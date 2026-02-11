The OpenNET Project / Index page

Релиз медиацентра MythTV 36

11.02.2026 08:46 (MSK)

После года разработки состоялся релиз платформы для создания домашнего медиацентра MythTV 36, позволяющей превратить настольный ПК в телевизор, систему для записи видео, музыкальный центр, альбом с фотографиями, станцию для записи и просмотра DVD. Код проекта написан на С++ и распространяется под лицензией GPLv2.

Архитектура MythTV базируется на разделении бэкенда для хранения или захвата видео (IPTV, DVB-карты и т.п.) и фронтэнда для формирования интерфейса (web-интерфейс и GUI на базе Qt). Фронтэнд способен работать одновременно с несколькими бэкендами, которые могут быть запущены как на локальной системе, так и на внешних компьютерах. Расширенная функциональность реализуется через плагины. В настоящее время доступно два набора плагинов - официальный и неофициальный. Спектр возможностей, охватываемых плагинами - от интеграции с различными online-сервисами до средств для работы с web-камерой и организации видеосвязи между ПК.

В новой версии:

  • Расширены возможности встроенного web-интерфейса (Web App, http://хост:6544/). Добавлена поддержка аутентифицированного входа, возможность восстановления прошлых параметров сортировки, улучшен поиск ранее записанного контента, расширена информация о бэкенде, моджернизирована вкладка управления записью. До версии 17 обновлены библиотеки Angular и PrimeNG.
  • Во вкладку "Видео" добавлены всплывающие панели для поиска и просмотра категорий.
  • Разрешена запись по расписанию до 24 часов контента.
  • В настройках разрешено переопределения URL сервисов.
  • Реализована поддержка масштабирования с учётом DPI в окружениях на базе Wayland.
  • Удалён код для совместимости с Qt5. Добавлена поддержка Qt 6.9.
  • Удалены компоненты для сборки в MSVC (не работали корректно).
  • В Service API добавлена поддержка аутентификация подключения к бэкенду по логину и паролю.
  • Осуществлён переход на FFmpeg 8.
  • Web-движок QWebKit заменён на QWebEngine.


