Представлен формат сжатия изображений QOI

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|3.62, tmplsr (?), 13:27, 28/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>Предлагаю произносить на французский манер - "куа".
Поддерживаю. Любителей придираться к названиям вообще надо отправить отведать монгольской кухни: есть там замечательное блюдо, мясное ассорти, с шикарным названием "хyiцаа". Сия шутка есть древнючий боян монголоведов, если что.
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|1.5, Аноним (5), 11:09, 28/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+10 +/–
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То есть как это "Производительность QOI не зависит от размера и характера кодируемого изображения (O(1))"?
Если алгоритм проходит по каждому пикселю один раз, то тогда алгоритмическая сложность равна O(n), где n=количество пикселей.
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|2.16, Аноним (16), 11:40, 28/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Производительность - производная. Отношение количества операций к количеству пикселей к не зависит от размера и характера изображения.
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|3.24, Прохожий (??), 11:53, 28/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Исходная статья называется "Lossless Image Compression in O(n) Time!". Полагаете, там ошибка?
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|4.53, HyC (?), 13:07, 28/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Исходная статья называется "Lossless Image Compression in O(n) Time!". Полагаете, там ошибка?
Полагаю что ошибка у вас в рассуждениях, так как время выполнения != производительность.
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|5.75, DyadyushkaAU (ok), 14:01, 28/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Не могли бы вы предоставить какое-то общеупотребительное определение слову "производительность" в контексте оценки эффективности алгоритмов?
Допускаю, в вашем личном лексиконе такое неравенство действительно существует. Но вот обычно принято эти два понятия приравнивать (ещё раз подчеркну, что речь идёт об оценке эффективности алгоритмов и только о ней). Такое имеет место быть и на Википедии, и в той литературе, которая попадалась мне на эту тему, и даже в лекциях некоторых профессоров MIT. Поэтому ссылки на сколь-либо авторитетные источники с вашей стороны были бы как нельзя кстати.
В противном случае возникает впечатление, что вы изобретаете новую терминологию просто только для того, чтобы оправдать свою позицию в данной дискуссии.
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|3.36, Sw00p aka Jerom (?), 12:18, 28/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>Отношение количества операций к количеству пикселей
каких операций? над одним пикселем? так у алгоритма конечное количество операций над одним пикселем, а таких пикселей много.
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|2.49, kusb (?), 12:53, 28/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Тот случай, когда слова расходятся со смыслом буквально, но с самого начала понятно?
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|1.7, BratishkaErik (ok), 11:16, 28/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Недавно на Hacker News видел + реализацию на Zig, думаю, будет легко реализовать на каком–нибудь другом языке
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|2.27, Аноним (26), 11:56, 28/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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zig сам по себе простой язык. И даже не оброс еще пакетами, что хорошо.
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|1.10, timur.davletshin (ok), 11:22, 28/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
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Астанавитесь! WebP не успели вкатить везде, накатили AVIF, не успели его вкатить, теперь уже новый убероптимизированный формат - JXL!
Да пофиг на эти проценты. Нужен достаточно оптимизированный формат с широкой поддержкой и многолетней обратной совместимостью.
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|3.22, SelfPerfection (ok), 11:51, 28/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Да нифига. Попробуйте например в Telegram послать webp изображение как файл. Telegram его вроде показывает, но уверен, что это стикер: ни увеличить, ни сохранить его нельзя.
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|4.38, анонимус (??), 12:24, 28/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Формат то понят телегой. Просто у него своя особая семантика к нему и свои какие-то телодвижения
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|2.23, Аноним (17), 11:52, 28/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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AVIF ни о чём. Webp заменяют на webp2 который не такой убогий, но тоже не сахар. JXL был бы прекрасен, если бы не был таким кривым и давал использовать низкий битрейт (желательно без вымывания всего цвета как это позволяет webp). Но это лосси, в контексте лосслесс jxl никто не превзойдёт. Для текстур и прочего уже придумали tga или специальные форматы.
