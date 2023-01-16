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Релиз открытого медиацентра Kodi 20.0

16.01.2023 13:29

После почти двух лет с момента публикации прошлой значительной ветки состоялся релиз открытого медиацентра Kodi 20.0, ранее развивавшийся под именем XBMC. Медиацентр предоставляет интерфейс для просмотра Live TV и управления коллекцией фотографий, фильмов и музыки, поддерживает навигацию по телешоу, работу с электронным телегидом и организацию видеозаписи по расписанию. Готовые установочные пакеты доступны для Linux, FreeBSD, Raspberry Pi, Android, Windows, macOS, tvOS и iOS. Код проекта распространяется под лицензией GPLv2+.

Изначально проект был нацелен на создание открытого мультимедийного плеера для игровой приставки XBOX, но в процессе развития трансформировался в кросс-платформенный медиацентр, работающий на современных программных платформах. Из интересных функций Kodi, можно отметить поддержку широкого спектра форматов мультимедийных файлов и средств аппаратного ускорения декодирования видео; поддержка пультов дистанционного управления; возможность проигрывания файлов по FTP/SFTP, SSH и WebDAV; возможность удалённого управления через web-интерфейс; наличие гибкой системы плагинов, реализованных на языке Python и доступных для установки через специальный каталог дополнений; подготовка плагинов для интеграции с популярными online-сервисами; возможность загрузки метаданных (текстов песен, обложек, рейтинга и т.п.) для имеющегося контента. На базе Kodi развивается около десятка коммерческих телеприставок и несколько открытых ответвлений (Boxee, GeeXboX, 9x9 Player, MediaPortal, Plex).

С момента прошлого выпуска в кодовую базу было внесено более 4600 изменений. Основные новшества:

  • Реализована возможность загрузки нескольких экземпляров бинарных дополнений. Например, можно загрузить несколько экземпляров дополнения TVHeadend для соединения с разными серверами, но используя единые настройки самого дополнения, такие как группы каналов и скрытые каналы.
  • Добавлена поддержка аппаратного ускорения декодирования видео в формате AV1 (в Linux через VA-API), разработанном альянсом Open Media (AOMedia), в котором представлены такие компании, как Mozilla, Google, Microsoft, Intel, ARM, NVIDIA, IBM, Cisco, Amazon, Netflix, AMD, VideoLAN, Apple, CCN и Realtek. AV1 позиционируется как общедоступный и не требующий оплаты отчислений свободный формат кодирования видео, который заметно опережает H.264 и VP9 по уровню сжатия. Поддержка AV1 также добавлена в API Inputstream, что позволяет дополнения использовать интерфейс inputsream.adaptive для воспроизведения в дополнениях потоков в формате AV1.
  • Переработана система работы с субтитрами. Код обработки форматов субтитров модернизирован для упрощения разработки и сопровождения. Добавлена возможность динамического позиционирования шрифтов, изменения цвета фона и рамки области с субтитрами. Улучшена поддержка форматов SAMI, ASS/SSA и TX3G. Добавлена поддержка формата субтитров WebVTT и формата шрифтов OTF (OpenType Font).
  • В системе запуска игр и эмуляторов игровых приставок на базе libretro реализована возможность сохранения состояния для продолжения игры с прерванной позиции, даже если сама игра не поддерживает сохранение.
  • Для платформы Windows реализована полная поддержка расширенного динамического диапазона (HDR, High Dynamic Range). В Linux предоставлена возможность настройки HDR-вывода с использованием API GBM (Generic Buffer Management).
  • Добавлена отдельная настройка для задания громкости звуковых эффектов в интерфейсе.
  • Добавлен новый диалог выбора цвета.
  • Реализована возможность доступа к внешним хранилищам с использованием протокола NFSv4.
  • Добавлена поддержка протокола WS-Discovery (SMB discovery) для определения сервисов в локальной сети.
  • Приведены к единой форме контекстные меню в разных окнах, реализованы такие возможности как воспроизведение альбома прямо из виджетов.
  • На платформе Linux улучшено воспроизведение оптических дисков. Добавлено монтирование по умолчанию оптических дисков при помощи udisks. Реализовано возобновление воспроизведения с ISO-образов дисков Blu-Ray и DVD.
  • Проведена большая работа по повышению стабильности, производительности и безопасности. Расширен API для дополнений.
  • Добавлена поддержка мультимедийного сервера PipeWire.
  • Интегрирована поддержка игровых контроллеров Steam Deck.
  • Добавлена поддержка устройств Apple на ARM-чипе M1.


  1. Главная ссылка к новости (https://kodi.tv/article/kodi-2...)
  2. OpenNews: Релиз открытого медиацентра Kodi 19.0
  3. OpenNews: Ассоциация кинокомпаний потребовала заблокировать на GitHub разработчика Kodi-репозитория Blamo
  4. OpenNews: Компрометация репозиториев дополнений к Kodi привела к распространению вредоносного кода
  5. OpenNews: Не исключена подмена MetalKettle, популярного репозитория для медиацентра Kodi
  6. OpenNews: Разработчики медиацентра Kodi представили новый web-интерфейс
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/58489-kodi
Ключевые слова: kodi
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Обсуждение (2) RSS
  • 1, Аноним (1), 13:53, 16/01/2023 [ответить]  
    		• +/
    Уважение даже потому что не выпускают клиповые обновы.. а ну раз в два года в целом можно обновиться.
     
  • 2, Michael Shigorin (ok), 13:58, 16/01/2023 [ответить]  
    		• +/
    http://t.me/e2k_chat/176346 :-)
     
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