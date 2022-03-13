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Уязвимости в webOS, позволяющие перезаписать файлы на телевизорах LG

13.03.2022 09:18

Раскрыта информация об уязвимостях в открытой платформе webOS, которые могут применяться для получения доступа к привилегированным низкоуровневым API системного окружения телевизоров LG и других устройств на базе данной платформы. Атака совершается через запуск непривилегированного приложения, эксплуатирующего уязвимости через обращение ко внутренним API, и позволяет перезаписать/прочитать произвольные файлы или выполнить другие действия, которые допускают системные API.

Первая из выявленных уязвимостей позволяет обойти ограничения доступа к API Notification Manager, а вторая позволяет использовать Notification Manager для обращения к другим внутренним API, недоступным напрямую пользовательскому приложению. CVE-идентификаторы проблемам пока не присвоены. Возможность эксплуатации уязвимостей проверена на телевизоре LG 65SM8500PLA с прошивкой на базе webOS TV 05.10.30.

Суть первой уязвимости в том, что по умолчанию отправка уведомлений в webOS разрешена только системным сервисам, но данное ограничение можно обойти и отправить уведомление из непривилегированного приложения, воспользовавшись командой luna-send-pub (com.webos.lunasendpub). Вторая уявзимость связана с тем, что через обращение к API "luna://com.webos.notification/createAlert" с параметрами onclick, onclose или onfail можно запустить любой обработчик и, например, добиться вызова системного сервиса Download Manager, который разрешено запускать только привилегированным приложениям, для загрузки и сохранения произвольных файлов.

  1. Главная ссылка к новости (https://blog.recurity-labs.com...)
  2. OpenNews: Выпуск платформы webOS Open Source Edition 2.15
  3. OpenNews: Компания LG опубликовала операционную систему webOS Open Source Edition
  4. OpenNews: Обновление мобильной платформы LuneOS, продолжившей развитием webOS
  5. OpenNews: Компания LG представила телевизоры на базе webOS 2.0
  6. OpenNews: Компания LG выкупила мобильную платформу webOS у Hewlett-Packard и намерена использовать её в телевизорах
Лицензия: CC-BY
Тип: Проблемы безопасности
Короткая ссылка: https://opennet.ru/56844-webos
Ключевые слова: webos, lg
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Обсуждение (5) RSS
  • 1, Аноним (1), 09:21, 13/03/2022 [ответить]  
    		• +/
    Название WebOS говорит само за себя.
     
     
  • 2, Аноним (2), 09:27, 13/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ReactOS при сборке превращается в webOS?
     
     
  • 4, Аноним (-), 09:29, 13/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    нет, но кое-что общее у них есть
     

  • 3, Аноним (-), 09:28, 13/03/2022 [ответить]  
    		• +/
    на i++ год вебмакаки обнаружили что файлы можно перезаписывать и без переполнений буфера
     
  • 5, kusb (?), 09:29, 13/03/2022 [ответить]  
    		• +/
    Не уязвимость, а функция, возможность, особенность.
     
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