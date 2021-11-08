Выпуск rav1e 0.5, кодировщика AV1

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|1.1, fernandos (ok), 13:13, 08/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+12 +/–
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> Продукт написан на языке программирования Rust и распространяется под лицензией BSD
> Assembly 72.2%
> Rust 27.5%
Круто, ничего не скажешь.
Фанатики никогда не отличались умом, но чтоб настолько...
А быстрее он именно из-за ассемблера.
> Dependency: NASM
>
> Some x86_64-specific optimizations require NASM 2.14.02 or newer and are enabled by default.
И нет бы развивать язык, улучшать, например, скорость компиляции раста, которая сейчас ни к чёрту, нет, вместо этого люди занимаются бессмысленными выкриками "ещё один проект на расте". Сами того не понимая, вы, именно вы, лишний раз демонстрируете сообщество языка, которое отнюдь не привлекает.
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|2.4, макпыф (ok), 13:19, 08/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+8 +/–
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> Фанатики никогда не отличались умом, но чтоб настолько...
это не фанатик, это QwertyReg, а то что "настолько" он почти под каждой новостью доказывает.
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|4.11, макпыф (ok), 13:31, 08/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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не знаю, но в ЖЖ (указан в профиле) поциент утверждает что ему за это платят
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|5.29, fernandos (ok), 13:59, 08/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Как прозаично.
Отрадно, однако, наблюдать как его корчит в муках, пока он описывает так нелюбимых линуксоидов. Видно, человек занимается нелюбимым делом, ему это не нравится. И он этого достоин.
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|3.65, JackONeill (?), 16:53, 08/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Ух елки. Я как то все мимо пропускал нападки на этого чудилу. Все не мог понять, чего его так не любят...
... а потом я зашел на его "бложик". Теперь мне нужна длительная реабилитация(
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|4.69, QwertyReg (ok), 17:25, 08/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Соболезную вашей тонкой душевной организации. Тяжко вам, если от чужих постиков в интернет-блоге, куда вас не приглашали, вам так плохо. Вам бы в SJW записаться, там таких ох как любят.
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|5.70, JackONeill (?), 17:45, 08/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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;-D кто то не знает термин - сарказм?))))
А по поводу приглашения, так убери ссылку, закрой дверцу то).
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|6.71, QwertyReg (ok), 17:51, 08/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> А по поводу приглашения, так убери ссылку, закрой дверцу то).
Точно SJW-шник. Может, мне ещё нельзя в своём доме голым ходить, потому что вам с биноклем всё видно?
Ну и да, пытаться оправдать свой жиденький обкак сарказмом - это плохо, очень плохо.
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|7.72, JackONeill (?), 17:55, 08/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Все, я пас, ты победил ))))) Ты и впрямь болен.
Не умею я с фанатичными стручками общаться.
p.s. прошу тебя, не бросай писать статьи, я благодаря тебе на юмористические сайты заходить перестал)
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|2.19, Аноним (19), 13:42, 08/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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А какое отношение имеет скорость компиляции к тому что сторонний проект написан на ассемблере? Я бы ещё понял если бы предложили улучшать оптимизации в llvm, чтобы было можно писать больше кода на языке высокого уровня, но это скорее всего приведёт как раз к снижению скорости компиляции.
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|2.22, Аноним (22), 13:44, 08/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> Круто, ничего не скажешь.
> Фанатики никогда не отличались умом, но чтоб настолько...
> А быстрее он именно из-за ассемблера.
А еще фанатики очень любят что-то нафантазировать и тут же гордо опровергнуть.
И нет бы развивать язык, улучшать, например, скорость компиляции плюсов с шаблонами, которая сейчас ни к чёрту, нет, вместо этого люди занимаются бессмысленными выкриками "раст нинужно! Растаманы дураки!". Сами того не понимая, вы, именно вы, лишний раз демонстрируете сообщество языка, которое отнюдь не привлекает.
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|3.49, fernandos (ok), 15:14, 08/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> фанатики очень любят что-то нафантазировать и тут же гордо опровергнуть
>
> бессмысленными выкриками "раст нинужно! Растаманы дураки!".
А вы это на личном примере решили продемонстрировать?
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|4.53, Аноним (22), 15:30, 08/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>> фанатики очень любят что-то нафантазировать и тут же гордо опровергнуть
>>
>> бессмысленными выкриками "раст нинужно! Растаманы дураки!".
> А вы это на личном примере решили продемонстрировать?
Хм, какая занятная (на самом деле - нет) попытка перевода стрелок.
Только увы - при этом цитировать свой собстенный, немного измененный:
ru.wikipedia.org/wiki/Пародия
ru.wikipedia.org/wiki/Гипербола_(риторика)
текст явно не стоило.
