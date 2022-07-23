Выпуск мультимедиа-пакета FFmpeg 5.1

1.1 , Fracta1L ( ok ), 13:56, 23/07/2022 [ответить] –1 + / – > Добавлена поддержка децентрализованной файловой системы IPFS Зачем это в ffmpeg?

2.4 , Аноним ( 4 ), 15:04, 23/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – М.б., если киношка лежит на удалённой шаре, то надо таскать куски файла так, чтобы оно гладко игралось, а ждя этого нужны какие-то твики в плеере, отражающие особенности ФС?

3.5 , Аноним ( 4 ), 15:06, 23/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – "ждя" -> "для" (палец на 1 кнопку съехал).

2.8 , BrainFucker ( ok ), 15:15, 23/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Зачем это в ffmpeg? Ну, не взлетит можно потом выкинуть. В идеале это надо добавить везде, чтобы работало из коробки. Интересно, оно в ffmpeg тупо через сторонний web гейт работает или прям напрямую по p2p взаимодействует?



1.2 , Аноним ( 2 ), 14:01, 23/07/2022 [ответить] –1 + / – Поддержку альфа канала для HEVC так и не сделали

1.3 , Jokard ( ? ), 14:48, 23/07/2022 [ответить] +4 + / – А им можно создавать нормальные DVD/Bluray рипы? То есть вообще не прибегая к виндовому софту. Только одним FFmpeg'ом. Я запоролся уже на самой начальной стадии - снять защиту с DVD и скопировать его на комп. Вставил диск в привод, открыл VLC и понял, что лицензионные DVD в линуксе даже не проигрываются. Нагуглил, что надо скачать либу libdvdcss - скачал, обновил, а DVD все равно не проигрывается. В чем прикол? Этой же либой по идее как-то можно открыть DVD для копирования (через VLC) в виде структуры папок, и оттуда скопировать их уже в дешифрованном виде, ну по крайне мере так пишут в инете. Если нет, то как в линуксе снять защиту с DVD? А с Bluray?

2.6 , iPony129412 ( ? ), 15:08, 23/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Нет. MakeMkv может https://forum.makemkv.com/forum/viewforum.php?f=3

3.10 , Jokard ( ? ), 15:19, 23/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Нет Это на какой из вопросов ответ? Если libdvdcss позволяет проигрывать лицензионные DVD в линуксе, то значит дешифрует их перед тем, как проигрывать... > MakeMkv может Может что? Снимать защиту или рипы делать? Так то пишут, что и Handbrake может. И ему тоже нужен libdvdcss для этого. А я хочу понять, как без готовых комбайнов вроде Habdbrake (который тоже использует FFmpeg) снять защиту - для начала хотя-бы с DVD. Про Bluray молчу уже. Хотя вроде как VLC умеет проигрывать Bluray, значит и его дешифрует каким-то образом.



1.7 , Аноним ( 7 ), 15:09, 23/07/2022 [ответить] + / – >разработка FFmpeg ведётся смежно с проектом MPlayer Получается, mplayer лучше mpv?

1.9 , pashev.ru ( ? ), 15:17, 23/07/2022 [ответить] + / – > переходом на новую схему формирования релизов, в соответствии с которой новые значительные выпуски будут формироваться раз в год Шило в заду не утаишь.