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|2.32, Прохожий (??), 12:09, 28/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Представьте, что вам надо не одно изображение кодировать, а тысячи, десятки тысяч, причём с заданным временем отклика. Если алгоритм из новости даёт возможность вместо, условно, 32-процессорного монстра купить что-либо на порядок (в 10 раз) дешевле и делать всё то же самое на нём, то почему бы и не воспользоваться данным алгоритмом?
Ещё вопрос. Зачем нужна именно многолетняя обратная совместимость? Ну не увидит кто-то в древнем смартфоне кошака, картинка с которым будет в новом формате, и что?
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|3.60, морошка ягодка такая (?), 13:26, 28/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Ну не увидит кто-то в древнем смартфоне кошака, картинка с которым будет в новом формате, и что?
Заведут баг, и его надо будет чинить.
Вроде это так работает?
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|4.78, Прохожий (??), 14:15, 28/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Речь не об этом. Речь о том, зачем нужна многолетняя обратная совместимость. Вот что мне непонятно.
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|3.73, Gogi (??), 13:57, 28/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Чушь не городи! Никому и никогда не надо "тысячи, десятки тысяч, причём с заданным временем отклика" - искусственная задача. Для веба достаточно того, что каждый му****ак, которому хватило времени вкорячить на сайт богомерзкий JS, потратил время на перекодирование своих убожеств в WebP.
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|4.77, Прохожий (??), 14:13, 28/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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На твоих задачах и твоём опыте свет клином не сошёлся же? Или сошёлся?
Возьмём те же социальные сети. Или софт, обрабатывающий медицинские снимки. Или оцифровка видео без потерь. Или сайты фото-банки. Да мало ли применений может найтись подобному формату.
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|2.71, Gogi (??), 13:54, 28/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Поддерживаю алерт. WebP - сами видите, "не новичок", а вот однако ж, далеко не везде! По-хорошему, когда КАЖДАЯ программа будет давать опцию "WebP", тогда и можно говорить о безоговорочной победе пролетариата. А пока дилетанты и пеpдуны сидят со своими jpeg'ами (и, прости господи, gif) и даже не пытаются двикаться в сторону света.
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|1.13, A.Stahl (ok), 11:25, 28/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Хм, я уже где-то видел тесты. Кодирование действительно было в разы быстрее, но декодирование было неспешным. Может то была какая-то альфа-версия? Сейчас уже не найду статью...
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|2.33, anonymous (??), 12:09, 28/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Вполне представляю, что в каком-нибудь жёстком embedded кто-нибудь будет использовать такой примитивный способ сжатия.
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|1.25, stokito (?), 11:54, 28/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Мне вот всегда странно слышать что кто-то смог сделать ещё более эффективный формат в области где уже десятилетия мощнейшие мозги работают. Но если это правда то просто супер.
Интересно будет когда попробуют его векторизировать, возможно даже придётся формат передалать.
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|2.31, Viktor (??), 12:08, 28/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А почему бы и нет? И кто сказал, что авторы этого алгоритма - не мощнейшие мозги? Ждём, что скажет академическое сообщество и программистское комьюнити.
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|2.59, Аноним (59), 13:26, 28/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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там ничего не сказано на каких изображениях получены результаты по уровню сжатия
ведь фото, рендер, рисунок или скрин - дадут совершенно разные результаты!
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|1.35, Внимательно читающий (?), 12:10, 28/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Зачем рассуждения о скорости, когда нет представления о коэффициенте сжатия?
Этот формат для сжатия БЕЗ потерь. К чему попытки сравнивать тут в комментариях с методами с потерями?
Старые алгоритмы сжатия без потерь ориентировались на изображения "без украшательств". Теперь кругом модные подложки, полупрозрачности, размытия шрифтов и линий. Цель такого кодировщика восстановить растровое изображение идентичное оригиналу, при этом иметь размер в сжатом виде соизмеримый с количеством исходной информации, представляющей ценность, а не украшательства.
