Выпуск мультимедиа-пакета FFmpeg 6.0

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|1.1, Аноним (1), 11:42, 28/02/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+9 +/–
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Интересно чтобы все делали если бы не было ffmpeg? Платили за кодеки или отказались от монтажа видео?
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|2.2, КО (?), 11:46, 28/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Использовали бы другой пакет.
Они платят за удобную обертку над ffmpeg.
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|3.31, Аноним (31), 12:53, 28/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Вот, например, у меня слабый ПК, но может в относительное воспроизведение видео 1080p 60fps.
Обёртки часто позиционируют себя как "монтаж видео только на мощном железе" т.е. проще говоря нарушают масштабируемость
Средний пользователь - глупый. Поэтому если не заведётся проприетарная программа для видеомонтажа(обёртка над ffmpeg) то он пойдёт и купит мощнейшее железо. Хотя мог бы использовать альтернативными или поучиться
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|4.50, pavlinux (ok), 14:18, 28/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
Ля, всем бы быть такими глупыми нище6poдами, чтоб иметь бабло на 8-сокетные Xeon... большой текст свёрнут, показать
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|5.75, Аноним (75), 15:53, 28/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> каждая безграмотная шавка может высpaть на Опеннет своё бесполезное мнение
Фигасе Павлуша стал самокритичным О_о
А теперь убери за собой!
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|5.82, Аноним (82), 16:53, 28/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Из всего этого мысль только что ффмпег сам обёртка.
Остальное все поток сознания со слабо прослеживающейся логикой и имеющий слабое отношение к реальности, но видимо призванный выразить илитарность автора.
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|4.65, Аноним (65), 15:15, 28/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Это какое нужно железо, чтобы обёртка не завелась? Я бы на таком вообще поостерёгся видео обрабатывать.
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|5.66, Аноним (-), 15:29, 28/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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На ум приходит два варианта: в процессоре нет нужных команд. Или процессору не хватает частоты или ядер, чтобы декодировать 1060p 60 кадров. 100 ядре с частотой 100МГц возможно справятся.
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|6.68, Аноним (-), 15:33, 28/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Вспомнил, что перекодирование это не только декодирование, это декодирование и кодирование вместе, а на это ещё больше надо ресурсов процессора если декодирование и кодирование через процессор.
Тоесть если есть PCI-e разьём то видеокарту можно установить современную.
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|7.70, Аноним (-), 15:38, 28/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Вопрос в другом. Как в ffmpeg происходит кодирование. Вроде для кодирования используется декодирование через процессор всегда.
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|8.72, Аноним (-), 15:42, 28/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
В Windows не через ffmpeg я сумел использовать перекодирование так декодируется... текст свёрнут, показать
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|5.74, Аноним (65), 15:51, 28/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Теория понятна, мне интересна практика — какое именно железо не заведёт обёртку. Нетбук на атоме? Пентиум 4?
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|4.76, Аноним (-), 15:54, 28/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Без названия процессора разговор о производительности процессора обстрактный.
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|4.79, Аноним (-), 16:10, 28/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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"Обёртки часто позиционируют себя как "монтаж видео только на мощном железе" " Это так потому, что видео изменилось. ТВ трансляции как были 24 или 25 кадров так и остаось и разрешение не меняется. А в интернете уже есть и 1080p и 60 кадров, и 4К c 60 кадрами, и битрейты детяски тысяч. Какое разрешение и частота кадров используется в спутниковом тв не знаю, не пользовался спутниковым ТВ. Естествено на обработку такого видео и процессоры нужны мощнее это обективность.
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|5.80, Аноним (-), 16:15, 28/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Я сомневаюсь что подходит определение "часто позиционируют себя". На мой взгляд это также очевидно как и с играми. Ещё на до учитывать время. Мощне процессор или современне меньше времени надо на перекодирование.
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|5.92, Аноним (92), 19:56, 28/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> "Обёртки часто позиционируют себя как "монтаж видео только на мощном железе" "
> Это так потому, что видео изменилось. ТВ трансляции как были 24 или 25 кадров так и остаось и разрешение не меняется.
man dvb-t (вернее, уже dvb-t2).
