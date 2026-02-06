Девятый экспериментальный выпуск среды рабочего стола Orbitiny

2.14 , Аноним ( 10 ), 11:56, 06/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – SerenityOS

2.15 , Двачер ( ? ), 11:58, 06/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – man bash #! встречайте самую вменяемую DE, которая выглядит и работает !

А если месье хочется странного, попробуйте Gnu/lisp, Gnu/emacs например! Кстати отлично работает и под Windows 98SE, и даже ДОС!

3.72 , nio ( ?? ), 17:11, 06/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > man bash #! встречайте самую вменяемую DE, которая выглядит и работает

> !

> А если месье хочется странного, попробуйте Gnu/lisp, Gnu/emacs например! Кстати отлично

> работает и под Windows 98SE, и даже ДОС! Чувак, я серьёзно.

2.17 , q ( ok ), 12:03, 06/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Почему бы тебе просто не поставить оригинальный вантуз-98? Не, ну а чо, сплошные преимущества: старый-добрый браузер без AI, никакого системдоса, вяленого тоже нет, а еще вирусы под него уже не пишут. Зато получаешь доступ к ламповым игорам. Внимание: если ты не последуешь этому совету, значит тебе чикаго-крап на самом деле и не нужен, так что нах разрабам тратить на тебя время?

3.25 , Аноним ( 25 ), 12:32, 06/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Семерка вроде поддерживает классическую тему. 98 - это перебор даже для таких пустоголовых. Он просто на нее устанавливал первые свои игры, импринтинг мощный. Реально работающей 98 винда не была даже SE. До появления XP SP1 было все плохо.

>Зато получаешь доступ к ламповым игорам Доступ к драйверам для современного железа только не получаешь. Игоры тех времен проще на вайн поставить, чем решить проблемы с драйверами.

3.74 , nio ( ?? ), 17:13, 06/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Почему бы тебе просто не поставить оригинальный вантуз-98? Не, ну а чо,

> сплошные преимущества: старый-добрый браузер без AI, никакого системдоса, вяленого тоже

> нет, а еще вирусы под него уже не пишут. Зато получаешь

> доступ к ламповым игорам.

> Внимание: если ты не последуешь этому совету, значит тебе чикаго-крап на самом

> деле и не нужен, так что нах разрабам тратить на тебя

> время? Потому что мне нужна не винда, а Linux с выглядещей как винда оболочкой. Почувствуйте разницу.

2.23 , kravich ( ok ), 12:24, 06/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – LXQT именно это и делает, добро пожаловать к истосковавшимся по вменяемым DE

2.24 , Аноним ( 25 ), 12:27, 06/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Можно, код открыт, бери и делай.

2.32 , anonymous ( ?? ), 12:51, 06/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Классика - fluxbox, openbox. Прелесть в том, что системный трей и панель задач - не часть оконного менеджера, а стороннее приложение, которое можно выбрать по вкусу. Linux как раз ценится за модульность. Хотя, конечно, находятся неосиляторы, которым требуется ненастраиваемый комбайн из коробки, чтобы не терзать муками выбора. Только вот оказывается, что иногда чужой выбор с вашими вкусами не совпадает, а сделать свой не получается - современные корпорасты стремятся отказаться от модульности. В том же самом вяленом такой финт провернуть уже не удастся. Это привелегия иксов. И никто бы не отказался переходить, если бы вяленого довели до уровня иксов. Но корпорасты форсят выбор без выбора.

3.37 , Аноним ( 37 ), 13:41, 06/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – В sway тоже самое - статус бар по вкусу

4.53 , anonymous ( ?? ), 14:53, 06/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Sway (contracted from SirCmpwn's Wayland compositor [1]) is a compositor for Wayland designed to be fully compatible with i3 Выходит, что если я вместо i3 использую xmonad, то мне надо искать уже другой wayland compositor. Ну вот поэтому иксы - лучше. Не надо искать какие-то специальные иксы для конкретного менеджера окон

5.56 , Аноним ( 56 ), 15:19, 06/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Ощущение, что вы просто не пользовались и не смотрели, что такое wayland-композиторы. Sway старается быть совместимым с i3wm на уровне конфигурации - она у них практически идентична. В Wayland нет разделения как в X на сервер, WM и композитор - там это совмещено и называется Wayland композитор. Так что не нужно ничего искать - ставишь WM, ставишь бар, ставишь остальное

3.69 , Аноним ( 69 ), 16:55, 06/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >Прелесть в том, что системный трей и панель задач - не часть оконного менеджера, а стороннее приложение, которое можно выбрать по вкусу. и где все эти панели с поддержкой трея? те, что не из состава ДЕ, один tint2? и тот кривой.

2.34 , Аноним ( 34 ), 12:59, 06/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – FVWM, конфиг на тему win95 скачаете в инете.

2.61 , Аноним ( 60 ), 16:23, 06/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – TDE (у нее прям вайб Windows 2000/XP в плане UX/UI), LXQT, Cinnamon (жрет почти как гном, но свою задачу выполняет). А вообще, если есть время, то почти любое DE можно переделать под себя тыкая мышкой в гуе.

3.75 , nio ( ?? ), 17:17, 06/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > TDE (у нее прям вайб Windows 2000/XP в плане UX/UI), LXQT, Cinnamon

> (жрет почти как гном, но свою задачу выполняет). А вообще, если

> есть время, то почти любое DE можно переделать под себя тыкая

> мышкой в гуе. Третий KDE был хорош в своё время, но свителок уже и в нём многовато. Пробовал Тринити, да, но не зашло, с тремя мониторами работать не получается, вернулся к MATE.

2.62 , Аноним ( 5 ), 16:25, 06/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – LXQt

2.67 , Аноним ( 8 ), 16:46, 06/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >А можно мне вменяемую DE, которая выглядит и работает как Windows 98SE? И чтоб BSOD тоже был?

