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Опубликована среда рабочего стола Orbitiny, использующая Qt

27.01.2025 15:30

Представлена среда рабочего стола Orbitiny Desktop, написанная с нуля с использованием фреймворка Qt. Проект преподносится как попытка совместить некоторые инновационные идеи, которые раньше не встречались в пользовательских окружениях, с традиционными элементами, такими как панель, меню и размещение пиктограмм на рабочем столе. Проект развивается с оглядкой на обеспечение переносимости между различными дистрибутивами Linux и возможность использования в Live-окружениях. Код написан на языке C++ и распространяется под лицензией GPL.

Панель поддерживает расширение функциональности через плагины, манипуляции в режиме Drag&Drop (например, можно переносить файлы с рабочего стола на панель, менять местами апплеты) и сохранение разных профилей, определяющих свой набор апплетов и настроек. Предоставляется 18 плагинов, таких как апплет с реализацией стартового меню для навигации по установленным приложениям.

Кроме меню и клавиатурных комбинаций для вызова различных действий и операций в Orbitiny могут использоваться экранные жесты, вводимые через очерчивание определённого контура на пустой области рабочего стола, удерживая кнопку мыши. Всего для каждой кнопки мыши можно определить до 12 экранных жестов. Например, к жесту можно привязать запуск требуемой программы.

Помимо рабочего стола и панели задач проект развивает собственный набор утилит и приложений, таких как файловый менеджер, система вывода уведомлений, интерфейс поиска файлов и программа для создания скриншотов. Рабочий стол может быть запущен в любых существующих пользовательских окружениях, включая KDE и GNOME - в этом случае Orbitiny выводит на весь экран собственное окно с рабочим столом, перекрывающее имеющийся рабочий стол.

Другие особенности Orbitiny Desktop:

  • Возможность использования любого каталога для размещения содержимого рабочего стола (отсутствие привязки к $HOME/Desktop). На каждом экране отображаются различные рабочие столы.
  • Поддержка определения собственных контекстных меню, не блокирующих другие приложения. Встроенный в контекстное меню интерфейс для навигации по содержимому каталога (Directory Browser). Наличие в контекстном меню кнопки для запуска произвольной команды для обработки выбранного файла.
  • Показ специальных меток на пиктограммах файлов, скопированных или перемещённых в буфер обмена. Метка также выводится при изменении содержимого каталога.
  • Возможность объединения файлов через перетаскивание одного файла на другой мышью.
  • Поддержка вставки из буфера обмена в конец или начало имеющегося файла. Если вставка производится в каталог - файл создаётся автоматически. Возможна вставка из буфера обмена сразу в несколько выделенных каталогов.
  • Функция открытия эмулятора терминала для выбранного каталога (если выделено несколько каталогов могут разом быть открыты несколько терминалов).
  • Поддержка определения действий, которые могут применяться для выделенных файлов.
  • Сводное окно (Dashboard Window), показывающее выполняемые задачи и установленные приложения.
  • Режим переносимости (Portable Mode), при котором все необходимые для работы файлы и программы размещаются в отдельном каталоге или на Flash-накопителе для воссоздания имеющегося окружения на другой системе.
  • Встроенная поддержка Wine и DOSBOX - можно щёлкнуть мышью на exe-файле и он запустится в Wine.
  • Поддержка файлов MAFF (Mozilla Archive Format) для упаковки в одном архиве содержимого web-страниц.
  • Возможность привязки сразу нескольких команд к одному ярлыку (например, одна команда для щелчка левой кнопки мыши, а другая для средней).
  • Возможность изменения масштаба пиктограмм на рабочем столе через контекстное меню или комбинацию Ctrl+колесо мыши.
  • Возможность привязки действий, вызываемых при двойном щелчке мышью на заданных пустых областях рабочего стола.
  • Наличие менеджера устройств, позволяющего включать и отключать доступные аппаратные устройства на уровне загрузки и выгрузки модулей ядра.