Емнип, чемпионат мира 2006 уже транслировали в HD1080i50
В общем, "not everywhere is USA^W Russia" (c)
> Какое разрешение и частота кадров используется в спутниковом тв не знаю, не пользовался спутниковым ТВ.
HD720/HD1080, UHD (правда, это уже платные каналы).
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|2.3, Аноним (3), 11:48, 28/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Платили? А толку от оплаты тем, кто на POWER, Aarch64? Блобомир он такой.
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|4.20, Аноним (20), 12:37, 28/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Путь сокращается? Как и при любой занятости. Снижение уровня агрессии при бездельи. )
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|3.41, Аноним (41), 13:32, 28/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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>толку от оплаты тем, кто на POWER, Aarch64
покойникам и мифическим персонажам деньги не нужны
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|4.46, ryoken (ok), 13:40, 28/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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POWER - Маки, Талосы
Aarch64 - опять Маки :D
Чего ж тут мифического?
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|5.62, Аноним (1), 14:55, 28/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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POWER маки древние музейные маки? Даже местные завсегдатае на таких стесняются сидеть.
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|2.9, Аноним (9), 12:06, 28/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–20 +/–
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FFmpeg это кривые (очень кривые) костыли для работы с файлами (зато универсальные, ага) и набор фильтров разной степени пригодности. Никакого отношения к кодекам/декодерам не имеет (встроенные в ffmpeg реализации в основном весьма слабые).
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|4.12, Аноним (9), 12:16, 28/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–6 +/–
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WAV, например. Но надо учитывать, что совместимость с форматом проприетарных приложений для венды отсутствует и если не свапнуть 2 байта в заголовке такой файл может считаться битым, что будет создавать разные интересные проблемы, особенно при пакетной обработке. С тегами опять же были проблемы, надо добавлять ключ -bitexact, чтобы их избежать. Можно использовать, но нельзя забывать, что это багованный кусок.
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|5.24, Котофалк (?), 12:44, 28/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> совместимость с форматом проприетарных приложений для венды отсутствует
Именно так и задумывалось авторами проприетарных приложений для венды. Именно и и нужно предьявлять претензии.
Можно использовать, но нельзя забывать, что c багованными кусками проприетарных приложений для багованной проприетарной венды могут быть проблемы. // поправил
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|6.28, Аноним (9), 12:50, 28/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Тут дело в том, что разработчики софта для венды могут себе это позволить, поскольку именно в их софте контент и создаётся. Это только 1 пример, все форматы файлов и тегов у ffmpeg "себе на уме" и не совместимы (или плохо совместимы) со стандартами. Так что о багах в коммерческом софте (а они там есть, бесспорно) тут немного мимо.
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|7.40, Котофалк (?), 13:22, 28/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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> Тут дело в том, что разработчики софта для венды могут себе это позволить, поскольку именно в их софте контент и создаётся.
Давайте оставим в покое и формулировку "могут позволить себе" и стоящую за ней суть. Потому что иначе всё сведётся к тому, что вы позволите себе считать поведение ffmpeg багами, а я могу позволить себе считать ваш подход смешной причудой.
И тогда останется немного в сухом остатке: опубликованные стандарты (уж извините за тавтологию, но неопубликованные стандарты это по сути не стандарты), которым не соответствует ffmpeg (ссылка на стандарт, ссылка на багрепорт) и баги ffmpeg (ссылка на багрепорт). Это кратко и по сути. В более философском смысле - источником проблем реализации проприетарных фич является проприетарность. Если команда X не хочет, чтобы кто-то что-то из их арсенала воспроизводил, то "кривая реализация" командой Z - это и есть желаемый ими результат. И ещё момент - глубокий философский вопрос кто именно и в какой момент создаёт контент. Тот, кто лопочет что-то в камеру или тот, кто в проприетарной программе это обрабатывает. Если второе - то тот, кто берёт в руки ffmpeg для перемонтажа или даже конвертации, тоже создаёт контент. И может себе позволить...
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|5.32, Аноним (32), 12:56, 28/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ну самые ходовые контейнеры муксит/демуксит более или менее без проблем (и единообразно, что самое важное).
Фильтры - кропы, панниг, да. Остальное (денойзеры, деинтрелейсинг и т.д) - соглашусь, очень разное, скорее очень средненько.
