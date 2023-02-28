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Выпуск мультимедиа-пакета FFmpeg 6.0

28.02.2023 11:19

После шести месяцев разработки доступен мультимедиа-пакет FFmpeg 6.0, включающий набор приложений и коллекцию библиотек для операций над различными мультимедиа-форматами (запись, преобразование и декодирование звуковых и видеоформатов). Пакет распространяется под лицензиями LGPL и GPL, разработка FFmpeg ведётся смежно с проектом MPlayer.

Из изменений, добавленных в FFmpeg 6.0, можно выделить:

  • В разряд обязательных переведена сборка ffmpeg в многопоточном режиме. Каждый упаковщик медиаконтейнеров (muxer) теперь запускается в отдельном потоке.
  • Реализована поддержка VAAPI и QSV (Quick Sync Video) для кодирования и декодирования VP9 и HEVC с цветовой субдискретизации 4:2:2 и 4:4:4, 10- и 12-разрядного кодирования глубины цвета.
  • Добавлена поддержка библиотеки oneVPL (oneAPI Video Processing Library) для использования технологии аппаратного ускорения Intel QSV (Quick Sync Video).
  • Добавлен кодировщик AV1 с аппаратным ускорением на базе QSV.
  • В утилиту ffmpeg добавлены опции:
    • "-shortest_buf_duration" для задания максимальной продолжительности буферизированных кадров (чем больше, тем выше точность в режиме "-shortest", но выше потребление памяти и задержки).
    • "-stats_enc_pre[_fmt]", "-stats_enc_post[_fmt]" и "-stats_mux_pre[_fmt]" для записи на разных стадиях кодирования покадровой информации о выбранных потоках в указанный файл.
    • "-fix_sub_duration_heartbeat" для определения синхронизирующего (heartbeat) видеопотока, используемого для разделения субтитров.
  • Синтаксис filtergraph расширен возможностью передачи значений опций из указанного файла. Имя файла задаётся через указание значения с префиксом '/', например, "ffmpeg -vf drawtext=/text=/tmp/some_text" приведёт к загрузке параметра text из файла /tmp/some_text.
  • Добавлена поддержка форматов изображений: WBMP (Wireless Application Protocol Bitmap), Radiance HDR (RGBE).
  • Добавлены новые декодировщики: APAC, bonk, Micronas SC-4, Media 100i, ViewQuest VQC, MediaCodec (NDKMediaCodec), WADY DPCM, CBD2 DPCM, XMD ADPCM, WavArc, RKA.
  • Добавлены новые кодировщики: nvenc AV1, MediaCodec.
  • Добавлены распаковщики медиаконтейнеров (demuxer): SDNS, APAC, bonk, LAF, WADY DPCM, XMD ADPCM, WavArc, RKA.
  • Объявлены устаревшими декодировщики CrystalHD.
  • Новые фильтры для видео:
    • ddagrab - захват видео рабочего стола Windows через API Desktop Duplication.
    • corr - определяет корелляцию между двумя видео.
    • ssim360 - оценка сходства видео, снятого в режиме 360°.
    • hstack_vaapi, vstack_vaapi и xstack_vaapi - совмещение нескольких видео (каждое видео показывается в своей области экрана) c использованием для ускорения VAAPI.
    • backgroundkey - превращает статичный фон в прозрачный.
    • В фильтр cropdetect добавлен режим определения области кадрирования на основании векторов и краёв движения.
  • Новые фильтры для звука:
    • showcwt - преобразования звука в видео с визуализацией частоты спектра, используя непрерывное вейвлет-преобразование и морлет.
    • adrc - применение ко входному звуковому потоку фильтра для изменения спектрального динамического диапазона.
    • a3dscope - преобразование входного звука в пространственный 3D-звук.
    • afdelaysrc - генерирует коэффициенты конечной импульсной характеристики (FIR).
  • Новые bitstream-фильтры:
    • Преобразование из media100 в mjpegb.
    • Преобразование из DTS в PTS.


