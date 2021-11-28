Представлен формат сжатия изображений QOI

2.12 , Аноним ( 11 ), 11:23, 28/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] –2 + / – webp нормально уже вкатился

3.22 , SelfPerfection ( ok ), 11:51, 28/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Да нифига. Попробуйте например в Telegram послать webp изображение как файл. Telegram его вроде показывает, но уверен, что это стикер: ни увеличить, ни сохранить его нельзя.

4.38 , анонимус ( ?? ), 12:24, 28/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Формат то понят телегой. Просто у него своя особая семантика к нему и свои какие-то телодвижения

2.23 , Аноним ( 17 ), 11:52, 28/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – AVIF ни о чём. Webp заменяют на webp2 который не такой убогий, но тоже не сахар. JXL был бы прекрасен, если бы не был таким кривым и давал использовать низкий битрейт (желательно без вымывания всего цвета как это позволяет webp). Но это лосси, в контексте лосслесс jxl никто не превзойдёт. Для текстур и прочего уже придумали tga или специальные форматы.

2.32 , Прохожий ( ?? ), 12:09, 28/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Представьте, что вам надо не одно изображение кодировать, а тысячи, десятки тысяч, причём с заданным временем отклика. Если алгоритм из новости даёт возможность вместо, условно, 32-процессорного монстра купить что-либо на порядок (в 10 раз) дешевле и делать всё то же самое на нём, то почему бы и не воспользоваться данным алгоритмом? Ещё вопрос. Зачем нужна именно многолетняя обратная совместимость? Ну не увидит кто-то в древнем смартфоне кошака, картинка с которым будет в новом формате, и что?

3.60 , морошка ягодка такая ( ? ), 13:26, 28/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Ну не увидит кто-то в древнем смартфоне кошака, картинка с которым будет в новом формате, и что? Заведут баг, и его надо будет чинить. Вроде это так работает?

4.78 , Прохожий ( ?? ), 14:15, 28/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Речь не об этом. Речь о том, зачем нужна многолетняя обратная совместимость. Вот что мне непонятно.

3.73 , Gogi ( ?? ), 13:57, 28/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Чушь не городи! Никому и никогда не надо "тысячи, десятки тысяч, причём с заданным временем отклика" - искусственная задача. Для веба достаточно того, что каждый му****ак, которому хватило времени вкорячить на сайт богомерзкий JS, потратил время на перекодирование своих убожеств в WebP.

4.77 , Прохожий ( ?? ), 14:13, 28/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – На твоих задачах и твоём опыте свет клином не сошёлся же? Или сошёлся? Возьмём те же социальные сети. Или софт, обрабатывающий медицинские снимки. Или оцифровка видео без потерь. Или сайты фото-банки. Да мало ли применений может найтись подобному формату.

2.42 , Аноним ( 42 ), 12:32, 28/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – GIF

2.71 , Gogi ( ?? ), 13:54, 28/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Поддерживаю алерт. WebP - сами видите, "не новичок", а вот однако ж, далеко не везде! По-хорошему, когда КАЖДАЯ программа будет давать опцию "WebP", тогда и можно говорить о безоговорочной победе пролетариата. А пока дилетанты и пеpдуны сидят со своими jpeg'ами (и, прости господи, gif) и даже не пытаются двикаться в сторону света.