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|2.61, Аноним (61), 16:27, 08/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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И даже не столько из-за ассемблера, сколько из-за
>Использование инструкций AVX2 для значительного (до 13 раз) ускорения винеровского оценивания для 16 бит на >канал. Аналогично добавлено использование SIMD-инструкций, позволившее ускорить вычисления до 7 раз в >аналогичных условиях;
72.2 + 27.5 = 99.7%. А остальные 0.3%? Питон? :)
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|2.75, Аноним (75), 18:02, 08/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Что именно вас удивляет? Использование ассемблерных вставок?
Внезапно без ассемблерных инструкций или intrinsic быстрый кодек не напишешь
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|1.2, Аноним (2), 13:15, 08/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+4 +/–
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> Продукт написан на языке программирования Rust
> Assembly 72.2% Rust 27.5%
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|2.12, QwertyReg (ok), 13:32, 08/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–6 +/–
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Привет мастерам фигурного цитирования:
> Продукт написан на языке программирования Rust с ассемблерными вставками (72.2% - ассемблер, 27.5% - Rust)
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|3.23, Аноним (23), 13:44, 08/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Когда в мороженом встречаются вкрапления шоколада, никто не говорит, что шоколад с вкраплениями мороженого. Так и здесь - Asm со вставками на Rust.
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|4.27, Аноним (22), 13:55, 08/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+6 +/–
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> Когда в мороженом встречаются вкрапления шоколада, никто не говорит, что шоколад с
> вкраплениями мороженого. Так и здесь - Asm со вставками на Rust.
https://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=53002
> Выпуск dav1d 0.7, декодировщика AV1 от проектов VideoLAN и FFmpeg
> Код проекта написан на языке C (C99) с ассемблерными вставками
> Assembly 76.4% C 23.1% Meson 0.5%
Эталонное опеннетное "Вы нипонимаете! Это другое!"
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|4.54, VladSh (?), 15:31, 08/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Не в количестве дело, а том кто кого вызывает. Как когда-то, лет 20 назад, проще было быстро сделать интерфейс проги (меню и т.п.) на VB, а вызываемый на пунктах меню код, который составлял 99% всей проги, был написанный на C++. Так и тут похоже.
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|5.60, PaleMoon (?), 16:24, 08/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Ну, думаю, раньше и не говорили, что программа написана на VB.
Сейчас если не писать продающий текст, начальница-маркетолог 5 рублей в конце месяца не выпишет
Для точности наверно нужно писать:
написан на NASM-е
(с использованием инфраструктуры языка Rust)
|| (обернутом в Rust)
|| (с объединением частей посредством языка Rust)
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|2.56, ИмяХ (?), 15:55, 08/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–5 +/–
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Три строчки на Rust делают больше работы, чем сотня строчек на asm
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|1.7, Аноним (7), 13:23, 08/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Качество на порядки ниже чем у libaom. При этом файлы более раздутые и больше артефактов.
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|1.13, Аноним (7), 13:33, 08/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Кстати, сравнивать стоит с сопоставимыми кодеками, а именно h266. Как же достали эти сравнения с avc. 20 лет назад avc это конечно был прорыв, но с тех пор 20 лет прошло. А vp9 медленнее x265-veryslow (а он очень медленный, хоть и даёт хорошее качество), не знаю, как они там сравнивали. И Vp9 артефачит жёстко, в h265 хоть нормальную картинку выдаёт кодировщик.
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|3.41, Аноним (7), 14:32, 08/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Там вроде лицензируют пакетом h266 и h265. Учитывая, что h265 сегодня везде, h266 очевидно тоже будет везде. Ну и потом, с h264 же сравнивают, а он точно также требует отчислений. Что за избирательность ещё такая? Одно мыло нам гоже, а другое совсем нет… При этом, x265 с его кристально чистой картинкой, вообще стараются не вспоминать.
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|4.50, Аноним (50), 15:14, 08/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> h265 сегодня везде
В браузерах только у apple. В то время как AV1 поддерживается во всех современных браузерах.
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|1.14, Аноним (14), 13:34, 08/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Написан на Rust с ассемблерными вставками, или все же на ассемблере с Rust вставками?
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|2.51, Аноним (50), 15:17, 08/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Первое, т.к. каркас программы написан на Rust, а на ассемблере только альтернативные реализации функций для ускорения на подходящем железе. Количество кода тут не имеет значения, в т.ч. потому, что для ассемблера множится на количество поддерживаемых архитектур.
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|1.24, Гость (??), 13:49, 08/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Не нужён этот AV1, вся его сложность в поиске деталей в кадре которые можно не очень заметно убрать, сгладить, замылить, все разумные пределы сжатия закончились на h265 и vp9.
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|2.28, Урри (ok), 13:58, 08/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ага, закончились, как же.
При том же качестве av1 жмет в 1,5 раза сильнее лучших профайлов 264 и vp9. А на 4к и 8к - в три раза.
