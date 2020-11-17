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Google развивает новый формат изображений WebP 2

17.11.2020 11:54

Компания Google опубликовала наработки, связанные с экспериментальным форматом кодирования изображений WebP 2, развиваемом в качестве более эффективной замены формата WebP. Новый формат ещё находится на стадии разработки и окончательно не определён, поэтому пока не готов для широкого применения (в кодировщике и декодировщике не гарантируется обратная совместимость, не проведена оптимизация кода).

Для реализации в WebP 2 намечены такие новые возможности, как HDR c 10-битовым представлением цвета, более эффективное сжатие информации о прозрачности, полноценная поддержка анимации, лёгкое инкрементальное декодирование (послойное декодирование с повышением детализации на каждом этапе, позволяющее очень быстро формировать эскизы для предпросмотра), быстрая многопоточная программная реализация, минимализация визуальной деградации на низких битрейтах, улучшенный режим сжатия с потерями.

Назначение нового формата идентично первому WebP: передача изображений по сети, оптимизация для средних разрешений, применение в Web и мобильных приложениях, с поддержкой типовых для данных задач возможностей, таких как поддержка прозрачности, анимации и быстрого формирования эскизов.

Основные усилия при разработке нового формата направлены на увеличение эффективности сжатия. Первый WebP позволяет добиться сокращения размера файла на 25%-34% по сравнению с файлами JPEG аналогичного качества, а в режиме сжатия без потерь обеспечивает сокращение результирующего размера файла на 26% по сравнению с максимальным уровнем сжатия PNG. WebP 2 нацелен на достижение повышения эффективности сжатия без потери на 30% по сравнению с первым WebP и доведение отставания от кодека AVIF, сжимающего с потерей информации, до 20%.

Тестируемый прототип пока плохо оптимизирован и по скорости кодирования и декодирования сильно отстаёт от отточенной реализации libwebp. Например, в режиме сжатия с потерями WebP 2 выполняет сжатие в пять раз медленные, чем первый WebP. По сравнению с libavif новый WebP выполняет кодирование в два раза быстрее, но в 3 раза отстаёт по скорости декодирования. При этом к моменту публикации финального варианта библиотеки libwebp2 планируется добиться паритета по скорости декодирования.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.phoronix.com/scan....)
  2. OpenNews: Создатель QEMU и FFmpeg предложил новый формат изображений BPG
  3. OpenNews: Релиз libwebp 1.0.0, библиотеки с реализацией формата WebP
  4. OpenNews: В новой версии WebP появилась поддержка прозрачности и кодирования без потерь
  5. OpenNews: Компания Google представила новый открытый формат изображений WebP
  6. OpenNews: Представлен FLIF, новый формат сжатия изображений без потерь
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Короткая ссылка: https://opennet.ru/54100-webp
Ключевые слова: webp, image
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  • 1.1, Аноним (1), 12:00, 17/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    замена замены? вроде webp так стандартом де-факто и не стал
     
     
  • 2.9, Богдан Помазан (?), 12:26, 17/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    У кого это он не стал?
    Учитывая что WordPress как CMS лидирует, а использование WebP для сайтов на нем является хорошей практикой, то довольно таки стал и успешно.
    Вот открыл для примера https://meduza.io/, там используется.
     
     
  • 3.14, timur.davletshin (ok), 12:34, 17/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да многие новостные стали использовать его. А теперь представь, что поддержку старого сворачивают и начинают форсить везде второй стандарт, который не очень-то и совместим с первым (декодеры разные).
     
     
  • 4.19, Аноним (19), 12:44, 17/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А в чем проблема-то? Подвезут стандарт, подвезут и декодеры. Обновил софт - сиди и радуйся. А вот старьёвщики пусть страдают, да.
     

  • 1.2, Аноним (2), 12:01, 17/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Зачем???
     
     
  • 2.7, Аноним (7), 12:20, 17/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Очевидно они пилят для того чтобы уменьшить петабайтовый трафик:

    >Основные усилия при разработке нового формата направлены на увеличение эффективности сжатия

     

  • 1.3, Аноним (2), 12:03, 17/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    По-правде, браузеры может вебп и поддерживают. Да вот только а)соцсети, Б) всякие cms (вордпрес, джумла друпал), в)мессенджеры — не позволяет загрузить файт вебп, heif, avif.

    Так что эти форматы бестолку.

     
     
  • 2.8, Гога228 (?), 12:21, 17/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Согласен. Также сдуется как их webm который так и не зашёл.
     
     
  • 3.15, timur.davletshin (ok), 12:37, 17/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Ога, так не зашёл, что нём и раздают большинство платформ. Тот же ютуб - webm+opus+VP9
     
     
  • 4.20, zzz (??), 12:45, 17/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Тот же ютуб

    Не "тот же", а "только"

     
  • 4.21, Аноним (21), 12:46, 17/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    По итогу только гугл его и использует
     

  • 1.4, смузихлёб (?), 12:09, 17/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Замена ради замены? Вот что происходит, когда всякие смузи-хипстеры заменяют инженеров.
     
  • 1.5, lockywolf (ok), 12:17, 17/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Хз, у меня вроде gif и так работает.
     
  • 1.6, Аноним (6), 12:19, 17/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Какой смысл при наличии avif?
     
     
  • 2.10, Богдан Помазан (?), 12:29, 17/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Прогресивность
     

  • 1.11, Аноним (11), 12:32, 17/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +15 +/
    Как юзал JPEG и PNG в вебе, так и буду юзать.
     
     
  • 2.22, все такойже ононим как и всегда (?), 12:51, 17/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    полагаю у вас не так много изображений, чтобы переживать за место. А у пугла много, и он переживает и делает себе (и нам) инструмент сохранения места на диске, трафика.
     
  • 2.23, смузихлёб (?), 12:54, 17/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Да вы что, это же не смузи-way.
     

  • 1.12, timur.davletshin (ok), 12:32, 17/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Первый едва протянули со скрипом и уже замену пилят... Лучше уж JPEG пережать mozjpeg'ом без потери сжатия и с полной обратной совместимостью, чем с этими плясками возиться.
     
     
  • 2.18, Иваня (?), 12:44, 17/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А как же анимации и альфа канал? :/
     

  • 1.13, Аноним (13), 12:33, 17/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > нацелен на достижение повышения эффективности

    это писал кот Матроскин
    > и доведение отставания

    а это видимо уже Шарик

     
  • 1.16, topin89 (ok), 12:42, 17/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Опять? Гспди, зачем?

    Проблема вообще говоря не в том, что старые форматы плохо сжимают. Нет, проблема в том, что старые картинки нельзя пережать без потерь, и этих картинок мнооооого. Для гифок с пнгшками это не особо важно (и даже там, гамма коррекцию из png нельзя однозначно переместить в webp lossless, уже молчу про метаинформацию), для jpeg и даже webp -- очень даже.

    Конечно, если webp2 даёт пережать старые webp1 без потерь -- норм. Или хотя бы сам webp2 даёт такую возможность для webp>=3, хуже, но норм. Если нет -- ненужное ненужно, пусть лучше JPEG XL допиливают. Тоже ненужно, но так хоть проблему обратной совместимости решают.

     
  • 1.17, Аноним (17), 12:43, 17/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Гугл прекрати
     
     
  • 2.24, Аноним (24), 12:56, 17/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Сначала запятые ставить научись.
     
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