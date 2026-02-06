Девятый экспериментальный выпуск среды рабочего стола Orbitiny

|
Аноним (3), 11:09, 06/02/2026
–7
|
> Выполнено портирование с Qt 5.15.2 на Qt 6.10.1.
Сделав ставку на Qt, разработчики обрекли себя на постоянное переписывание со старой версии фреймворка на новую. Собственно, это основное, чем они будут заниматься в ближайшие годы.
|
|
|
|
|
|
|
Аноним (38), 13:46, 06/02/2026
|+/–
|
Трудно назвать переписыванием замену имен устаревших констант/классов/функций/сигналов/слотов/заголовочных файлов на другие. В Qt очень редко что-то сильно ломают. Вот переход с Qt5 на Qt6: https://www.qt.io/blog/porting-from-qt-5-to-qt-6-using-qt5compat-library
При этом переходе лично меня больше всего затронули кодировки, но их не выкинули, а просто переместили в Qt5Compat. Вот когда будут выкидывать Qt5Compat буду думать, но там есть варианты.
Переход с Qt4 на Qt5 тоже не сильно сложным был.
|
|
|
Аноним (38), 13:54, 06/02/2026
|+/–
|
Вот еще вспомнил. Самые значительные замены в Qt были:
замена QtWebKit на QtWebEngine - я этим никогда не пользовался.
замена QtScript на QJSEngine - пользуюсь, переход был не сложным.
Еще в QtMultimedia была какая-то значительная замена, но там тоже не сложно было перейти.
|
|
|
Аноним (3), 14:02, 06/02/2026
|+1 +/–
|
Намекаете, что не часто? Ну пример есть. При переходе, например, с 5.12 на 5.15 количество ошибок/предупреждений зашкаливает. Так что переписывать придется раза 2 в год.
|
|
|
Аноним (8), 17:09, 06/02/2026
|+/–
|
KDE Frameworks выходят 3 раза в год, Plasma тоже несколько раз. Так вот, если бы действительно между минорными версиями Qt ломали API, то разработчики KDE не уложились бы в свой график выпусков, задолбались бы править.
|
trolleybus (?), 13:16, 06/02/2026
|+/–
|
А потому что надо было сразу на 6 писать. Qt 6.0 вышла в 2020 году, а 1-й выпуск этой штуковины - в начале 2025-го.
|
Mike Lee (?), 13:54, 06/02/2026
|+/–
|
Расскажи как разработчики gimp переезжали с gtk2 (который внезапно gimp toolkit) на gtk3 и когда планируют перейти на gtk4?
|
|
|
Аноним (38), 14:14, 06/02/2026
|+1 +/–
|
И разработчикам LXDE, которым оказалось проще переписать LXDE (GTK2) на Qt, чем перевести LXDE на GTK3.
|
Аноним (63), 16:34, 06/02/2026
|+/–
|
Вот честно, удивляет то, что например есть библиотека jQuery, на том самом обкакиваемом js, однако там разработчики пишут плагин совместимости, при установке которого старый код продолжает работать на новой либе. А тут как бэ...
|
Аноним (5), 11:10, 06/02/2026
|+/–
|
Внезапно, это выглядит лутше чем плазма и гном. Редхат наверное подсуетится и купит это разраба, чтобы GNU комьюнити осталось без перспективного DE.
|
|
|
Аноним (22), 12:20, 06/02/2026
+1
|
Напоминает древний Winstep Extreme, я им лет двадцать назад пользовался.
|
Аноним (11), 11:49, 06/02/2026
+5
|
>вызов действий через экранные жесты (очерчивание мышью определённого контура на пустой области рабочего стола)
Скажите, скажите, а эти люди, кто пользуется экранными жестами, они сейчас с нами, в этой комнате?
|
|
|
Мемоним (?), 12:10, 06/02/2026
|+/–
|
Помню в старенькой-старенькой игре Black & White (не про афроамериканцев, если что) надо было рисовать магические руны мышкой. Это было довольно концептуально, но так неудобно.
|
|
|
Con (?), 12:43, 06/02/2026
|+/–
|
> Помню в старенькой-старенькой игре Black & White (не про афроамериканцев, если что)
> надо было рисовать магические руны мышкой. Это было довольно концептуально, но
> так неудобно.
