Выпуск dav1d 1.0, декодировщика AV1 от проектов VideoLAN и FFmpeg

1.1 , Аноним ( 1 ), 20:42, 18/03/2022 [ответить] +1 + / – > заметно опережает H.264 по уровню сжатия А на сколько лет отстаёт по времени кодирования?

2.4 , Анонн ( ? ), 21:34, 18/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] –4 + / – А это имеет хоть какое-то значение для поставщиков контента? Для Google, Microsoft, Amazon, Netflix и т.д.? Они на своем серваке закодируют за любое время, а потом будут "поставлять" экономя себе терабайты трафика и места в хранилищах.

А то что у индейцев компы, камеры, телефоны не тянут... ну, это проблемы индейцев

3.5 , Аноним ( 1 ), 21:44, 18/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Вот ты и показал, что это - очередное "не нужно".

4.7 , Ан ( ?? ), 22:04, 18/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Речь идёт о кодировке, а не декодировке, всё правильно он говорит.

4.9 , Анонн ( ? ), 22:14, 18/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – С чего это? У вас есть быстрый открытый декодер для свободного формата кодирования видео.

В отличие от запатентованного и огороженного H.264 ("US patents in the MPEG LA H.264 pool lasts at least until 2027")

Но характерно - вы опять недовольны... Кодер видишь ли слишком медленный...

2.8 , Аноним ( 8 ), 22:10, 18/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – У тебя слабый комп. Смотри, у Линуса проблем нет

https://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=53020

25.05.2020

"Линус Торвальдс сообщил, что для него самым значительным улучшением за неделю стало обновление основной рабочей станции. [...] В новой конфигурации установлен CPU AMD Ryzen Threadripper 3970x с 32 ядрами (64 потока)"



1.2 , Гость ( ?? ), 20:48, 18/03/2022 [ответить] + / – А ревизию кода уже провели, а ревизоров через полиграф прогнали?..

2.3 , Аноним ( 1 ), 21:17, 18/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Да уж... Сейчас это стало актуально.



1.6 , Аноним ( 6 ), 21:59, 18/03/2022 [ответить] + / – Как обстоят дела с библиотекой go-l1aph ?