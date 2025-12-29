The OpenNET Project / Index page

Восьмой экспериментальный выпуск среды рабочего стола Orbitiny

29.12.2025 08:08

Опубликован восьмой выпуск среды рабочего стола Orbitiny Desktop, написанной с нуля с использованием фреймворка Qt. Проект пытается совместить некоторые инновационные идеи, которые раньше не встречались в пользовательских окружениях, с традиционными элементами, такими как панель с поддержкой плагинов, меню приложений и рабочий стол, на котором можно размещать ярлыки. Работа пока сосредоточена на запуск в окружениях на базе X-сервера, но в будущем не исключается добавление поддержки Wayland. Код написан на языке C++ и распространяется под лицензией GPL.

Из специфичных для Orbitiny возможностей отмечается: вызов действий через экранные жесты (очерчивание мышью определённого контура на пустой области рабочего стола); метки на пиктограммах (показываются для новых, изменённых, пустых или перемещённых через буфер обмена файлов, а также пустых каталогов); возможность вставки файла одновременно в несколько выбранных каталогов; поддержка размещения содержимого рабочего стола в любом каталоге (не только в $HOME/Desktop); использование отдельных десктоп-каталогов для каждого виртуального рабочего стола и монитора. Список типовых возможностей Orbitiny можно посмотреть в прошлом анонсе.

Отмечается, что по числу изменений новый выпуск стал крупнейшим в истории проекта. Среди изменений:

  • Реализован режим использования Orbitiny в качестве общесистемной среды рабочего стола с хранением настроек каждого пользователя в каталоге $HOME/.config/orbitiny. Добавлен графических инсталлятор для общесистемной установки Orbitiny. При этом сохранена и возможность запуска Orbitiny поверх существующих пользовательских окружений, таких как KDE и GNOME, а также поддержка работы в переносимом режиме, при котором все необходимые для работы файлы и программы размещаются в отдельном каталоге или на Flash-накопителе для воссоздания имеющегося окружения на другой системе.
  • Проведена реструктуризация проекта, в результате которой многие функции вынесены в отдельные приложения, не привязанные к рабочему столу. Реализован автоматический перезапуск аварийно завершившихся процессов. Сбои в таких компонентах, как панель или рабочий стол, теперь не приводят к аварийному завершению всей среды рабочего стола.
  • Добавлен движок с реализацией динамически изменяемых тем оформления. Темы теперь не определяются статически и их можно корректировать на лету через изменение CSS-файлов на диске.
  • Расширена функциональность виртуальных рабочих столов, при переключении которых теперь могут меняться каталоги с настройками и содержимым рабочего стола, т.е. виртуальный рабочий стол не ограничивается группировкой окон и может обрабатываться как обособленное окружение.
  • Добавлена поддержка отслеживания изменения настроек рабочего стола в режиме реального времени, позволяющая сразу применять изменения после редактирования файла конфигурации settings.ini.
  • Предложен новый конфигуратор (Control Panel), в интерфейсе которого используется навигация на основе пиктограмм. Функциональность конфигуратора вынесена в отдельные приложения.
  • Добавлены эффекты для плавного проявления пиктограмм при наведении на них курсора мыши, а также для отбрасывания пиктограммами тени для придания им объёма.
  • В файловый менеджер (Qutinty) добавлено отображение на пиктограммах меток для визуального выделения пустых файлов и каталогов. Реализована опция "Paste with rsync" для копирования файлов с использованием утилиты rsync. Добавлена кнопка для применения изображения в качестве обоев рабочего стола. Предложена новая тема оформления Coconut. Обеспечен запрос подтверждения при попытке удалить важные каталоги или файлы конфигурации, такие как .config, .local и Desktop.
  • В контекстное меню, выводимое для скриптов, добавлена опция "Run & Mark as Safe", позволяющая пометить скрипт безопасным и при последующих запусках не выводить диалог подтверждения операции, если контрольная сумма для файла со скриптом не изменилась.
  • Полностью переделан интерфейс для выставления обоев рабочего стола, который теперь не привязан к файловому менеджеру.
  • Добавлен менеджер панелей, позволяющий добавлять, удалять, переименовывать и активировать панели, а также создавать профили панелей, управлять плагинами и выбирать темы оформления панелей. Реализован новый интерфейс настройки панели.
  • Из LXQt портиована утилита управления звуком pavucontrol-qt.