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|2.40, Супер Пупер Внимательно читающий (?), 12:29, 28/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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"
По эффективности сжатия QOI в большинстве тестов близок к libpng (в каких-то тестах немного опережает, а в каких-то проигрывает), но в целом заметно опережает stb_image (выигрыш вплоть до 20%).
"
Там, в первом абзаце..
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|3.56, Внимательно читающий (?), 13:14, 28/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Это было изначально прочитано. Если рассматривать только приведенную информацию, то цифры говорят скорее против нового формата. То есть, исходя из вышесказанного, формат не переработан под современные реалии. Другого от цивилизации ворда и ожидать не приходится.
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|1.41, Аноним (41), 12:32, 28/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Я конечно понимаю коммент удалят.Но все равно вопрос.А порно фото с известного сайта сжимает лучше чем jpeg или png дает самое лучшее качество?
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|2.45, ыы (?), 12:43, 28/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Тем товарищам пора разрабатывать собственный алгоритм, проблемно-ориентированный... Например устанавливать пользователю заранее словарь кодирования.. размером пару гигов.. зато потом просмотр будет супербыстрый и экономичный...
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|3.50, Аноним (41), 12:56, 28/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Пару гигов ух! Это уже тогда mysql тогда надо.А супер быстро то и не надо как бы.Надо ведь рассмотреть изображение хорошо а png самое то.А этого формата вроде и нет в огнелисе.
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|4.65, Аноним (41), 13:34, 28/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Это не тот сайт.Какая в лобаду лена.Это не те дроиды которых вы исчете.
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|3.74, Gogi (??), 14:00, 28/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Тимур, ты уже 5 лет назад спрашивал - неужели опять забыл? :))
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|1.46, Аноним (55), 12:48, 28/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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O(1) это константное время операции.
Однопроходный перебор всех пикселей это O(n)
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|1.48, Аноним (48), 12:53, 28/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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QoI fungicides are used on a wide range of crops, such as cereals, vines, pome fruits, cucurbits, tomatoes and potatoes.
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|1.51, Аноним (51), 12:59, 28/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Да никакого смысла в этом нету, png > webp > avif > jxl по силе сжатия, это почти в 2 раза сильнее, из-за развития технологий за последние 25 лет, и между прочем скорость кодирования у них ну крайне медленная а вот Декодирование вполне быстрое что бы открывать фоточки за пол секунды, увы никому не нужен быстрый формат фото для быстрого сжатия без потерь, это вам не zstd
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|2.68, Аноним (68), 13:52, 28/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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символьной, схематической, формальной семантики достаточно. а то передают в сверхсовременных форматах изображение грифельной доски лектора с мелом.
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|2.70, Аноним (70), 13:54, 28/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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По-моему, у вас стрелки не туда показывают. Получается что пнг сжимает лучше всех, скорей всего все наоборот.
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|1.57, corvuscor (ok), 13:21, 28/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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Если все так, думаю, этот алгоритм был бы очень полезен во всяких VNC и иже с ним. Автор красавчик.
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|1.58, Аноним (58), 13:26, 28/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> Please note that this library is not yet ready to deal with untrusted input.
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|2.76, Gogi (??), 14:03, 28/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Да это понятно, что алгоритм стар как папкины дискеты, но если адаптировать с учётом характера данных, можно что-то вытянуть. Особенно для всяких схем - там полно белого BG.
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|1.72, Ingener (??), 13:56, 28/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Первая мысль. о, это круто.... о, это интересно. Потом подумал, ну пусть он, QOI, сначала разойдется, сначала начнет юзаться там и там. А то форматов изображений достаточно много уже. Webp. Jpeg2000. Есть еще какие-то другие которые опережают PNG. Ну и что ? Где они разошлись? Нигде почти. Так что. Ну еще один формат... Ну вы ребята сначала найдите свою нишу. Найдите популярность.
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