Компания LG опубликовала платформу webOS Open Source Edition 2.23

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|1.1, Denys (??), 19:13, 07/09/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–4 +/–
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Хранить список вредоносных сайтов в файле это нужно быть гением!
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|1.2, Аноним (2), 19:14, 07/09/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Каким образом им пришло в голову запихнуть туда leveldb? Она корраптится и обнуляется по любому поводу и без, а для встройки это вполне может оказаться фатально.
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|2.7, Аноним (9), 19:37, 07/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Нет, конечно, оно же не гплное. Но как только понадобится в очередной раз померяться процентом готовности линукса к десктопу - сразу станет и линуксом, и десктопом, вместе с андроидом, хромосью и макосью!
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|2.17, thhh (?), 21:04, 07/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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> Это Linux?
Wayland, systemd, pulseaudio... да это же Windows!
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|2.24, Аноним (24), 21:57, 07/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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> Это Linux?
В основе кастомное ядро линекс с порцией блобов.
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|2.16, _kp (ok), 20:57, 07/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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А рекламу то как херите на TV осях?
Как из видео вырезаете?
Или только офлайн гоняете, чтоб помои не видеть?
А как тупо голосовое управление. Про поиск промолчу.
Что мешает использовать любую полноценную ОС на ТВ? Windows/Linux, Macos. Я использую пока и то и другое, но последнее время тяготею к Windows. А на полноценной ОС работает всё, работает хорошо и быстро. И не устаревает через неделю после покупки.
Недостатки? Что б было похоже на медиацентр, а не комп при ТВ, надо настраивать.
Но с SmartTv сколько не настраивай, сколько не матерись, пользоваться противно. Это каменный век какой то.
А готовое, но примитивное - это же и на бабушек рассчитано. Потому от бабушкиных WebOs и воротят нос.
А с моим и трех летние дети управятся, и взрослых порадует.
А цена устройства с полноценной ОС?
Сейчас miniPc по 10-13 уже, но нового года по 7-8 были. Но, и так, выгоднее взять простой большой ТВ и miniPC и микрофоны, пульт-клавиатуру, чем СмартТв.
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|3.32, Аноним (32), 23:47, 07/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Но, и так, выгоднее взять простой большой ТВ и miniPC и микрофоны, пульт-клавиатуру, чем СмартТв.
1) А остались «простые» большие ТВ? Ну кроме китайчатины всякой.
2) Это здесь все такие умные, а обычный потребитель с этой порнографией возиться не будет. Да и не любой прошаренный тоже.
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|4.35, Аноним (24), 00:09, 08/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Ну кроме китайчатины всякой.
Вылазь из мамкиного манямирка, китайчатина как и любые ультрабюджетные устройства это 90% рынка даже в таких странах как США.
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|4.36, Аноним (24), 00:11, 08/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> А остались «простые» большие ТВ?
Чел, даже в глубинку ехать не надо, в подмосковье не редкость встретить ЭЛТ телик из 60 годов СССР не говоря уже о более поздних соньках, шарпах и фунаях.
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|2.10, Аноним (9), 19:41, 07/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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А что, ты уже смог это установить на какой то телевизор после 2014 годе?
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|2.11, Аноним (3), 19:42, 07/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Вряд ли, иначе не смогут выполнить план по запланированному устареванию
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|2.27, Аноним (24), 22:02, 07/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Зачем тебе тиливизор в 2023 году? Лет 10, если не больше, не смотрю и не знаю знакомых кто бы смотрел. Кинцо удобнее со смартфона на пузе или ноутпука поглядывать.
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|3.29, Аноним (24), 22:07, 07/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Кинцо удобнее со смартфона на пузе или ноутпука поглядывать.
Соглы. Хотя, я когда работаю на третьем монике какой-то фильм всегда крутится фоном. Но нафига телек нужен даже не представляю. Разве только если ты семейный. Одиночке он нафиг не сдался.
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|4.30, Аноним (24), 22:09, 07/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>> Разве только если ты семейный.
Хз.. я со своей тёлкой со смартфона всегда вместе смотрим лёжа рядышком. Оба слепые как и все айтишники, телег всё равно не видно будет без очков. А в очках по дому ходить манал я.
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|1.31, Аноним (31), 22:13, 07/09/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Вот интересно, есть ли предел когда Oracle нажрется ? Или это и будет та самая цифровая тюрьма ?
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