The OpenNET Project / Index page

[ новости /+++ | форум | теги | ]

Седьмой экспериментальный выпуск среды рабочего стола Orbitiny

16.10.2025 09:33

Опубликован седьмой выпуск среды рабочего стола Orbitiny Desktop, написанной с нуля с использованием фреймворка Qt. Проект пытается совместить некоторые инновационные идеи, которые раньше не встречались в пользовательских окружениях, с традиционными элементами, такими как панель, меню и размещение пиктограмм на рабочем столе. Работа пока сосредоточена на запуск в окружениях на базе X-сервера, но в будущем не исключается добавление поддержки Wayland. Код написан на языке C++ и распространяется под лицензией GPL.

В новой версии

  • Добавлен интерфейс "Linux Computer", предоставляющий доступ к информации о системе и списку доступных устройств, в котором можно отключать и активировать устройства без ручного помещения связанных с ними модулей ядра в чёрный список и без перезапуска системы. Для вызова можно использовать ярлык на рабочем столе, кнопку в боковой панели файлового менеджера или обработчик "computer:".
  • В файловом менеджере Qutiny реализован раздел с информацией о системе "System Properties / Information". В контекстное меню добавлены опции для открытия каталога в новом окне и экспорта списка выделенных файлов в формате HTML. При просмотре результатов поиска предоставлена возможность переключения между режимами просмотра в виде сокращённого списка, полного списка и пиктограмм.
  • Расширены возможности по изменению размера панели.

Особенности Orbitiny Desktop:

  • Панель, поддерживающая расширение функциональности через плагины, манипуляцию в режиме Drag&Drop (например, можно переносить файлы с рабочего стола на панель, менять местами апплеты) и сохранение разных профилей, определяющих свой набор апплетов и настроек. Предоставляется 18 плагинов, таких как апплет с реализацией стартового меню для навигации по установленным приложениям.
  • Поддержка экранных жестов, вводимых через очерчивание определённого контура на пустой области рабочего стола, удерживая кнопку мыши. Всего для каждой кнопки мыши можно определить до 12 экранных жестов. Например, к жесту можно привязать запуск требуемой программы.
  • Cобственный набор утилит и приложений, таких как файловый менеджер, система вывода уведомлений, интерфейс поиска файлов и программа для создания скриншотов. Рабочий стол может быть запущен в любых существующих пользовательских окружениях, включая KDE и GNOME - в этом случае Orbitiny выводит на весь экран собственное окно с рабочим столом, перекрывающее имеющийся рабочий стол.
  • Возможность использования любого каталога для размещения содержимого рабочего стола (отсутствие привязки к $HOME/Desktop). На каждом экране отображаются различные рабочие столы.
  • Поддержка определения собственных контекстных меню, не блокирующих другие приложения. Встроенный в контекстное меню интерфейс для навигации по содержимому каталога (Directory Browser). Наличие в контекстном меню кнопки для запуска произвольной команды для обработки выбранного файла.
  • Показ специальных меток на пиктограммах файлов, скопированных или перемещённых в буфер обмена. Метка также выводится при изменении содержимого каталога.
  • Возможность объединения файлов через перетаскивание одного файла на другой мышью.
  • Поддержка вставки из буфера обмена в конец или начало имеющегося файла. Если вставка производится в каталог - файл создаётся автоматически. Возможна вставка из буфера обмена сразу в несколько выделенных каталогов.
  • Функция открытия эмулятора терминала для выбранного каталога (если выделено несколько каталогов могут разом быть открыты несколько терминалов).
  • Поддержка определения действий, которые могут применяться для выделенных файлов.
  • Сводное окно (Dashboard Window), показывающее выполняемые задачи и установленные приложения.
  • Режим переносимости (Portable Mode), при котором все необходимые для работы файлы и программы размещаются в отдельном каталоге или на Flash-накопителе для воссоздания имеющегося окружения на другой системе.
  • Встроенная поддержка Wine и DOSBOX - можно щёлкнуть мышью на exe-файле, и он запустится в Wine.
  • Поддержка файлов MAFF (Mozilla Archive Format) для упаковки в одном архиве содержимого web-страниц.
  • Возможность привязки сразу нескольких команд к одному ярлыку (например, одна команда для щелчка левой кнопки мыши, а другая для средней).
  • Возможность изменения масштаба пиктограмм на рабочем столе через контекстное меню или комбинацию Ctrl+колесо мыши.
  • Возможность привязки действий, вызываемых при двойном щелчке мышью на заданных пустых областях рабочего стола.
  • Наличие менеджера устройств, позволяющего включать и отключать доступные аппаратные устройства на уровне загрузки и выгрузки модулей ядра.
  • Встроенный конфигуратор (Control Panel).


