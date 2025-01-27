Опубликована среда рабочего стола Orbitiny, использующая Qt

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|1.1, dullish (ok), 15:44, 27/01/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+6 +/–
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Я так понимаю, скоро с рабочими столами в Linux всё станет как с разными модными лаунчерами на андроид, которых лютая тьма и всем пофигу на все вместе и каждый в отдельности.
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|2.5, Жироватт (ok), 15:52, 27/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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А вот тут не надо: лаунчер на ведро примитивная программа, не сравнить с полноценной оболочкой
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|4.11, Жироватт (ok), 15:56, 27/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Если сравнивать лаунчер с десктопной программой, то это не более чем какой-нибудь апплет для "меню пуск" для тех же кед - виджеты + автособираемый список ярлыков на софт из БД (ведро) или просто набора .desktop (линух).
Апплет, карл.
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|2.17, _kp (ok), 16:06, 27/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Тут portable Desktop, когда его можно прикрутить к каталогу с portable ПО.
Это даже что то новенькое.
Ну а шрифт, даже самый крупный из мыла, тяготение к дизайну серым шрифтом по серому,
при включенной прозрачности, ни теней, ни даже нормальной отрисовки текста иконок на столе.
Скриншоты для демонстрации надо готовить, а не выкладывать, что попалось.
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|2.16, Аноним (16), 16:06, 27/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Для замены проприетарного Astra'льного Fly, например. Для тех, кто её использует на домашнем ПК.
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|2.7, dullish (ok), 15:53, 27/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Дипломный проект, скорее всего. Как и большинство странных и непонятных вещей на Гитхабе.
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|2.10, Аноним (10), 15:55, 27/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Челик в 1 лицо сделал то, что так и не осилили сделать в крупных DE. Например, drag&drop на панелях.
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|3.12, Аноним (12), 15:57, 27/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Круче LXDE не может быть НИ-ЧЕ-ГО. Именно LXDE будет ещё пахать на коре 2 дуба в 2025 году, в то время как остальные DE уже кряхтят и пыхтят на коре 2 дуба, печально.
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|4.32, Аноним (32), 16:56, 27/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Так никто не будет запариваться поддержкой такой древности. Отодвинь в сторону и настрой на нём сервер файлопомойку
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|1.8, Аноним (12), 15:53, 27/01/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Вау! Это отличная тема для нетакусиков! Достойный конкурент мяу-мяу шелу и космику, солусу и прочим гордым, васянским DE. Кеды то теперь будут курить в сторонке!
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|2.15, Аноним (15), 16:00, 27/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ну тут хотя бы помимо серого на сером присутствует и голубой, это уже плюс.
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|2.20, Аноним (20), 16:15, 27/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ладно, на Космик была надежда что они осилят тайлинг. А это: смотрите, инновация, мы сделали кеды! Ну ничего себе!
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|1.18, Аноним (12), 16:07, 27/01/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Сколько процентов от 2-х % линуксоидов будет пользоваться данным инновационным творением?
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|1.19, Аноним (12), 16:10, 27/01/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Если панель задач без превьюшек окон в реальном времени - значит не нужно. В кедах уже в 2008 году в 4-й версии была данная фича, как и в винде семёрочке. Если панель задач уровня винды 95, то это позорище.
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|2.30, Аноним (30), 16:51, 27/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Друг, не хочу тебя расстраивать, но у тебя монитор в 2D.
Ты когда надеваешь очки виртуальной реальности (3D) разве жалуешься, что уже 21 век, а метавселенная вокруг тебя почему-то не в 4D?
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|1.25, anonimus (?), 16:41, 27/01/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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"На каждом экране отображаются различные рабочие столы."
Вот этого кажется нигде нет.
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|2.39, Аноним (16), 17:15, 27/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Как я понял, эти различные рабочие столы там могут быть сильно более различными, чем в известных DE. Каждый рабочий стол может храниться в своём собственном обособленном каталоге.
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|1.26, Аноним (26), 16:42, 27/01/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> Wayland support, as far as I am aware, the window tasks and the systray are the only parts that don't work but it has not been tested fully. When testing, you should be testing it under the X11 display server rather than a Wayland compositor. Right now, I don't support any of the Wayland copmositors but I intend to add official Wayland support in the future.
Все, что прикасается к Wayland превращается, в г0вно.
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|2.36, Аноним (-), 17:02, 27/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Хахаха, очередной неосилятор не смог в вейланд.
Какой позор.
Там люди композеры командой в 3 человека пишут, а это еще на некроиксах что-то пытается.
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|3.38, Аноним (33), 17:10, 27/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Зачем поднимать тему когда сами авторы вяленого забили на композитор.
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|1.31, Аноним (33), 16:55, 27/01/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Астрологи объявили год Линукса на десктопе. Кол-во рабочих столов увеличилось вдвое!
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|1.34, Аноним (34), 16:59, 27/01/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Прям как будь-то вкус винды времён xp/vista почувствовал.
>Рабочий стол может быть запущен в любых существующих пользовательских окружениях, включая KDE и GNOME - в этом случае Orbitiny выводит на весь экран собственное окно с рабочим столом, перекрывающее имеющийся рабочий стол
В wayland так могут все.
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