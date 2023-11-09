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Компания LG опубликовала платформу webOS Open Source Edition 2.24

09.11.2023 10:49

Представлен выпуск открытой платформы webOS Open Source Edition 2.24, которая может применяться на различных портативных устройствах, платах и автомобильных информационно-развлекательных системах. В качестве эталонной аппаратной платформы рассматриваются платы Raspberry Pi 4. Платформа развивается в публичном репозитории под лицензией Apache 2.0, а разработку курирует сообщество, придерживаясь совместной модели управления разработкой.

Основные изменения в новом выпуске:

  • Проведён рефакторинг мультимедийных сервисов, нацеленный на исключение привязок между медиасервисами для работы с камерой и медиасервером (uMediaServer), из-за которых для реализации некоторых возможностей разработчику приходилось вызывать методы из разных API.
  • Добавлен новый универсальный сервис com.webos.service.mediarecorder для записи видео с камеры и звука с микрофона.
  • Реализована обособленная функциональность для организации предпросмотра данных с камеры, завязанная только на API com.webos.service.camera2 (ранее приходилось использовать вместе API com.webos.service.camera2 и com.webos.media).
  • Браузерный движок обновлён до кодовой базы Chromium 108 (ранее использовался Chromium 94).
  • Обеспечена поддержка сборки с Qt 6.7.0.
  • Улучшено управление памятью в компоненте для работы с камерой g-camera-pipeline.
  • В браузере Enact устранена проблема с обновлением URL в адресной строке.
  • В эмуляторе устранены проблемы со сборкой обычных Qt-приложений.
  • Документирован API com.palm.service.tellurium, предназначенный для взаимодействия с web-приложениями.

Платформа webOS была изначально разработана компанией Palm в 2008 году и использовалась на смартфонах Palm Pre и Pixie. В 2010 году после поглощения компании Palm платформа перешла в руки Hewlett-Packard, после чего HP пыталась использовать данную платформу в своих принтерах, планшетах, ноутбуках и ПК. В 2012 году компания HP анонсировала перевод webOS в независимый открытый проект и в 2013 году начала открытие исходных текстов его компонентов. В 2013 году платформа была выкуплена у Hewlett-Packard компанией LG и теперь применяется на более чем 70 миллионах телевизоров и потребительских устройств LG. В 2018 году был основан проект webOS Open Source Edition, через который компания LG попыталась вернуться к открытой модели разработки, привлечь других участников и расширить спектр поддерживаемых в webOS устройств.

Системное окружение webOS формируется с использованием инструментария и базовых пакетов OpenEmbedded, а также сборочной системы и набора метаданных от проекта Yocto. Ключевыми компонентами webOS являются менеджер системы и приложений (SAM, System and Application Manager), отвечающий за выполнение приложений и сервисов, и Luna Surface Manager (LSM), формирующий интерфейс пользователя. Компоненты написаны с использованием фреймворка Qt и браузерного движка Chromium.

Отрисовка осуществляется через композитный менеджер, применяющий протокол Wayland. Для разработки пользовательских приложений предлагается использовать web-технологии (CSS, HTML5 и JavaScript) и фреймворк Enact, основанный на React, но возможно и создание программ на С и C++ с интерфейсом на базе Qt. Пользовательская оболочка и встроенные графические приложения в основном реализованы как нативные программы, написанные с использованием технологии QML. По умолчанию предлагается оболочка Home Launcher, оптимизированная для управления с сенсорных экранов и предлагающая концепцию сменяющих друг друга карт (вместо окон).

Для хранения данных в структурированном виде с использованием формата JSON применяется хранилище DB8, использующее в качестве бэкенда БД LevelDB. Для инициализации используется bootd на основе systemd. Для обработки мультимедийного контента предлагаются подсистемы uMediaServer и Media Display Controller (MDC), в качестве звукового сервера применяется PulseAudio. Для автоматического обновления прошивки применяется OSTree и атомарная замена разделов (создаются два системных раздела, один из которых является активным, а второй используется для копирования обновления).



  1. Главная ссылка к новости (https://www.webosose.org/blog/...)
  2. OpenNews: Компания LG опубликовала платформу webOS Open Source Edition 2.23
  3. OpenNews: Компания LG опубликовала платформу webOS Open Source Edition 2.20
  4. OpenNews: Уязвимости в webOS, позволяющие перезаписать файлы на телевизорах LG
  5. OpenNews: Компания LG опубликовала операционную систему webOS Open Source Edition
  6. OpenNews: Компания LG выкупила мобильную платформу webOS у Hewlett-Packard и намерена использовать её в телевизорах
Лицензия: CC BY 3.0
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/60078-webos
Ключевые слова: webos, lg
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (39) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 11:12, 09/11/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    Форкнуть что ли и податься на реестр.
     
     
  • 2.7, Ржомба (?), 11:37, 09/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Как ты там продавать собрался без связей?
     
     
  • 3.30, Аноним (1), 13:32, 09/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Нажать кнопку Подать заявление на сайте
     
  • 2.18, danonimous (?), 12:30, 09/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Зачем усложнять? Можно просто податься в реестр без форка.
     
  • 2.19, Аноним (19), 12:46, 09/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Форки и отправляй патчи в LG, может, они твой труд оценят (нет) и примут голодающего пердолика к себе из жалости.
     
     
  • 3.31, Аноним (1), 13:33, 09/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это слишком сложно.
     

  • 1.2, Аноним (1), 11:13, 09/11/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Только не понятно, кроме автомобильной мультимедиа и ТВ, на что ещё способно. Для смартфона и планшета видимо не пойдет.
     
