Компания LG опубликовала платформу webOS Open Source Edition 2.24

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|2.19, Аноним (19), 12:46, 09/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Форки и отправляй патчи в LG, может, они твой труд оценят (нет) и примут голодающего пердолика к себе из жалости.
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|1.2, Аноним (1), 11:13, 09/11/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Только не понятно, кроме автомобильной мультимедиа и ТВ, на что ещё способно. Для смартфона и планшета видимо не пойдет.
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|2.6, Аноним (6), 11:30, 09/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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У HP были смартфоны и планшеты на webOS. Не взлетело, конечно - кому оно надо без софта.
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|3.32, Аноним (1), 13:34, 09/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Это была другая, ранняя версия. Тогда сабж ещё был похож на мобильную ОС.
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|1.3, Аноним (3), 11:14, 09/11/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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А эта webOS где-то используется, кроме ТВ и холодильников LG?
То же самое с Tizen от Samsung.
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|2.5, Аноним (1), 11:19, 09/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Если верить англоязычной статье Викиипедии: Televisions, Refrigerators, Watches.
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|1.4, Аноним (1), 11:15, 09/11/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Вообще не понятна концепция отдельной ОС для ТВ. Должен быть просто отдельный ГИП для десктопа, тачскрина и может быть, может быть отдельный ГИП для ТВ, но всё на базе одного дистрибутива.
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|3.11, Djdjjssj (?), 11:49, 09/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Нет, не норм пашет, андроид ТВ, как и обычный андроид это боль страдания, и кривое поделие. webos намного лучше для тв, чем дроид, и все нужные приложения там есть. Есть ещё tvOS, но она идёт в комплекте с коробочкой от эпл, а не с телевизором.
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|4.21, Аноним (19), 12:52, 09/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Хаха. На телике и холодосе и не нужны какие то там приложения, любая подделка от васяна подойдёт.
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|5.24, Аноним (-), 13:02, 09/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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У меня холодильник «Атлант» с электромеханическим управлением. Зачем вообще холодильнику операционная система?
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|6.27, Аноним (1), 13:19, 09/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Холодильник и санузел должны быть подключены к великой сети и собирать телеметрию и отправлять на прямую в страховую компанию для вычисления уровня здоровья и уровня социального рейтинга.
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|7.38, Аноним (-), 15:00, 09/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Кстати, когда Брежнев был с визитом в США, американцы переоборудовали санузел и взяли образцы его какашек. И вот, лабораторные анализы дали точный диагноз состояния его здровья. Ну давно это было.
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|4.22, Аноним (22), 12:54, 09/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Нет, не норм пашет, андроид ТВ, как и обычный андроид это боль страдания, и кривое поделие.
всё, как мы любим...
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|3.28, Аноним (1), 13:21, 09/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Андроид на тачскрине весьма посредственный. На десктопе Андроид не юзабелен и по большей части не существует ъ86.
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|5.34, Аноним (1), 14:25, 09/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Не разу не пользовался Пошем, но судя по скринам и видео он болие-имение похож на что-то телефонное в отилчие от той же Плазмы мобайл.
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|6.43, Аноним (19), 15:30, 09/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Не разу не пользовался Пошем, но судя по скринам и видео он
> болие-имение похож на что-то телефонное в отилчие от той же Плазмы
> мобайл.
Наоборот, это плазма на андроиде похожа, а phosh - какой-то выкидыш гномосеков. Ну т.е. нормальному человеку, а не линукс-пердолику проще будет перейти на плазму, ведь к андроид у он уже приучен. То же самое касается Plasma 5 и Windows 10.
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|1.25, 12yoexpert (ok), 13:10, 09/11/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Можно пользоваться, если выпилить chromium и прочую вебню? Оська на qt - звучит круто (если на qml)
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|1.37, Аноним (37), 14:51, 09/11/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Вообще если есть десктоп и большой моник, ни понимаю зачем нужен телик с недоосью? При этом ведь за разработку сущности просят денег
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