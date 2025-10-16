Седьмой экспериментальный выпуск среды рабочего стола Orbitiny

|
2.10, Аноним (10), 10:36, 16/10/2025
Вспоминается анекдот про публичный дом и космический кекс. «Давай, сынок, долби меня в орбиту!»
2.14, Аноним (-), 10:47, 16/10/2025
> Напоминает скрины Windows Longhorn.
И в целом - немного семерку, чтоли. По сравнению с унылой, неюзабельной, монохромной плоскотой которая уже откровенно задолбала - красиво и симпатично.
Единственный недостаток - wayland где? Иксы уже откровенно на ладан дышат. И врядли их спасет антипрививочник рассказывающий про расу мутантов и не знающий что ^ в си оказывается - xor, а не возведение в степень.
1.2, Аноним (2), 09:45, 16/10/2025
Авторы соскучились по венде, понимаю. Но с иксами такое никому даром не надо, с вейландом ещё бы были шансы.
2.15, Аноним (-), 10:49, 16/10/2025
> Еще одно нескучное KDE?
KDE занялось чем-то совсем не тем с своими аконади, непомуками, плазмами которые не падают и что там еще за супер фреймворки с MySQL базами обслуживающими полторы никому не нужных недопрограммы типа их неюзабельного мессенжера и кривого почтаря.
А это на вид - десктоп нормальный вроде. Фичастый. Без всего вон того.
3.18, Аноним (4), 11:11, 16/10/2025
Покликай по ссылкам первой строки новости, чувачелла, прежде чем садиться в лужу. Кто в здравом уме будет распространять софт из рассадника троянов? Еще бы на летитбит/депозитфайлз залили.
1.6, Аноним (6), 10:23, 16/10/2025
Доброе утро! Что ни новость про это орнибити, так меня сразу же посещает мысль: а сколько пользователей опеннета УЖЕ попробовали это произведение исскуства? Ведь уже было несколько новостей здесь, и как оно? Неужели обгоняет сами кеды?
2.11, Аноним (11), 10:38, 16/10/2025
Тут и не такое пробуют, а вот более насущный вопрос: сколько им пользуются?
1.8, Аноним (8), 10:24, 16/10/2025
Выглядит любопытно, автор явно работает над функционалом, а не просто окошки перекрашивает. Надо будет попробовать.
2.9, Аноним (10), 10:35, 16/10/2025
О каком «функционале» речь, если, во-первых функционал - это «пассивный партнер», а в части механизмов - это «функциональность». И, во-вторых, оно икс-онли. То есть это работа в стол и даже заинтересованные не будет это ставить из-за отсутствия поддержки современных технологий.
3.12, Аноним (11), 10:39, 16/10/2025
> Давайте то запретим… давайте то отменим…
А ты, эрудированный!
1.19, Fracta1L (ok), 11:14, 16/10/2025
Я думал, винегретней и бестолковей, чем KDE, сделать невозможно, но автор блестяще справился.
