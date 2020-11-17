Google развивает новый формат изображений WebP 2

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|2.9, Богдан Помазан (?), 12:26, 17/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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У кого это он не стал?
Учитывая что WordPress как CMS лидирует, а использование WebP для сайтов на нем является хорошей практикой, то довольно таки стал и успешно.
Вот открыл для примера https://meduza.io/, там используется.
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|3.14, timur.davletshin (ok), 12:34, 17/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Да многие новостные стали использовать его. А теперь представь, что поддержку старого сворачивают и начинают форсить везде второй стандарт, который не очень-то и совместим с первым (декодеры разные).
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|4.19, Аноним (19), 12:44, 17/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А в чем проблема-то? Подвезут стандарт, подвезут и декодеры. Обновил софт - сиди и радуйся. А вот старьёвщики пусть страдают, да.
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|2.7, Аноним (7), 12:20, 17/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Очевидно они пилят для того чтобы уменьшить петабайтовый трафик:
>Основные усилия при разработке нового формата направлены на увеличение эффективности сжатия
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|1.3, Аноним (2), 12:03, 17/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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По-правде, браузеры может вебп и поддерживают. Да вот только а)соцсети, Б) всякие cms (вордпрес, джумла друпал), в)мессенджеры — не позволяет загрузить файт вебп, heif, avif.
Так что эти форматы бестолку.
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|1.4, смузихлёб (?), 12:09, 17/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Замена ради замены? Вот что происходит, когда всякие смузи-хипстеры заменяют инженеров.
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|2.22, все такойже ононим как и всегда (?), 12:51, 17/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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полагаю у вас не так много изображений, чтобы переживать за место. А у пугла много, и он переживает и делает себе (и нам) инструмент сохранения места на диске, трафика.
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|1.12, timur.davletshin (ok), 12:32, 17/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Первый едва протянули со скрипом и уже замену пилят... Лучше уж JPEG пережать mozjpeg'ом без потери сжатия и с полной обратной совместимостью, чем с этими плясками возиться.
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|1.13, Аноним (13), 12:33, 17/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> нацелен на достижение повышения эффективности
это писал кот Матроскин
> и доведение отставания
а это видимо уже Шарик
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|1.16, topin89 (ok), 12:42, 17/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Опять? Гспди, зачем?
Проблема вообще говоря не в том, что старые форматы плохо сжимают. Нет, проблема в том, что старые картинки нельзя пережать без потерь, и этих картинок мнооооого. Для гифок с пнгшками это не особо важно (и даже там, гамма коррекцию из png нельзя однозначно переместить в webp lossless, уже молчу про метаинформацию), для jpeg и даже webp -- очень даже.
Конечно, если webp2 даёт пережать старые webp1 без потерь -- норм. Или хотя бы сам webp2 даёт такую возможность для webp>=3, хуже, но норм. Если нет -- ненужное ненужно, пусть лучше JPEG XL допиливают. Тоже ненужно, но так хоть проблему обратной совместимости решают.
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