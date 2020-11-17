Google развивает новый формат изображений WebP 2

Компания Google опубликовала наработки, связанные с экспериментальным форматом кодирования изображений WebP 2, развиваемом в качестве более эффективной замены формата WebP. Новый формат ещё находится на стадии разработки и окончательно не определён, поэтому пока не готов для широкого применения (в кодировщике и декодировщике не гарантируется обратная совместимость, не проведена оптимизация кода).

Для реализации в WebP 2 намечены такие новые возможности, как HDR c 10-битовым представлением цвета, более эффективное сжатие информации о прозрачности, полноценная поддержка анимации, лёгкое инкрементальное декодирование (послойное декодирование с повышением детализации на каждом этапе, позволяющее очень быстро формировать эскизы для предпросмотра), быстрая многопоточная программная реализация, минимализация визуальной деградации на низких битрейтах, улучшенный режим сжатия с потерями.

Назначение нового формата идентично первому WebP: передача изображений по сети, оптимизация для средних разрешений, применение в Web и мобильных приложениях, с поддержкой типовых для данных задач возможностей, таких как поддержка прозрачности, анимации и быстрого формирования эскизов.

Основные усилия при разработке нового формата направлены на увеличение эффективности сжатия. Первый WebP позволяет добиться сокращения размера файла на 25%-34% по сравнению с файлами JPEG аналогичного качества, а в режиме сжатия без потерь обеспечивает сокращение результирующего размера файла на 26% по сравнению с максимальным уровнем сжатия PNG. WebP 2 нацелен на достижение повышения эффективности сжатия без потери на 30% по сравнению с первым WebP и доведение отставания от кодека AVIF, сжимающего с потерей информации, до 20%.

Тестируемый прототип пока плохо оптимизирован и по скорости кодирования и декодирования сильно отстаёт от отточенной реализации libwebp. Например, в режиме сжатия с потерями WebP 2 выполняет сжатие в пять раз медленные, чем первый WebP. По сравнению с libavif новый WebP выполняет кодирование в два раза быстрее, но в 3 раза отстаёт по скорости декодирования. При этом к моменту публикации финального варианта библиотеки libwebp2 планируется добиться паритета по скорости декодирования.



