Выпуск мультимедиа-пакета FFmpeg 6.0

4.12 , Аноним ( 9 ), 12:16, 28/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] –6 + / – WAV, например. Но надо учитывать, что совместимость с форматом проприетарных приложений для венды отсутствует и если не свапнуть 2 байта в заголовке такой файл может считаться битым, что будет создавать разные интересные проблемы, особенно при пакетной обработке. С тегами опять же были проблемы, надо добавлять ключ -bitexact, чтобы их избежать. Можно использовать, но нельзя забывать, что это багованный кусок.

5.24 , Котофалк ( ? ), 12:44, 28/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – > совместимость с форматом проприетарных приложений для венды отсутствует Именно так и задумывалось авторами проприетарных приложений для венды. Именно и и нужно предьявлять претензии. Можно использовать, но нельзя забывать, что c багованными кусками проприетарных приложений для багованной проприетарной венды могут быть проблемы. // поправил

6.28 , Аноним ( 9 ), 12:50, 28/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Тут дело в том, что разработчики софта для венды могут себе это позволить, поскольку именно в их софте контент и создаётся. Это только 1 пример, все форматы файлов и тегов у ffmpeg "себе на уме" и не совместимы (или плохо совместимы) со стандартами. Так что о багах в коммерческом софте (а они там есть, бесспорно) тут немного мимо.

7.40 , Котофалк ( ? ), 13:22, 28/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +4 + / – > Тут дело в том, что разработчики софта для венды могут себе это позволить, поскольку именно в их софте контент и создаётся. Давайте оставим в покое и формулировку "могут позволить себе" и стоящую за ней суть. Потому что иначе всё сведётся к тому, что вы позволите себе считать поведение ffmpeg багами, а я могу позволить себе считать ваш подход смешной причудой. И тогда останется немного в сухом остатке: опубликованные стандарты (уж извините за тавтологию, но неопубликованные стандарты это по сути не стандарты), которым не соответствует ffmpeg (ссылка на стандарт, ссылка на багрепорт) и баги ffmpeg (ссылка на багрепорт). Это кратко и по сути. В более философском смысле - источником проблем реализации проприетарных фич является проприетарность. Если команда X не хочет, чтобы кто-то что-то из их арсенала воспроизводил, то "кривая реализация" командой Z - это и есть желаемый ими результат. И ещё момент - глубокий философский вопрос кто именно и в какой момент создаёт контент. Тот, кто лопочет что-то в камеру или тот, кто в проприетарной программе это обрабатывает. Если второе - то тот, кто берёт в руки ffmpeg для перемонтажа или даже конвертации, тоже создаёт контент. И может себе позволить...

5.32 , Аноним ( 32 ), 12:56, 28/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Ну самые ходовые контейнеры муксит/демуксит более или менее без проблем (и единообразно, что самое важное).

Фильтры - кропы, панниг, да. Остальное (денойзеры, деинтрелейсинг и т.д) - соглашусь, очень разное, скорее очень средненько.

Кодинг/перекодинг - лучше специальные отдельные кодеры, типа x264 и дальнейший мукс в нужный контейнер.

По части декодинга (как встраиваемой и не очень библиотеке), к ffmpeg претензий мало. Бывают косяки на чем-нибудь редком или ультра новом, но фиксится довольно оперативно, т.к. куча народа.

6.35 , Аноним ( 9 ), 13:06, 28/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Mp4 тот же весьма проблемный, у gpac куда лучше получается (но у него очень много лишних возможностей), хотя казалось бы, куда уж популярнее. Постоянно приходится читать в логах об ошибках при декодировании и выяснять, насколько это плохо.

7.44 , Аноним ( 32 ), 13:35, 28/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Ну да, mp4box для mp4, и mkvtoolnix для матрёшки. Но в среднем по палате перепаковать не парясь с acopy и vcopy ффпеги хватает.

5.34 , Sergei ( ?? ), 13:04, 28/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +4 + / – Какую ахинею вы несете батенька.

1. WAV это вообще контейнер и отношения к "кодекам/декодерам" не имеет. А чем в нем аудиоданные закодированы вообще ограничеий нет, только принято туда класть не сжатые данные. Но в спеках нет ограничений на кодек.

2. FFmpeg это в первую очередь набор библиотек которые можно биндить к чему угодно, хоть в ту же яву пихать. И получать нативную возможность обработки практически любых мультимедийных данных.

А ставшие популярными .exe никогда не были самоцелью проекта.

6.36 , Аноним ( 9 ), 13:08, 28/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Хватит открывать тут тайны мироздания, мы к этому не готовы. Я говорил только про хидеры и особенности работы муксера.

6.39 , Sw00p aka Jerom ( ? ), 13:19, 28/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >Какую ахинею вы несете батенька. RIFF :)

7.56 , Аноним ( 56 ), 14:38, 28/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – RIFF в WAV ffmpeg поддерживает. ffmpeg/libavformat/wavenc.c

ffmpeg/libavformat/wavdec.c

ffmpeg/libavformat/riffenc.c

ffmpeg/libavformat/riffdec.c

8.93 , Sw00p aka Jerom ( ? ), 20:00, 28/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать Сергей выше указал на то, что WAV - RIFF собственной персоной, не является аудио... 5.55 , Аноним ( 56 ), 14:34, 28/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > совместимость с форматом проприетарных приложений для венды отсутствует и если не свапнуть 2 байта в заголовке такой файл может считаться битым, что будет создавать разные интересные проблемы, особенно при пакетной обработке. Вы гоните на ffmpeg, который работает с эталонным стандартом WAV, и обвиняете его в том, что он не генерирует мусор, который нужен отдельным программам под Windows? Претензии к программам, пожалуйста. Извраты с контейнерами бывают разные - поддержка этих извратов - дело их авторов. ffmpeg отлично справляется с 6 канальным 192KHz, 32bit float аудио в WAV. ffmpeg отлично справляется с MP3, который тоже можно запихать в WAV.

6.60 , Аноним ( 9 ), 14:42, 28/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Не то чтобы по этой причине гоню, но да, у него поддержка extended wave так себе и у коммерческого софта всё совместимо (независимо от вендора). Не извраты, спеки и стандарты, на которые в коммерческом софте не забивают. Ещё бы он не справлялся с plain WAV (с остальным всё уже не так гладко). К mp3 будет много вопросов, смотря как и чем он его будет декодировать.

