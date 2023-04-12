Взлом форума проекта Kodi

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|1.5, pashev.ru (?), 09:59, 12/04/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–3 +/–
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> На другой сервер также будет перенесён
А какже докер и прочая виртуализация? Не выходит каменный цветок?
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|2.7, iPony129412 (?), 10:02, 12/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Так роливать надо же цветы.
А форумы зачастую делаются абы как.
Вот когда бабахнет, тогда шевелятся.
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|3.26, Аноним (26), 12:02, 12/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Тем что виртуализация - это модно и молодежно! Защищает компьюктор от всех известных вирусов!
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|3.31, Блюдонос (?), 12:10, 12/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Тем кто не понимает чем контейнеризация от виртуализации отличается — ничем не поможет, они деплоят свои нетленки ручками на боевой сервер по фэтэпэ.
Потом удивляются.
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|3.30, Аноним (30), 12:10, 12/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> А как же сервер святой водой побрызгать?
В блок питания, лучше минимум стакан для надежности. И да, после этого хакеры обломятся.
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|2.25, Блюдонос (?), 12:02, 12/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Тут у дятлам бы помог докер, оно хоть бы не потерло их самодопиленные похапе сорцы какого-то движка протухшей версии на диске.
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|1.14, IdeaFix (ok), 10:47, 12/04/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Речь ведь о том что просто люди с навыками как-то получили логин и пароль админа, верно?
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|2.17, pic (?), 10:56, 12/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Социальная инженерия, изучение предпочтений объекта, актуализация базы паролей используя личный контекст.
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|2.23, n00by (ok), 11:36, 12/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Речь о том, что люди без навыков узнали об этом совершенно случайно, когда база пошла в продажу через третьи руки.
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|3.33, Аноним (13), 12:14, 12/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Тем что есть админ, который мониторит действия админов. Или как вообще по твоему может быть устроена информационная безопасность опенсорсного проекта, которые не зарабатывает.
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|4.40, n00by (ok), 13:15, 12/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Или как вообще по твоему может быть устроена
> информационная безопасность опенсорсного проекта,
> которые не зарабатывает.
Очень просто.
Берём keleg-а из коммерческого проекта Rosa Linux.
Он тут учил меня, что надо делать добро и бросать его в воду.
Берём всех подписавшихся под его словами активистов СПО.
И пусть они поступят, как учили - отправят немного добра в проект Kodi.
Не своего админа, который не смог настроить их собственный сайт, а как положено.
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|1.15, robo228 (?), 10:50, 12/04/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–4 +/–
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>Владелец учётной записи подтвердил, что в эти дни не производил никаких действий с форумом (как атакующие смогли узнать пароль администратора не уточняется). Загруженные злоумышленниками данные включали полный архив всех публичных и закрытых обсуждений, приватные сообщения и базу пользователей (имена, email и хэши паролей).
Дальше не читал) но напишу
во-первых где мать их сопоставление айпи входящего с учёткой админа?
во-вторых используйте временный емаил для каждого сервиса и важное сохраняйте локально и синкайте в облако
ваш К.О.
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|2.18, pic (?), 11:02, 12/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Повсеместное использование динамического IP, v.6 где-то там, далеко.
Временная почта имеет смысл для мусорной регистрации, для остального она опасна, т.к. сама собирает такие данные и сливает.
Только логин и пароль, возможно, с контрольным словом для восстановления.
И _никакой_ регистрации по почте и номеру телефона.
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|3.24, Блюдонос (?), 12:00, 12/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Совет уровня «лучше будьте богатыми и здоровыми, чем больными и бедными, я гарантирую это» — где вы стесняюсь спросить видели в современных интернетах регистрацию без телефона или уж тем более почты? На форуме любителей зимней рыбалки Урюпинска?
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|4.32, keydon (ok), 12:11, 12/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>где вы стесняюсь спросить видели в современных интернетах регистрацию без телефона или уж тем более почты?
Все что требует телефона не современно :) А вот без почты тяжелее, да.
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|4.41, pic (?), 14:07, 12/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Мало где.
А на дворе уже цифровой век нового мирового порядка, но подход к безопасной регистрации даже у держателей мусорных сайтов и форумов никак не поменялся, всё так и осталось в 90-х.
Ну а регистрация и авторизация по номеру вообще забавляет, тем более с учётом уязвимости SS7.
PS: ну а для любителей поговорить что им нечего скрывать, спросите себя зачем вам дверь в туалете, раз нечего скрывать.
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|1.16, Маняним (?), 10:53, 12/04/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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>Владелец учётной записи подтвердил, что в эти дни не производил никаких действий с форумом (как атакующие смогли узнать пароль администратора не уточняется).
Он просто продал базу и подтвердил, что не производил никаких работ. Ничего личного - просто бизнес.
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|2.19, pic (?), 11:04, 12/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> В частности, в логе форма присутствовали данные о входе в административный web-интерфейс одного из неактивных администраторов.
Его ещё не выперли из проекта? Даже аккаунт не удалили?
Тогда основная версия.
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|2.37, Аноним (13), 12:53, 12/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Над кем ты там в цирке обычно смеешься? Над акробатом или дрессировщиком?
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|1.42, Аноним (42), 15:19, 12/04/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Сколько не ставил эту програмулину на комп всегда сносил т.к. стойкое ощущение, что не туда куда надо этот проект идет. У разрабов вообще с логикой интерфейса тяжелые проблемы, так запутать интерфейс это надо постараться.
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