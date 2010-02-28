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Релиз открытого медиацентра Kodi 21.0

06.04.2024 13:44

После более года разработки состоялся релиз открытого медиацентра Kodi 21.0, ранее развивавшийся под именем XBMC. Медиацентр предоставляет интерфейс для просмотра Live TV и управления коллекцией фотографий, фильмов и музыки, поддерживает навигацию по телешоу, работу с электронным телегидом и организацию видеозаписи по расписанию. Готовые установочные пакеты доступны для Linux, FreeBSD, Raspberry Pi, Android, Windows, macOS, tvOS и iOS. Код проекта распространяется под лицензией GPLv2+.

Изначально проект был нацелен на создание открытого мультимедийного плеера для игровой приставки Xbox, но в процессе развития трансформировался в кросс-платформенный медиацентр, работающий на современных программных платформах. На базе Kodi развивается около десятка коммерческих телеприставок и несколько открытых ответвлений (Boxee, GeeXboX, 9x9 Player, MediaPortal, Plex). Из интересных функций Kodi можно отметить:

  • Поддержка широкого спектра форматов мультимедийных файлов и средств аппаратного ускорения декодирования видео;
  • Поддержка пультов дистанционного управления;
  • Возможность проигрывания файлов по FTP/SFTP, SSH и WebDAV;
  • Возможность удалённого управления через web-интерфейс;
  • Наличие гибкой системы плагинов, реализованных на языке Python и доступных для установки через специальный каталог дополнений;
  • Подготовка плагинов для интеграции с популярными online-сервисами;
  • Возможность загрузки метаданных (текстов песен, обложек, рейтинга и т.п.) для имеющегося контента.

Основные новшества Kodi 21.0:

