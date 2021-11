Выпуск rav1e 0.5, кодировщика AV1

2.4 , макпыф ( ok ), 13:19, 08/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +8 + / – > Фанатики никогда не отличались умом, но чтоб настолько... это не фанатик, это QwertyReg, а то что "настолько" он почти под каждой новостью доказывает.

3.5 , fernandos ( ok ), 13:21, 08/11/2021
И за что он такую антирекламу языка устроил?

4.11 , макпыф ( ok ), 13:31, 08/11/2021
не знаю, но в ЖЖ (указан в профиле) поциент утверждает что ему за это платят

5.29 , fernandos ( ok ), 13:59, 08/11/2021
Как прозаично. Отрадно, однако, наблюдать как его корчит в муках, пока он описывает так нелюбимых линуксоидов. Видно, человек занимается нелюбимым делом, ему это не нравится. И он этого достоин.

6.42 , Аноним ( 42 ), 14:34, 08/11/2021
"Большая перемена" - аттракцион невиданной жадности

3.65 , JackONeill ( ? ), 16:53, 08/11/2021
Ух елки. Я как то все мимо пропускал нападки на этого чудилу. Все не мог понять, чего его так не любят...

... а потом я зашел на его "бложик". Теперь мне нужна длительная реабилитация(

4.69 , QwertyReg ( ok ), 17:25, 08/11/2021
Соболезную вашей тонкой душевной организации. Тяжко вам, если от чужих постиков в интернет-блоге, куда вас не приглашали, вам так плохо. Вам бы в SJW записаться, там таких ох как любят.

5.70 , JackONeill ( ? ), 17:45, 08/11/2021
;-D кто то не знает термин - сарказм?))))

А по поводу приглашения, так убери ссылку, закрой дверцу то).

6.71 , QwertyReg ( ok ), 17:51, 08/11/2021
> А по поводу приглашения, так убери ссылку, закрой дверцу то).
Точно SJW-шник. Может, мне ещё нельзя в своём доме голым ходить, потому что вам с биноклем всё видно?

Ну и да, пытаться оправдать свой жиденький обкак сарказмом - это плохо, очень плохо.

7.72 , JackONeill ( ? ), 17:55, 08/11/2021
Все, я пас, ты победил ))))) Ты и впрямь болен.

Не умею я с фанатичными стручками общаться. p.s. прошу тебя, не бросай писать статьи, я благодаря тебе на юмористические сайты заходить перестал)

8.73 , QwertyReg ( ok ), 17:57, 08/11/2021
текст свёрнут, показать Сейчас бы на опеннете не любить с фанатичными стручками общаться 129315 За б...
9.77 , JackONeill ( ? ), 18:03, 08/11/2021
текст свёрнут, показать Да не за что, обращайся ...
7.76 , fernandos ( ok ), 18:02, 08/11/2021
У вас логика сломалась, почините и попробуйте снова.

4.74 , fernandos ( ok ), 18:01, 08/11/2021
А вы ожидали только умных людей в интернете?

5.79 , JackONeill ( ? ), 18:04, 08/11/2021
Ну не на уровне IQ кипятильника же. Должны же быть хоть какие то пределы.

6.80 , fernandos ( ok ), 18:06, 08/11/2021
Полноте, и на уровне кипятильника, и даже ниже.

2.19 , Аноним ( 19 ), 13:42, 08/11/2021
А какое отношение имеет скорость компиляции к тому что сторонний проект написан на ассемблере? Я бы ещё понял если бы предложили улучшать оптимизации в llvm, чтобы было можно писать больше кода на языке высокого уровня, но это скорее всего приведёт как раз к снижению скорости компиляции.

3.78 , fernandos ( ok ), 18:04, 08/11/2021
> А какое отношение имеет скорость компиляции к тому что сторонний проект написан на ассемблере
Я про скорость компиляции кода на раст, а не про этот конкретный проект. https://vlang.io/compilation_speed

2.22 , Аноним ( 22 ), 13:44, 08/11/2021
> Круто, ничего не скажешь.

> Фанатики никогда не отличались умом, но чтоб настолько...

> А быстрее он именно из-за ассемблера.
А еще фанатики очень любят что-то нафантазировать и тут же гордо опровергнуть. И нет бы развивать язык, улучшать, например, скорость компиляции плюсов с шаблонами, которая сейчас ни к чёрту, нет, вместо этого люди занимаются бессмысленными выкриками "раст нинужно! Растаманы дураки!". Сами того не понимая, вы, именно вы, лишний раз демонстрируете сообщество языка, которое отнюдь не привлекает.

3.49 , fernandos ( ok ), 15:14, 08/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > фанатики очень любят что-то нафантазировать и тут же гордо опровергнуть

>

> бессмысленными выкриками "раст нинужно! Растаманы дураки!". А вы это на личном примере решили продемонстрировать?

4.53 , Аноним ( 22 ), 15:30, 08/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >> фанатики очень любят что-то нафантазировать и тут же гордо опровергнуть

>>

>> бессмысленными выкриками "раст нинужно! Растаманы дураки!".

> А вы это на личном примере решили продемонстрировать? Хм, какая занятная (на самом деле - нет) попытка перевода стрелок.

Только увы - при этом цитировать свой собстенный, немного измененный:

ru.wikipedia.org/wiki/Пародия

ru.wikipedia.org/wiki/Гипербола_(риторика)

текст явно не стоило.

2.61 , Аноним ( 61 ), 16:27, 08/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – И даже не столько из-за ассемблера, сколько из-за

>Использование инструкций AVX2 для значительного (до 13 раз) ускорения винеровского оценивания для 16 бит на >канал. Аналогично добавлено использование SIMD-инструкций, позволившее ускорить вычисления до 7 раз в >аналогичных условиях; 72.2 + 27.5 = 99.7%. А остальные 0.3%? Питон? :)

2.75 , Аноним ( 75 ), 18:02, 08/11/2021
Что именно вас удивляет? Использование ассемблерных вставок?
Внезапно без ассемблерных инструкций или intrinsic быстрый кодек не напишешь

Внезапно без ассемблерных инструкций или intrinsic быстрый кодек не напишешь