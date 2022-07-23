Выпуск мультимедиа-пакета FFmpeg 5.1

|
|1.1, Fracta1L (ok), 13:56, 23/07/2022 [ответить]
|–1 +/–
|
> Добавлена поддержка децентрализованной файловой системы IPFS
Зачем это в ffmpeg?
|
|
|
|2.4, Аноним (4), 15:04, 23/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
М.б., если киношка лежит на удалённой шаре, то надо таскать куски файла так, чтобы оно гладко игралось, а ждя этого нужны какие-то твики в плеере, отражающие особенности ФС?
|
|2.8, BrainFucker (ok), 15:15, 23/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> Зачем это в ffmpeg?
Ну, не взлетит можно потом выкинуть. В идеале это надо добавить везде, чтобы работало из коробки.
Интересно, оно в ffmpeg тупо через сторонний web гейт работает или прям напрямую по p2p взаимодействует?
|
|1.2, Аноним (2), 14:01, 23/07/2022 [ответить]
|–1 +/–
|
Поддержку альфа канала для HEVC так и не сделали
|
|1.3, Jokard (?), 14:48, 23/07/2022 [ответить]
|+4 +/–
|
А им можно создавать нормальные DVD/Bluray рипы? То есть вообще не прибегая к виндовому софту. Только одним FFmpeg'ом.
Я запоролся уже на самой начальной стадии - снять защиту с DVD и скопировать его на комп. Вставил диск в привод, открыл VLC и понял, что лицензионные DVD в линуксе даже не проигрываются. Нагуглил, что надо скачать либу libdvdcss - скачал, обновил, а DVD все равно не проигрывается. В чем прикол? Этой же либой по идее как-то можно открыть DVD для копирования (через VLC) в виде структуры папок, и оттуда скопировать их уже в дешифрованном виде, ну по крайне мере так пишут в инете. Если нет, то как в линуксе снять защиту с DVD? А с Bluray?
|
|
|
|
|
|3.10, Jokard (?), 15:19, 23/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> Нет
Это на какой из вопросов ответ? Если libdvdcss позволяет проигрывать лицензионные DVD в линуксе, то значит дешифрует их перед тем, как проигрывать...
> MakeMkv может
Может что? Снимать защиту или рипы делать? Так то пишут, что и Handbrake может. И ему тоже нужен libdvdcss для этого. А я хочу понять, как без готовых комбайнов вроде Habdbrake (который тоже использует FFmpeg) снять защиту - для начала хотя-бы с DVD.
Про Bluray молчу уже. Хотя вроде как VLC умеет проигрывать Bluray, значит и его дешифрует каким-то образом.
|
|1.7, Аноним (7), 15:09, 23/07/2022 [ответить]
|+/–
|
>разработка FFmpeg ведётся смежно с проектом MPlayer
Получается, mplayer лучше mpv?
|
|1.9, pashev.ru (?), 15:17, 23/07/2022 [ответить]
|+/–
|
> переходом на новую схему формирования релизов, в соответствии с которой новые значительные выпуски будут формироваться раз в год
Шило в заду не утаишь.
|