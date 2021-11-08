The OpenNET Project / Index page

[ новости /+++ | форум | wiki | теги | ]

Выпуск rav1e 0.5, кодировщика AV1

08.11.2021 12:17

Состоялся релиз rav1e 0.5.0, кодировщика формата кодирования видео AV1. Продукт развивается сообществами Mozilla и Xiph и отличается от эталонной реализации libaom, написанной на языках C/C++, увеличением скорости кодирования и повышенным вниманием к обеспечению безопасности (эффективность сжатия пока отстаёт). Продукт написан на языке программирования Rust с ассемблерными оптимизациями (72.2% - ассемблер, 27.5% - Rust), код распространяется под лицензией BSD. Готовые сборки подготовлены для Windows и macOS (сборки для Linux временно пропущены из-за проблем с системой непрерывной интеграции).

В rav1e поддерживаются все основные возможности AV1, включая поддержку внутренне- и внешне-кодированных кадров (intra- и inter-кадров), суперблоков 64x64, цветовой субдискретизации 4:2:0, 4:2:2 и 4:4:4, 8-, 10- и 12-разрядного кодирования глубины цвета, RDO (Rate-distortion optimization) оптимизации искажений, различные режимы предсказания межкадровых изменений и выявления трансформаций, управление скоростью потока и выявление усечения сцены.

Формат AV1 заметно опережает H.264 и VP9 по возможностям сжатия, но из-за усложнения реализующих их алгоритмов требует существенно больше времени для кодирования (по скорости кодирования libaom отстаёт от libvpx-vp9 в сотни раз, а от x264 в тысячи раз). Кодировщик rav1e предоставляет 11 уровней производительности, наивысшие из которых позволяют добиться скорости, близкой к кодированию в режиме реального времени. Кодировщик доступен как в форме утилиты командной строки, так и в виде библиотеки.

В новой версии отмечаются следующие изменения:

  • Значительное ускорение работы кодека;
  • Исправление ошибки, приводившей к краху кодировщика при определённых размерах видео;
  • Использование инструкций AVX2 для значительного (до 13 раз) ускорения винеровского оценивания для 16 бит на канал. Аналогично добавлено использование SIMD-инструкций, позволившее ускорить вычисления до 7 раз в аналогичных условиях;
  • Масса мелких исправление и оптимизаций для платформ x86, arm32 и arm64.


  1. Главная ссылка к новости (https://github.com/xiph/rav1e/...)
  2. OpenNews: Выпуск rav1e 0.3, кодировщика AV1 на языке Rust
  3. OpenNews: Mozilla и Xiph развивают реализацию видеокодека AV1 на языке Rust
  4. OpenNews: Выпуск кодировщика видео SVT-AV1 0.6, развиваемого компанией Intel
  5. OpenNews: Google открыл код libgav1, нового декодировщика для формата AV1
  6. OpenNews: Выпуск dav1d 0.7, декодировщика AV1 от проектов VideoLAN и FFmpeg
Автор новости: QwertyReg
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/56123-rav1e
Ключевые слова: rav1e, av1
Поддержать дальнейшую публикацию новостей на OpenNET.


Обсуждение (73) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, fernandos (ok), 13:13, 08/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +12 +/
    > Продукт написан на языке программирования Rust и распространяется под лицензией BSD
    > Assembly 72.2%
    > Rust 27.5%

    Круто, ничего не скажешь.

    Фанатики никогда не отличались умом, но чтоб настолько...

    А быстрее он именно из-за ассемблера.

    > Dependency: NASM
    >
    > Some x86_64-specific optimizations require NASM 2.14.02 or newer and are enabled by default.

    И нет бы развивать язык, улучшать, например, скорость компиляции раста, которая сейчас ни к чёрту, нет, вместо этого люди занимаются бессмысленными выкриками "ещё один проект на расте". Сами того не понимая, вы, именно вы, лишний раз демонстрируете сообщество языка, которое отнюдь не привлекает.

     
     
  • 2.4, макпыф (ok), 13:19, 08/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +8 +/
    > Фанатики никогда не отличались умом, но чтоб настолько...

    это не фанатик, это QwertyReg, а то что "настолько" он почти под каждой новостью доказывает.

     
     
  • 3.5, fernandos (ok), 13:21, 08/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И за что он такую антирекламу языка устроил?
     