Кодинг/перекодинг - лучше специальные отдельные кодеры, типа x264 и дальнейший мукс в нужный контейнер.
По части декодинга (как встраиваемой и не очень библиотеке), к ffmpeg претензий мало. Бывают косяки на чем-нибудь редком или ультра новом, но фиксится довольно оперативно, т.к. куча народа.
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|6.35, Аноним (9), 13:06, 28/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Mp4 тот же весьма проблемный, у gpac куда лучше получается (но у него очень много лишних возможностей), хотя казалось бы, куда уж популярнее. Постоянно приходится читать в логах об ошибках при декодировании и выяснять, насколько это плохо.
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|7.44, Аноним (32), 13:35, 28/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ну да, mp4box для mp4, и mkvtoolnix для матрёшки. Но в среднем по палате перепаковать не парясь с acopy и vcopy ффпеги хватает.
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|5.34, Sergei (??), 13:04, 28/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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Какую ахинею вы несете батенька.
1. WAV это вообще контейнер и отношения к "кодекам/декодерам" не имеет. А чем в нем аудиоданные закодированы вообще ограничеий нет, только принято туда класть не сжатые данные. Но в спеках нет ограничений на кодек.
2. FFmpeg это в первую очередь набор библиотек которые можно биндить к чему угодно, хоть в ту же яву пихать. И получать нативную возможность обработки практически любых мультимедийных данных.
А ставшие популярными .exe никогда не были самоцелью проекта.
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|6.36, Аноним (9), 13:08, 28/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Хватит открывать тут тайны мироздания, мы к этому не готовы. Я говорил только про хидеры и особенности работы муксера.
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|7.56, Аноним (56), 14:38, 28/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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RIFF в WAV ffmpeg поддерживает.
ffmpeg/libavformat/wavenc.c
ffmpeg/libavformat/wavdec.c
ffmpeg/libavformat/riffenc.c
ffmpeg/libavformat/riffdec.c
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|5.55, Аноним (56), 14:34, 28/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> совместимость с форматом проприетарных приложений для венды отсутствует и если не свапнуть 2 байта в заголовке такой файл может считаться битым, что будет создавать разные интересные проблемы, особенно при пакетной обработке.
Вы гоните на ffmpeg, который работает с эталонным стандартом WAV, и обвиняете его в том, что он не генерирует мусор, который нужен отдельным программам под Windows? Претензии к программам, пожалуйста.
Извраты с контейнерами бывают разные - поддержка этих извратов - дело их авторов.
ffmpeg отлично справляется с 6 канальным 192KHz, 32bit float аудио в WAV.
ffmpeg отлично справляется с MP3, который тоже можно запихать в WAV.
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|6.60, Аноним (9), 14:42, 28/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Не то чтобы по этой причине гоню, но да, у него поддержка extended wave так себе и у коммерческого софта всё совместимо (независимо от вендора).
Не извраты, спеки и стандарты, на которые в коммерческом софте не забивают.
Ещё бы он не справлялся с plain WAV (с остальным всё уже не так гладко).
К mp3 будет много вопросов, смотря как и чем он его будет декодировать.
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|3.13, Аноним (13), 12:21, 28/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Пока непонятно насколько реализации слабые, но понятно что в лужу ты сел сильно
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|4.16, Аноним (9), 12:23, 28/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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С чего ты так решил? Мне кажется, ты недостаточно работал с ffmpeg, если тебе непонятно.
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|5.25, Аноним (13), 12:45, 28/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Я достаточно работал с FFmpeg чтобы понимать что ты гонишь и более мощной альтернативы у тебя нет и не предвидится за исключением пары узких кейсов)
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|6.30, Аноним (9), 12:51, 28/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Копировать непонятные строчки из интернета это не работать. Альтернативы чему? Я вот использую sox и gstreamer и они удобнее и часто функциональнее (но со своими ограничениями), дальше что?
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|7.42, Аноним (13), 13:33, 28/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Я вот использую sox и gstreamer
Т.е. ты не разобравшись копируешь строчки из интернета, у тебя что-то не получается, но ffmpeg плохой? А санитары в курсе?