  1. Главная ссылка к новости (http://ffmpeg.org/download.htm...)
  2. OpenNews: Уязвимость в FFmpeg, позволяющая выполнить код при обработке mp4-файлов
  3. OpenNews: Выпуск мультимедиа-пакета FFmpeg 5.1
  4. OpenNews: Выпуск звукового сервера PulseAudio 16.0
  5. OpenNews: Доступен мультимедийный фреймворк GStreamer 1.22.0
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/58722-ffmpeg
Ключевые слова: ffmpeg
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (92) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 11:42, 28/02/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +9 +/
    Интересно чтобы все делали если бы не было ffmpeg? Платили за кодеки или отказались от монтажа видео?
     
     
  • 2.2, КО (?), 11:46, 28/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Использовали бы другой пакет.
    Они платят за удобную обертку над ffmpeg.
     
     
  • 3.31, Аноним (31), 12:53, 28/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вот, например, у меня слабый ПК, но может в относительное воспроизведение видео 1080p 60fps.
    Обёртки часто позиционируют себя как "монтаж видео только на мощном железе" т.е. проще говоря нарушают масштабируемость
    Средний пользователь - глупый. Поэтому если не заведётся проприетарная программа для видеомонтажа(обёртка над ffmpeg) то он пойдёт и купит мощнейшее железо. Хотя мог бы использовать альтернативными или поучиться
     
     
  • 4.50, pavlinux (ok), 14:18, 28/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Ля, всем бы быть такими глупыми нище6poдами, чтоб иметь бабло на 8-сокетные Xeon... большой текст свёрнут, показать
     
     
  • 5.75, Аноним (75), 15:53, 28/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > каждая безграмотная шавка может высpaть на Опеннет своё бесполезное мнение

    Фигасе Павлуша стал самокритичным О_о
    А теперь убери за собой!

     
  • 5.82, Аноним (82), 16:53, 28/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Из всего этого мысль только что ффмпег сам обёртка.

    Остальное все поток сознания со слабо прослеживающейся логикой и имеющий слабое отношение к реальности, но видимо призванный выразить илитарность автора.

     
  • 4.65, Аноним (65), 15:15, 28/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это какое нужно железо, чтобы обёртка не завелась? Я бы на таком вообще поостерёгся видео обрабатывать.
     
     
  • 5.66, Аноним (-), 15:29, 28/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    На ум приходит два варианта: в процессоре нет нужных команд. Или процессору не хватает частоты или ядер, чтобы декодировать 1060p 60 кадров. 100 ядре с частотой 100МГц возможно справятся.
     
     
  • 6.67, Аноним (-), 15:29, 28/02/2023 Скрыто модератором
    		• +/
     
  • 6.68, Аноним (-), 15:33, 28/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вспомнил, что перекодирование это не только декодирование,  это декодирование и кодирование вместе, а на это ещё больше надо ресурсов процессора если декодирование и кодирование через процессор.

    Тоесть если есть PCI-e разьём то видеокарту можно установить современную.

     
     
  • 7.70, Аноним (-), 15:38, 28/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вопрос в другом. Как в ffmpeg происходит кодирование. Вроде для кодирования используется декодирование через процессор всегда.
     
     
  • 8.72, Аноним (-), 15:42, 28/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В Windows не через ffmpeg я сумел использовать перекодирование так декодируется... текст свёрнут, показать
     
  • 5.74, Аноним (65), 15:51, 28/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Теория понятна, мне интересна практика — какое именно железо не заведёт обёртку. Нетбук на атоме? Пентиум 4?
     
  • 4.76, Аноним (-), 15:54, 28/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Без названия процессора разговор о производительности процессора обстрактный.
     
  • 4.79, Аноним (-), 16:10, 28/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    "Обёртки часто позиционируют себя как "монтаж видео только на мощном железе" " Это так потому, что видео изменилось. ТВ трансляции как были 24 или 25 кадров так и остаось и разрешение не меняется. А в интернете уже есть и 1080p и 60 кадров, и 4К c 60 кадрами, и битрейты детяски тысяч. Какое разрешение и частота кадров используется в спутниковом тв не знаю, не пользовался спутниковым ТВ. Естествено на обработку такого видео и процессоры нужны мощнее это обективность.
     
     
  • 5.80, Аноним (-), 16:15, 28/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я сомневаюсь что подходит определение "часто позиционируют себя". На мой взгляд это также очевидно как и с играми. Ещё на до учитывать время. Мощне процессор или современне меньше времени надо на  перекодирование.
     