     
  • 4.11, макпыф (ok), 13:31, 08/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    не знаю, но в ЖЖ (указан в профиле) поциент утверждает что ему за это платят
     
     
  • 5.29, fernandos (ok), 13:59, 08/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Как прозаично.

    Отрадно, однако, наблюдать как его корчит в муках, пока он описывает так нелюбимых линуксоидов. Видно, человек занимается нелюбимым делом, ему это не нравится. И он этого достоин.

     
     
  • 6.42, Аноним (42), 14:34, 08/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    "Большая перемена" - аттракцион невиданной жадности
     
  • 3.65, JackONeill (?), 16:53, 08/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Ух елки. Я как то все мимо пропускал нападки на этого чудилу. Все не мог понять, чего его так не любят...
    ... а потом я зашел на его "бложик". Теперь мне нужна длительная реабилитация(
     
     
  • 4.69, QwertyReg (ok), 17:25, 08/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Соболезную вашей тонкой душевной организации. Тяжко вам, если от чужих постиков в интернет-блоге, куда вас не приглашали, вам так плохо. Вам бы в SJW записаться, там таких ох как любят.
     
     
  • 5.70, JackONeill (?), 17:45, 08/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ;-D кто то не знает термин - сарказм?))))
    А по поводу приглашения, так убери ссылку, закрой дверцу то).
     
     
  • 6.71, QwertyReg (ok), 17:51, 08/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > А по поводу приглашения, так убери ссылку, закрой дверцу то).

    Точно SJW-шник. Может, мне ещё нельзя в своём доме голым ходить, потому что вам с биноклем всё видно?
    Ну и да, пытаться оправдать свой жиденький обкак сарказмом - это плохо, очень плохо.

     
     
  • 7.72, JackONeill (?), 17:55, 08/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Все, я пас, ты победил ))))) Ты и впрямь болен.
    Не умею я с фанатичными стручками общаться.

    p.s. прошу тебя, не бросай писать статьи, я благодаря тебе на юмористические сайты заходить перестал)

     
     
  • 8.73, QwertyReg (ok), 17:57, 08/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Сейчас бы на опеннете не любить с фанатичными стручками общаться 129315 За б... текст свёрнут, показать
     
     
  • 9.77, JackONeill (?), 18:03, 08/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да не за что, обращайся ... текст свёрнут, показать
     
  • 7.76, fernandos (ok), 18:02, 08/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    У вас логика сломалась, почините и попробуйте снова.
     
  • 4.74, fernandos (ok), 18:01, 08/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А вы ожидали только умных людей в интернете?
     
     
  • 5.79, JackONeill (?), 18:04, 08/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну не на уровне IQ кипятильника же. Должны же быть хоть какие то пределы.
     
     
  • 6.80, fernandos (ok), 18:06, 08/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Полноте, и на уровне кипятильника, и даже ниже.
     
  • 2.19, Аноним (19), 13:42, 08/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А какое отношение имеет скорость компиляции к тому что сторонний проект написан на ассемблере? Я бы ещё понял если бы предложили улучшать оптимизации в llvm, чтобы было можно писать больше кода на языке высокого уровня, но это скорее всего приведёт как раз к снижению скорости компиляции.
     
     
  • 3.78, fernandos (ok), 18:04, 08/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > А какое отношение имеет скорость компиляции к тому что сторонний проект написан на ассемблере

    Я про скорость компиляции кода на раст, а не про этот конкретный проект.

    https://vlang.io/compilation_speed

     
  • 2.22, Аноним (22), 13:44, 08/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > Круто, ничего не скажешь.
    > Фанатики никогда не отличались умом, но чтоб настолько...
    > А быстрее он именно из-за ассемблера.

    А еще фанатики очень любят что-то нафантазировать и тут же гордо опровергнуть.

    И нет бы развивать язык, улучшать, например, скорость компиляции плюсов с шаблонами, которая сейчас ни к чёрту, нет, вместо этого люди занимаются бессмысленными выкриками "раст нинужно! Растаманы дураки!". Сами того не понимая, вы, именно вы, лишний раз демонстрируете сообщество языка, которое отнюдь не привлекает.


     
     
  • 3.49, fernandos (ok), 15:14, 08/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > фанатики очень любят что-то нафантазировать и тут же гордо опровергнуть
    >
    > бессмысленными выкриками "раст нинужно! Растаманы дураки!".

    А вы это на личном примере решили продемонстрировать?

