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Выпуск dav1d 1.0, декодировщика AV1 от проектов VideoLAN и FFmpeg

18.03.2022 20:33

Сообщества VideoLAN и FFmpeg опубликовали выпуск библиотеки dav1d 1.0.0 с реализацией альтернативного свободного декодировщика формата кодирования видео AV1. Код проекта написан на языке C (C99) с ассемблерными вставками (NASM/GAS) и распространяется под лицензией BSD. Реализована поддержка архитектур x86, x86_64, ARMv7 и ARMv8, и операционных систем FreeBSD, Linux, Windows, macOS, Android и iOS.

Библиотека dav1d поддерживает все возможности AV1, включая расширенные виды субдискретизации и все заявленные в спецификации параметры управления глубиной цвета (8, 10 и 12 бит). Работа библиотеки протестирована на большой коллекции файлов в формате AV1. Ключевой особенностью dav1d является ориентация на достижение максимально возможной производительности декодирования и обеспечение качественной работы в многопоточном режиме.

В новой версии:

  • Переделана организация многопоточности, в том числе реализовано автоматическое управление потоками.
  • Добавлена возможность ускорения вычислений при помощи векторных инструкций AVX-512. Улучшены ранее добавленные оптимизации на базе инструкций SSE2 и AVX2.
  • Предложен новый API для упрощения задействования GPU для ускорения.
  • Добавлен API для получения информации о кадрах, с которыми возникли проблемы при декодировании.

Напомним, что видеокодек AV1 разработан альянсом Open Media (AOMedia), в котором представлены такие компании, как Mozilla, Google, Microsoft, Intel, ARM, NVIDIA, IBM, Cisco, Amazon, Netflix, AMD, VideoLAN, Apple, CCN и Realtek. AV1 позиционируется как общедоступный и не требующий оплаты отчислений свободный формат кодирования видео, который заметно опережает H.264, H.265 (HEVC) и VP9 по уровню сжатия. Для всего диапазона протестированных разрешений в среднем AV1 обеспечивает тот же уровень качества при уменьшении битрейта на 13% по сравнению с VP9 и на 17% по сравнению с HEVC. На высоких битрейтах выигрыш увеличивается до 22-27% для VP9 и до 30-43% для HEVC. В тестах Facebook AV1 обогнал по уровню сжатия main profile H.264 (x264) на 50.3%, high profile H.264 на 46.2%, а VP9 (libvpx-vp9) на 34%.

  1. Главная ссылка к новости (https://github.com/videolan/da...)
  2. OpenNews: Выпуск rav1e 0.5, кодировщика AV1
  3. OpenNews: Выпуск dav1d 0.7, декодировщика AV1 от проектов VideoLAN и FFmpeg
  4. OpenNews: Google открыл код libgav1, нового декодировщика для формата AV1
  5. OpenNews: Выпуск кодировщика видео SVT-AV1 0.6, развиваемого компанией Intel
  6. OpenNews: Intel открыл кодировщик видео AV1, оптимизированный для перекодирования на лету
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/56876-av1
Ключевые слова: av1, dav1d
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Обсуждение (9) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 20:42, 18/03/2022 [ответить]  
    		• +1 +/
    > заметно опережает H.264 по уровню сжатия

    А на сколько лет отстаёт по времени кодирования?

     
     
  • 2.4, Анонн (?), 21:34, 18/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –4 +/
    А это имеет хоть какое-то значение для поставщиков контента? Для Google, Microsoft, Amazon, Netflix и т.д.? Они на своем серваке закодируют за любое время, а потом будут "поставлять" экономя себе терабайты трафика и места в хранилищах.
    А то что у индейцев компы, камеры, телефоны не тянут... ну, это проблемы индейцев
     
     
  • 3.5, Аноним (1), 21:44, 18/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Вот ты и показал, что это - очередное "не нужно".
     
     
  • 4.7, Ан (??), 22:04, 18/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Речь идёт о кодировке, а не декодировке, всё правильно он говорит.
     
  • 4.9, Анонн (?), 22:14, 18/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    С чего это? У вас есть быстрый открытый декодер для свободного формата кодирования видео.
    В отличие от запатентованного и огороженного H.264 ("US patents in the MPEG LA H.264 pool lasts at least until 2027")
    Но характерно - вы опять недовольны... Кодер видишь ли слишком медленный...
     
  • 2.8, Аноним (8), 22:10, 18/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    У тебя слабый комп. Смотри, у Линуса проблем нет
    https://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=53020
    25.05.2020
    "Линус Торвальдс сообщил, что для него самым значительным улучшением за неделю стало обновление основной рабочей станции. [...] В новой конфигурации установлен CPU AMD Ryzen Threadripper 3970x с 32 ядрами (64 потока)"
     

  • 1.2, Гость (??), 20:48, 18/03/2022 [ответить]  
    		• +/
    А ревизию кода уже провели, а ревизоров через полиграф прогнали?..
     
     
  • 2.3, Аноним (1), 21:17, 18/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да уж... Сейчас это стало актуально.
     

  • 1.6, Аноним (6), 21:59, 18/03/2022 [ответить]  
    		• +/
    Как обстоят дела с библиотекой go-l1aph ?
     
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