     
  • 2.6, Аноним (6), 11:30, 09/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    У HP были смартфоны и планшеты на webOS. Не взлетело, конечно - кому оно надо без софта.
     
     
  • 3.20, Аноним (19), 12:48, 09/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Сейчас набегут фанатики и скажут, что "waydroid наше все".
     
  • 3.32, Аноним (1), 13:34, 09/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Это была другая, ранняя версия. Тогда сабж ещё был похож на мобильную ОС.
     
  • 2.12, Аноним (12), 11:53, 09/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Ну и достаточно, ноуты на винде:
    https://www.lg.com/us/laptops
     

  • 1.3, Аноним (3), 11:14, 09/11/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А эта webOS где-то используется, кроме ТВ и холодильников LG?
    То же самое с Tizen от Samsung.
     
     
  • 2.5, Аноним (1), 11:19, 09/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Если верить англоязычной статье Викиипедии: Televisions, Refrigerators, Watches.
     
     
  • 3.14, Аноним (14), 12:00, 09/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Ещё в Eurovision.
     

  • 1.4, Аноним (1), 11:15, 09/11/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Вообще не понятна концепция отдельной ОС для ТВ. Должен быть просто отдельный ГИП для десктопа, тачскрина и может быть, может быть отдельный ГИП для ТВ, но всё на базе одного дистрибутива.
     
     
  • 2.10, Аноним (14), 11:45, 09/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    В Андроиде так и сделано. На телеках он он норм пашет.
     
     
  • 3.11, Djdjjssj (?), 11:49, 09/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Нет, не норм пашет, андроид ТВ, как и обычный андроид это боль страдания, и кривое поделие. webos намного лучше для тв, чем дроид, и все нужные приложения там есть. Есть ещё tvOS, но она идёт в комплекте с коробочкой от эпл, а не с телевизором.
     
     
  • 4.13, Аноним (14), 11:55, 09/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Если уж на то пошло вебос тоже тормозит.
     
  • 4.21, Аноним (19), 12:52, 09/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Хаха. На телике и холодосе и не нужны какие то там приложения, любая подделка от васяна подойдёт.
     
     
  • 5.24, Аноним (-), 13:02, 09/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    У меня холодильник «Атлант» с электромеханическим управлением. Зачем вообще холодильнику операционная система?
     
     
  • 6.27, Аноним (1), 13:19, 09/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Холодильник и санузел должны быть подключены к великой сети и собирать телеметрию и отправлять на прямую в страховую компанию для вычисления уровня здоровья и уровня социального рейтинга.
     
     
  • 7.38, Аноним (-), 15:00, 09/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Кстати, когда Брежнев был с визитом в США, американцы переоборудовали санузел и взяли образцы его какашек. И вот, лабораторные анализы дали точный диагноз состояния его здровья. Ну давно это было.
     
     
  • 8.42, Минона (ok), 15:27, 09/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Сказки РенТВ 128514 ... текст свёрнут, показать
     
  • 4.22, Аноним (22), 12:54, 09/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Нет, не норм пашет, андроид ТВ, как и обычный андроид это боль страдания, и кривое поделие.

    всё, как мы любим...

     
  • 4.44, Тот_ещё_аноним (ok), 16:13, 09/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >>он норм пашет

    Для андроида нормально)

     
  • 3.28, Аноним (1), 13:21, 09/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Андроид на тачскрине весьма посредственный. На десктопе Андроид не юзабелен и по большей части не существует ъ86.
     
     
  • 4.33, 12yoexpert (ok), 14:21, 09/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    согласен, без Phosh телефоном пользоваться невозможно
     
     
  • 5.34, Аноним (1), 14:25, 09/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не разу не пользовался Пошем, но судя по скринам и видео он болие-имение похож на что-то телефонное в отилчие от той же Плазмы мобайл.
     
     
  • 6.43, Аноним (19), 15:30, 09/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Не разу не пользовался Пошем, но судя по скринам и видео он
    > болие-имение похож на что-то телефонное в отилчие от той же Плазмы
    > мобайл.

    Наоборот, это плазма на андроиде похожа, а phosh - какой-то выкидыш гномосеков. Ну т.е. нормальному человеку, а не линукс-пердолику проще будет перейти на плазму, ведь к андроид у он уже приучен. То же самое касается Plasma 5 и Windows 10.

     

  • 1.15, Mikhail (??), 12:09, 09/11/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    А не подскажет кто, есть в webOS клиенты NFS или SMB?
     
     
  • 2.36, Аноним (36), 14:30, 09/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Есть dlna, без этого сегодня и телеком считаться нельзя...
     

  • 1.17, Аноним (17), 12:28, 09/11/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    На телевизор можно накатить?
     
     
  • 2.23, Аноним (19), 12:56, 09/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Раньше LuneOS была, можно было на мобилку.
     

  • 1.25, 12yoexpert (ok), 13:10, 09/11/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Можно пользоваться, если выпилить chromium и прочую вебню? Оська на qt - звучит круто (если на qml)
     
     
  • 2.39, Аноним (-), 15:04, 09/11/2023 Скрыто модератором
    		• +/
     

  • 1.35, Аноним (35), 14:29, 09/11/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Такой себе опенсурсный мобильный линукс
     
  • 1.37, Аноним (37), 14:51, 09/11/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Вообще если есть десктоп и большой моник, ни понимаю зачем нужен телик с недоосью? При этом ведь за разработку сущности просят денег
     
     
  • 2.40, Аноним (-), 15:06, 09/11/2023 Скрыто модератором
    		• +/
     
  • 2.41, Аноним (19), 15:27, 09/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Чтобы на стену повесить и смотреть с дивана очевидно же
     

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