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|8.45, Аноним (9), 13:37, 28/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
Что у меня не получается Твои логические построения намекают, что лично ты с са... текст свёрнут, показать
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|8.81, Аноним (65), 16:45, 28/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
А, ну правильно, надо сначала разобраться в 1000-страничном мануале С хабра как... текст свёрнут, показать
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|3.23, Stax (ok), 12:43, 28/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Кодеры там были многие слабые, хотя для простых форматов типа flac вполне адекватные. Но в рамках ffmpeg почти не делают кодеров уже давно, h264, h265, vp9, av1 и тп - все через внешние библиотеки.
А какая претензия к декодерам? Вы считаете, что декодеры mpeg1/2/4, h263p/h264/h265 и тп или аудио-форматов дают отличие от референсных декодеров? Что можно декодировать более правильно? По скорости декодирования так же нет никаких претензий...
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|4.33, Аноним (9), 13:01, 28/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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>flac
>простых
По сравнению с референсным кодером были заметные отличия на тех же параметрах. Как и в случае с wavpack, на годы отстаёт от апстрима, были баги. Особенно заметны проблемы при кодировании truehd и dts-hd. Теги довольно косячные -- первым делом пришлось перейти на использование metaflac при кодировании аудио (на самом деле нет ни 1 причины использовать ffmpeg для кодирования аудио, кроме тяпляп).
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|3.53, Аноним (56), 14:25, 28/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Такую мощную ахинею, включая ад про WAV ниже, я ещё никогда не читал.
Автор не имеет никакого отношения ни к контейнерам, ни к кодекам, а просто несёт и не расплескивает, а слово header (которое от английского "head") пытается произнести через "и", что ещё говорит о полном незнании английского.
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|5.57, Аноним (56), 14:40, 28/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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"Подумал"?
Сомневаюсь. Слово думать к вам сложно применить.
#55
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|6.61, Аноним (9), 14:44, 28/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ты только продолжаешь убеждать меня в правоте, но такими сообщениями ещё и бустишь моё эго, спасибо.
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|2.38, Прохожий (??), 13:14, 28/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Проблема не в том, чтобы платить за кодек, проблема в том, что надежных поставщиков нет, а есть повесточные проститутки, ну и на хрена с ними иметь дело?-))
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|1.6, Аноним (6), 12:03, 28/02/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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> Добавлены новые кодировщики: ..., MediaCodec
Это теперь на Андроиде в termux можно будет использовать аппаратное ускорение кодирования?
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|2.78, я (?), 16:07, 28/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Можно. Я еще до релиза собрал (без termux) и проверил, всё работает.
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|1.7, Аноним (9), 12:03, 28/02/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Чёт редко значимые обновления. А дистре так до сих пор 4 версия. И что-то я не понял прикола, вроде около года назад добавили новые cuda фильтры, но нашёл я их почему-то только в git версии.
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|1.8, Анонус (?), 12:05, 28/02/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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О, спасибо новости. Узнал, что есть фильтр xstack. Гуглением он не ищется, только hstack и vstack.
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|1.14, Рмщъ (?), 12:22, 28/02/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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> "ffmpeg -vf drawtext=/text=/tmp/some_text" приведёт к загрузке параметра text из файла /tmp/some_text
Почему не из файла /text?
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|1.15, Аноним (13), 12:23, 28/02/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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> corr - определяет корелляцию между двумя видео.
Выглядит интересно. Можно как-то скормить два разных кодека и убедиться, что это на 99.9% одно и то же видео? За вычетом впиленной рекламы и потерь на кодировании
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|1.17, Аноним (17), 12:23, 28/02/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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>разработка FFmpeg ведётся смежно с проектом MPlayer
Серьёзно? И что там в mplayer разрабатывают-то? Обновляют версию ффмпега от версии к версии и всё.
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|2.59, Аноним (59), 14:41, 28/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Серьёзно? И что там в mplayer разрабатывают-то? Обновляют версию ффмпега от версии к версии и всё.
Changelog мы, кончно, не читали...
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|1.29, Аноним (27), 12:51, 28/02/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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А главное куда делись фанаты handbreak? Они же уже должны были вопить как неправильно это кодировать AV1 на встройке штеуда и долго к тому же.
