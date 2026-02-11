Релиз медиацентра MythTV 36

2.2 , Аноним ( 2 ), 09:01, 11/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Владельцы коры два дуба, которые хотят медиацентр, но не хотят или не могут купить себе современный телявизор.

3.3 , Аноним ( 3 ), 09:28, 11/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Про кор 2 Дуо понятно. Но разве телевизором в 2026 году кто-то пользуется?

4.4 , Аркагоблин ( ? ), 09:30, 11/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – В кафе для фоновой музыки например

4.8 , Аноним ( 8 ), 09:45, 11/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Но разве телевизором в 2026 году кто-то пользуется? Можно смотреть кабельное или спутниковое TV. Также использовать для просмотра локальных видеофайлов, например, старых фильмов из личной коллекции.

5.15 , Аноним ( 15 ), 10:35, 11/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – ... также осуществлять наблидение и сбор данных о счастливых обладателей смарт-тв.

5.17 , Аноним ( 17 ), 10:39, 11/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – >Также использовать для просмотра локальных видеофайлов, например, старых фильмов из личной коллекции. Комрад спросил именно про телевиденье, а не про архив твоего хомвидео.

6.19 , Аноним ( 19 ), 10:48, 11/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Да почти каждый пользуется. Просто в отличие от нитакусиков, не кричит об этом ка каждом углу. Просто пользуется.

6.23 , Аноним ( 8 ), 11:53, 11/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – > Комрад спросил именно про телевиденье, а не про архив твоего хомвидео Он спросил, используется ли телевизор как техническое устройство (а не телевидение, как способ вещания). В ответ я привел несколько примеров, для чего используется данное устройство. Что именно в моем ответе вызвало твое неудовольствие?

6.33 , аниноманим ( ? ), 13:27, 11/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Нет, он спросил про телевизор. Учимся читать.

4.14 , Аноним ( 14 ), 10:17, 11/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – в радусе метра от тебя, точно никто не пользуется, но не надо экстраполировать свойства мира в твоем радиусе за его пределы

4.31 , аниноманим ( ? ), 13:24, 11/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Ты не пользуешься, у тебя есть кора дуба с ненаглядным - это понятно. Я тоже не пользуюсь. Но ты удивишься. Сейчас будет шокирующий спойлер. Телевизором пользуется количество людей на порядки превосходящее количество пользователей ненаглядного. Как тебе такое, аноним? Живи теперь с этим.

3.28 , Аноним ( 28 ), 12:41, 11/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Современный телявизер - это даже не просто телеметрия, это как ваша спальня без стен.

4.32 , аниноманим ( ? ), 13:26, 11/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – И что там видно? Как ты расчехлился на выхлоп концпилятора?