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|3.38, Гость (??), 14:25, 08/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Не жмет, а выпиливает детализацию! пусть лучше будет четкая картинка с небольшими артефактами, все сглаженное в градиенты и заливки.
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|2.52, Аноним (50), 15:21, 08/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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В отличие от форматов предыдущих поколений, AV1 умеет сглаживать линии, из-за чего даже на низких битрейтах надписи и края объектов выглядят хорошо при любых углах к горизонту, а не только при тех, которые доступны для вращения блоков.
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|2.64, Аноним (64), 16:31, 08/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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предскажут по одному кадру, если следующие не совпадут тем хуже для них, наверняка что-то экстремистское
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|1.25, n00by (ok), 13:52, 08/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Если кто никогда не видел ассемблер и не в курсе, то текст программы на нём получается в 5-10 раз объёмнее в строках, чем аналог на Си. Это касается инструкций общего назначения. С SIMD дело обстоит иначе: ЯВУ, как правило, в них не транслируются, применяются вставки либо и интринсики.
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|2.40, Михрютка (ok), 14:30, 08/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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>>>С SIMD дело обстоит иначе: ЯВУ, как правило, в них не транслируются, применяются вставки либо и интринсики.
ну уж хоть вставки-то наверняка на расте?
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|3.48, n00by (ok), 14:43, 08/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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"ассемблерные вставки" - устойчивое словосочетание, очевидное из контекста :) потому я его и сократил до одного слова.
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|1.26, Урри (ok), 13:54, 08/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+6 +/–
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Тоже отмечусь, раз такая пьянка.
> Продукт написан на языке программирования Rust с ассемблерными вставками (72.2% - ассемблер, 27.5% - Rust), код распространяется под лицензией BSD.
Продукт написан на ассемблере со вставками на языке Rust.
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|1.31, Аноним (32), 14:00, 08/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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> Продукт написан на языке программирования Rust с ассемблерными вставками (72.2% - ассемблер
Продукт написан на ассемблере с обёрткой на расте.
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|2.34, Аноним (22), 14:08, 08/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>> Продукт написан на языке программирования Rust с ассемблерными вставками (72.2% - ассемблер
> Продукт написан на ассемблере с обёрткой на расте.
Да, а если бы писали на Великом Си, то было бы норм!
https://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=53002
> Выпуск dav1d 0.7, декодировщика AV1 от проектов VideoLAN и FFmpeg
> Код проекта написан на языке C (C99) с ассемблерными вставками
> ...
> Assembly 76.4% C 23.1% Meson 0.5%
Ведь "Это другое!" (с)
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|4.47, Совершенно тот же аноним (?), 14:43, 08/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Прошу прощения за флуд,
Ничего страшного - когда нечего возразить по существу, остается только флудить из под "совершенно другого" анонима.
> но Вы как-то недорабатываете - там выше не на все комментарии "Это другое!" написали.
Кто сказал, что это "недоработка", а не забота об окружающей среде посредством избегания чрезмерно резкого, одномоментного выброса метана?
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|5.55, Совершенно другой аноним (?), 15:32, 08/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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>> Прошу прощения за флуд,
> Ничего страшного - когда нечего возразить по существу, остается только флудить из
> под "совершенно другого" анонима.
Извините, но других анонимов у меня для Вас нет (с)
>> но Вы как-то недорабатываете - там выше не на все комментарии "Это другое!" написали.
> Кто сказал, что это "недоработка", а не забота об окружающей среде посредством
> избегания чрезмерно резкого, одномоментного выброса метана?
Можно было-бы ограничится одним разом, раз уже так переживаете об окружающей среде.
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|1.33, Шарп (ok), 14:02, 08/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+4 +/–
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Все уже пошутили, но всё же
>72.2% - ассемблер, 27.5% - Rust
Это смешно.
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|2.44, uis (ok), 14:38, 08/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Это смешно.
Это не смешно, это театр безопасности.
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|2.46, Аноним (7), 14:40, 08/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Вообще, это вроде бы именно то, для чего раст вполне годится. Это конечно не тот раст, о котором любят рассказывать в интернет, но раст nonetheless,
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|2.58, keydon (ok), 16:02, 08/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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У растаманов так принято. Ну добавили в одном месте проверок, значит абсолютно безопасный. Вот и тут также.
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|1.39, Михрютка (ok), 14:28, 08/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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>>>Продукт написан на языке программирования Rust с ассемблерными вставками (72.2% - ассемблер, 27.5% - Rust)
"Так вот, Петька, смотри - у тебя вставлен ассемблер, и у меня вставлен ассемблер. Но есть нюанс!!!"
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|2.43, uis (ok), 14:35, 08/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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>Использование инструкций AVX2
"Тебе, Петька, вставили потолще и, так сказать, с предохранением"
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