  1. Главная ссылка к новости (https://www.reddit.com/r/linux...)
  2. OpenNews: Опубликована среда рабочего стола LXQt 2.1.0
  3. OpenNews: Выпуск среды рабочего стола Cinnamon 6.4
  4. OpenNews: Релиз среды рабочего стола Xfce 4.20 c частичной поддержкой Wayland
  5. OpenNews: В среде рабочего стола Budgie 10.10 будет оставлена только поддержка Wayland
  6. OpenNews: Пятый альфа-выпуск среды рабочего стола COSMIC
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/62624-orbitiny
Ключевые слова: orbitiny, desktop, qt
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Обсуждение (41) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, dullish (ok), 15:44, 27/01/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +6 +/
    Я так понимаю, скоро с рабочими столами в Linux всё станет как с разными модными лаунчерами на андроид, которых лютая тьма и всем пофигу на все вместе и каждый в отдельности.
     
     
  • 2.5, Жироватт (ok), 15:52, 27/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    А вот тут не надо: лаунчер на ведро примитивная программа, не сравнить с полноценной оболочкой
     
     
  • 3.9, dullish (ok), 15:54, 27/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Так я про полноценные и не говорю.
     
     
  • 4.11, Жироватт (ok), 15:56, 27/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Если сравнивать лаунчер с десктопной программой, то это не более чем какой-нибудь апплет для "меню пуск" для тех же кед - виджеты + автособираемый список ярлыков на софт из БД (ведро) или просто набора .desktop (линух).

    Апплет, карл.

     
  • 2.17, _kp (ok), 16:06, 27/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Тут portable Desktop, когда его можно прикрутить к каталогу с portable ПО.
    Это даже что то новенькое.
      
    Ну а шрифт, даже самый крупный из мыла, тяготение к дизайну серым шрифтом по серому,
    при включенной прозрачности, ни теней, ни даже нормальной отрисовки текста иконок на столе.
    Скриншоты для демонстрации надо готовить, а не выкладывать, что попалось.

     
  • 2.35, sena (ok), 17:01, 27/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так и должно быть в идеале
     
  • 2.37, Смузихлеб забывший пароль (?), 17:06, 27/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ну они, хотя бы, обособленно ставятся. Просто взял и установил одно приложение и оно работает и без цирка с зависимостями
     
  • 2.42, Аноним (42), 17:23, 27/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А лаунчеры на андроид разве не вымерли? Где хоть пара живых?
     

  • 1.2, Герострат (?), 15:46, 27/01/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Выглядит жутковато, но интересно.
     
     
  • 2.16, Аноним (16), 16:06, 27/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Для замены проприетарного Astra'льного Fly, например. Для тех, кто её использует на домашнем ПК.
     
     
  • 3.29, Аноним (29), 16:49, 27/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Кто будет пользоваться астрой на домашнем ПК?
     

  • 1.3, Аноним (3), 15:47, 27/01/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Абсолютно без сарказма кто-то может объяснить зачем ?
     
     
  • 2.7, dullish (ok), 15:53, 27/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Дипломный проект, скорее всего. Как и большинство странных и непонятных вещей на Гитхабе.
     
  • 2.10, Аноним (10), 15:55, 27/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Челик в 1 лицо сделал то, что так и не осилили сделать в крупных DE. Например, drag&drop на панелях.
     
     
  • 3.12, Аноним (12), 15:57, 27/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Круче LXDE не может быть НИ-ЧЕ-ГО. Именно LXDE будет ещё пахать на коре 2 дуба в 2025 году, в то время как остальные DE уже кряхтят и пыхтят на коре 2 дуба, печально.
     
     
  • 4.14, Аноним (10), 15:59, 27/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Запусти и проверь. Благо его и устанавливать не требуется.
     
  • 4.22, ЖИРОПЕРДЯСТИК (?), 16:33, 27/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я на коре дуба сижу под GNU Screen. Все летает.
     
  • 4.32, Аноним (32), 16:56, 27/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так никто не будет запариваться поддержкой такой древности. Отодвинь в сторону и настрой на нём сервер файлопомойку
     
  • 4.41, Аноним (16), 17:23, 27/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    На C2D себя чувствует нормально и Plasma 5.
     

