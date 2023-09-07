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Компания LG опубликовала платформу webOS Open Source Edition 2.23

07.09.2023 18:58

Представлен выпуск открытой платформы webOS Open Source Edition 2.23, которая может применяться на различных портативных устройствах, платах и автомобильных информационно-развлекательных системах. В качестве эталонной аппаратной платформы рассматриваются платы Raspberry Pi 4. Платформа развивается в публичном репозитории под лицензией Apache 2.0, а разработку курирует сообщество, придерживаясь совместной модели управления разработкой.

Основные изменения в новом выпуске:

  • Добавлен фреймворк для постобработки звука, при помощи которого реализована функциональность эквалайзера.
  • Улучшена система выявления вредоносных сайтов при помощи API Web Risk. Для хранения хэшей вредоносных сайтов вместо файла задействована локальная БД, что позволило значительно снизить потребление памяти.
  • В web-движке добавлена поддержка формата изображений AVIF. Обновлена конфигурация модели управления доступом ACG (Access Control Groups), применяемой для ограничения полномочий сервисов.
  • Компоненты интерфейса Sandstone обновлены до версии 2.7.3, а утилита для сборки enact-приложений до версии 6.0.1. Библиотека Qt обновлена до версии 6.5.2.
  • Компонент UnifiedSinkBin, обеспечивающий отрисовку видео на разных SoC, переписан на языке Rust.
  • В модуль для работы с камерами g-camera-pipeline добавлена поддержка платы Raspberry Pi 3.
  • В SDK Telegraf добавлена возможность мониторинга потребления ресурсов CPU, отслеживания списка процессов и слежения за памятью процессов.

Платформа webOS была изначально разработана компанией Palm в 2008 году и использовалась на смартфонах Palm Pre и Pixie. В 2010 году после поглощения компании Palm платформа перешла в руки Hewlett-Packard, после чего HP пыталась использовать данную платформу в своих принтерах, планшетах, ноутбуках и ПК. В 2012 году компания HP анонсировала перевод webOS в независимый открытый проект и в 2013 году начала открытие исходных текстов его компонентов. В 2013 году платформа была выкуплена у Hewlett-Packard компанией LG и теперь применяется на более чем 70 миллионах телевизоров и потребительских устройств LG. В 2018 году был основан проект webOS Open Source Edition, через который компания LG попыталась вернуться к открытой модели разработки, привлечь других участников и расширить спектр поддерживаемых в webOS устройств.

Системное окружение webOS формируется с использованием инструментария и базовых пакетов OpenEmbedded, а также сборочной системы и набора метаданных от проекта Yocto. Ключевыми компонентами webOS являются менеджер системы и приложений (SAM, System and Application Manager), отвечающий за выполнение приложений и сервисов, и Luna Surface Manager (LSM), формирующий интерфейс пользователя. Компоненты написаны с использованием фреймворка Qt и браузерного движка Chromium.

Отрисовка осуществляется через композитный менеджер, применяющий протокол Wayland. Для разработки пользовательских приложений предлагается использовать web-технологии (CSS, HTML5 и JavaScript) и фреймворк Enact, основанный на React, но возможно и создание программ на С и C++ с интерфейсом на базе Qt. Пользовательская оболочка и встроенные графические приложения в основном реализованы как нативные программы, написанные с использованием технологии QML. По умолчанию предлагается оболочка Home Launcher, оптимизированная для управления с сенсорных экранов и предлагающая концепцию сменяющих друг друга карт (вместо окон).

Для хранения данных в структурированном виде с использованием формата JSON применяется хранилище DB8, использующее в качестве бэкенда БД LevelDB. Для инициализации используется bootd на основе systemd. Для обработки мультимедийного контента предлагаются подсистемы uMediaServer и Media Display Controller (MDC), в качестве звукового сервера применяется PulseAudio. Для автоматического обновления прошивки применяется OSTree и атомарная замена разделов (создаются два системных раздела, один из которых является активным, а второй используется для копирования обновления).



  1. Главная ссылка к новости (https://www.webosose.org/blog/...)
  2. OpenNews: Компания LG опубликовала платформу webOS Open Source Edition 2.20
  3. OpenNews: Уязвимости в webOS, позволяющие перезаписать файлы на телевизорах LG
  4. OpenNews: Компания LG опубликовала операционную систему webOS Open Source Edition
  5. OpenNews: Обновление мобильной платформы LuneOS, продолжившей развитием webOS
  6. OpenNews: Компания LG выкупила мобильную платформу webOS у Hewlett-Packard и намерена использовать её в телевизорах
Лицензия: CC BY 3.0
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/59727-webos
Ключевые слова: webos
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (30) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Denys (??), 19:13, 07/09/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –4 +/
    Хранить список вредоносных сайтов в файле это нужно быть гением!
     
     
  • 2.9, Аноним (9), 19:40, 07/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    А где же ещё его хранить?
     
     
  • 3.13, BrainFucker (ok), 20:30, 07/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Ну если это web os, то в облаке конечно же.
     
     
  • 4.18, Аноним (18), 21:16, 07/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А в облаке опять файл.
     
     
  • 5.34, Dmitry (??), 23:49, 07/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Или block storage или object storage
     
     
  • 6.37, Аноним (37), 00:54, 08/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    т.е. файл
     
  • 3.23, Аноним (-), 21:54, 07/09/2023 Скрыто модератором
    		• –1 +/
     

  • 1.2, Аноним (2), 19:14, 07/09/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Каким образом им пришло в голову запихнуть туда leveldb? Она корраптится и обнуляется по любому поводу и без, а для встройки это вполне может оказаться фатально.
     