  • 5.92, Аноним (92), 19:56, 28/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > "Обёртки часто позиционируют себя как "монтаж видео только на мощном железе" "
    > Это так потому, что видео изменилось. ТВ трансляции как были 24 или 25 кадров так и остаось и разрешение не меняется.

    man dvb-t (вернее, уже dvb-t2).
    Емнип, чемпионат мира 2006 уже транслировали в HD1080i50
    В общем, "not everywhere is USA^W Russia" (c)

    > Какое разрешение и частота кадров используется в спутниковом тв не знаю, не пользовался спутниковым ТВ.

    HD720/HD1080, UHD (правда, это уже платные каналы).


     
  • 2.3, Аноним (3), 11:48, 28/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Платили? А толку от оплаты тем, кто на POWER, Aarch64? Блобомир он такой.
     
     
  • 3.4, Аноним (4), 11:55, 28/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Заплатили бы ещё за х86-совместимый ПК
     
  • 3.5, kusb (?), 11:59, 28/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    А толку вообще от просмотра и создания видео?
     
     
  • 4.20, Аноним (20), 12:37, 28/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Путь сокращается? Как и при любой занятости. Снижение уровня агрессии при бездельи. )
     
  • 3.41, Аноним (41), 13:32, 28/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    >толку от оплаты тем, кто на POWER, Aarch64

    покойникам и мифическим персонажам деньги не нужны

     
     
  • 4.46, ryoken (ok), 13:40, 28/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    POWER - Маки, Талосы
    Aarch64 - опять Маки :D
    Чего ж тут мифического?
     
     
  • 5.62, Аноним (1), 14:55, 28/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    POWER маки древние музейные маки? Даже местные завсегдатае на таких стесняются сидеть.  
     
  • 2.9, Аноним (9), 12:06, 28/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –20 +/
    FFmpeg это кривые (очень кривые) костыли для работы с файлами (зато универсальные, ага) и набор фильтров разной степени пригодности. Никакого отношения к кодекам/декодерам не имеет (встроенные в ffmpeg реализации в основном весьма слабые).
     
     
  • 3.10, just_zhenya (?), 12:09, 28/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    а какие реализации не слабые?
     
     
  • 4.12, Аноним (9), 12:16, 28/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –6 +/
    WAV, например. Но надо учитывать, что совместимость с форматом проприетарных приложений для венды отсутствует и если не свапнуть 2 байта в заголовке такой файл может считаться битым, что будет создавать разные интересные проблемы, особенно при пакетной обработке. С тегами опять же были проблемы, надо добавлять ключ -bitexact, чтобы их избежать. Можно использовать, но нельзя забывать, что это багованный кусок.
     
     
  • 5.24, Котофалк (?), 12:44, 28/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > совместимость с форматом проприетарных приложений для венды отсутствует

    Именно так и задумывалось авторами проприетарных приложений для венды. Именно и и нужно предьявлять претензии.

    Можно использовать, но нельзя забывать, что c багованными кусками проприетарных приложений для багованной проприетарной венды могут быть проблемы. // поправил

     
     
  • 6.28, Аноним (9), 12:50, 28/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Тут дело в том, что разработчики софта для венды могут себе это позволить, поскольку именно в их софте контент и создаётся. Это только 1 пример, все форматы файлов и тегов у ffmpeg "себе на уме" и не совместимы (или плохо совместимы) со стандартами. Так что о багах в коммерческом софте (а они там есть, бесспорно) тут немного мимо.
     
     
  • 7.40, Котофалк (?), 13:22, 28/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    > Тут дело в том, что разработчики софта для венды могут себе это позволить, поскольку именно в их софте контент и создаётся.

    Давайте оставим в покое и формулировку "могут позволить себе" и стоящую за ней суть. Потому что иначе всё сведётся к тому, что вы позволите себе считать поведение ffmpeg багами, а я могу позволить себе считать ваш подход смешной причудой.

