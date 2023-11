Компания LG опубликовала платформу webOS Open Source Edition 2.24

2.10 , Аноним ( 14 ), 11:45, 09/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – В Андроиде так и сделано. На телеках он он норм пашет.

3.11 , Djdjjssj ( ? ), 11:49, 09/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Нет, не норм пашет, андроид ТВ, как и обычный андроид это боль страдания, и кривое поделие. webos намного лучше для тв, чем дроид, и все нужные приложения там есть. Есть ещё tvOS, но она идёт в комплекте с коробочкой от эпл, а не с телевизором.

4.13 , Аноним ( 14 ), 11:55, 09/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – Если уж на то пошло вебос тоже тормозит.

4.21 , Аноним ( 19 ), 12:52, 09/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Хаха. На телике и холодосе и не нужны какие то там приложения, любая подделка от васяна подойдёт.

5.24 , Аноним ( - ), 13:02, 09/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – У меня холодильник «Атлант» с электромеханическим управлением. Зачем вообще холодильнику операционная система?

6.27 , Аноним ( 1 ), 13:19, 09/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Холодильник и санузел должны быть подключены к великой сети и собирать телеметрию и отправлять на прямую в страховую компанию для вычисления уровня здоровья и уровня социального рейтинга.

7.38 , Аноним ( - ), 15:00, 09/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Кстати, когда Брежнев был с визитом в США, американцы переоборудовали санузел и взяли образцы его какашек. И вот, лабораторные анализы дали точный диагноз состояния его здровья. Ну давно это было.

8.42 , Минона ( ok ), 15:27, 09/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать Сказки РенТВ 128514 ... 4.22 , Аноним ( 22 ), 12:54, 09/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Нет, не норм пашет, андроид ТВ, как и обычный андроид это боль страдания, и кривое поделие. всё, как мы любим...

4.44 , Тот_ещё_аноним ( ok ), 16:13, 09/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >>он норм пашет Для андроида нормально)

3.28 , Аноним ( 1 ), 13:21, 09/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] –2 + / – Андроид на тачскрине весьма посредственный. На десктопе Андроид не юзабелен и по большей части не существует ъ86.

4.33 , 12yoexpert ( ok ), 14:21, 09/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – согласен, без Phosh телефоном пользоваться невозможно

5.34 , Аноним ( 1 ), 14:25, 09/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Не разу не пользовался Пошем, но судя по скринам и видео он болие-имение похож на что-то телефонное в отилчие от той же Плазмы мобайл.

6.43 , Аноним ( 19 ), 15:30, 09/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Не разу не пользовался Пошем, но судя по скринам и видео он

> болие-имение похож на что-то телефонное в отилчие от той же Плазмы

> мобайл. Наоборот, это плазма на андроиде похожа, а phosh - какой-то выкидыш гномосеков. Ну т.е. нормальному человеку, а не линукс-пердолику проще будет перейти на плазму, ведь к андроид у он уже приучен. То же самое касается Plasma 5 и Windows 10.