Что-то такое подкреплялось теорией, что пользователю надо учить заклинания, поэтому надо самому учиться и стараться, а не кнопку жать. В Magicka надо учиться быстро нажимать нужные рецепты, и не ошибаться в клавишах.
В опере очень привык к жестам, хотя пробовать такие плагины для других браузеров было уже лень. Хотя закрыть вкладку без необходимости тянуться к крестику очень удобно.
|
Аноним (48), 14:29, 06/02/2026
|+/–
|
>Black & White
В Black & White 2, убрали эти самые жесты, многое упростили, и игроки жаловались что игра утратила шарм, стала обычной rts.
|
Аноним (20), 12:16, 06/02/2026
|+/–
|
Было ещё в Opera Presto (я как-то не проникся, но в сообществе функция была весьма популярна), не вижу, почему бы и к рабочему столу не применить.
|
|
|
Аноним (11), 12:51, 06/02/2026
|+/–
|
>не вижу, почему бы и к рабочему столу не применить
Ну может потому что нужно…
>контура на пустой области рабочего стола
то есть как минимум это должен быть постоянно видимым участок рабочего стола
|
|
|
Аноним (3), 14:15, 06/02/2026
|+/–
|
> то есть как минимум это должен быть постоянно видимым участок рабочего стола
Тоже засомневался. Рабочий стол по время работы обычно закрыт окнами приложений. Нажимать каждый раз на кнопочку типа "Скрыть окна и показать рабочий стол"?
|
anonymous (??), 12:46, 06/02/2026
|+/–
|
> Скажите, скажите, а эти люди, кто пользуется экранными жестами, они сейчас с нами, в этой комнате?
Вообще говоря, жесты - это довольно удобно и привыкать к ним недолго. Но это актуально только для чистого гуя, когда у тебя одна рука на мышке безотрывно лежит. Для традиционных приложений удобнее пользоваться хоткеями. Ну что может быть инуитивнее понятнее чем Ctrl+U 8 Ctrl+C Ctrl+N?
Жесты мышки - это переложит функции хоткея на мышку с учётом особенностей именно графического манипулятора. Кнопок на мышке мало, так что стоит пользоваться её преимуществами.
Лично я сейчас предпочитаю не заморачиваться с мышкой, а заморачиваться с клавой и хоткеями. Хорошо когда у приложений есть возможности настроить горячие кнопки. А ещё лучше - макросы. Но те же самые браузеры отбросили такую возможность давным-давно (а у ФФ был пентадактиль!). Так что там хоть мышь, хоть клава - ничего не поможет. Не любят разработчики браузеров продвинутых пользователей, не приносят они прибыль от рекламных компаний. Так что разрабы стараются их унизить как только можно.
Сейчас мой любимый браузер - как раз qutebrowser из-за того, что он позволяет настраивать хоткеи.
|
Аноним (60), 16:19, 06/02/2026
|+/–
|
В старой опере были популярны, настолько, что жесты потом переехали и в Vivaldi.
|
Двачер (?), 11:54, 06/02/2026
|+/–
|
> некоторые инновационные идеи, которые раньше не встречались
> сосредоточена на запуск в окружениях на базе X-сервера, но в будущем не исключается добавление поддержки Wayland.
Ах, наконец-то свежая, новая идея!
> возможность вставки файла одновременно в несколько выбранных каталогов;
Кокупаем новые ХДД на несколько терабайт! Это очень важно!
> поддержка размещения содержимого рабочего стола в любом каталоге (не только в $HOME/Desktop);
Даже pcmanfm это умеет больше десяти лет, ЛОЛ
> "Paste to Image"
Любой клон пэйнта это умеет. Ну, почти любой.
> Добавлен интерфейс для управления яркостью экрана.
> ..... , и так далее до конца новости
Слоп детектед? :(
|
nio (??), 11:55, 06/02/2026
–2
|
А можно мне вменяемую DE, которая выглядит и работает как Windows 98SE? То есть рабочий стол с иконками, меню "Пуск", системный трей, панель задач, панель быстрого запуска - и всё это просто работает, и без всяких свистелок и перделок, без "дока", выезжающих панелек, гигантских кнопок и сливной ручки?