    И тогда останется немного в сухом остатке: опубликованные стандарты (уж извините за тавтологию, но неопубликованные стандарты это по сути не стандарты), которым не соответствует ffmpeg (ссылка на стандарт, ссылка на багрепорт) и баги ffmpeg (ссылка на багрепорт). Это кратко и по сути. В более философском смысле - источником проблем реализации проприетарных фич является проприетарность. Если команда X не хочет, чтобы кто-то что-то из их арсенала воспроизводил, то "кривая реализация" командой Z - это и есть желаемый ими результат. И ещё момент - глубокий философский вопрос кто именно и в какой момент создаёт контент. Тот, кто лопочет что-то в камеру или тот, кто в проприетарной программе это обрабатывает. Если второе - то тот, кто берёт в руки ffmpeg для перемонтажа или даже конвертации, тоже создаёт контент. И может себе позволить...


     
  • 5.32, Аноним (32), 12:56, 28/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну самые ходовые контейнеры муксит/демуксит более или менее без проблем (и единообразно, что самое важное).
    Фильтры - кропы, панниг, да. Остальное (денойзеры, деинтрелейсинг и т.д) - соглашусь, очень разное, скорее очень средненько.
    Кодинг/перекодинг - лучше специальные отдельные кодеры, типа x264 и дальнейший мукс в нужный контейнер.
    По части декодинга (как встраиваемой и не очень библиотеке), к ffmpeg претензий мало. Бывают косяки на чем-нибудь редком или ультра новом, но фиксится довольно оперативно, т.к. куча народа.
     
     
  • 6.35, Аноним (9), 13:06, 28/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Mp4 тот же весьма проблемный, у gpac куда лучше получается (но у него очень много лишних возможностей), хотя казалось бы, куда уж популярнее. Постоянно приходится читать в логах об ошибках при декодировании и выяснять, насколько это плохо.
     
     
  • 7.44, Аноним (32), 13:35, 28/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну да, mp4box для mp4, и mkvtoolnix для матрёшки. Но в среднем по палате перепаковать не парясь с acopy и vcopy ффпеги хватает.
     
  • 5.34, Sergei (??), 13:04, 28/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Какую ахинею вы несете батенька.
    1. WAV это вообще контейнер и отношения к "кодекам/декодерам" не имеет. А чем в нем аудиоданные закодированы вообще ограничеий нет, только принято туда класть не сжатые данные. Но в спеках нет ограничений на кодек.
    2. FFmpeg это в первую очередь набор библиотек которые можно биндить к чему угодно, хоть в ту же яву пихать. И получать нативную возможность обработки практически любых мультимедийных данных.
    А ставшие популярными .exe никогда не были самоцелью проекта.
     
     
  • 6.36, Аноним (9), 13:08, 28/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Хватит открывать тут тайны мироздания, мы к этому не готовы. Я говорил только про хидеры и особенности работы муксера.
     
  • 6.39, Sw00p aka Jerom (?), 13:19, 28/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Какую ахинею вы несете батенька.

    RIFF :)

     
     
  • 7.56, Аноним (56), 14:38, 28/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    RIFF в WAV ffmpeg поддерживает.

    ffmpeg/libavformat/wavenc.c
    ffmpeg/libavformat/wavdec.c
    ffmpeg/libavformat/riffenc.c
    ffmpeg/libavformat/riffdec.c

     
     
  • 8.93, Sw00p aka Jerom (?), 20:00, 28/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Сергей выше указал на то, что WAV - RIFF собственной персоной, не является аудио... текст свёрнут, показать
     
  • 5.55, Аноним (56), 14:34, 28/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > совместимость с форматом проприетарных приложений для венды отсутствует и если не свапнуть 2 байта в заголовке такой файл может считаться битым, что будет создавать разные интересные проблемы, особенно при пакетной обработке.

    Вы гоните на ffmpeg, который работает с эталонным стандартом WAV, и обвиняете его в том, что он не генерирует мусор, который нужен отдельным программам под Windows? Претензии к программам, пожалуйста.

    Извраты с контейнерами бывают разные - поддержка этих извратов - дело их авторов.

    ffmpeg отлично справляется с 6 канальным 192KHz, 32bit float аудио в WAV.

    ffmpeg отлично справляется с MP3, который тоже можно запихать в WAV.