     
     
  • 4.53, Аноним (22), 15:30, 08/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >> фанатики очень любят что-то нафантазировать и тут же гордо опровергнуть
    >>
    >> бессмысленными выкриками "раст нинужно! Растаманы дураки!".
    > А вы это на личном примере решили продемонстрировать?

    Хм, какая занятная (на самом деле - нет) попытка перевода стрелок.
    Только увы -  при этом цитировать свой собстенный, немного измененный:
    ru.wikipedia.org/wiki/Пародия
    ru.wikipedia.org/wiki/Гипербола_(риторика)
    текст явно не стоило.


     
  • 2.61, Аноним (61), 16:27, 08/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И даже не столько из-за ассемблера, сколько из-за
    >Использование инструкций AVX2 для значительного (до 13 раз) ускорения винеровского оценивания для 16 бит на >канал. Аналогично добавлено использование SIMD-инструкций, позволившее ускорить вычисления до 7 раз в >аналогичных условиях;

    72.2 + 27.5 = 99.7%. А остальные 0.3%? Питон? :)

     
  • 2.75, Аноним (75), 18:02, 08/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Что именно вас удивляет? Использование ассемблерных вставок?
    Внезапно без ассемблерных инструкций или intrinsic быстрый кодек не напишешь
     

  • 1.2, Аноним (2), 13:15, 08/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    > Продукт написан на языке программирования Rust
    > Assembly 72.2% Rust 27.5%
     
     
  • 2.6, Аноним (6), 13:22, 08/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Эмпатическое смущение.
     
  • 2.8, Аноним (8), 13:27, 08/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +8 +/
    Новость от QwertyReg же.
     
  • 2.12, QwertyReg (ok), 13:32, 08/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –6 +/
    Привет мастерам фигурного цитирования:

    > Продукт написан на языке программирования Rust с ассемблерными вставками (72.2% - ассемблер, 27.5% - Rust)

     
     
  • 3.17, Аноним (17), 13:39, 08/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +18 +/
    Но это же ассемблер с вставками на Rust
     
  • 3.18, макпыф (ok), 13:40, 08/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    вообще то наоборот - на ассемблере со вставками на раст
     
  • 3.23, Аноним (23), 13:44, 08/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Когда в мороженом встречаются вкрапления шоколада, никто не говорит, что шоколад с вкраплениями мороженого. Так и здесь - Asm со вставками на Rust.
     
     
  • 4.27, Аноним (22), 13:55, 08/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +6 +/
    > Когда в мороженом встречаются вкрапления шоколада, никто не говорит, что шоколад с
    > вкраплениями мороженого. Так и здесь - Asm со вставками на Rust.

    https://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=53002
    > Выпуск dav1d 0.7, декодировщика AV1 от проектов VideoLAN и FFmpeg
    > Код проекта написан на языке C (C99) с ассемблерными вставками
    >  Assembly 76.4%  C 23.1%  Meson 0.5%

    Эталонное опеннетное "Вы нипонимаете! Это другое!"


     
     
  • 5.66, макпыф (ok), 17:03, 08/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Косяк в одной новости не отменяет косяк в другой
     
  • 4.54, VladSh (?), 15:31, 08/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Не в количестве дело, а том кто кого вызывает. Как когда-то, лет 20 назад, проще было быстро сделать интерфейс проги (меню и т.п.) на VB, а вызываемый на пунктах меню код, который составлял 99% всей проги, был написанный на C++. Так и тут похоже.
     
     
  • 5.60, PaleMoon (?), 16:24, 08/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Ну, думаю, раньше и не говорили, что программа написана на VB.
    Сейчас если не писать продающий текст, начальница-маркетолог 5 рублей в конце месяца не выпишет

    Для точности наверно нужно писать:
    написан на NASM-е
        (с использованием инфраструктуры языка Rust)
    || (обернутом в Rust)
    || (с объединением частей посредством языка Rust)


     
  • 2.56, ИмяХ (?), 15:55, 08/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –5 +/
    Три строчки на Rust делают больше работы, чем сотня строчек на asm
     
     
  • 3.62, Аноним (62), 16:30, 08/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Работы тестировщикам и маркетологам?
     

  • 1.3, Аноним (3), 13:18, 08/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    Аппаратного ускорения на апельсинке в LibreELEC нет = ненужно
     
  • 1.7, Аноним (7), 13:23, 08/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Качество на порядки ниже чем у libaom. При этом файлы более раздутые и больше артефактов.
     
