован список поисковых систем, убраны устаревшие поисковые сервисы и добавлены новые, такие как DuckDuckGo, StartPage, Qwant и Brave Search. Также добавлен поиск по wiki-сайтам и репозиториям пакетов различных дистрибутивов. В раздел меню "Go" добавлена кнопка "Desktop" для открытия директории с содержимым рабочего стола.

В программу для создания скриншотов ksnapshot добавлена поддержка перемещения изображений в другие приложения мышью в режиме drag&drop.

В конфигуратор системы ввода kxkb добавлены дополнительные настройки, влияющие на совместимость, и опции включения клавиш быстрого ввода знаков валют.

В оконном менеджере twin решены проблемы с прозрачностью и мозаичной компоновкой развёрнутых на весь экран окон.

В панель kicker добавлена опция для показа объёмных рамок.

В утилиту kdf (KDiskFree) добавлена возможность работы с накопителями, размером больше 2TB.

В интерфейс просмотра таблицы символов kcharselect добавлена прокрутка для упрощения навигации и улучшено перемещение с использованием клавиш управления курсором и PgUp/PgDown.

В утилите tdeio_iso реализована поддержка формата сжатия xz.

На использование сборочной системы CMake переведены krusader и kvirc.

В коде разрешено использование стандарта C++17.

Добавлена поддержка FFmpeg 8.0 и binutils 2.46.

Для Debian реализована возможность сборки для архитектуры loong64.

Добавлена поддержка дистрибутивов Fedora 44 и Mageia 10.