     
     
  • 6.60, Аноним (9), 14:42, 28/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Не то чтобы по этой причине гоню, но да, у него поддержка extended wave так себе и у коммерческого софта всё совместимо (независимо от вендора).

    Не извраты, спеки и стандарты, на которые в коммерческом софте не забивают.

    Ещё бы он не справлялся с plain WAV (с остальным всё уже не так гладко).

    К mp3 будет много вопросов, смотря как и чем он его будет декодировать.

     
  • 3.13, Аноним (13), 12:21, 28/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Пока непонятно насколько реализации слабые, но понятно что в лужу ты сел сильно
     
     
  • 4.16, Аноним (9), 12:23, 28/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    С чего ты так решил? Мне кажется, ты недостаточно работал с ffmpeg, если тебе непонятно.
     
     
  • 5.25, Аноним (13), 12:45, 28/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Я достаточно работал с FFmpeg чтобы понимать что ты гонишь и более мощной альтернативы у тебя нет и не предвидится за исключением пары узких кейсов)
     
     
  • 6.30, Аноним (9), 12:51, 28/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Копировать непонятные строчки из интернета это не работать. Альтернативы чему? Я вот использую sox и gstreamer и они удобнее и часто функциональнее (но со своими ограничениями), дальше что?
     
     
  • 7.42, Аноним (13), 13:33, 28/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Я вот использую sox и gstreamer

    Т.е. ты не разобравшись копируешь строчки из интернета, у тебя что-то не получается, но ffmpeg плохой? А санитары в курсе?

     
     
  • 8.45, Аноним (9), 13:37, 28/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Что у меня не получается Твои логические построения намекают, что лично ты с са... текст свёрнут, показать
     
  • 8.81, Аноним (65), 16:45, 28/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А, ну правильно, надо сначала разобраться в 1000-страничном мануале С хабра как... текст свёрнут, показать
     
  • 3.23, Stax (ok), 12:43, 28/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Кодеры там были многие слабые, хотя для простых форматов типа flac вполне адекватные. Но в рамках ffmpeg почти не делают кодеров уже давно, h264, h265, vp9, av1 и тп - все через внешние библиотеки.

    А какая претензия к декодерам? Вы считаете, что декодеры mpeg1/2/4, h263p/h264/h265 и тп или аудио-форматов дают отличие от референсных декодеров? Что можно декодировать более правильно? По скорости декодирования так же нет никаких претензий...

     
     
  • 4.33, Аноним (9), 13:01, 28/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    >flac
    >простых

    По сравнению с референсным кодером были заметные отличия на тех же параметрах. Как и в случае с wavpack, на годы отстаёт от апстрима, были баги. Особенно заметны проблемы при кодировании truehd и dts-hd. Теги довольно косячные -- первым делом пришлось перейти на использование metaflac при кодировании аудио (на самом деле нет ни 1 причины использовать ffmpeg для кодирования аудио, кроме тяпляп).

     
  • 3.53, Аноним (56), 14:25, 28/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Такую мощную ахинею, включая ад про WAV ниже, я ещё никогда не читал.

    Автор не имеет никакого отношения ни к контейнерам, ни к кодекам, а просто несёт и не расплескивает, а слово header (которое от английского "head") пытается произнести через "и", что ещё говорит о полном незнании английского.

     
     
  • 4.54, Аноним (9), 14:28, 28/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Т.е. по-сути тебе сообщить нечего? Я так и подумал.
     
     
  • 5.57, Аноним (56), 14:40, 28/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    "Подумал"?

    Сомневаюсь. Слово думать к вам сложно применить.

    #55

     
     
  • 6.61, Аноним (9), 14:44, 28/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ты только продолжаешь убеждать меня в правоте, но такими сообщениями ещё и бустишь моё эго, спасибо.
     
  • 2.38, Прохожий (??), 13:14, 28/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Проблема не в том, чтобы платить за кодек, проблема в том, что надежных поставщиков нет, а есть повесточные проститутки, ну и на хрена с ними иметь дело?-))
     
     
  • 3.43, Аноним (13), 13:34, 28/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вот да, нахрена с тобой иметь дело?
     

  • 1.6, Аноним (6), 12:03, 28/02/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Добавлены новые кодировщики: ..., MediaCodec

    Это теперь на Андроиде в termux можно будет использовать аппаратное ускорение кодирования?