     
  • 2.21, Аноним (19), 13:43, 08/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    На каком уровне оптимизации?
     
     
  • 3.32, Аноним (32), 14:02, 08/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    оптимизация в расте?!
     

  • 1.13, Аноним (7), 13:33, 08/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Кстати, сравнивать стоит с сопоставимыми кодеками, а именно h266. Как же достали эти сравнения с avc. 20 лет назад avc это конечно был прорыв, но с тех пор 20 лет прошло. А vp9 медленнее x265-veryslow (а он очень медленный, хоть и даёт хорошее качество), не знаю, как они там сравнивали. И Vp9 артефачит жёстко, в h265 хоть нормальную картинку выдаёт кодировщик.
     
     
  • 2.30, Урри (ok), 13:59, 08/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    h266 требует денег. av1 бесплатный.
     
     
  • 3.41, Аноним (7), 14:32, 08/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Там вроде лицензируют пакетом h266 и h265. Учитывая, что h265 сегодня везде, h266 очевидно тоже будет везде. Ну и потом, с h264 же сравнивают, а он точно также требует отчислений. Что за избирательность ещё такая? Одно мыло нам гоже, а другое совсем нет… При этом, x265 с его кристально чистой картинкой, вообще стараются не вспоминать.
     
     
  • 4.50, Аноним (50), 15:14, 08/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > h265 сегодня везде

    В браузерах только у apple. В то время как AV1 поддерживается во всех современных браузерах.

     

  • 1.14, Аноним (14), 13:34, 08/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Написан на Rust с ассемблерными вставками, или все же на ассемблере с Rust вставками?
     
     
  • 2.51, Аноним (50), 15:17, 08/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Первое, т.к. каркас программы написан на Rust, а на ассемблере только альтернативные реализации функций для ускорения на подходящем железе. Количество кода тут не имеет значения, в т.ч. потому, что для ассемблера множится на количество поддерживаемых архитектур.
     

  • 1.24, Гость (??), 13:49, 08/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Не нужён этот AV1, вся его сложность в поиске деталей в кадре которые можно не очень заметно убрать, сгладить, замылить, все разумные пределы сжатия закончились на h265 и vp9.
     
     
  • 2.28, Урри (ok), 13:58, 08/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ага, закончились, как же.

    При том же качестве av1 жмет в 1,5 раза сильнее лучших профайлов 264 и vp9. А на 4к и 8к - в три раза.

     
     
  • 3.37, КО (?), 14:22, 08/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Сжать можно хоть до 1 Кб, вопрос в качестве
     
     
  • 4.59, Аноним (59), 16:13, 08/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Коммент не читай, сразу пиши.

    __при том же качестве__

     
  • 3.38, Гость (??), 14:25, 08/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Не жмет, а выпиливает детализацию! пусть лучше будет четкая картинка с небольшими артефактами, все сглаженное в градиенты и заливки.
     
  • 2.52, Аноним (50), 15:21, 08/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    В отличие от форматов предыдущих поколений, AV1 умеет сглаживать линии, из-за чего даже на низких битрейтах надписи и края объектов выглядят хорошо при любых углах к горизонту, а не только при тех, которые доступны для вращения блоков.
     
  • 2.64, Аноним (64), 16:31, 08/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    предскажут по одному кадру, если следующие не совпадут тем хуже для них, наверняка что-то экстремистское
     
     
  • 3.68, Аноним (-), 17:11, 08/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    лол
     

  • 1.25, n00by (ok), 13:52, 08/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Если кто никогда не видел ассемблер и не в курсе, то текст программы на нём получается в 5-10 раз объёмнее в строках, чем аналог на Си. Это касается инструкций общего назначения. С SIMD дело обстоит иначе: ЯВУ, как правило, в них не транслируются, применяются вставки либо и интринсики.
     
     
  • 2.40, Михрютка (ok), 14:30, 08/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    >>>С SIMD дело обстоит иначе: ЯВУ, как правило, в них не транслируются, применяются вставки либо и интринсики.

    ну уж хоть вставки-то наверняка на расте?

     
     
  • 3.48, n00by (ok), 14:43, 08/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    "ассемблерные вставки" - устойчивое словосочетание, очевидное из контекста :) потому я его и сократил до одного слова.
     