  1. Главная ссылка к новости (https://www.reddit.com/r/linux...)
  2. OpenNews: Пятый экспериментальный выпуск среды рабочего стола Orbitiny
  3. OpenNews: Опубликована среда рабочего стола Orbitiny, использующая Qt
  4. OpenNews: Выпуск среды рабочего стола Budgie 10.9.3
  5. OpenNews: Опубликована среда рабочего стола LXQt 2.2.0
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/64060-orbitiny
Ключевые слова: orbitiny
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (20) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 09:38, 16/10/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Напоминает скрины Windows Longhorn.
     
     
  • 2.10, Аноним (10), 10:36, 16/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вспоминается анекдот про публичный дом и космический кекс. «Давай, сынок, долби меня в орбиту!»
     
  • 2.14, Аноним (-), 10:47, 16/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Напоминает скрины Windows Longhorn.

    И в целом - немного семерку, чтоли. По сравнению с унылой, неюзабельной, монохромной плоскотой которая уже откровенно задолбала - красиво и симпатично.

    Единственный недостаток - wayland где? Иксы уже откровенно на ладан дышат. И врядли их спасет антипрививочник рассказывающий про расу мутантов и не знающий что ^ в си оказывается - xor, а не возведение в степень.

     
  • 2.20, Fracta1L (ok), 11:16, 16/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так же, как гнусавый фальцет Рабиновича напоминает Паваротти.
     

  • 1.2, Аноним (2), 09:45, 16/10/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Авторы соскучились по венде, понимаю. Но с иксами такое никому даром не надо, с вейландом ещё бы были шансы.
     
  • 1.3, Минона (ok), 09:57, 16/10/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Еще одно нескучное KDE?
     
     
  • 2.15, Аноним (-), 10:49, 16/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Еще одно нескучное KDE?

    KDE занялось чем-то совсем не тем с своими аконади, непомуками, плазмами которые не падают и что там еще за супер фреймворки с MySQL базами обслуживающими полторы никому не нужных недопрограммы типа их неюзабельного мессенжера и кривого почтаря.

    А это на вид - десктоп нормальный вроде. Фичастый. Без всего вон того.

     

  • 1.4, Аноним (4), 10:15, 16/10/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    SourceForge в 2к25 году? Но вэй...
     
     
  • 2.7, Аноним (-), 10:24, 16/10/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• –1 +/
     
  • 2.17, Аноним (-), 10:56, 16/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > SourceForge в 2к25 году? Но вэй...

    Кажется https://gitea.com/sasko.usinov/orbitiny-desktop - это немного не сорсфорж.

     
     
  • 3.18, Аноним (4), 11:11, 16/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Покликай по ссылкам первой строки новости, чувачелла, прежде чем садиться в лужу. Кто в здравом уме будет распространять софт из рассадника троянов? Еще бы на летитбит/депозитфайлз залили.
     

  • 1.5, Аноним (5), 10:20, 16/10/2025 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]     [к модератору]
    		• +1 +/
     
  • 1.6, Аноним (6), 10:23, 16/10/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Доброе утро! Что ни новость про это орнибити, так меня сразу же посещает мысль: а сколько пользователей опеннета УЖЕ попробовали это произведение исскуства? Ведь уже было несколько новостей здесь, и как оно? Неужели обгоняет сами кеды?
     
     
  • 2.11, Аноним (11), 10:38, 16/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Тут и не такое пробуют, а вот более насущный вопрос: сколько им пользуются?
     

  • 1.8, Аноним (8), 10:24, 16/10/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Выглядит любопытно, автор явно работает над функционалом, а не просто окошки перекрашивает. Надо будет попробовать.
     
     
  • 2.9, Аноним (10), 10:35, 16/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    О каком «функционале» речь, если, во-первых функционал - это «пассивный партнер», а в части механизмов - это «функциональность». И, во-вторых, оно икс-онли. То есть это работа в стол и даже заинтересованные не будет это ставить из-за отсутствия поддержки современных технологий.
     
     
  • 3.12, Аноним (11), 10:39, 16/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Давайте то запретим… давайте то отменим…

    А ты, эрудированный!

     
  • 3.16, Аноним (16), 10:50, 16/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А какие современные технологии там отсутствуют?
     

  • 1.13, Аноним (-), 10:40, 16/10/2025 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]     [к модератору]
    		• +/
     
  • 1.19, Fracta1L (ok), 11:14, 16/10/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Я думал, винегретней и бестолковей, чем KDE, сделать невозможно, но автор блестяще справился.
     

     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Текст:

    Партнёры:
    PostgresPro
    Inferno Solutions
    Hosting by Hoster.ru
    Хостинг:

    Закладки на сайте
    Проследить за страницей     		Created 1996-2025 by Maxim Chirkov
    Добавить, Поддержать, Вебмастеру