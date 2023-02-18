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Компания LG опубликовала платформу webOS Open Source Edition 2.20

18.02.2023 10:45

Представлен выпуск открытой платформы webOS Open Source Edition 2.20, которая может применяться на различных портативных устройствах, платах и автомобильных информационно-развлекательных системах. В качестве эталонной аппаратной платформы рассматриваются платы Raspberry Pi 4. Платформа развивается в публичном репозитории под лицензией Apache 2.0, а разработку курирует сообщество, придерживаясь совместной модели управления разработкой.

Платформа webOS была изначально разработана компанией Palm в 2008 году и использовалась на смартфонах Palm Pre и Pixie. В 2010 году после поглощения компании Palm платформа перешла в руки Hewlett-Packard, после чего HP пыталась использовать данную платформу в своих принтерах, планшетах, ноутбуках и ПК. В 2012 году компания HP анонсировала перевод webOS в независимый открытый проект и в 2013 году начала открытие исходных текстов его компонентов. В 2013 году платформа была выкуплена у Hewlett-Packard компанией LG и теперь применяется на более чем 70 миллионах телевизоров и потребительских устройств LG. В 2018 году был основан проект webOS Open Source Edition, через который компания LG попыталась вернуться к открытой модели разработки, привлечь других участников и расширить спектр поддерживаемых в webOS устройств.

Системное окружение webOS формируется с использованием инструментария и базовых пакетов OpenEmbedded, а также сборочной системы и набора метаданных от проекта Yocto. Ключевыми компонентами webOS являются менеджер системы и приложений (SAM, System and Application Manager), отвечающий за выполнение приложений и сервисов, и Luna Surface Manager (LSM), формирующий интерфейс пользователя. Компоненты написаны с использованием фреймворка Qt и браузерного движка Chromium.

Отрисовка осуществляется через композитный менеджер, применяющий протокол Wayland. Для разработки пользовательских приложений предлагается использовать web-технологии (CSS, HTML5 и JavaScript) и фреймворк Enact, основанный на React, но возможно и создание программ на С и C++ с интерфейсом на базе Qt. Пользовательская оболочка и встроенные графические приложения в основном реализованы как нативные программы, написанные с использованием технологии QML. По умолчанию предлагается оболочка Home Launcher, оптимизированная для управления с сенсорных экранов и предлагающая концепцию сменяющих друг друга карт (вместо окон).

Для хранения данных в структурированном виде с использованием формата JSON применяется хранилище DB8, использующее в качестве бэкенда БД LevelDB. Для инициализации используется bootd на основе systemd. Для обработки мультимедийного контента предлагаются подсистемы uMediaServer и Media Display Controller (MDC), в качестве звукового сервера применяется PulseAudio. Для автоматического обновления прошивки применяется OSTree и атомарная замена разделов (создаются два системных раздела, один из которых является активным, а второй используется для копирования обновления).

Основные изменения в новом выпуске:

  • Началось предоставление готовых образов webOS для платы Raspberry Pi 4 и эмулятора. Образы будут размещены на GitHub в течение нескольких дней после релиза.
  • Системный интерфейс пользователя переведён с фреймворка Moonstone на Sandstone.
  • В конфиграторе предоставлена возможность просмотра списка известных точек доступа Wi-Fi, к которым когда-то были подключения.
  • Добавлена клавиатурная комбинация (Ctrl + Alt + F9) для создания скриншота (сохраняется в /tmp/screenshots), а также комбинация Ctrl + Alt + F10 для удаления всех скриншотов.
  • Изменены пиктограммы в строке состояния. Добавлена возможность подключения к Wi-Fi из строки состояния.
  • В браузере WebEX на вкладки добавлен индикатор воспроизведения видео или звука.
  • Для сборки webruntime и WAM в движке Blink задействован Clang.


  1. Главная ссылка к новости (https://www.webosose.org/blog/...)
  2. OpenNews: Компания LG опубликовала операционную систему webOS Open Source Edition
  3. OpenNews: Обновление мобильной платформы LuneOS, продолжившей развитием webOS
  4. OpenNews: Компания LG представит первый телевизор на базе открытой платформы webOS
  5. OpenNews: Компания LG выкупила мобильную платформу webOS у Hewlett-Packard и намерена использовать её в телевизорах
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/58672-webos
Ключевые слова: webos
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Обсуждение (2) RSS
  • 1, name (??), 10:57, 18/02/2023 [ответить]  
    		• +/
    Ее можно поставить на телевизор и включить DTS звук?
     
     
  • 2, Аноним (2), 11:00, 18/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Нет
     
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