Некий допиленнй до удобоваримости LXDE. Или IceWM в комплекте с вменяемым конфигуратором и PCManFM для рабочего стола. MATE прямо близко, но хотелось бы ещё ближе, и он таки перегружен.
А? Нормальную DE, в общем, а не вот это вот всё... с жестами.
Можно?
Очень надо.
|
|
|
Двачер (?), 11:58, 06/02/2026
+1
|
man bash #! встречайте самую вменяемую DE, которая выглядит и работает !
А если месье хочется странного, попробуйте Gnu/lisp, Gnu/emacs например! Кстати отлично работает и под Windows 98SE, и даже ДОС!
|
|
|
nio (??), 17:11, 06/02/2026
|+/–
|
> man bash #! встречайте самую вменяемую DE, которая выглядит и работает
> !
> А если месье хочется странного, попробуйте Gnu/lisp, Gnu/emacs например! Кстати отлично
> работает и под Windows 98SE, и даже ДОС!
Чувак, я серьёзно.
|
q (ok), 12:03, 06/02/2026
–1
|
Почему бы тебе просто не поставить оригинальный вантуз-98? Не, ну а чо, сплошные преимущества: старый-добрый браузер без AI, никакого системдоса, вяленого тоже нет, а еще вирусы под него уже не пишут. Зато получаешь доступ к ламповым игорам.
Внимание: если ты не последуешь этому совету, значит тебе чикаго-крап на самом деле и не нужен, так что нах разрабам тратить на тебя время?
|
|
|
Аноним (25), 12:32, 06/02/2026
|+/–
|
Семерка вроде поддерживает классическую тему. 98 - это перебор даже для таких пустоголовых. Он просто на нее устанавливал первые свои игры, импринтинг мощный. Реально работающей 98 винда не была даже SE. До появления XP SP1 было все плохо.
>Зато получаешь доступ к ламповым игорам
Доступ к драйверам для современного железа только не получаешь. Игоры тех времен проще на вайн поставить, чем решить проблемы с драйверами.
|
nio (??), 17:13, 06/02/2026
|+/–
|
> Почему бы тебе просто не поставить оригинальный вантуз-98? Не, ну а чо,
> сплошные преимущества: старый-добрый браузер без AI, никакого системдоса, вяленого тоже
> нет, а еще вирусы под него уже не пишут. Зато получаешь
> доступ к ламповым игорам.
> Внимание: если ты не последуешь этому совету, значит тебе чикаго-крап на самом
> деле и не нужен, так что нах разрабам тратить на тебя
> время?
Потому что мне нужна не винда, а Linux с выглядещей как винда оболочкой. Почувствуйте разницу.
|
kravich (ok), 12:24, 06/02/2026
+1
|
LXQT именно это и делает, добро пожаловать к истосковавшимся по вменяемым DE
|
anonymous (??), 12:51, 06/02/2026
|+/–
|
Классика - fluxbox, openbox. Прелесть в том, что системный трей и панель задач - не часть оконного менеджера, а стороннее приложение, которое можно выбрать по вкусу. Linux как раз ценится за модульность.
Хотя, конечно, находятся неосиляторы, которым требуется ненастраиваемый комбайн из коробки, чтобы не терзать муками выбора. Только вот оказывается, что иногда чужой выбор с вашими вкусами не совпадает, а сделать свой не получается - современные корпорасты стремятся отказаться от модульности.
В том же самом вяленом такой финт провернуть уже не удастся. Это привелегия иксов. И никто бы не отказался переходить, если бы вяленого довели до уровня иксов. Но корпорасты форсят выбор без выбора.
|
|
|
|
|
anonymous (??), 14:53, 06/02/2026
|+/–
|
> Sway (contracted from SirCmpwn's Wayland compositor [1]) is a compositor for Wayland designed to be fully compatible with i3
Выходит, что если я вместо i3 использую xmonad, то мне надо искать уже другой wayland compositor.
