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Выпуск мультимедиа-пакета FFmpeg 5.1

23.07.2022 13:07

После шести месяцев разработки доступен мультимедиа-пакет FFmpeg 5.1, включающий набор приложений и коллекцию библиотек для операций над различными мультимедиа-форматами (запись, преобразование и декодирование звуковых и видеоформатов). Пакет распространяется под лицензиями LGPL и GPL, разработка FFmpeg ведётся смежно с проектом MPlayer. Значительная смена номера версии объясняется существенными изменениями в API и переходом на новую схему формирования релизов, в соответствии с которой новые значительные выпуски будут формироваться раз в год, а релизы с расширенным временем поддержи - раз в два года. FFmpeg 5.0 станет первым LTS-релизом проекта.

Из изменений, добавленных в FFmpeg 5.1, можно выделить:

  • Добавлена поддержка децентрализованной файловой системы IPFS и используемого с ней протокола для привязки постоянных адресов IPNS.
  • Добавлена поддержка формата изображений QOI.
  • Добавлена поддержка формата изображений PHM (Portable Half float Map).
  • Реализована возможность использования API VDPAU (Video Decode and Presentation) для аппаратного ускорения декодирования видео в формате AV1.
  • Прекращена поддержка устаревшего интерфейса для аппаратного декодирования видео XvMC.
  • В утилиту ffprobe добавлена опция "-o" для вывода в указанный файл, вместо стандартного выходного потока.
  • Добавлены новые декодировщики: DFPWM, Vizrt Binary Image.
  • Добавлены новые кодировщики: pcm-bluray, DFPWM, Vizrt Binary Image.
  • Добавлены упаковщики медиаконтейнеров (muxer): DFPWM.
  • Добавлены распаковщики медиаконтейнеров (demuxer): DFPWM.
  • Новые фильтры для видео:
    • SITI - вычисление характеристик качества видео SI (Spatial Info) и TI (Temporal Info).
    • avsynctest - выполняет проверку синхронизации звука и видео.
    • feedback - перенаправление обрезанных кадров в другой фильтр с последующим объединением результата с исходным видео.
    • pixelize - выполняет пикселизацию видео.
    • colormap - отражение цветов из других видео.
    • colorchart - генерация таблицы настройки цветов.
    • multiply - умножение значений пикселей из первого видео на пиксели из второго видео.
    • pgs_frame_merge объединяет сегменты субтиров PGS в один пакет (bitstream).
    • blurdetect - определяет размытость кадров.
    • remap_opencl - выполняет ремапинг пикселей.
    • chromakey_cuda - реализация хромакея, использующая для ускорения API СUDA.
  • Новые фильтры для звука:
    • dialogue - генерация surround-звука (3.0) из стерео, с переносом в центральный канал звука речевых диалогов, присутствующих в обоих стерео-каналах.
    • tiltshelf - увеличение/уменьшение высоких или низких частот.
    • virtualbass- генерирует дополнительный канал с басами на основе данных из каналов стерео.


  1. Главная ссылка к новости (https://ffmpeg.org/download.ht...)
  2. OpenNews: Выпуск мультимедиа-пакета FFmpeg 5.0
  3. OpenNews: Выпуск dav1d 1.0, декодировщика AV1 от проектов VideoLAN и FFmpeg
  4. OpenNews: Проекту FFmpeg исполнилось 20 лет
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/57543-ffmpeg
Ключевые слова: ffmpeg
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (10) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Fracta1L (ok), 13:56, 23/07/2022 [ответить]  
    		• –1 +/
    > Добавлена поддержка децентрализованной файловой системы IPFS

    Зачем это в ffmpeg?

     
     
  • 2.4, Аноним (4), 15:04, 23/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    М.б., если киношка лежит на удалённой шаре, то надо таскать куски файла так, чтобы оно гладко игралось, а ждя этого нужны какие-то твики в плеере, отражающие особенности ФС?
     
     
  • 3.5, Аноним (4), 15:06, 23/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    "ждя" -> "для" (палец на 1 кнопку съехал).
     
  • 2.8, BrainFucker (ok), 15:15, 23/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Зачем это в ffmpeg?

    Ну, не взлетит можно потом выкинуть. В идеале это надо добавить везде, чтобы работало из коробки.

    Интересно, оно в ffmpeg тупо через сторонний web гейт работает или прям напрямую по p2p взаимодействует?

     

  • 1.2, Аноним (2), 14:01, 23/07/2022 [ответить]  
    		• –1 +/
    Поддержку альфа канала для HEVC так и не сделали
     
  • 1.3, Jokard (?), 14:48, 23/07/2022 [ответить]  
    		• +4 +/
    А им можно создавать нормальные DVD/Bluray рипы? То есть вообще не прибегая к виндовому софту. Только одним FFmpeg'ом.

    Я запоролся уже на самой начальной стадии - снять защиту с DVD и скопировать его на комп. Вставил диск в привод, открыл VLC и понял, что лицензионные DVD в линуксе даже не проигрываются. Нагуглил, что надо скачать либу libdvdcss - скачал, обновил, а DVD все равно не проигрывается. В чем прикол? Этой же либой по идее как-то можно открыть DVD для копирования (через VLC) в виде структуры папок, и оттуда скопировать их уже в дешифрованном виде, ну по крайне мере так пишут в инете. Если нет, то как в линуксе снять защиту с DVD? А с Bluray?

     
     
  • 2.6, iPony129412 (?), 15:08, 23/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Нет.

    MakeMkv может

    https://forum.makemkv.com/forum/viewforum.php?f=3

     
     
  • 3.10, Jokard (?), 15:19, 23/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Нет

    Это на какой из вопросов ответ? Если libdvdcss позволяет проигрывать лицензионные DVD в линуксе, то значит дешифрует их перед тем, как проигрывать...

    > MakeMkv может

    Может что? Снимать защиту или рипы делать? Так то пишут, что и Handbrake может. И ему тоже нужен libdvdcss для этого. А я хочу понять, как без готовых комбайнов вроде Habdbrake (который тоже использует FFmpeg) снять защиту - для начала хотя-бы с DVD.

    Про Bluray молчу уже. Хотя вроде как VLC умеет проигрывать Bluray, значит и его дешифрует каким-то образом.

     

  • 1.7, Аноним (7), 15:09, 23/07/2022 [ответить]  
    		• +/
    >разработка FFmpeg ведётся смежно с проектом MPlayer

    Получается, mplayer лучше mpv?

     
  • 1.9, pashev.ru (?), 15:17, 23/07/2022 [ответить]  
    		• +/
    > переходом на новую схему формирования релизов, в соответствии с которой новые значительные выпуски будут формироваться раз в год

    Шило в заду не утаишь.

     
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