  • Осуществлён переход на использование основной кодовой базы FFmpeg, вместо поддержания своей отдельной копии, что даёт возможность использовать предоставляемые дистрибутивами пакеты с FFmpeg и значительно упрощает переход на новые версии FFmpeg в будущем (в Kodi 21.0 поставляется FFmpeg 6.0.1).
  • Добавлена поддержка метаданных расширенного динамического диапазона (HDR10).
  • Добавлена поддержка изображений в формате AVIF. Улучшено воспроизведение видео в формате AV1.
  • Стабилизирована поддержка доступа к внешним хранилищам с использованием протокола NFSv4.
  • Улучшена поддержка экосистемы Retroplayer, предоставляющей средства для запуска ретро-игр в окружении на базе Kodi. Добавлено новое окно Player Viewer с настройками устройств ввода и параметрами открытия игр (например, можно определить мёртвые зоны на экране).
  • Из базовой поставки по умолчанию убрана тема оформления Estouchy, которую желающие могут загрузить отдельно.
  • В теме оформления Estuary переделан диалог управления воспроизведением.
  • Добавлена поддержка чтения и записи списков воспроизведения в формате M3U8. Обеспечена поддержка использования символов UTF-8 в списках воспроизведения.
  • Повышена эффективность работы с кэшем для ускорения загрузки изображений и обложек альбомов.
  • В режиме PVR (просмотр Live TV, прослушивание интернет-радио, работа с электронным телегидом и организация видеозаписи по расписанию) добавлена возможность сортировки групп каналов по разным критериям. Добавлена опция для выставления таймера добавочной записи в 2 минуты.
  • Улучшена совместимость с официальными приложениями для умных телевизоров при навигации и отображении информации с использованием UPnP. Добавлена возможность обработки умных списков воспроизведения (smart playlist) через UPnP. Добавлена настройка для запрета синхронизации громкости при подключении к устройству через UPnP.
  • Диалог для управления избранным содержимым (Favourites) заменён на отдельное окно.
  • В контекстное меню элементов, находящихся в списке "Избранное", добавлены отдельные элементы из исходного контекстного меню "избранное".
  • Добавлена возможность выбора действия при запуске воспроизведения (например, можно выбрать продолжение воспроизведения с прерванной позиции).
  • Изменён интерфейс окна навигации для телетекста.
  • Налажен автоматический поворот видео на основании имеющихся метаданных.
  • Предоставлена возможность загрузки собственных шрифтов, размещённых в каталоге skins/fonts. При показе субтитров добавлена поддержка коллекций шрифтов в формате ".ttc".
  • В настройки Settings > Services перенесены параметры кэширования, добавлена возможность изменения настроек буферизации и определения размеров блоков для NFS и SMB. В настройки "Services / Caching / Read Factor" добавлен режим адаптивного кэширования, при котором объем читаемых данных определяется в зависимости от уровня заполненности кэша (при пустом кэше читается меньше данных).
  • Изменён метод заполнения буфера, который теперь учитывает нагрузку на CPU (для систем со слабым CPU минимизирвоано влияние на производительность кода для заполнения буфера).
  • Разрешена навигация c переходом сразу от музыкантов к композициям, минуя альбомы (по аналогии со Spotify).
  • В JSON-RPC добавлены команды для изменения скорости воспроизведения и вызова хранителя экрана.
  • Добавлена поддержка использования клавиш PageUp, Down, Home и End при перемещении по спискам.
  • В версии для Android обеспечено определение контента, закодированного с использованием Dolby Vision и HDR10, добавлена настройка для остановки работы при сворачивании приложения (для экономии энергопотребления). Добавлено возможность конвертации контента в формате Dolby Vision в типовые форматы для воспроизведения.
  • В сборках для Linux улучшена поддержка мультимедийного проигрывателя Pipewire и добавлена поддержка форматов для проброса звука DTS-HD и TrueHD. Для разбора информации EDID и определения возможностей подключённого экрана задействована библиотека libdisplay-info. Улучшена поддержка аппаратного ускорения формата VP9 с использованием VAAPI. Добавлен параметр командной строки "--gl-interface=<interface>", который может принимать значения glx, egl и egl-pb.
  • Для определения температуры CPU на устройствах, подобных Raspberry Pi, задействован sysfs-интерфейс cpu_thermal (/sys/class/hwmon/hwmon*/name:cpu_thermal)
  • Для Linux и FreeBSD добавлена опция "--audio-backend" для выбора звукового бэкенда во время запуска из командной строки.
  • В версии для Windows добавлены настройки баланса яркости HDR/SDR. Добавлена возможность привлечения API DXVA2 для аппаратного ускорения декодирования видео AV1. Повышена производительность доступ к внешнему контенту при помощи протокола SMB. Для систем с GPU Nvidia RTX и Intel ARC добавлена поддержка механизма "Video Super Resolution". Для XBox добавлена поддержка HDR10.
  • В версии для macOS вместо вывода через SDL задействован новый режим "Native windowing", использующий родные для macOS возможности управления окнами. Улучшена работа в многомониторных конфигурациях. Добавлена поддержка API для распознавания речи. Обеспечена поддержка экранов с высокой плотностью пикселей (HiDPI).
  • В сборки для webOS добавлена поддержка webOS 4, обеспечена поддержка использования хранителя экрана и предоставлена возможность перевода приложения в спящий фоновый режим вместо выхода. Добавлена возможность вызова операций перезагрузки и завершения работы. Добавлены раскладки клавиш для пультов дистанционного управления.
  • Минимальные требования к версии Windows подняты до Windows 8.1, а к macOS до 10.14.
  • Добавлена поддержка сборки с использованием Python 3.12.


  1. Главная ссылка к новости (https://kodi.tv/article/kodi-2...)
  2. OpenNews: Взлом форума проекта Kodi
  3. OpenNews: Релиз открытого медиацентра Kodi 20.0
  4. OpenNews: Ассоциация кинокомпаний потребовала заблокировать на GitHub разработчика Kodi-репозитория Blamo
  5. OpenNews: Компрометация репозиториев дополнений к Kodi привела к распространению вредоносного кода
  6. OpenNews: Не исключена подмена MetalKettle, популярного репозитория для медиацентра Kodi
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/60936-kodi
Ключевые слова: kodi
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Обсуждение (1) RSS
  • 1, Аноним (1), 14:39, 06/04/2024 [ответить]  
    		• +/
    Ага, мой 20.5 уже обматерился шо есть новая версия
    …теперь ждемс пока в пакмане соберут [ждун.жипег]
     
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