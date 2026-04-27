Выпуск десктоп-окружения Trinity 14.1.6, продолжающего развитие KDE 3.5

27.04.2026 08:32 (MSK)

После полугода разработки опубликован релиз десктоп-окружения Trinity R14.1.6, продолжающего развитие кодовой базы KDE 3.5.x и Qt 3. Бинарные пакеты в ближайшее время будут подготовлены для Ubuntu, Debian, RHEL/CentOS, Fedora, Arch, openSUSE и других дистрибутивов.

Из особенностей Trinity можно отметить собственные средства для управления параметрами экрана, основанная на udev прослойка для работы с оборудованием, новый интерфейс для настройки оборудования, переход на композитный менеджер Compton-TDE (форк Compton с расширениями TDE), улучшенный конфигуратор сети и механизмы аутентификации пользователей. Окружение Trinity может быть установлено и использовано одновременно с более актуальными выпусками KDE, в том числе предоставлена возможность использования в Trinity уже установленных в системе KDE-приложений. Также присутствуют средства для корректного отображения интерфейса GTK-программ без нарушения единого стиля оформления.

Основные изменения:

  • В браузере konqueror актуализирован список поисковых систем, убраны устаревшие поисковые сервисы и добавлены новые, такие как DuckDuckGo, StartPage, Qwant и Brave Search. Также добавлен поиск по wiki-сайтам и репозиториям пакетов различных дистрибутивов. В раздел меню "Go" добавлена кнопка "Desktop" для открытия директории с содержимым рабочего стола.
  • В программу для создания скриншотов ksnapshot добавлена поддержка перемещения изображений в другие приложения мышью в режиме drag&drop.
  • В конфигуратор системы ввода kxkb добавлены дополнительные настройки, влияющие на совместимость, и опции включения клавиш быстрого ввода знаков валют.
  • В оконном менеджере twin решены проблемы с прозрачностью и мозаичной компоновкой развёрнутых на весь экран окон.
  • В панель kicker добавлена опция для показа объёмных рамок.
  • В утилиту kdf (KDiskFree) добавлена возможность работы с накопителями, размером больше 2TB.
  • В интерфейс просмотра таблицы символов kcharselect добавлена прокрутка для упрощения навигации и улучшено перемещение с использованием клавиш управления курсором и PgUp/PgDown.
  • В утилите tdeio_iso реализована поддержка формата сжатия xz.
  • На использование сборочной системы CMake переведены krusader и kvirc.
  • В коде разрешено использование стандарта C++17.
  • Добавлена поддержка FFmpeg 8.0 и binutils 2.46.
  • Для Debian реализована возможность сборки для архитектуры loong64.
  • Добавлена поддержка дистрибутивов Fedora 44 и Mageia 10.


Обсуждение (6)
  • 1.1, Тропе (?), 08:43, 27/04/2026  
    		
    Неужели этим добровольно пользуются ?
     
     
  • 2.3, Аноним (3), 08:55, 27/04/2026  
    		
    здесь целый фан-клуб
     
  • 2.4, Аноним (4), 08:58, 27/04/2026  
    		
    На вторых и третьих пнях. Не первых оперативки не хватает :(
     

  • 1.5, iPony128052 (?), 08:58, 27/04/2026  
    		
    Кто пробовал с X11Libre?
    На Pentium 4 не тормозит?
     
     
  • 2.6, Аноним (6), 09:00, 27/04/2026  
    		
    Тормозит, туда только kde plasma6.
     

  • 1.7, Аноним (7), 09:02, 27/04/2026  
    		
    Не стареют душой ветераны!
     

     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Текст:

