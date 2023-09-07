Компания LG опубликовала платформу webOS Open Source Edition 2.23

Представлен выпуск открытой платформы webOS Open Source Edition 2.23, которая может применяться на различных портативных устройствах, платах и автомобильных информационно-развлекательных системах. В качестве эталонной аппаратной платформы рассматриваются платы Raspberry Pi 4. Платформа развивается в публичном репозитории под лицензией Apache 2.0, а разработку курирует сообщество, придерживаясь совместной модели управления разработкой. Основные изменения в новом выпуске: Добавлен фреймворк для постобработки звука, при помощи которого реализована функциональность эквалайзера.

Улучшена система выявления вредоносных сайтов при помощи API Web Risk. Для хранения хэшей вредоносных сайтов вместо файла задействована локальная БД, что позволило значительно снизить потребление памяти.

В web-движке добавлена поддержка формата изображений AVIF. Обновлена конфигурация модели управления доступом ACG (Access Control Groups), применяемой для ограничения полномочий сервисов.

Компоненты интерфейса Sandstone обновлены до версии 2.7.3, а утилита для сборки enact-приложений до версии 6.0.1. Библиотека Qt обновлена до версии 6.5.2.

Компонент UnifiedSinkBin, обеспечивающий отрисовку видео на разных SoC, переписан на языке Rust.

В модуль для работы с камерами g-camera-pipeline добавлена поддержка платы Raspberry Pi 3.

В SDK Telegraf добавлена возможность мониторинга потребления ресурсов CPU, отслеживания списка процессов и слежения за памятью процессов. Платформа webOS была изначально разработана компанией Palm в 2008 году и использовалась на смартфонах Palm Pre и Pixie. В 2010 году после поглощения компании Palm платформа перешла в руки Hewlett-Packard, после чего HP пыталась использовать данную платформу в своих принтерах, планшетах, ноутбуках и ПК. В 2012 году компания HP анонсировала перевод webOS в независимый открытый проект и в 2013 году начала открытие исходных текстов его компонентов. В 2013 году платформа была выкуплена у Hewlett-Packard компанией LG и теперь применяется на более чем 70 миллионах телевизоров и потребительских устройств LG. В 2018 году был основан проект webOS Open Source Edition, через который компания LG попыталась вернуться к открытой модели разработки, привлечь других участников и расширить спектр поддерживаемых в webOS устройств. Системное окружение webOS формируется с использованием инструментария и базовых пакетов OpenEmbedded, а также сборочной системы и набора метаданных от проекта Yocto. Ключевыми компонентами webOS являются менеджер системы и приложений (SAM, System and Application Manager), отвечающий за выполнение приложений и сервисов, и Luna Surface Manager (LSM), формирующий интерфейс пользователя. Компоненты написаны с использованием фреймворка Qt и браузерного движка Chromium. Отрисовка осуществляется через композитный менеджер, применяющий протокол Wayland. Для разработки пользовательских приложений предлагается использовать web-технологии (CSS, HTML5 и JavaScript) и фреймворк Enact, основанный на React, но возможно и создание программ на С и C++ с интерфейсом на базе Qt. Пользовательская оболочка и встроенные графические приложения в основном реализованы как нативные программы, написанные с использованием технологии QML. По умолчанию предлагается оболочка Home Launcher, оптимизированная для управления с сенсорных экранов и предлагающая концепцию сменяющих друг друга карт (вместо окон). Для хранения данных в структурированном виде с использованием формата JSON применяется хранилище DB8, использующее в качестве бэкенда БД LevelDB. Для инициализации используется bootd на основе systemd. Для обработки мультимедийного контента предлагаются подсистемы uMediaServer и Media Display Controller (MDC), в качестве звукового сервера применяется PulseAudio. Для автоматического обновления прошивки применяется OSTree и атомарная замена разделов (создаются два системных раздела, один из которых является активным, а второй используется для копирования обновления).



