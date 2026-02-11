Релиз медиацентра MythTV 36

|
2.2, Аноним (2), 09:01, 11/02/2026
|
Владельцы коры два дуба, которые хотят медиацентр, но не хотят или не могут купить себе современный телявизор.
3.3, Аноним (3), 09:28, 11/02/2026
Про кор 2 Дуо понятно. Но разве телевизором в 2026 году кто-то пользуется?
4.8, Аноним (8), 09:45, 11/02/2026
> Но разве телевизором в 2026 году кто-то пользуется?
Можно смотреть кабельное или спутниковое TV. Также использовать для просмотра локальных видеофайлов, например, старых фильмов из личной коллекции.
5.15, Аноним (15), 10:35, 11/02/2026
... также осуществлять наблидение и сбор данных о счастливых обладателей смарт-тв.
5.17, Аноним (17), 10:39, 11/02/2026
>Также использовать для просмотра локальных видеофайлов, например, старых фильмов из личной коллекции.
Комрад спросил именно про телевиденье, а не про архив твоего хомвидео.
6.19, Аноним (19), 10:48, 11/02/2026
Да почти каждый пользуется. Просто в отличие от нитакусиков, не кричит об этом ка каждом углу. Просто пользуется.
6.23, Аноним (8), 11:53, 11/02/2026
> Комрад спросил именно про телевиденье, а не про архив твоего хомвидео
Он спросил, используется ли телевизор как техническое устройство (а не телевидение, как способ вещания). В ответ я привел несколько примеров, для чего используется данное устройство. Что именно в моем ответе вызвало твое неудовольствие?
4.14, Аноним (14), 10:17, 11/02/2026
в радусе метра от тебя, точно никто не пользуется, но не надо экстраполировать свойства мира в твоем радиусе за его пределы
4.31, аниноманим (?), 13:24, 11/02/2026
Ты не пользуешься, у тебя есть кора дуба с ненаглядным - это понятно. Я тоже не пользуюсь. Но ты удивишься. Сейчас будет шокирующий спойлер. Телевизором пользуется количество людей на порядки превосходящее количество пользователей ненаглядного. Как тебе такое, аноним? Живи теперь с этим.
3.28, Аноним (28), 12:41, 11/02/2026
Современный телявизер - это даже не просто телеметрия, это как ваша спальня без стен.
1.5, Аноним (8), 09:40, 11/02/2026
> Удалён код для совместимости с Qt5. Добавлена поддержка Qt 6.9
А один умный комментатор заявлял, что код на Qt5 достаточно просто перекомпилировать в Qt6, и позорил меня, как специалиста в Qt, когда я заявлял обратное.
3.9, Аноним (8), 09:47, 11/02/2026
Как ошиблись создатели сабжа. Они же теперь не смогут собрать проект в Qt5. А не веся изменения, не смогли бы собрать проект в Qt6. Вывод прост - не использовать Qt.
4.12, Аноним (12), 10:07, 11/02/2026
Я тебя может удивлю, но Qt5 давно EOL. Зачем под него собирать?
5.20, Аноним (15), 10:49, 11/02/2026
В опенсурсе нет понятия EOL. Ему надо, он и собирает. Теперь он капитан.
6.24, Аноним (8), 11:58, 11/02/2026
На самом деле можно поместить в сборку Qt любой версии. И если грамотно, с установкой переменных окружения (это отдельная тема - как) запустить приложение, никаких проблем не будет - приложение будет исполняться с той версией Qt, которой оно было собрано.
4.22, Weders (ok), 11:08, 11/02/2026
> Удалён код для совместимости с Qt5. Добавлена поддержка Qt 6.9
!= Удалена сборка под Qt5.
5.25, Аноним (8), 11:59, 11/02/2026
Конечно. Речь была, что они не смогут собрать актуальный проект в Qt5. А в архивах можно держать, что угодно.
1.6, Аноним (8), 09:42, 11/02/2026
> превратить настольный ПК в телевизор
Подписка на кабельное или спутниковое TV требуется? Или есть сайт, где весь контент можно взять бесплатно?
2.11, Аноним (3), 09:57, 11/02/2026
>"Или есть сайт, где весь контент можно взять бесплатно?“
Есть сайт где можно взять контент "условно бесплатно" достаточно лишь с вас: время чтобы найти нормальный сайт и пройти ограничения ркн, доступ к интернету и ПК с браузером, на котором установлен блокировщик рекламы.
3.26, Аноним (8), 12:03, 11/02/2026
ОК. Тогда тогда обещанное превращение легко заменяется обычным смарт-тв и подпиской на какой-нибудь [censored], стоимость которого весьма невелика и совершенно несравнима со стоимостью оборудования, на котором предполагается крутить сабж.
4.29, mos87 (ok), 13:05, 11/02/2026
Вроде никто и не утверждал, что сабж нужен любому админу локалхоста. Это относительно спецыфышский софт. Записал с платного ТВ шоу/сериал, вырезал рекламу, показал в своём отеле за денежку, всё автоматом. Как пример.
Стоимость оборудования для сабжа примерно равна стоимости приёмника (ТВ-тюнера) для компа. Которые могут стоить от и до. У меня были, стоили копейки вопщемто.
Вангую тут будет много непоняток, для чего это всё. А мы ещё das VDR не вспомнили... если он жыв. Вот это ещё трушнее было.
|