Ну вот поэтому иксы - лучше. Не надо искать какие-то специальные иксы для конкретного менеджера окон
|
|
|
Аноним (56), 15:19, 06/02/2026
+1
|
Ощущение, что вы просто не пользовались и не смотрели, что такое wayland-композиторы. Sway старается быть совместимым с i3wm на уровне конфигурации - она у них практически идентична. В Wayland нет разделения как в X на сервер, WM и композитор - там это совмещено и называется Wayland композитор. Так что не нужно ничего искать - ставишь WM, ставишь бар, ставишь остальное
|
Аноним (69), 16:55, 06/02/2026
|+/–
|
>Прелесть в том, что системный трей и панель задач - не часть оконного менеджера, а стороннее приложение, которое можно выбрать по вкусу.
и где все эти панели с поддержкой трея? те, что не из состава ДЕ, один tint2? и тот кривой.
|
Аноним (60), 16:23, 06/02/2026
|+/–
|
TDE (у нее прям вайб Windows 2000/XP в плане UX/UI), LXQT, Cinnamon (жрет почти как гном, но свою задачу выполняет). А вообще, если есть время, то почти любое DE можно переделать под себя тыкая мышкой в гуе.
|
|
|
nio (??), 17:17, 06/02/2026
|+/–
|
> TDE (у нее прям вайб Windows 2000/XP в плане UX/UI), LXQT, Cinnamon
> (жрет почти как гном, но свою задачу выполняет). А вообще, если
> есть время, то почти любое DE можно переделать под себя тыкая
> мышкой в гуе.
Третий KDE был хорош в своё время, но свителок уже и в нём многовато. Пробовал Тринити, да, но не зашло, с тремя мониторами работать не получается, вернулся к MATE.
|
Аноним (8), 16:46, 06/02/2026
|+/–
|
>А можно мне вменяемую DE, которая выглядит и работает как Windows 98SE?
И чтоб BSOD тоже был?
|
Не скажу (-), 12:16, 06/02/2026
|+/–
|
Красиво. Радует, что новые перспективные DE приходят на замену устаревшим gnome и kde. Только вот нужно сразу на wayland было делать, не пачкаясь об устаревшие иксы (нравится это кому-то или нет, но устаревание иксов это свершившийся факт).
|
Аноним (25), 12:46, 06/02/2026
|+/–
|
Выглядит как винда семерка с одного из зверь сиди, где вместо родной темы были моды и твики. Неужели ничего лучше человечество не придумало для десктопа? Какой смысл реанимировать это старье? Как бабки, накопившие полные шкафы одежды сорокалетней давности, предлагающие ее молодежи.
Нужно что-то новое делать, а не копаться на свалке истории. Нет дизайнеров? Сделайте что-то максимально эффективное, как терминал юникс и набор его утилит. Красота возникнет из мощи.
Если возвращаться в прошлое, то к первым Mac OS и OS/2, и развиваться в сторону шлифовки и стабилизации, упрощения кодовой базы, облегчения расширяемости (без ее навязывания и выпячивания). Огромное количество возможностей DE не нужны активному пользователю терминала. Нужно довести до ума те, которые нужны.
|
|
|
Аноним (35), 13:10, 06/02/2026
|+/–
|
Вы вот в курсе, что легковые автомобили, за редчайшим исключением, все четырёхколёсные? А знаете, сколько лет этой схеме? Пора, пора придумать что-нибудь новое!
|
нах. (?), 14:01, 06/02/2026
|+/–
|
> Выглядит как винда семерка с одного из зверь сиди
причем, кажется, у нее активация слетела.
|
|
|
|
|
Аноним (8), 16:59, 06/02/2026
|+/–
|
Для Orbitiny, хотя бы, есть актуальные приложения на актульном Qt.
|
mos87 (ok), 14:01, 06/02/2026
|+/–
|
>Добавлена утилита orbitiny-screenshot-grabber для создания скриншотов.
кто-нибудь, если скучно, составьте список из всех скриншотилок для Линукса. Как ДЕ-специфичных, так и не.
|
Аноним (57), 15:24, 06/02/2026
+1
|
Пацаны на скриншоте по центру "Swipe Up & Right". Это портал в другое измерение. Orbitiny Desktop это мистический среда. Через Swipe Up & Right мы можем питешествовать по мирам. Пацаны грибов я не употребляю.
|
|
|
Аноним (73), 17:12, 06/02/2026
|+/–
|
Вы молодые, смешливые…
Пытливых предупрежу.
Используйте только в системах с астрологическим планировщиком процессов.
|