После почти двух лет с момента публикации прошлой значительной ветки состоялся релиз открытого медиацентра Kodi 20.0, ранее развивавшийся под именем XBMC. Медиацентр предоставляет интерфейс для просмотра Live TV и управления коллекцией фотографий, фильмов и музыки, поддерживает навигацию по телешоу, работу с электронным телегидом и организацию видеозаписи по расписанию. Готовые установочные пакеты доступны для Linux, FreeBSD, Raspberry Pi, Android, Windows, macOS, tvOS и iOS. Код проекта распространяется под лицензией GPLv2+. Изначально проект был нацелен на создание открытого мультимедийного плеера для игровой приставки XBOX, но в процессе развития трансформировался в кросс-платформенный медиацентр, работающий на современных программных платформах. Из интересных функций Kodi, можно отметить поддержку широкого спектра форматов мультимедийных файлов и средств аппаратного ускорения декодирования видео; поддержка пультов дистанционного управления; возможность проигрывания файлов по FTP/SFTP, SSH и WebDAV; возможность удалённого управления через web-интерфейс; наличие гибкой системы плагинов, реализованных на языке Python и доступных для установки через специальный каталог дополнений; подготовка плагинов для интеграции с популярными online-сервисами; возможность загрузки метаданных (текстов песен, обложек, рейтинга и т.п.) для имеющегося контента. На базе Kodi развивается около десятка коммерческих телеприставок и несколько открытых ответвлений (Boxee, GeeXboX, 9x9 Player, MediaPortal, Plex). С момента прошлого выпуска в кодовую базу было внесено более 4600 изменений. Основные новшества: Реализована возможность загрузки нескольких экземпляров бинарных дополнений. Например, можно загрузить несколько экземпляров дополнения TVHeadend для соединения с разными серверами, но используя единые настройки самого дополнения, такие как группы каналов и скрытые каналы.

Добавлена поддержка аппаратного ускорения декодирования видео в формате AV1 (в Linux через VA-API), разработанном альянсом Open Media (AOMedia), в котором представлены такие компании, как Mozilla, Google, Microsoft, Intel, ARM, NVIDIA, IBM, Cisco, Amazon, Netflix, AMD, VideoLAN, Apple, CCN и Realtek. AV1 позиционируется как общедоступный и не требующий оплаты отчислений свободный формат кодирования видео, который заметно опережает H.264 и VP9 по уровню сжатия. Поддержка AV1 также добавлена в API Inputstream, что позволяет дополнения использовать интерфейс inputsream.adaptive для воспроизведения в дополнениях потоков в формате AV1.

Переработана система работы с субтитрами. Код обработки форматов субтитров модернизирован для упрощения разработки и сопровождения. Добавлена возможность динамического позиционирования шрифтов, изменения цвета фона и рамки области с субтитрами. Улучшена поддержка форматов SAMI, ASS/SSA и TX3G. Добавлена поддержка формата субтитров WebVTT и формата шрифтов OTF (OpenType Font).

В системе запуска игр и эмуляторов игровых приставок на базе libretro реализована возможность сохранения состояния для продолжения игры с прерванной позиции, даже если сама игра не поддерживает сохранение.

Для платформы Windows реализована полная поддержка расширенного динамического диапазона (HDR, High Dynamic Range). В Linux предоставлена возможность настройки HDR-вывода с использованием API GBM (Generic Buffer Management).

Добавлена отдельная настройка для задания громкости звуковых эффектов в интерфейсе.

Добавлен новый диалог выбора цвета.

Реализована возможность доступа к внешним хранилищам с использованием протокола NFSv4.

Добавлена поддержка протокола WS-Discovery (SMB discovery) для определения сервисов в локальной сети.

Приведены к единой форме контекстные меню в разных окнах, реализованы такие возможности как воспроизведение альбома прямо из виджетов.

На платформе Linux улучшено воспроизведение оптических дисков. Добавлено монтирование по умолчанию оптических дисков при помощи udisks. Реализовано возобновление воспроизведения с ISO-образов дисков Blu-Ray и DVD.

Проведена большая работа по повышению стабильности, производительности и безопасности. Расширен API для дополнений.

Добавлена поддержка мультимедийного сервера PipeWire.

Интегрирована поддержка игровых контроллеров Steam Deck.

Добавлена поддержка устройств Apple на ARM-чипе M1.