     
     
  • 2.64, Аноним (1), 14:58, 28/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Нет нельзя.  
     
  • 2.78, я (?), 16:07, 28/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Можно. Я еще до релиза собрал (без termux) и проверил, всё работает.
     

  • 1.7, Аноним (9), 12:03, 28/02/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Чёт редко значимые обновления. А дистре так до сих пор 4 версия. И что-то я не понял прикола, вроде около года назад добавили новые cuda фильтры, но нашёл я их почему-то только в git версии.
     
  • 1.8, Анонус (?), 12:05, 28/02/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    О, спасибо новости. Узнал, что есть фильтр xstack. Гуглением он не ищется, только hstack и vstack.
     
  • 1.14, Рмщъ (?), 12:22, 28/02/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    > "ffmpeg -vf drawtext=/text=/tmp/some_text" приведёт к загрузке параметра text из файла /tmp/some_text

    Почему не из файла /text?

     
     
  • 2.22, Аноним (22), 12:42, 28/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Потому что /text определяет имя параметра.
     

  • 1.15, Аноним (13), 12:23, 28/02/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >  corr - определяет корелляцию между двумя видео.

    Выглядит интересно. Можно как-то скормить два разных кодека и убедиться, что это на 99.9% одно и то же видео? За вычетом впиленной рекламы и потерь на кодировании

     
     
  • 2.27, Аноним (27), 12:49, 28/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Можно. Я тебе разрешаю это проверить.
     

  • 1.17, Аноним (17), 12:23, 28/02/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >разработка FFmpeg ведётся смежно с проектом MPlayer

    Серьёзно? И что там в mplayer разрабатывают-то? Обновляют версию ффмпега от версии к версии и всё.

     
     
  • 2.19, Аноним (19), 12:27, 28/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Действительно смешно.
     
  • 2.59, Аноним (59), 14:41, 28/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Серьёзно? И что там в mplayer разрабатывают-то? Обновляют версию ффмпега от версии к версии и всё.

    Changelog мы, кончно, не читали...

     
  • 2.91, Элита_Южного_Бутово (?), 19:55, 28/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Сантабарбара закончилась.Снова торт. Можно юзать.
     

  • 1.18, paulus (ok), 12:27, 28/02/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    2022-02-27, MPlayer 1.5 released
    Под FFmpeg 6.0 запилят? :)
     
  • 1.21, Аноним (21), 12:41, 28/02/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    simple the best
     
     
  • 2.52, Вы забыли заполнить поле Name (?), 14:21, 28/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Лучший и точка!
     

  • 1.26, Аноним (26), 12:46, 28/02/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Интересно, там API сильно поломали?
     
  • 1.29, Аноним (27), 12:51, 28/02/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    А главное куда делись фанаты handbreak? Они же уже должны были вопить как неправильно это кодировать AV1 на встройке штеуда и долго к тому же.
     
     
  • 2.89, iPeador (?), 18:11, 28/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > handbreak

    Главное ты тут есть, дружище мой

     

  • 1.37, Аноним (37), 13:11, 28/02/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Ничего не удалили, на раст ничего не пиреписали, фу такими быть!
     
     
  • 2.73, пох. (?), 15:49, 28/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Ну да, ну да - только "те у кого нет хотя бы 64 ядер могут идти теперь на-й!"
    Уж лучше бы начали переписывать на хруст - кому был какой вред от readme.md?

     

  • 1.47, Zenitur (ok), 13:41, 28/02/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Quick Sync Video

    Кстати, а что там с санта-барбарой вокруг "Linux+кодирование" на интеле? Последний раз я интересовался этим в 2016 году. Тогда можно было кодировать при помощи голого VAAPI (что я и делал), и ещё был какой-то отдельный пакет Quick Sync для Linux (не пробовал). Что изменилось с тех пор?

     
  • 1.48, Аноним (-), 14:00, 28/02/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Можно ли с помощью ffmpeg делать крутые рипы для рутрекера? Хотя-бы DVD и Bluray (про UltraHD не говорю, он в Linux вроде бы не поддерживается)?
     