  • 1.6, anonim11 (?), 15:53, 27/01/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Чем-то на темы из ZverDVD похоже.
     
  • 1.8, Аноним (12), 15:53, 27/01/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Вау! Это отличная тема для нетакусиков! Достойный конкурент мяу-мяу шелу и космику, солусу и прочим гордым, васянским DE. Кеды то теперь будут курить в сторонке!
     
     
  • 2.15, Аноним (15), 16:00, 27/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну тут хотя бы помимо серого на сером присутствует и голубой, это уже плюс.
     
  • 2.20, Аноним (20), 16:15, 27/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ладно, на Космик была надежда что они осилят тайлинг. А это: смотрите, инновация, мы сделали кеды! Ну ничего себе!
     

  • 1.13, Аноним (13), 15:58, 27/01/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    крутяк!
     
  • 1.18, Аноним (12), 16:07, 27/01/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Сколько процентов от 2-х % линуксоидов будет пользоваться данным инновационным творением?
     
  • 1.19, Аноним (12), 16:10, 27/01/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Если панель задач без превьюшек окон в реальном времени - значит не нужно. В кедах уже в 2008 году в 4-й версии была данная фича, как и в винде семёрочке. Если панель задач уровня винды 95, то это позорище.
     
  • 1.21, Аноним (21), 16:18, 27/01/2025 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]     [к модератору]
    		• +/
     
  • 1.23, anonymous (??), 16:34, 27/01/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Уже прошла первая четверть 21 века, а среды рабочих столов в основном в 2D.
     
     
  • 2.24, name (??), 16:37, 27/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    wayfire
     
  • 2.27, Аноним (27), 16:42, 27/01/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +1 +/
     
  • 2.30, Аноним (30), 16:51, 27/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Друг, не хочу тебя расстраивать, но у тебя монитор в 2D.

    Ты когда надеваешь очки виртуальной реальности (3D) разве жалуешься, что уже 21 век, а метавселенная вокруг тебя почему-то не в 4D?

     

  • 1.25, anonimus (?), 16:41, 27/01/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    "На каждом экране отображаются различные рабочие столы."
    Вот этого кажется нигде нет.
     
     
  • 2.39, Аноним (16), 17:15, 27/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Как я понял, эти различные рабочие столы там могут быть сильно более различными, чем в известных DE. Каждый рабочий стол может храниться в своём собственном обособленном каталоге.
     

  • 1.26, Аноним (26), 16:42, 27/01/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    > Wayland support, as far as I am aware, the window tasks and the systray are the only parts that don't work but it has not been tested fully. When testing, you should be testing it under the X11 display server rather than a Wayland compositor. Right now, I don't support any of the Wayland copmositors but I intend to add official Wayland support in the future.

    Все, что прикасается к Wayland превращается, в г0вно.

     
     
  • 2.33, Аноним (33), 16:57, 27/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Вейланд уже готов.
     
     
  • 3.40, Аноним (16), 17:16, 27/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну почти (но ещё не совсем).
     
  • 2.36, Аноним (-), 17:02, 27/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Хахаха, очередной неосилятор не смог в вейланд.
    Какой позор.
    Там люди композеры командой в 3 человека пишут, а это еще на некроиксах что-то пытается.
     
     
  • 3.38, Аноним (33), 17:10, 27/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Зачем поднимать тему когда сами авторы вяленого забили на композитор.
     

  • 1.28, Уникум (?), 16:44, 27/01/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Маловато градиентов. Нужно больше
     
  • 1.31, Аноним (33), 16:55, 27/01/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Астрологи объявили год Линукса на десктопе. Кол-во рабочих столов увеличилось вдвое!
     
  • 1.34, Аноним (34), 16:59, 27/01/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Прям как будь-то вкус винды времён xp/vista почувствовал.
    >Рабочий стол может быть запущен в любых существующих пользовательских окружениях, включая KDE и GNOME - в этом случае Orbitiny выводит на весь экран собственное окно с рабочим столом, перекрывающее имеющийся рабочий стол

    В wayland так могут все.

     

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