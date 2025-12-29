Восьмой экспериментальный выпуск среды рабочего стола Orbitiny

|
|1.1, Аноним (1), 10:06, 29/12/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
|
И что, спустя год настойчивых новостей про это орнибити на опеннете, есть тот самый счастливчик, что установил это чудо на свой компьютор, или же никто вообще не пробовал?
|
|1.2, Аноним (2), 10:10, 29/12/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
|
> поддержка размещения содержимого рабочего стола в любом каталоге (не только в $HOME/Desktop)
Сомнительная польза
|
|
|
|2.22, Аноним (22), 12:18, 29/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Разве
ln -s <любой каталог> $HOME/Desktop
делает не тоже самое?
|
|
|
|2.23, Аноним (23), 12:35, 29/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
Опять в панели реализована эта маздайная идея, чтоб пользователь не понимал где у него запущенные приложения, а где просто ярлыки, и путался, что работает, а что нет.
|
|1.4, Аноним (4), 10:29, 29/12/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
|
Отсутствие рабочего стола - главная проблема линукса. Иначе не возможно объяснить количество этих поделок.
|
|
|
|2.5, Diozan (ok), 10:44, 29/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
А чем плохо их большое количество. Например, в автопроме тоже огромное количество поделок. Или Вы сторонник СССР, когда выбор автомобиля был между Жигулями и Москвичём, а Волга - шибко дорого, а Запророжец - убого, а другого больше нет...
|
|
|
|
|
|4.14, mos87 (ok), 11:12, 29/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
зато пока в каждом да что-нибудь фунциклирует исправно! исправнее, чем соседнем!
идеальная ситуация! УРА!
|
|3.11, Федор Родионцев (?), 11:06, 29/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Тем, что нет единого стандарта.
И, если ты осуществляешь поддержку некоего продукта для бухгалтеров/домохозяек, тебе сложно будет им объяснить, куда ткнуть, если у них не такой же DE, как у тебя.
|
|2.18, dannyD (?), 11:23, 29/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
>>Отсутствие рабочего стола - главная проблема линукса. Иначе не возможно объяснить количество этих поделок.
ну да, фуражки должны быть одинаковы и в сортир - строем!
|
|2.20, Аноним (20), 11:51, 29/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
С десктопами это полбеды, есть более менее работающий Мате напрмиер да и тот фигня.
Нет сравнимых по качеству и уровню служебных утилит настройки/управления навроде менеджера оборудования/сервисов/Task Sheduler в Windows - то что встречалось в популярных дистрибутивах вроде убунты или сусе выглядит как работа вчерашних студентов - криво, косо, неумно обмазано скриптами и не работает толком.
|
|
|
|3.25, Аноним (23), 12:39, 29/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
>Нет сравнимых по качеству и уровню служебных утилит настройки/управления навроде менеджера оборудования/сервисов/Task Sheduler в Windows
Кому надо у тех все есть, а если тебе надо как в Windows, ну так надо наверное и сидеть в виндовс, что за мазохизм то?
|
|1.9, Аноним (9), 11:01, 29/12/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–3 +/–
|
Gnome - красив, все остальное - отвратительные дизайнерские решения.
|
|
|
|2.12, Аноним (2), 11:10, 29/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
Оно всё настраивается. Например, посмотрите на RED OS. Прекрасный дизайн.
|
|2.16, mos87 (ok), 11:14, 29/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
в опщем да.
в гноме крысота, в кедах функционал, в МАТЕ лаконичность, в каком-нибудь модном тайло-вм ещё какая-нибудь удобственность
вот так и живём. каждое пилится в разные стороны, при этом цель вроде как одна. Если это не идиотизм, то что?
|
|1.17, mos87 (ok), 11:16, 29/12/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
Почитал на скриншоте, что там за "эксклюзивные" фичи - они серьёзно?
|
|1.21, Аноним (20), 11:59, 29/12/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
Десктопов наплодили, как дворняжек у гаражей, каждый раз заморачиваются или обоями или вот этой ерундой с фичами.
Расшаривание папок одним кликом что для виндовс систем основа основ совместной работы в офисе, за 30 лет не смогли доработать толком - своего не изобрели удобного - ни формата, ни транспорта, ни удобных, надежно работающих, интегрированных в файловый менеджер и десктоп (кстати по теме данного обсуждения) функций.
Самба которую предлагают для этой функциональности все эти 30 лет как криво работала так и осталась на том же уровне - неумная, корявая и позорная поделка.
Так что эти студентики могут еще долго играться с новым юзер экспериенс но про действительно важные базовые вещи они видмио просто в силу узкого кругозора не догадываются.
|