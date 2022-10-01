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Уязвимость в FFmpeg, позволяющая выполнить код при обработке mp4-файлов

01.10.2022 09:51

Исследователи безопасности из компании Google выявили уязвимость (CVE-2022-2566) в библиотеке libavformat, входящей в состав мультимедийнго пакета FFmpeg. Уязвимость позволяет добиться выполнения кода злоумышленника при обработке на системе жертвы специально изменённого файла в формате mp4. Уязвимость проявляется начиная с ветки FFmpeg 5.1 и устранена в выпуске FFmpeg 5.1.2.

Уязвимость вызвана ошибкой вычисления размера буфера в функции build_open_gop_key_points(), приводящей к целочисленному переполнению при обработке определённых параметров и выделению блока памяти, размером меньше, чем требуется. Для демонстрации возможности совершения атаки опубликован прототип эксплоита.

  1. Главная ссылка к новости (https://github.com/google/secu...)
  2. OpenNews: Выпуск мультимедиа-пакета FFmpeg 5.1
  3. OpenNews: Конфликт между Secunia и VideoLAN, связанный с устранением уязвимостей в VLC
  4. OpenNews: В FFmpeg устранена уязвимость, которая может привести к утечке локальных файлов
  5. OpenNews: Уязвимость в zlib, проявляющаяся при сжатии специально оформленных данных
  6. OpenNews: Уязвимости в VLC и GStreamer, способные привести к выполнению кода при обработке контента
Лицензия: CC-BY
Тип: Проблемы безопасности
Короткая ссылка: https://opennet.ru/57853-ffmpeg
Ключевые слова: ffmpeg
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Обсуждение (3) RSS
  • 1, Аноним (1), 10:00, 01/10/2022 [ответить]  
    		• –1 +/
    Главное - ни в коем случае не сохранять размер выделенного блока и не проверять его при обращении к этой памяти - ОПТИМИЗАЦИЯ!

     
     
  • 2, n00by (ok), 10:10, 01/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вы будете смеяться - но размер блока сохраняется (либо может быть определён) менеджером кучи.
     

  • 3, Аноним (3), 10:27, 01/10/2022 [ответить]  
    		• +/
    Упс. Кто-то торопился дописать код)
     
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