  • 1.26, Урри (ok), 13:54, 08/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +6 +/
    Тоже отмечусь, раз такая пьянка.

    > Продукт написан на языке программирования Rust с ассемблерными вставками (72.2% - ассемблер, 27.5% - Rust), код распространяется под лицензией BSD.

    Продукт написан на ассемблере со вставками на языке Rust.

     
  • 1.31, Аноним (32), 14:00, 08/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    > Продукт написан на языке программирования Rust с ассемблерными вставками (72.2% - ассемблер

    Продукт написан на ассемблере с обёрткой на расте.

     
     
  • 2.34, Аноним (22), 14:08, 08/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >> Продукт написан на языке программирования Rust с ассемблерными вставками (72.2% - ассемблер
    > Продукт написан на ассемблере с обёрткой на расте.

    Да, а если бы писали на Великом Си, то было бы норм!

    https://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=53002
    > Выпуск dav1d 0.7, декодировщика AV1 от проектов VideoLAN и FFmpeg
    > Код проекта написан на языке C (C99) с ассемблерными вставками
    > ...
    > Assembly 76.4%  C 23.1%  Meson 0.5%

    Ведь "Это другое!" (с)

     
     
  • 3.36, Совершенно другой аноним (?), 14:12, 08/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Прошу прощения за флуд, но Вы как-то недорабатываете - там выше не на все комментарии "Это другое!" написали.
     
     
  • 4.47, Совершенно тот же аноним (?), 14:43, 08/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Прошу прощения за флуд,

    Ничего страшного - когда нечего возразить по существу, остается только флудить из под "совершенно другого" анонима.

    > но Вы как-то недорабатываете - там выше не на все комментарии "Это другое!" написали.

    Кто сказал, что это "недоработка", а не забота об окружающей среде посредством избегания чрезмерно резкого, одномоментного выброса метана?

     
     
  • 5.55, Совершенно другой аноним (?), 15:32, 08/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    >> Прошу прощения за флуд,
    > Ничего страшного - когда нечего возразить по существу, остается только флудить из
    > под "совершенно другого" анонима.

    Извините, но других анонимов у меня для Вас нет (с)

    >> но Вы как-то недорабатываете - там выше не на все комментарии "Это другое!" написали.
    > Кто сказал, что это "недоработка", а не забота об окружающей среде посредством
    > избегания чрезмерно резкого, одномоментного выброса метана?

    Можно было-бы ограничится одним разом, раз уже так переживаете об окружающей среде.

     

  • 1.33, Шарп (ok), 14:02, 08/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    Все уже пошутили, но всё же

    >72.2% - ассемблер, 27.5% - Rust

    Это смешно.

     
     
  • 2.44, uis (ok), 14:38, 08/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Это смешно.

    Это не смешно, это театр безопасности.

     
  • 2.46, Аноним (7), 14:40, 08/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Вообще, это вроде бы именно то, для чего раст вполне годится. Это конечно не тот раст, о котором любят рассказывать в интернет, но раст nonetheless,
     

  • 1.35, Совершенно другой аноним (?), 14:10, 08/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Не совсем понятна, на приведённых графиках, значительная оптимизация на уровнях 1-3.
     
     
  • 2.58, keydon (ok), 16:02, 08/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    У растаманов так принято. Ну добавили в одном месте проверок, значит абсолютно безопасный. Вот и тут также.
     

  • 1.39, Михрютка (ok), 14:28, 08/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    >>>Продукт написан на языке программирования Rust с ассемблерными вставками (72.2% - ассемблер, 27.5% - Rust)

    "Так вот, Петька, смотри - у тебя вставлен ассемблер, и у меня вставлен ассемблер. Но есть нюанс!!!"

     
     
  • 2.43, uis (ok), 14:35, 08/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    >Использование инструкций AVX2

    "Тебе, Петька, вставили потолще и, так сказать, с предохранением"

     

  • 1.57, keydon (ok), 16:01, 08/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Ах да это же ассемблер! И немного bash^W rust'а.
     
  • 1.63, Аноним (63), 16:31, 08/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Colibri поддерживает? 3/4 проекта на ассемблере как-никак
     

     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Текст:
    При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно

    Спонсоры:
    Inferno Solutions
    Hosting by Hoster.ru
    Хостинг:

    Закладки на сайте
    Проследить за страницей     		Created 1996-2021 by Maxim Chirkov
    Добавить, Поддержать, Вебмастеру