     
  • 2.49, ИмяХ (?), 14:09, 28/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    Нельзя. Я тебе запрещаю.
     
  • 2.51, Аноним (9), 14:20, 28/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Не стоит этим заниматься, если не понимаешь, как это делать. Хреновых рипов и так полный интернет. Если очень хочется, возьми какую-нибудь проприетарь, которая сделает нормально. Если всё же собираешься попробовать, то учитывай, что демуксеры для дисков у ffmpeg хреновые -- возьми dvd_info и утилиты из libbluray для извлечения информации о чаптерах и прочем таком. Встроенные деинтерлейсеры никуда не годятся, опять же, vaporsynth может предложить деинтерлейсеры получше. Фильтры нужно аккуратно настраивать, многие будут выдавать артефакты. Это значит, предварительно конвертировать yuv420 в yuv444 перед их применением тоже. Аккуратнее с тегированными цветовыми пространствами и их конвертацией, это самая популярная проблема популярных горе-релизеров.
     
     
  • 3.71, penetrator (?), 15:42, 28/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Какие есть аналоги MakeMKV из мира опенсорс?
     
     
  • 4.77, Аноним (65), 15:54, 28/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    За ваши "опенсорсные" рипы вам на трекерах спасибо не скажут. Лучше придерживаться стандарта: ѧковебратеебилежѧ
     
     
  • 5.84, HugoBoss (?), 17:08, 28/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Сразу видно "спеца" кукаретика. Недавно отметил годовщину - 5 лет рипования для Rutracker. 268 HD-рипов, все на FFMPEG. Ни разу не было нареканий о качестве. Большинство готовых проприетарных комбайнов, которые ты юзаешь, под капотом имеют FFMPEG. ;)
     
     
  • 6.88, Аноним (9), 17:39, 28/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Будем считать, что ты лично ответственен за сотни дерьмовых рипов на том сайте. Рассчитывать на отзывы о качестве было бы несколько наивно, ведь даже когда полнейший вырвиглаз в файле, люди жаловаться не будут, как правило (и я в том числе, это бесполезно). Если бы ты немного разбирался в теме, то знал, что проприетарные комбайны используют части ffmpeg, не вызывающие нареканий, и в елом используют его таким образом, чтобы получить достойный результат. А для этого необходимо как минимум понимать, что ffmpeg делает хорошо, а что не очень.
     
  • 3.83, HugoBoss (?), 17:02, 28/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не стоит давать дебильные советы - тем более, если испытываешь проблемы с пониманием русского языка. Чел спрашивает, можно ли делать нормальные рипы с помощью FFMPEG. Правильный ответ - ДА, можно. А знает он или не знает теорию - тебе неизвестно. КАК это делать - написано в техническом разделе самого Rutracker. За использование фильтров твой рип на Rutracker модерацию не пройдет. Если только это не попытка исправить изначально кривой или испорченный источник (какое-нибудь древнее кинцо с артефактами и дикими шумами). В остальном ничего сложного.
     
     
  • 4.85, Аноним (85), 17:13, 28/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я не говорю, что ffmpeg плохо. Плохо бежать на него лишь по причине "опенсорс, а не проприетарщина".
     
  • 4.87, Аноним (9), 17:19, 28/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я дал правильный и развёрнутый ответ -- это сделать непросто без понимания сути происходящего. Почему его должно волновать мнение какого-то рутрекера, где полным полно трешовых энкодов? Люди глупы. Кстати, скейл это тоже фильтр, дающий артефакты. А вот принёс ли твой ответ какую-то пользу?
     
  • 2.58, Аноним (56), 14:41, 28/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Делают постоянно, а что?
     
  • 2.63, Аноним (1), 14:56, 28/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Рипы нельзя делать. Даже крутые.  
     
  • 2.69, Аноним (19), 15:37, 28/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Крутые рипы в линексе могут быть только в vapoursynth.
     
     
  • 3.86, Аноним (-), 17:16, 28/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ты бы хоть погуглил чтоль перед тем как народ смешить...
     
  • 2.90, Элита_Южного_Бутово (?), 18:34, 28/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Чел, ffmpeg используют в т.ч. крупные конторы которые делают софт для телевидения. И у тебя получится.
     

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