  • 1.3, Аноним (3), 19:22, 07/09/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Какие API доступны в их JS приложениях?
     
  • 1.4, Аноним (3), 19:22, 07/09/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Это Linux?
     
     
  • 2.6, Аноним (6), 19:37, 07/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Примерно в той же степени, что Android.
     
  • 2.7, Аноним (9), 19:37, 07/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Нет, конечно, оно же не гплное. Но как только понадобится в очередной раз померяться процентом готовности линукса к десктопу - сразу станет и линуксом, и десктопом, вместе с андроидом, хромосью и макосью!
     
  • 2.17, thhh (?), 21:04, 07/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    >  Это Linux?

    Wayland, systemd, pulseaudio... да это же Windows!

     
  • 2.24, Аноним (24), 21:57, 07/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    > Это Linux?

    В основе кастомное ядро линекс с порцией блобов.

     

  • 1.5, ZVVZ (?), 19:31, 07/09/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    лучшая tv ось
     
     
  • 2.16, _kp (ok), 20:57, 07/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А рекламу то как херите на TV осях?
    Как из видео вырезаете?
    Или только офлайн гоняете, чтоб помои не видеть?
    А как тупо голосовое управление. Про поиск промолчу.

    Что мешает использовать любую полноценную ОС на ТВ? Windows/Linux, Macos. Я использую пока и то и другое, но последнее время тяготею к Windows. А на полноценной ОС работает всё, работает хорошо и быстро. И не устаревает через неделю после покупки.

    Недостатки? Что б было похоже на медиацентр, а не комп при ТВ, надо настраивать.
    Но с SmartTv сколько не настраивай, сколько не матерись, пользоваться противно. Это каменный век какой то.
    А готовое, но примитивное - это же и на бабушек рассчитано. Потому от бабушкиных WebOs и воротят нос.
    А с моим и трех летние дети управятся, и взрослых порадует.

    А цена устройства с полноценной ОС?
    Сейчас miniPc по 10-13 уже, но нового года по 7-8 были. Но, и так, выгоднее взять простой большой ТВ и miniPC и микрофоны, пульт-клавиатуру, чем СмартТв.

     
     
  • 3.32, Аноним (32), 23:47, 07/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Но, и так, выгоднее взять простой большой ТВ и miniPC и микрофоны, пульт-клавиатуру, чем СмартТв.

    1) А остались «простые» большие ТВ? Ну кроме китайчатины всякой.
    2) Это здесь все такие умные, а обычный потребитель с этой порнографией возиться не будет. Да и не любой прошаренный тоже.

     
     
  • 4.35, Аноним (24), 00:09, 08/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Ну кроме китайчатины всякой.

    Вылазь из мамкиного манямирка, китайчатина как и любые ультрабюджетные устройства это 90% рынка даже в таких странах как США.

     
  • 4.36, Аноним (24), 00:11, 08/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > А остались «простые» большие ТВ?

    Чел, даже в глубинку ехать не надо, в подмосковье не редкость встретить ЭЛТ телик из 60 годов СССР не говоря уже о более поздних соньках, шарпах и фунаях.

     

  • 1.8, Аноним (8), 19:39, 07/09/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Будет ли возможность установить это на телевизоры LG до 2014 года?
     
     
  • 2.10, Аноним (9), 19:41, 07/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    А что, ты уже смог это установить на какой то телевизор после 2014 годе?
     
  • 2.11, Аноним (3), 19:42, 07/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вряд ли, иначе не смогут выполнить план по запланированному устареванию
     
  • 2.12, Аноним (8), 19:44, 07/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А то Smart TV есть а YouTube нету.
     
     
  • 3.15, Аноним (9), 20:42, 07/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    купи андроид-приставку на amlogic за 2 тыр, и радуйся жизни...
     
  • 2.14, BrainFucker (ok), 20:31, 07/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    А что, телевизоры всё ещё в ходу?
     
  • 2.27, Аноним (24), 22:02, 07/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Зачем тебе тиливизор в 2023 году? Лет 10, если не больше, не смотрю и не знаю знакомых кто бы смотрел. Кинцо удобнее со смартфона на пузе или ноутпука поглядывать.
     
     
  • 3.29, Аноним (24), 22:07, 07/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Кинцо удобнее со смартфона на пузе или ноутпука поглядывать.

    Соглы. Хотя, я когда работаю на третьем монике какой-то фильм всегда крутится фоном.  Но нафига телек нужен даже не представляю. Разве только если ты семейный. Одиночке он нафиг не сдался.

     
     
  • 4.30, Аноним (24), 22:09, 07/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >> Разве только если ты семейный.

    Хз.. я со своей тёлкой со смартфона всегда вместе смотрим лёжа рядышком. Оба слепые как и все айтишники, телег всё равно не видно будет без очков. А в очках по дому ходить манал я.

     
  • 3.33, Аноним (32), 23:48, 07/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да можно, наверное, и со смарт-часов смотреть.
     

  • 1.31, Аноним (31), 22:13, 07/09/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Вот интересно, есть ли предел когда Oracle нажрется ? Или это и будет та самая цифровая тюрьма ?
     

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