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|2.73, пох. (?), 15:49, 28/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Ну да, ну да - только "те у кого нет хотя бы 64 ядер могут идти теперь на-й!"
Уж лучше бы начали переписывать на хруст - кому был какой вред от readme.md?
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|1.47, Zenitur (ok), 13:41, 28/02/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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> Quick Sync Video
Кстати, а что там с санта-барбарой вокруг "Linux+кодирование" на интеле? Последний раз я интересовался этим в 2016 году. Тогда можно было кодировать при помощи голого VAAPI (что я и делал), и ещё был какой-то отдельный пакет Quick Sync для Linux (не пробовал). Что изменилось с тех пор?
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|1.48, Аноним (-), 14:00, 28/02/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Можно ли с помощью ffmpeg делать крутые рипы для рутрекера? Хотя-бы DVD и Bluray (про UltraHD не говорю, он в Linux вроде бы не поддерживается)?
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|2.51, Аноним (9), 14:20, 28/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Не стоит этим заниматься, если не понимаешь, как это делать. Хреновых рипов и так полный интернет. Если очень хочется, возьми какую-нибудь проприетарь, которая сделает нормально. Если всё же собираешься попробовать, то учитывай, что демуксеры для дисков у ffmpeg хреновые -- возьми dvd_info и утилиты из libbluray для извлечения информации о чаптерах и прочем таком. Встроенные деинтерлейсеры никуда не годятся, опять же, vaporsynth может предложить деинтерлейсеры получше. Фильтры нужно аккуратно настраивать, многие будут выдавать артефакты. Это значит, предварительно конвертировать yuv420 в yuv444 перед их применением тоже. Аккуратнее с тегированными цветовыми пространствами и их конвертацией, это самая популярная проблема популярных горе-релизеров.
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|4.77, Аноним (65), 15:54, 28/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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За ваши "опенсорсные" рипы вам на трекерах спасибо не скажут. Лучше придерживаться стандарта: ѧковебратеебилежѧ
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|5.84, HugoBoss (?), 17:08, 28/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Сразу видно "спеца" кукаретика. Недавно отметил годовщину - 5 лет рипования для Rutracker. 268 HD-рипов, все на FFMPEG. Ни разу не было нареканий о качестве. Большинство готовых проприетарных комбайнов, которые ты юзаешь, под капотом имеют FFMPEG. ;)
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|6.88, Аноним (9), 17:39, 28/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Будем считать, что ты лично ответственен за сотни дерьмовых рипов на том сайте. Рассчитывать на отзывы о качестве было бы несколько наивно, ведь даже когда полнейший вырвиглаз в файле, люди жаловаться не будут, как правило (и я в том числе, это бесполезно). Если бы ты немного разбирался в теме, то знал, что проприетарные комбайны используют части ffmpeg, не вызывающие нареканий, и в елом используют его таким образом, чтобы получить достойный результат. А для этого необходимо как минимум понимать, что ffmpeg делает хорошо, а что не очень.
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|3.83, HugoBoss (?), 17:02, 28/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Не стоит давать дебильные советы - тем более, если испытываешь проблемы с пониманием русского языка. Чел спрашивает, можно ли делать нормальные рипы с помощью FFMPEG. Правильный ответ - ДА, можно. А знает он или не знает теорию - тебе неизвестно. КАК это делать - написано в техническом разделе самого Rutracker. За использование фильтров твой рип на Rutracker модерацию не пройдет. Если только это не попытка исправить изначально кривой или испорченный источник (какое-нибудь древнее кинцо с артефактами и дикими шумами). В остальном ничего сложного.
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|4.85, Аноним (85), 17:13, 28/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Я не говорю, что ffmpeg плохо. Плохо бежать на него лишь по причине "опенсорс, а не проприетарщина".
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|4.87, Аноним (9), 17:19, 28/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Я дал правильный и развёрнутый ответ -- это сделать непросто без понимания сути происходящего. Почему его должно волновать мнение какого-то рутрекера, где полным полно трешовых энкодов? Люди глупы. Кстати, скейл это тоже фильтр, дающий артефакты. А вот принёс ли твой ответ какую-то пользу?
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